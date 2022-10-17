Dodo Brands купила действующую пиццерию в Дубае в жилом районе Dubai Marina. Это первая совместная точка сети и первая — в Объединённых Арабских Эмиратах, рассказал в своём Telegram-канале Фёдор Овчинников. Также компания планирует открыть в стране международный офис.