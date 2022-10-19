Еда
Полина Лааксо

«Вкусно — и точка» повысит цены на бургеры c 20 октября — предположительно, на 7-10% Статьи редакции

Причина в том, что выросла себестоимость продуктов.

Источник: Mash
  • О планах компании повысить цены на бургеры сообщил Mash. Пресс-служба «Вкусно — и точка» подтвердила информацию изданию РБК, объяснив решение ростом себестоимости продуктов. Каких именно — неизвестно.
  • Насколько именно подорожают позиции — представители сети быстрого питания не уточнили. Mash сообщает, что рост цен составит 7-10%. Во «Вкусно — и точка» тем временем отметили: стоимость всё равно будет «ниже, чем у конкурентов».
  • Повышение коснётся шести наименований в категории «Бургеры и роллы». По подсчётам Mash, «Биг спешл» (бывший «Биг тейсти») подорожает с 269 до примерно 290 рублей, «Гранд» (он же «Роял») — со 164 рублей до 175 рублей, а гамбургер — с 55 до 59 рублей. Вместе с этим станут дороже и наборы.
  • Бывшие рестораны сети McDonald's открылись под брендом «Вкусно и точка» 12 июня 2022 года. В сентябре новая сеть рассказала, что открыла более 800 ресторанов, возобновила поставки картофеля фри, а также договорилась с новыми партнёрами — это позволило представить бургер «Биг Спешл» и возобновить продажи колы под брендом «Добрый».

#новость #вкусноиточка

3404 просмотров
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105 комментариев
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 Невкусно и грустно

ВСЕ БУДЕТ ТАК ЖЕ. ЧТО ТУТ СЛОЖНОГО ПЕРЕВОРАЧИТЬ ЭТИ БУРГЕРЫ? (с) Июнь 22

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Андрей Рядькин

сук там реально стало не вкусно

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6 комментариев
Волоцкой Дмитрий

Это фсе американские стандарты сдерживали цену, не давали развиваться отечественному рынку. Выше цена- выше качество. Законы рынка 😎😎😎

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1 комментарий
JewelRunner

Не можем повторить получается

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Волоцкой Дмитрий

Пройдемте с нами товарищ, вы дискредитируете рос компании

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2 комментария
Caomhan Macha

Эх, вот хоть режь меня - не люблю сетевой хавчик. По мне, самый кайф - непредсказуемая, нажористая дикорастущая шавуха. А еще люблю все масложареное, типа чебуреков.
Раньше в Мск была офигенная чебуральня возле Китая, на нижнем конце сквера. Вкусные ништяки, разливное вотко, все бюджетно и при этом дивно нажористо. Забежал, заказал два свежайших с барашком, стописят в пластиковом стаканчике, томатный сок. Вточил, накатил, и дальше работу работать рванул.

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ILYA

Продолжайте

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9 комментариев
Славный франт

Антон Палыч, вы? )

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Желтый единорожек88

Солянский тупик?

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7 комментариев
Denis

Это где соль в пластиковых стакашках?
Мне кажется, что в этом году видел

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1 комментарий
Alexander Klimanskiy

Там мяса было кот наплакал. Такая же чебуречная на метро Сухаревская.

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1 комментарий
Роман Ряжских

Они и так дороже, чем были в маке, А теперь совсем смысла нет есть это дерьмо. У меня рядом с работой додо и "вкусно и точка". Додстер и так был выигрышнее по составу и цене, чем бургеры, а теперь выбор стал ещё проще, спасибо

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Andy Lenty

Додо гавно, вкусочка не лучше, но додо это и раньше было гавном

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10 комментариев
Виктор Якунин

Не они же писали, что их бургеры состоят на >90% из отечественного сырья?
Что получается отечественное всегда дороже импорта?

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Serghei Maveriz

У мака тоже было 90% местных ингредиентов

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Армен Арзуманян

Конечно

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Ияза Гара

Оно и было отечественным. Инфляцию никто не отменял

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Герман Хибберт

Дорого и точка.

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Стерлядка Вяленая

ток неделю назад знакомый писал, что в КФС теперь элитные ходят, а в очке все гораздо дешевле. Уже не так?))))

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2 комментария
СвяТой_ТапоК

Пох, не ем отраву.

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Европейский ихтиандр
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Timur Rossiev

Дохлëбывай и уëбывай

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1 комментарий
Дмитрий Чернов

Нормально. Раньше Макдональдс повышал цены 1-2 раза в год. А в этом году это первое повышение.
В любом случае остаётся самым выгодным и качественным стрит фудом с высоким сервисом ресторанного типа 👍

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Aleksei M

В смысле первое? Они как открылись - уже цены повысили, 4ре месяца поработали и снова повысили.

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Fqyeh

Помойка

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Стерлядка Вяленая
В любом случае остаётся самым выгодным и качественным стрит фудом с высоким сервисом ресторанного типа

Вы с чем сравнивали то? С мусорным пакетом?

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1 комментарий
Ещё чуть-чуть потерпеть

Завтрак там недавно заказала, такое г. Не знаю какие завтраки были в маке, но тут фото и реальность сильно отличались. Ветчина была похожа, а вот яичница и булка с какой-то другой фотографии. Чаю выпила их кенийского, а завтрак выбросила. Готовили минут 25 при одном заказе до моего и двух после

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2 комментария
Funpepper

Про мак пиздежь

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Andrew Lobachev

В маке цены повышались раз в 2-3 года. У этих же - уже второе повышение за 4 месяца.

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Сергей Леопольдович

Сказали вам - Точка. Кушайте молча ))))

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Российские аналоги

Почему? Каких продуктов?

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Волоцкой Дмитрий

Потому что это российский аналог

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7 комментариев
Леонид Гнездилов

Жри и проваливай

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Евгений Дроздов

Уж лучше пусть повышают цены, чем режут порции или снижают качество.

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Олег в Вакууме

А как повышение цен мешает резать порции и снижать качество? Вы ещё скажите в картошку фри не плевать.

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muiren

А другие и то и то делают одновременно)

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Denis

Каких конкурентов, лол

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Волоцкой Дмитрий

Неееееееееееет((((((((

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Alex

А на какие продукты цены выросли? Мясо и булка вроде не особо.

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Analtoy Wasserschlang

Кушайте, не обляпайтесь.

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Гальгомеж Тындербаев

Пойду поем в Ростиксе

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Ку-ку

невкусно и дорого значит

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Ещё чуть-чуть потерпеть

Невкусно, дорого и точка

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Вадим Д.

И херню сделали, и цены поднимают 👏🏻
Всё "легко повторяется, чего там сложного?". Ай да "умницы".

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Ияза Гара

Выскажу непопулярное тут мнение.
Мне нравится обновлённый формат Макдака. Вполне устраивает качество, которое на мой взгляд не упало. Мне нравится что сохранили вкус привычных бургеров. Мне нравится новая картошка, которая вкуснее прежней. Жаль что пропал бигмак. Ничего не могу сказать про газировку, перестал ее пить, но соки там тоже прежние.
Повышение цен было и в Маке раньше. Не могу сказать что это радует, но в повышении ничего удивительного, дорожает всё, увы.

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Михаил Затолокин

В новостях же сказали, что инфляция замедлилась!

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Почтальон Стечкин

Можно самому готовить бургеры, на электрогриле, например. Есть возможность экспериментировать с соусом, начинкой. Мы с женой иногда так и делаем.

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Ияза Гара

Достаточно странно сравнивать домашний гриль с сетевым фастфудом. И зачем? Вы разве носите с собой гриль, чтобы проголодавшись, зажарить себе котлету? )

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Онлайн-Аптека

Жри что дают и точка!

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Деда Миша

Жду акциз на кунжут на булках

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Нёс добро, не донёс

Да пусть дорожает, лишь бы не было вой.., ой!

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Деда Миша

А что это за слово такое «сандвич», это в Гарри Поттерах они могут есть сандвичи, а тут надо бутерброд

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Желтый единорожек88

Лучше б МетроБуфет вернули.

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Andrey Kuznetsov

Жрите сами и точка!

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Zloy Marketolog

Пофиг и точка.

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