Производитель майонеза «Слобода» вложил 100 млн рублей в разработку синтезированного растительного масла Статьи редакции
Для него не нужны растения — масло производят микроорганизмы.
- «Эфко», производитель майонеза и подсолнечного масла «Слобода», займётся выпуском биологически синтезированных аналогов растительного масла, сообщила компания.
- Финансирование разработок началось в 2020 году. Всего «Эфко» вложил в инфраструктуру, исследования и получение пилотных образцов 100 млн рублей.
- Масло производят из микроорганизмов: для этого модифицируют пищевые дрожжи, чтобы они могли производить жиры, аналогичные растительным маслам.
- На первом этапе «Эфко» планирует выпустить аналог самого дорогого из растительных масел — масла какао, которое ввозится из Африки. Сейчас производитель работает над этим с учёными института молекулярной биологии РАН. Выйти на сертификацию продукта в «Эфко» планируют в течение двух-трёх лет. В будущем компания хочет начать производство аналогов оливкового, соевого и рапсового масел.
- Вся технология умещается в один ферментный завод, не нужны поля, элеваторы и маслоэкстракционные заводы, говорит исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов. По его словам, проект объединяет «прорывные биотехнологии» и импортозамещение.
- Производство синтезированного растительного масла — второй фудтех-проект «Эфко». С 2020 года компания выпускает растительное «мясо» и молоко под брендом Hi.
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Масло «Слобода» – теперь оно ещё и моторное!
Можно дополнить: салатно-моторное масло «Слобода».
Моторное особо поддерживаю. Даёшь все виды масел под одним брендом. Жду косметическое.
Motul уже проявил интерес к коллаборации и покупки части акций Слободы.
Просто напомню. Текущий слоган Слободы - "Живая еда"
Ну, микроорганизмы всяко живее семечек подсолнечника :)
Пальмовое уже слишком дорогое?
Скорее его логистика
пальмовое считается вредным,многие как видят в составе покупать не хотят
Вообще замечательно ещё и Мантуров , проваливший программу по импортозамещению, теперь предлагает своим гражданам есть мясо из личинок мух.
Блин, Слобода постоянно инвестирует в какое-то крутые проекты, производит качественную еду, но, блин, комментатору на VC надо выкопать Мантурова и ляпнуть какую-то несвязную хрень.
Не думаю, что у них могут быть какие-то проблемы с соей и рапсом.
Все инвестиционные проекты Слободы - это личная инициатива основателя, который считает это важным вкладываться в экологичное и современное производство. Не всегда проекты ок - но они искренне стараются.
просто ясно, с чей стороны этот засланец.
А что там по трансжирам?
А то гидрогенизированный маргарин тоже когда-то был прорывом в масло-жировой промышленности
это было прорывом в Альцхаймер и артериосклероз.
Вопрос даже не обязательно по трансжирам - вообще как исследовать такие жиры на безопасность, куда смотреть.
Может там рак желчного может быть через 10 лет.
Пусть сам это и ест.
Инвестиции в производство и науку хорошо, но буду надеяться что они прогорят в данном направлении.
дело в том, что именно это финансируется всякими венчурными фондами от Сороса, Гейтса, Шваба и компании. Никто же этот бред на свои не развивает.
Почему? Что плохого в этой затее?
Инвестиции в откаты потреб/сельхоз надзору на необходимые разрешения.
Никогда бы не подумал что киберпанк начнется с производителя майонеза
Майонез "Киберслобода"
we have a желудок to burn
Россия вообще оказалась пионером киберпанка внезапно
Прям новая реальность на глазах.
Мясо не из мяса, но со вкусом мяса.
Молоко не из молока. Теперь вот и масло по новому.
вот именно, зачем из гороха имитировать мясо, когда можно съесть как горох. Лабуда для накрутки стоимости и бреда очередного.
Почитайте про лимонную кислоту - очень удивитесь!
Запах и вкус пока не очень, но на хлеб уже мажется.
)))
«Слобода» уже стал технологической компанией покруче Яндекса.
То беспилотное такси, то грузовые дроны, то растительное мясо, теперь синтезированное масло.
Охренеть
Скоро запилят агрегатор "Слобода.Вести" и вот тут начнутся проблемы!
А что едят эти микро организмы что бы производить на выходе масло... Которое будет дешевле чем подсолнечное... Скоро надпись на масле без ГМО не будет такой уж бесполезной.. 😁
Вообще-то это и есть ГМО) Удивляюсь, как они красиво слово ГМО замаскировали, что даже тут в комментах все восхищаются микроорганизмами, даже не зная, как работает современная технология)))
вот к примеру делают протеин из метана с помощью бактерий
http://protelux.ru/
может и эти примерно также
В будущем не будет ничего - ни оливкового, ни подсолнечного, ни прочего масла, один только майонез! )
искренне желаю проекту обосраться
в обоих смыслах
проблема в том, что те, кто эти проекты финансирует, деньги сами и печатают. Себестоимость 100 долларовой купюры 10 центов.
Чувак из правительства личинок предложил мух есть, тут масло синтезированное предлагают. Прогресс прет и прет
Дрожжи производят спирт. Как заставили их делать майонез?
Запрограммировали вообще на изи.
Ща доить микробов будем маслом )
А что там с их аэротакси на квадрокоптерах? Или после испытания всё заглохло?
Мазик из говна намазик
Вроде бы этот же производитель и беспилотники делает?
Когда поднялся на мазике))
Понятно, зачем это делают, непонятно, зачем людям экономить и это есть.
А что обычный трансжир (маргарин) уже не канает?
Из маргарина можно сделать какао-масло?
Спасибо vc за своевременное информирование! Теперь будем знать что масло бренда "Слобода" брать нельзя.
Видимо не только масло. Что там у них есть.
в голове два вопроса:зачем и для чего
Очевидно же: для того что бы удешевить стоимость конечного продукта
Нет покоя ебанутым.
для салатов лучше 5W40 брать, а для жарки 0W20
Прочитал как «синтезаторное масло» сломал мозг.
"Слобода на отработке"
Не ту они технологию развивают, ой не ту.
И что теперь масло какао и все подобные станут доступнее? Производить наверное будет дешевле, чем поставлять
Скоро колхозникам придет черная метка
Эфко молодцы, понимают ценность инноваций.
Я и так думал, что они свою продукцию делают из ослиной мочи
«прорывные биотехнологии» - вот это прорыв