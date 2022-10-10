Бывшая «дочка» Tetra Pak возобновила производство цветной упаковки Статьи редакции
В мае производители соков и других напитков перешли на белые коробки — из-за нехватки красок.
- Предприятие бывшей «дочки» Tetra Pak — завод в подмосковной Лобне — решило проблемы с нехваткой краски, пишет ТАСС. С 1 октября оно принимает заказы на производство упаковки в полноцветном дизайне и на белёном картоне.
- Сейчас компания тестирует сырьё из новых источников, включая местных производителей, и получает картон из азиатских стран.
- Tetra Pak объявила о передаче бизнеса в России местному менеджменту в конце июля 2022 года. Компания объяснила, что из-за «совокупного влияния экспортных ограничений в отношении России, которые привели к нарушениям в цепочках поставок», больше не может работать в стране.
- По данным «Коммерсанта», новым владельцем завода Tetra Pak в России стала созданная в июле компания «Итон Инвестментс» местного менеджмента. В компании отмечают, что после передачи бизнеса юридическое название поменяли на АО «Упаковочные системы», торговое название находится на стадии разработки.
- В мае 2022 года российские производители соков, вина и морсов, использующие упаковку Tetra Pak, начали выпускать продукцию в белых коробках. Причиной стали возникшие из-за санкций проблемы с поставками картона, красок и лаков.
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"Получаем картон из Азии".
Как говорится, вместо тысячи слов
Везем российский лес в Азию
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Получаем картон из Азии
Сверхдержава. Что тут еще сказать.
Ну привет новый цветной мир!
Всегда на соки когда в магазине смотрю, и думаю. Вот все они из одной химии делаются. Взяли, развели водой и вот вам мол натуральный сок. Почему просто концентрат не продают в магазинах. Взял сколько тебе нужно, водичкой развел в своем бокале.
Хочешь микс из разных сортов сделал.
Варенье называется
Нет не оно. Хотя похоже такая масса на него.
Соки, по крайней мере качественные, не делаются из химии.
Вот состав Rich Мультифрукт: яблочный, апельсиновый сок, мандариновый, киви, ананасовый ,виноградный сок персиковое, яблочное, банановое пюре, пюре из манго, бета-каротин (провитамин А).
Вот состав Добрый для детей Яблоко: яблочный сок.
А "Добрый" после этих событий начал выпускать белую упаковку? Мне на самом деле такой дизайн больше нравится, зеленая надоела уже.
Вроде он и раньше в таком цвете был, но могу ошибаться
йеп, тоже из-за проблем с красками на такую упаковку перешли
Нам не надо 900 два по 200 и 500
Сегодня вообще все новости хорошие
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