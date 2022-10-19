«Вкусно — и точка» повысит цены на бургеры c 20 октября — на 5-10% Статьи редакции
Причина в том, что выросла себестоимость продуктов.
- О планах компании повысить цены на бургеры сообщил Mash. Пресс-служба «Вкусно — и точка» подтвердила информацию изданию РБК, объяснив решение ростом себестоимости продуктов. Каких именно — неизвестно.
- Насколько именно подорожают позиции — представители сети быстрого питания не уточнили. Mash сообщает, что рост цен составит 7-10%. Во «Вкусно — и точка» позже назвали диапазон в 5-10% и отметили: стоимость всё равно будет «ниже, чем у конкурентов».
- Повышение коснётся шести наименований в категории «Бургеры и роллы». По подсчётам Mash, «Биг спешл» (бывший «Биг тейсти») подорожает с 269 до примерно 290 рублей, «Гранд» (он же «Роял») — со 164 рублей до 175 рублей, а гамбургер — с 55 до 59 рублей. Вместе с этим станут дороже и наборы.
- Бывшие рестораны сети McDonald's открылись под брендом «Вкусно и точка» 12 июня 2022 года. В сентябре новая сеть рассказала, что открыла более 800 ресторанов, возобновила поставки картофеля фри, а также договорилась с новыми партнёрами — это позволило представить бургер «Биг Спешл» и возобновить продажи колы под брендом «Добрый».
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ВСЕ БУДЕТ ТАК ЖЕ. ЧТО ТУТ СЛОЖНОГО ПЕРЕВОРАЧИТЬ ЭТИ БУРГЕРЫ? (с) Июнь 22
сук там реально стало не вкусно
Это фсе американские стандарты сдерживали цену, не давали развиваться отечественному рынку. Выше цена- выше качество. Законы рынка 😎😎😎
Мак цены не повышал конечно же ниразу.
Не можем повторить получается
Пройдемте с нами товарищ, вы дискредитируете рос компании
Эх, вот хоть режь меня - не люблю сетевой хавчик. По мне, самый кайф - непредсказуемая, нажористая дикорастущая шавуха. А еще люблю все масложареное, типа чебуреков.
Раньше в Мск была офигенная чебуральня возле Китая, на нижнем конце сквера. Вкусные ништяки, разливное вотко, все бюджетно и при этом дивно нажористо. Забежал, заказал два свежайших с барашком, стописят в пластиковом стаканчике, томатный сок. Вточил, накатил, и дальше работу работать рванул.
Продолжайте
Солянский тупик?
Антон Палыч, вы? )
Это где соль в пластиковых стакашках?
Мне кажется, что в этом году видел
Там мяса было кот наплакал. Такая же чебуречная на метро Сухаревская.
Вас что дома не кормЮт? :-)
Самая крутая шавуха была в Мираже в общагах РУДН, вот там прям гастрономический оргазм.
Они и так дороже, чем были в маке, А теперь совсем смысла нет есть это дерьмо. У меня рядом с работой додо и "вкусно и точка". Додстер и так был выигрышнее по составу и цене, чем бургеры, а теперь выбор стал ещё проще, спасибо
Додо гавно, вкусочка не лучше, но додо это и раньше было гавном
Додо говно что пицца, что додстеры.
А мне нравится! Додо тоже красавчики, единственно во Вкусно и Точка там прямо очень быстро стали готовить, заказал 2-3 минуты и получил. В ДоДо ждешь 10-20 минут свой додстер.
Плюс ВИТ это инфраструктура с топовыми локациями и с макавто, обладая этой инфраструктурой будут брать постоянно.
Дохлëбывай и уëбывай
Дорого и точка.
ток неделю назад знакомый писал, что в КФС теперь элитные ходят, а в очке все гораздо дешевле. Уже не так?))))
Не они же писали, что их бургеры состоят на >90% из отечественного сырья?
Что получается отечественное всегда дороже импорта?
У мака тоже было 90% местных ингредиентов
Конечно
Оно и было отечественным. Инфляцию никто не отменял
У отечестенных менеджеров зарплаты выше
Пох, не ем отраву.
Нормально. Раньше Макдональдс повышал цены 1-2 раза в год. А в этом году это первое повышение.
В любом случае остаётся самым выгодным и качественным стрит фудом с высоким сервисом ресторанного типа 👍
В смысле первое? Они как открылись - уже цены повысили, 4ре месяца поработали и снова повысили.
Вы с чем сравнивали то? С мусорным пакетом?
Завтрак там недавно заказала, такое г. Не знаю какие завтраки были в маке, но тут фото и реальность сильно отличались. Ветчина была похожа, а вот яичница и булка с какой-то другой фотографии. Чаю выпила их кенийского, а завтрак выбросила. Готовили минут 25 при одном заказе до моего и двух после
Помойка
Про мак пиздежь
В маке цены повышались раз в 2-3 года. У этих же - уже второе повышение за 4 месяца.
Bon appétit !
Что ты медлишь?
самый выгодный и качественный стрифуд - купить в любом магазине кефира/булки/колбасы в нарезку/сыра - наесться до одури. Рублей за 100.
Почему? Каких продуктов?
Потому что это российский аналог
Сказали вам - Точка. Кушайте молча ))))
Сказали вам - точка.
Кушайте молча.
Никакого толка
Дают просроча. 🙂
А куда пропали ватники, которые радовались, что европейцы замёрзнут?)
Вымерли. Нет сети бесплатных сортиров с халявным вайфаем
уехали отдавать долг Родине
Кто-то ещё всерьёз в это верит? Считал, что это строго аудитория федеральных телеканалов.
невкусно и дорого значит
Невкусно, дорого и точка
Жри и проваливай
Выскажу непопулярное тут мнение.
Мне нравится обновлённый формат Макдака. Вполне устраивает качество, которое на мой взгляд не упало. Мне нравится что сохранили вкус привычных бургеров. Мне нравится новая картошка, которая вкуснее прежней. Жаль что пропал бигмак. Ничего не могу сказать про газировку, перестал ее пить, но соки там тоже прежние.
Повышение цен было и в Маке раньше. Не могу сказать что это радует, но в повышении ничего удивительного, дорожает всё, увы.
клоун блин!
даже если предположить, что качество не упало, а картошка стала лучше, цена стала неадекватной еще при открытии, а сейчас они заколачивают крышку гроба. и без того в данных заведениях почти безлюдно.
Да качество стало намного лучше даже, наггетсы впервые в жизни стали со вкусом курицы, а пирожки - со вкусом ягод, а не подсластителя идентичного натуральному. А вот с картошкой не согласен, она (единственная) ухудшилась.
Вообще веселит кнчн вой от предполагаемого повышения цен на ультрадешевую жральню на портале для венчурных капиталистов. Если вам так сильно ударяет по карману повышение стоимости бургера с 70 до 75 рублей, пошли бы поработали, что ли))
Плюсую. Где как не в маке можно посидеть спокойно, кушая и читая vc ru параллельно. Или зайти от души пописить.
Уж лучше пусть повышают цены, чем режут порции или снижают качество.
А как повышение цен мешает резать порции и снижать качество? Вы ещё скажите в картошку фри не плевать.
А другие и то и то делают одновременно)
Каких конкурентов, лол
И херню сделали, и цены поднимают 👏🏻
Всё "легко повторяется, чего там сложного?". Ай да "умницы".
Так повторили же, не хуже. Что не так? Есть конкретные факты?
Мда… аргументов не будет, как я понимаю. Ок, балаболить все горазды )
ну таки а что там не могло повториться? все те же люди, все те же продукты. ТАм ничего не поменялось с т.зр. операционных процессов. Строчка в егрюл как влияет на деятельность? Да никак
Неееееееееееет((((((((
Можно самому готовить бургеры, на электрогриле, например. Есть возможность экспериментировать с соусом, начинкой. Мы с женой иногда так и делаем.
Достаточно странно сравнивать домашний гриль с сетевым фастфудом. И зачем? Вы разве носите с собой гриль, чтобы проголодавшись, зажарить себе котлету? )
В новостях же сказали, что инфляция замедлилась!
а ещё там говорили, что никогда не нападут в Украину
а когда напали, говорили, что осталось пару дней
а потом ещё пару дней
а потом сказали что нато воюет, поэтому и долго
а потом сказали, что мирных не трогают
а потом сказали, что в роддомах и торговых центрах, то были не мирные
а потом сказали, что бомбить ТЭЦы это не война с населением
...
Так это у них замедлилась, они-то в Пятерочку не ходят, а живут за ваш счет. Захотели - подняли себе зарплату на 200 000, а вам новый налог на газировку и соки 7 рублей за литр.
Пойду поем в Ростиксе
А на какие продукты цены выросли? Мясо и булка вроде не особо.
На химию :)
Кушайте, не обляпайтесь.
Жри что дают и точка!
Жрите сами и точка!
Да пусть дорожает, лишь бы не было вой.., ой!
Пофиг и точка.
Жду акциз на кунжут на булках
Лучше б МетроБуфет вернули.
Постойте...а как же дешевый бакс и все такое?Почему цены продолжают расти?Если зеленая бумажка бесполезная "скукоживается",а рубль крепнет?
Там пиво стали продавать 🤮
Там пиво стали продавать 🤮
Надо перетестить, первый и последний раз пробовала в августе, показалось таким же, как было в маке. Сейчас многие пишут, что полный ацтой.
Год назад скажи мне, что на VC будут публиковать новость о повышении цен в Макдональдсе, я бы у виска покрутил. А сейчас даже как-то неудивлен.
вводим новое понятие - индекс "гранда" - для отслеживания реальной инфляции на фоне СВО
невкусно, дорого. и точка.
Не переживут они 2025
Про импортозамещение в еде и прочих областях:
https://youtu.be/G6BskUeXVdo
А что это за слово такое «сандвич», это в Гарри Поттерах они могут есть сандвичи, а тут надо бутерброд
бутерброд это немцы придумали, немцы газ не покупают и ирисы привезли уже, не подходит. просто хлеб с маслом/сыром/колбасой/котлетой, кетчупом и соленым огурцом/двумя котлетами, салатом и соусом/...
редко, но заходил в Мак и покупал БигМаг комбо за 185 руб. Зашел во Вкусно-и-точка, дешевле 300к ничего нет, воняет мочой, горелым маслом. Дебильный русский менедмент вообще понимает почему народ в МакДак ходил? Какое нахер повышение цен? Им бы хоть кого-то к себе заманить...