«Тинькофф» добавил в приложение сервис доставки продуктов Статьи редакции
Пока только из «Вкусвилла».
- Заказ продуктов доступен во вкладке «Сервисы». Первым партнёром стала сеть магазинов «Вкусвилл». В ближайшее время к сервису подключат другие крупные сети.
- Кэшбэк за первый заказ составит 10%, за последующие — 2%. Минимальной суммы для заказа нет. С 1 октября
кэшбэк при заказах из «Вкусвилла» увеличится до 15% на первую покупку и 7% — на все остальные. У каждого ритейлера могут быть свои условия.
- Сборкой и доставкой заказов будет заниматься «Вкусвилл», сервис будет доступен во всех регионах присутствия сети. Максимальное время ожидания заказа — два часа.
- Сервис доступен части пользователей, у которых установлена последняя версия приложения «Тинькофф», в ближайшее время он появится у всех клиентов.
- В конце 2020 года «Тинькофф» тестировал заказ продуктов через приложение в партнёрстве с «Азбукой вкуса». Проект приостановили, потому что у ритейлера «изменилась стратегия работы с маркетплейсами и супераппами», пояснили в банке.
1162 просмотров
Продукты покупаются автоматически при пролистывании сториез, счет после доставки блокируется по ФЗ 115 т.к Вы накупили подозрительно много продуктов, сервисный сбор 200$ не зависимо от суммы заказа. Ваш Тинькофф.
Доставку повесток ещё не добавили? Так-то у них все данные есть, пожалуй, побольше, чем у военкомов.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
А можно добавить сервис "Вызвать перчинку"?
А такси будет?
И этот банк скатился до торговли семечками.
* для этого опять пришлось запрятать важный функционал и сделать суперапп еще чуть более лагучим
Вы бы лучше вкладчиков на деньги не кидали!! Не вздумайте с этим говно банком связываться.
Теперь коллекторы будут знать ваш актуальный адрес!
Помнится до войны тинькофф занимался тем, что доставлял своим премиум клиентам валюту на дом, но видимо с февраля валюта окончательно закончилась и теперь вместо валюты выдают натурой в виде продуктов