Еда
Маша Цепелева

«Тинькофф» добавил в приложение сервис доставки продуктов Статьи редакции

Пока только из «Вкусвилла».

  • Заказ продуктов доступен во вкладке «Сервисы». Первым партнёром стала сеть магазинов «Вкусвилл». В ближайшее время к сервису подключат другие крупные сети.
  • Кэшбэк за первый заказ составит 10%, за последующие — 2%. Минимальной суммы для заказа нет. С 1 октября

    кэшбэк при заказах из «Вкусвилла» увеличится до 15% на первую покупку и 7% — на все остальные. У каждого ритейлера могут быть свои условия.

  • Сборкой и доставкой заказов будет заниматься «Вкусвилл», сервис будет доступен во всех регионах присутствия сети. Максимальное время ожидания заказа — два часа.
  • Сервис доступен части пользователей, у которых установлена последняя версия приложения «Тинькофф», в ближайшее время он появится у всех клиентов.
  • В конце 2020 года «Тинькофф» тестировал заказ продуктов через приложение в партнёрстве с «Азбукой вкуса». Проект приостановили, потому что у ритейлера «изменилась стратегия работы с маркетплейсами и супераппами», пояснили в банке.

#новость #тинькофф

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9 комментариев
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 Andrey

Продукты покупаются автоматически при пролистывании сториез, счет после доставки блокируется по ФЗ 115 т.к Вы накупили подозрительно много продуктов, сервисный сбор 200$ не зависимо от суммы заказа. Ваш Тинькофф.

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Вадим Д.

Доставку повесток ещё не добавили? Так-то у них все данные есть, пожалуй, побольше, чем у военкомов.

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Andrey Kuznetsov

А можно добавить сервис "Вызвать перчинку"?

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Foo Bar

А такси будет?

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vmp

И этот банк скатился до торговли семечками.

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Бублик

* для этого опять пришлось запрятать важный функционал и сделать суперапп еще чуть более лагучим

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Свиридова Наталья

Вы бы лучше вкладчиков на деньги не кидали!! Не вздумайте с этим говно банком связываться.

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Аноним Аркадьевич

Теперь коллекторы будут знать ваш актуальный адрес!

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Михаил Романов

Помнится до войны тинькофф занимался тем, что доставлял своим премиум клиентам валюту на дом, но видимо с февраля валюта окончательно закончилась и теперь вместо валюты выдают натурой в виде продуктов

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