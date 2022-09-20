Еда
Грузовой звук

Производитель майонеза «Слобода» вложил 100 млн рублей в разработку синтезированного растительного масла Статьи редакции

Для него не нужны растения — масло производят микроорганизмы.

  • «Эфко», производитель майонеза и подсолнечного масла «Слобода», займётся выпуском биологически синтезированных аналогов растительного масла, сообщила компания.
  • Финансирование разработок началось в 2020 году. Всего «Эфко» вложил в инфраструктуру, исследования и получение пилотных образцов 100 млн рублей.
  • Масло производят из микроорганизмов: для этого модифицируют пищевые дрожжи, чтобы они могли производить жиры, аналогичные растительным маслам.
  • На первом этапе «Эфко» планирует выпустить аналог самого дорогого из растительных масел — масла какао, которое ввозится из Африки. Сейчас производитель работает над этим с учёными института молекулярной биологии РАН. Выйти на сертификацию продукта в «Эфко» планируют в течение двух-трёх лет. В будущем компания хочет начать производство аналогов оливкового, соевого и рапсового масел.
  • Вся технология умещается в один ферментный завод, не нужны поля, элеваторы и маслоэкстракционные заводы, говорит исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов. По его словам, проект объединяет «прорывные биотехнологии» и импортозамещение.
  • Производство синтезированного растительного масла — второй фудтех-проект «Эфко». С 2020 года компания выпускает растительное «мясо» и молоко под брендом Hi.

#новость #эфко

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86 комментариев
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 Вадим Д.

Масло «Слобода» – теперь оно ещё и моторное!
Можно дополнить: салатно-моторное масло «Слобода».

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Ольга Маньшина

Моторное особо поддерживаю. Даёшь все виды масел под одним брендом. Жду косметическое.

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Александр Рюмин

Motul уже проявил интерес к коллаборации и покупки части акций Слободы.

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Nikolay

Просто напомню. Текущий слоган Слободы - "Живая еда"

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Иван

Ну, микроорганизмы всяко живее семечек подсолнечника :)

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1 комментарий
Аня

Пальмовое уже слишком дорогое?

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Денис Демидов

Скорее его логистика

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Василий Кокорин

пальмовое считается вредным,многие как видят в составе покупать не хотят

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2 комментария
R.Aksana

Вообще замечательно ещё и Мантуров , проваливший программу по импортозамещению, теперь предлагает своим гражданам есть мясо из личинок мух.

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Иван

Блин, Слобода постоянно инвестирует в какое-то крутые проекты, производит качественную еду, но, блин, комментатору на VC надо выкопать Мантурова и ляпнуть какую-то несвязную хрень.
Не думаю, что у них могут быть какие-то проблемы с соей и рапсом.
Все инвестиционные проекты Слободы - это личная инициатива основателя, который считает это важным вкладываться в экологичное и современное производство. Не всегда проекты ок - но они искренне стараются.

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Светлана

просто ясно, с чей стороны этот засланец.

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1 комментарий
Иван

А что там по трансжирам?

А то гидрогенизированный маргарин тоже когда-то был прорывом в масло-жировой промышленности

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Светлана

это было прорывом в Альцхаймер и артериосклероз.

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2 комментария
Георгий Хромченко

Вопрос даже не обязательно по трансжирам - вообще как исследовать такие жиры на безопасность, куда смотреть.

Может там рак желчного может быть через 10 лет.

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Светлана

Пусть сам это и ест.

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Сергей Поляков

Инвестиции в производство и науку хорошо, но буду надеяться что они прогорят в данном направлении.

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Светлана

дело в том, что именно это финансируется всякими венчурными фондами от Сороса, Гейтса, Шваба и компании. Никто же этот бред на свои не развивает.

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5 комментариев
Сергей Марков

Почему? Что плохого в этой затее?

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2 комментария
Бомж

Инвестиции в откаты потреб/сельхоз надзору на необходимые разрешения.

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Roma Brann

Никогда бы не подумал что киберпанк начнется с производителя майонеза

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ECN.Broker

Майонез "Киберслобода"

we have a желудок to burn

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2 комментария
Администратор Аккаунта

Россия вообще оказалась пионером киберпанка внезапно

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Мурад Муртазалиев

Прям новая реальность на глазах.
Мясо не из мяса, но со вкусом мяса.
Молоко не из молока. Теперь вот и масло по новому.

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Светлана

вот именно, зачем из гороха имитировать мясо, когда можно съесть как горох. Лабуда для накрутки стоимости и бреда очередного.

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6 комментариев
Иван

Почитайте про лимонную кислоту - очень удивитесь!

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vmp

Запах и вкус пока не очень, но на хлеб уже мажется.
)))

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Безопасный самолет

«Слобода» уже стал технологической компанией покруче Яндекса.
То беспилотное такси, то грузовые дроны, то растительное мясо, теперь синтезированное масло.

Охренеть

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Иван

Скоро запилят агрегатор "Слобода.Вести" и вот тут начнутся проблемы!

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Pavel Asmanov

А что едят эти микро организмы что бы производить на выходе масло... Которое будет дешевле чем подсолнечное... Скоро надпись на масле без ГМО не будет такой уж бесполезной.. 😁

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Marusia Verdi

Вообще-то это и есть ГМО) Удивляюсь, как они красиво слово ГМО замаскировали, что даже тут в комментах все восхищаются микроорганизмами, даже не зная, как работает современная технология)))

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1 комментарий
Alexander Klimanskiy

вот к примеру делают протеин из метана с помощью бактерий
http://protelux.ru/
может и эти примерно также

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Sergey Pozhilov

В будущем не будет ничего - ни оливкового, ни подсолнечного, ни прочего масла, один только майонез! )

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Придающий Вращение

искренне желаю проекту обосраться

в обоих смыслах

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Светлана

проблема в том, что те, кто эти проекты финансирует, деньги сами и печатают. Себестоимость 100 долларовой купюры 10 центов.

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1 комментарий
Lukas Dexter

Чувак из правительства личинок предложил мух есть, тут масло синтезированное предлагают. Прогресс прет и прет

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Fedor Ko

Дрожжи производят спирт. Как заставили их делать майонез?

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Безопасный самолет

Запрограммировали вообще на изи.

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Турист Кубани

Ща доить микробов будем маслом )

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Слегка Придурковатый

А что там с их аэротакси на квадрокоптерах? Или после испытания всё заглохло?

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eugene

Мазик из говна намазик

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Никита Иванов

Вроде бы этот же производитель и беспилотники делает?
Когда поднялся на мазике))

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Наталья Ризаева

Понятно, зачем это делают, непонятно, зачем людям экономить и это есть.

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Кирилл Кириллов

А что обычный трансжир (маргарин) уже не канает?

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Сергей Марков

Из маргарина можно сделать какао-масло?

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1 комментарий
Иван Грозный

Спасибо vc за своевременное информирование! Теперь будем знать что масло бренда "Слобода" брать нельзя.

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AlexSam

Видимо не только масло. Что там у них есть.

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2 комментария
Марьян Санду

в голове два вопроса:зачем и для чего

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Сергей Марков

Очевидно же: для того что бы удешевить стоимость конечного продукта

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1 комментарий
Александр Вербицкий

Нет покоя ебанутым.

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Drunkenmaasta

для салатов лучше 5W40 брать, а для жарки 0W20

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Сергей Леопольдович
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Безопасный самолет

Прочитал как «синтезаторное масло» сломал мозг.

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Andrei M

"Слобода на отработке"

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Nick Shilov

Не ту они технологию развивают, ой не ту.

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Евгений Борисиков

И что теперь масло какао и все подобные станут доступнее? Производить наверное будет дешевле, чем поставлять

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Константин Лучко

Скоро колхозникам придет черная метка

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Дмитрий Филиппов

Эфко молодцы, понимают ценность инноваций.

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Копил и Верил

Я и так думал, что они свою продукцию делают из ослиной мочи

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Александр Пономарев

«прорывные биотехнологии» - вот это прорыв

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