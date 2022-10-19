Еда
Полина Лааксо

«Вкусно — и точка» повысит цены на бургеры c 20 октября — на 5-10% Статьи редакции

Причина в том, что выросла себестоимость продуктов.

Источник: Mash
  • О планах компании повысить цены на бургеры сообщил Mash. Пресс-служба «Вкусно — и точка» подтвердила информацию изданию РБК, объяснив решение ростом себестоимости продуктов. Каких именно — неизвестно.
  • Насколько именно подорожают позиции — представители сети быстрого питания не уточнили. Mash сообщает, что рост цен составит 7-10%. Во «Вкусно — и точка» позже назвали диапазон в 5-10% и отметили: стоимость всё равно будет «ниже, чем у конкурентов».
  • Повышение коснётся шести наименований в категории «Бургеры и роллы». По подсчётам Mash, «Биг спешл» (бывший «Биг тейсти») подорожает с 269 до примерно 290 рублей, «Гранд» (он же «Роял») — со 164 рублей до 175 рублей, а гамбургер — с 55 до 59 рублей. Вместе с этим станут дороже и наборы.
  • Бывшие рестораны сети McDonald's открылись под брендом «Вкусно и точка» 12 июня 2022 года. В сентябре новая сеть рассказала, что открыла более 800 ресторанов, возобновила поставки картофеля фри, а также договорилась с новыми партнёрами — это позволило представить бургер «Биг Спешл» и возобновить продажи колы под брендом «Добрый».
Дополнено в 22:52. В пресс-службе сети уточнили РБК, что подорожают чизбургер, двойной чизбургер, «Гранд», «Двойной гранд», «Гранд де люкс» и «Биг спешиал джуниор».

#новость #вкусноиточка

5819 просмотров
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181 комментарий
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 Невкусно и грустно

ВСЕ БУДЕТ ТАК ЖЕ. ЧТО ТУТ СЛОЖНОГО ПЕРЕВОРАЧИТЬ ЭТИ БУРГЕРЫ? (с) Июнь 22

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Андрей Рядькин

сук там реально стало не вкусно

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16 комментариев
Волоцкой Дмитрий

Это фсе американские стандарты сдерживали цену, не давали развиваться отечественному рынку. Выше цена- выше качество. Законы рынка 😎😎😎

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1 комментарий
Igor Chimbur

Мак цены не повышал конечно же ниразу.

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JewelRunner

Не можем повторить получается

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Волоцкой Дмитрий

Пройдемте с нами товарищ, вы дискредитируете рос компании

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2 комментария
Caomhan Macha

Эх, вот хоть режь меня - не люблю сетевой хавчик. По мне, самый кайф - непредсказуемая, нажористая дикорастущая шавуха. А еще люблю все масложареное, типа чебуреков.
Раньше в Мск была офигенная чебуральня возле Китая, на нижнем конце сквера. Вкусные ништяки, разливное вотко, все бюджетно и при этом дивно нажористо. Забежал, заказал два свежайших с барашком, стописят в пластиковом стаканчике, томатный сок. Вточил, накатил, и дальше работу работать рванул.

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ILYA

Продолжайте

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9 комментариев
Желтый единорожек88

Солянский тупик?

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9 комментариев
Славный франт

Антон Палыч, вы? )

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Denis

Это где соль в пластиковых стакашках?
Мне кажется, что в этом году видел

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1 комментарий
Alexander Klimanskiy

Там мяса было кот наплакал. Такая же чебуречная на метро Сухаревская.

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1 комментарий
Igor Batkovich

Вас что дома не кормЮт? :-)

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Кузьмич

Самая крутая шавуха была в Мираже в общагах РУДН, вот там прям гастрономический оргазм.

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1 комментарий
Роман Ряжских

Они и так дороже, чем были в маке, А теперь совсем смысла нет есть это дерьмо. У меня рядом с работой додо и "вкусно и точка". Додстер и так был выигрышнее по составу и цене, чем бургеры, а теперь выбор стал ещё проще, спасибо

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Andy Lenty

Додо гавно, вкусочка не лучше, но додо это и раньше было гавном

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13 комментариев
Igor Chimbur

Додо говно что пицца, что додстеры.

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Александр Антонов

А мне нравится! Додо тоже красавчики, единственно во Вкусно и Точка там прямо очень быстро стали готовить, заказал 2-3 минуты и получил. В ДоДо ждешь 10-20 минут свой додстер.

Плюс ВИТ это инфраструктура с топовыми локациями и с макавто, обладая этой инфраструктурой будут брать постоянно.

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1 комментарий
Европейский ихтиандр
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Timur Rossiev

Дохлëбывай и уëбывай

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1 комментарий
Герман Хибберт

Дорого и точка.

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Стерлядка Вяленая

ток неделю назад знакомый писал, что в КФС теперь элитные ходят, а в очке все гораздо дешевле. Уже не так?))))

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4 комментария
Виктор Якунин

Не они же писали, что их бургеры состоят на >90% из отечественного сырья?
Что получается отечественное всегда дороже импорта?

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Serghei Maveriz

У мака тоже было 90% местных ингредиентов

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Армен Арзуманян

Конечно

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1 комментарий
Ияза Гара

Оно и было отечественным. Инфляцию никто не отменял

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Качан Водки

У отечестенных менеджеров зарплаты выше

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СвяТой_ТапоК

Пох, не ем отраву.

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Дмитрий Чернов

Нормально. Раньше Макдональдс повышал цены 1-2 раза в год. А в этом году это первое повышение.
В любом случае остаётся самым выгодным и качественным стрит фудом с высоким сервисом ресторанного типа 👍

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Aleksei M

В смысле первое? Они как открылись - уже цены повысили, 4ре месяца поработали и снова повысили.

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1 комментарий
Стерлядка Вяленая
В любом случае остаётся самым выгодным и качественным стрит фудом с высоким сервисом ресторанного типа

Вы с чем сравнивали то? С мусорным пакетом?

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2 комментария
Ещё чуть-чуть потерпеть

Завтрак там недавно заказала, такое г. Не знаю какие завтраки были в маке, но тут фото и реальность сильно отличались. Ветчина была похожа, а вот яичница и булка с какой-то другой фотографии. Чаю выпила их кенийского, а завтрак выбросила. Готовили минут 25 при одном заказе до моего и двух после

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2 комментария
Fqyeh

Помойка

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Funpepper

Про мак пиздежь

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Andrew Lobachev

В маке цены повышались раз в 2-3 года. У этих же - уже второе повышение за 4 месяца.

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Илья Попов

Bon appétit !

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Андрей Епанчинцев

Что ты медлишь?

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Инь Чжон

самый выгодный и качественный стрифуд - купить в любом магазине кефира/булки/колбасы в нарезку/сыра - наесться до одури. Рублей за 100.

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1 комментарий
Российские аналоги

Почему? Каких продуктов?

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Волоцкой Дмитрий

Потому что это российский аналог

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10 комментариев
Сергей Леопольдович

Сказали вам - Точка. Кушайте молча ))))

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Илья Попов

Сказали вам - точка.
Кушайте молча.
Никакого толка
Дают просроча. 🙂

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Мурад Муртазалиев

А куда пропали ватники, которые радовались, что европейцы замёрзнут?)

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Caomhan Macha

Вымерли. Нет сети бесплатных сортиров с халявным вайфаем

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Grigoriy Malyshev

уехали отдавать долг Родине

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Вадим Д.

Кто-то ещё всерьёз в это верит? Считал, что это строго аудитория федеральных телеканалов.

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9 комментариев
Ку-ку

невкусно и дорого значит

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Ещё чуть-чуть потерпеть

Невкусно, дорого и точка

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Леонид Гнездилов

Жри и проваливай

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Ияза Гара

Выскажу непопулярное тут мнение.
Мне нравится обновлённый формат Макдака. Вполне устраивает качество, которое на мой взгляд не упало. Мне нравится что сохранили вкус привычных бургеров. Мне нравится новая картошка, которая вкуснее прежней. Жаль что пропал бигмак. Ничего не могу сказать про газировку, перестал ее пить, но соки там тоже прежние.
Повышение цен было и в Маке раньше. Не могу сказать что это радует, но в повышении ничего удивительного, дорожает всё, увы.

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Елена Тонких

клоун блин!
даже если предположить, что качество не упало, а картошка стала лучше, цена стала неадекватной еще при открытии, а сейчас они заколачивают крышку гроба. и без того в данных заведениях почти безлюдно.

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3 комментария
Semper Fi

Да качество стало намного лучше даже, наггетсы впервые в жизни стали со вкусом курицы, а пирожки - со вкусом ягод, а не подсластителя идентичного натуральному. А вот с картошкой не согласен, она (единственная) ухудшилась.
Вообще веселит кнчн вой от предполагаемого повышения цен на ультрадешевую жральню на портале для венчурных капиталистов. Если вам так сильно ударяет по карману повышение стоимости бургера с 70 до 75 рублей, пошли бы поработали, что ли))

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Давно Зареган

Плюсую. Где как не в маке можно посидеть спокойно, кушая и читая vc ru параллельно. Или зайти от души пописить.

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Евгений Дроздов

Уж лучше пусть повышают цены, чем режут порции или снижают качество.

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Олег в Вакууме

А как повышение цен мешает резать порции и снижать качество? Вы ещё скажите в картошку фри не плевать.

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muiren

А другие и то и то делают одновременно)

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Denis

Каких конкурентов, лол

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Вадим Д.

И херню сделали, и цены поднимают 👏🏻
Всё "легко повторяется, чего там сложного?". Ай да "умницы".

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Ияза Гара

Так повторили же, не хуже. Что не так? Есть конкретные факты?
Мда… аргументов не будет, как я понимаю. Ок, балаболить все горазды )

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4 комментария
Инь Чжон

ну таки а что там не могло повториться? все те же люди, все те же продукты. ТАм ничего не поменялось с т.зр. операционных процессов. Строчка в егрюл как влияет на деятельность? Да никак

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Волоцкой Дмитрий

Неееееееееееет((((((((

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Почтальон Стечкин

Можно самому готовить бургеры, на электрогриле, например. Есть возможность экспериментировать с соусом, начинкой. Мы с женой иногда так и делаем.

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Ияза Гара

Достаточно странно сравнивать домашний гриль с сетевым фастфудом. И зачем? Вы разве носите с собой гриль, чтобы проголодавшись, зажарить себе котлету? )

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1 комментарий
Михаил Затолокин

В новостях же сказали, что инфляция замедлилась!

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Chris Mei

а ещё там говорили, что никогда не нападут в Украину
а когда напали, говорили, что осталось пару дней
а потом ещё пару дней
а потом сказали что нато воюет, поэтому и долго
а потом сказали, что мирных не трогают
а потом сказали, что в роддомах и торговых центрах, то были не мирные
а потом сказали, что бомбить ТЭЦы это не война с населением
...

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Zloy Marketolog

Так это у них замедлилась, они-то в Пятерочку не ходят, а живут за ваш счет. Захотели - подняли себе зарплату на 200 000, а вам новый налог на газировку и соки 7 рублей за литр.

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Гальгомеж Тындербаев

Пойду поем в Ростиксе

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Alex

А на какие продукты цены выросли? Мясо и булка вроде не особо.

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Андрей Епанчинцев

На химию :)

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Analtoy Wasserschlang

Кушайте, не обляпайтесь.

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Онлайн-Аптека

Жри что дают и точка!

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Andrey Kuznetsov

Жрите сами и точка!

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Нёс добро, не донёс

Да пусть дорожает, лишь бы не было вой.., ой!

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Zloy Marketolog

Пофиг и точка.

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Деда Миша

Жду акциз на кунжут на булках

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Желтый единорожек88

Лучше б МетроБуфет вернули.

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TNT Race

Постойте...а как же дешевый бакс и все такое?Почему цены продолжают расти?Если зеленая бумажка бесполезная "скукоживается",а рубль крепнет?

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Sergey Eremeev

Там пиво стали продавать 🤮

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Sergey Eremeev

Там пиво стали продавать 🤮

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Gatito

Надо перетестить, первый и последний раз пробовала в августе, показалось таким же, как было в маке. Сейчас многие пишут, что полный ацтой.

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Александр Антонов

Год назад скажи мне, что на VC будут публиковать новость о повышении цен в Макдональдсе, я бы у виска покрутил. А сейчас даже как-то неудивлен.

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Grigoriy Malyshev

вводим новое понятие - индекс "гранда" - для отслеживания реальной инфляции на фоне СВО

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Andrei M

невкусно, дорого. и точка.

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Качан Водки

Не переживут они 2025

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Андрей Волхонский

Про импортозамещение в еде и прочих областях:
https://youtu.be/G6BskUeXVdo

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Деда Миша

А что это за слово такое «сандвич», это в Гарри Поттерах они могут есть сандвичи, а тут надо бутерброд

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Chris Mei

бутерброд это немцы придумали, немцы газ не покупают и ирисы привезли уже, не подходит. просто хлеб с маслом/сыром/колбасой/котлетой, кетчупом и соленым огурцом/двумя котлетами, салатом и соусом/...

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Качан Водки

редко, но заходил в Мак и покупал БигМаг комбо за 185 руб. Зашел во Вкусно-и-точка, дешевле 300к ничего нет, воняет мочой, горелым маслом. Дебильный русский менедмент вообще понимает почему народ в МакДак ходил? Какое нахер повышение цен? Им бы хоть кого-то к себе заманить...

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