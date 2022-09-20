PepsiCo прекратила производство концентратов для Pepsi, Mirinda, 7Up и Mountain Dew в России Статьи редакции
Компания объявила об остановке инвестиций и продажи напитков ещё в марте.
- Reuters посетило десятки магазинов и спортивных залов в Москве и других городах и обнаружило банки и бутылки с напитками PepsiCo, выпущенные в июле и августе. Последняя дата производства, которую заметили журналисты, — 17 августа 2022 года.
- В компании в ответ на запрос заявили, что прекратили производство концентратов для Pepsi, Mirinda, 7Up и Mountain Dew в России. «Все запасы концентратов в России впоследствии были исчерпаны, и производство прекращено», — сказал представитель компании.
- В марте 2022 года PepsiCo заявила, что приостановит инвестиции и продажу напитков в России, но продолжит производить товары первой необходимости — например, детское питание. По данным Reuters, в 2021 году Россия была для компании третьим по величине рынком после США и Мексики.
- В начале марта о приостановке работы в России сообщила и Coca-Cola. По словам источников, речь шла об остановке инвестиций в маркетинг и новые проекты. В июне компания объявила, что прекратит продажи газировки бренда, и что все клиенты дистрибутора распродают остатки со складов.
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Черноголовку уже не остановить ))) ни кем и не чем ...
Ну так-то Байкал неплох. Хотя с самого начала, как в БК перестали разливать дефолтные напитки, Байкала я не понял, но сейчас, в целом, Байкал хорош
Там оригинальная кола уже вышла)
Только скрепы, только квас, кто пьёт колу - тридварас !
теперь только "Орка-Кола"
Ну вот это судя по вкусу, то что раньше было спрайтом. Обычных колы, пепси и т.д. кстати уже не вижу в магазинах.
Кола под этим бредом тоже не отличается
Не то. В Дрброй коле нет главного – колы! Одна жиденькая «база» напитка. Спасает только нормальная газация.
Все так, бренд добрый принадлежит Кола-Коле
у меня в магазине на выбор казахская, китайская и остатки российской колы.
зачем нам это если у нас есть это
Из соседних стран уже везут.
Добрый молодцы
Наши наделают свои варианты) Например, как с Кока Колой
Фантола, Классик Кола. Фантола так вообще под Черноголовкой, как альтернатива вполне неплохо.
Какие-то странные обидки западных компаний. При том что Пепсико напитки то производить не перестала, под брендами Русский Дар и Эвервесс выпущены новые линейки.
Именно под брендом Эвервесс Пепси и будет
Они просто тренд поддерживают. На словах и в СМИ)
Эвервесс апельсин - это чистая миринда.
Вместо Schweppes купил вчера Shhh... тоже самое в копейку бренд( Coca-Cola). Переобуются и будут лить. В этих компаниях нужен постоянный рост и рынок никто не сольет. Продавать на Луну ещё не научились. В Пепси отработал 10лет.
Переобулись, льют Evervess и даже в бк заменили этими полными аналогами
Pepsico принадлежат бренды соков "Любимый", "Я".
Так что "Любимый Кола" или "Якола" (или "КолЯ"??)
Еще пепси ко принадлежит бренд "Русский дар" и уже появились газировки от него.
И начали производить концентраты под маркой Evervess?)))
Все на ЗОЖ! От любых газ напитков у всех (детей/взрослых) большие проблемы с ЖКТ…
Всё это ерунда, пока не будет версий без сахара!
Пока беру колу без сахара из Беларуси. Кстати, там 1 литр, а не 0.9 литра.
Ещё везут с Казахстана.
Есть уже. Cool cola zero, например, очень ничего.
Ctrl-c Ctrl-v только этикетки на бутылках поменяют
https://www.youtube.com/watch?v=KP6Q0o9F9-w
Забавная, конечно, ситуация, когда из-за флешмоба по отмене России лидеры fmcg самостоятельно освободили рынок для конкурентов. Интересно будет посмотреть, с какими цифрами они будут возвращаться потом
Забавная ситуация будет у местных брендов, которые под освобождающийся рынок нарастят мощности, а потом вернется кола и их опрокинет.
Скатертью дорога
В пепси, коле, и любимом квасе одинаковое содержание сахара - около 10% от объема.