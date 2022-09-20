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Парламентский пришелец

PepsiCo прекратила производство концентратов для Pepsi, Mirinda, 7Up и Mountain Dew в России Статьи редакции

Компания объявила об остановке инвестиций и продажи напитков ещё в марте.

  • Reuters посетило десятки магазинов и спортивных залов в Москве и других городах и обнаружило банки и бутылки с напитками PepsiCo, выпущенные в июле и августе. Последняя дата производства, которую заметили журналисты, — 17 августа 2022 года.
  • В компании в ответ на запрос заявили, что прекратили производство концентратов для Pepsi, Mirinda, 7Up и Mountain Dew в России. «Все запасы концентратов в России впоследствии были исчерпаны, и производство прекращено», — сказал представитель компании.
  • В марте 2022 года PepsiCo заявила, что приостановит инвестиции и продажу напитков в России, но продолжит производить товары первой необходимости — например, детское питание. По данным Reuters, в 2021 году Россия была для компании третьим по величине рынком после США и Мексики.
  • В начале марта о приостановке работы в России сообщила и Coca-Cola. По словам источников, речь шла об остановке инвестиций в маркетинг и новые проекты. В июне компания объявила, что прекратит продажи газировки бренда, и что все клиенты дистрибутора распродают остатки со складов.

#новость #pepsico

1429 просмотров
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64 комментария
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 Турист Кубани

Черноголовку уже не остановить ))) ни кем и не чем ...

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Artyom

Ну так-то Байкал неплох. Хотя с самого начала, как в БК перестали разливать дефолтные напитки, Байкала я не понял, но сейчас, в целом, Байкал хорош

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2 комментария
Мурад Муртазалиев

Там оригинальная кола уже вышла)

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Максим Горький

Только скрепы, только квас, кто пьёт колу - тридварас !

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Dimi Ko

теперь только "Орка-Кола"

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Дмитрий

Ну вот это судя по вкусу, то что раньше было спрайтом. Обычных колы, пепси и т.д. кстати уже не вижу в магазинах.

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Cringe Artist

Кола под этим бредом тоже не отличается

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5 комментариев
A

Не то. В Дрброй коле нет главного – колы! Одна жиденькая «база» напитка. Спасает только нормальная газация.

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20 комментариев
Roman Moskovskiy

Все так, бренд добрый принадлежит Кола-Коле

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Valentin Budaev

у меня в магазине на выбор казахская, китайская и остатки российской колы.

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Андрей Иванов

зачем нам это если у нас есть это

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A

Из соседних стран уже везут.

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ChillTalk

Добрый молодцы

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Алексей Добров

Наши наделают свои варианты) Например, как с Кока Колой

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Artyom

Фантола, Классик Кола. Фантола так вообще под Черноголовкой, как альтернатива вполне неплохо.

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Таир Бакиев

Какие-то странные обидки западных компаний. При том что Пепсико напитки то производить не перестала, под брендами Русский Дар и Эвервесс выпущены новые линейки.

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A

Именно под брендом Эвервесс Пепси и будет

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Виктор Исаков

Они просто тренд поддерживают. На словах и в СМИ)

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Илья Михалков

Эвервесс апельсин - это чистая миринда.

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1 комментарий
Sergik MIRNIY

Вместо Schweppes купил вчера Shhh... тоже самое в копейку бренд( Coca-Cola). Переобуются и будут лить. В этих компаниях нужен постоянный рост и рынок никто не сольет. Продавать на Луну ещё не научились. В Пепси отработал 10лет.

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Сергей Поляков

Переобулись, льют Evervess и даже в бк заменили этими полными аналогами

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Иван

Pepsico принадлежат бренды соков "Любимый", "Я".
Так что "Любимый Кола" или "Якола" (или "КолЯ"??)

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Илья Михалков

Еще пепси ко принадлежит бренд "Русский дар" и уже появились газировки от него.

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Сергей Поляков

И начали производить концентраты под маркой Evervess?)))

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Talent

Все на ЗОЖ! От любых газ напитков у всех (детей/взрослых) большие проблемы с ЖКТ…

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Alex Gunt

Всё это ерунда, пока не будет версий без сахара!
Пока беру колу без сахара из Беларуси. Кстати, там 1 литр, а не 0.9 литра.
Ещё везут с Казахстана.

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Aidar S

Есть уже. Cool cola zero, например, очень ничего.

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1 комментарий
1E0P4RD

Ctrl-c Ctrl-v только этикетки на бутылках поменяют

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Алексей Пешков

https://www.youtube.com/watch?v=KP6Q0o9F9-w

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Ilia Orekhov

Забавная, конечно, ситуация, когда из-за флешмоба по отмене России лидеры fmcg самостоятельно освободили рынок для конкурентов. Интересно будет посмотреть, с какими цифрами они будут возвращаться потом

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Иннокентий Фефилов

Забавная ситуация будет у местных брендов, которые под освобождающийся рынок нарастят мощности, а потом вернется кола и их опрокинет.

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Maxim Mayshev

Скатертью дорога

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Золотой крюк
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Копил и Верил
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Иван

В пепси, коле, и любимом квасе одинаковое содержание сахара - около 10% от объема.

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