Dodo Brands откроет «Додо Пиццу» и кофейню Drinkit в ОАЭ Статьи редакции
Компания впервые откроет заведения обоих брендов в одном помещении.
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Dodo Brands купила действующую пиццерию в Дубае в жилом районе Dubai Marina. Это первая совместная точка сети и первая — в Объединённых Арабских Эмиратах, рассказал в своём Telegram-канале Фёдор Овчинников. Также компания планирует открыть в стране международный офис.
- Запуск пиццерии и кофейни запланирован на ноябрь-декабрь 2022 года. «Покупка существующей пиццерии сильно ускорила запуск бизнеса, который даст огромное количество информации о новом рынке. Это будет в определённом смысле тестовая лаборатория», — прокомментировал открытие Овчинников.
- В апреле 2022 года дубайский сервис доставки продуктов Yalla Market с основателями из России привлёк инвестиции от Овчинникова. Сервис бесплатно доставляет продукты и товары повседневного спроса из собственных дарксторов в радиусе трёх км.
- По собственным данным, кроме России «Додо Пицца» работает в 15 странах — Германии, Эстонии, Румынии, Вьетнаме, Казахстане и других. В августе компания продала бизнес в Великобритании своему топ-менеджеру. При этом на сайте Dodo Brands на 17 октября отображаются данные о продажах в четырёх точках в стране.
- На съезде партнёров по итогам 2021-2022 годов Dodo Brands объявила о планах открыть «Додо Пиццу» в Азербайджане, Сербии, на Кипре и в Армении в 2023 году.
Овчинников всё-таки красавчик. Развивается
Додо-пицца молодцы, команда Овчинникова работает! 100% попадание в ЦА поклонников вкуса родной пиццы.
«Тестовая лаборатория» Drinkit в Дубае, прелюбопытная идея.
додо- пицца в ОАЭ...ну удачи им
Марина - это достаточно русскоязычный район. Целятся в домашнюю аудиторию
Будет пицца с прошутто?
Это что за руссификация ОАЭ) Такси, теперь еда
Збс) дринкит очень нравится
В Германии 1 ресторан, в Мюнхене с 2019 года. За 3 года новых не открылось. Дети по старой памяти берут там додстеры, но пицца в условиях конкуренции с обилием итальянских и прочих в округе лично мне не очень (слишком жирная).
уверен, закроются в течение года