«Вкусно — и точка» повысит цены на бургеры c 20 октября — предположительно, на 7-10% Статьи редакции
Причина в том, что выросла себестоимость продуктов.
- О планах компании повысить цены на бургеры сообщил Mash. Пресс-служба «Вкусно — и точка» подтвердила информацию изданию РБК, объяснив решение ростом себестоимости продуктов. Каких именно — неизвестно.
- Насколько именно подорожают позиции — представители сети быстрого питания не уточнили. Mash сообщает, что рост цен составит 7-10%. Во «Вкусно — и точка» тем временем отметили: стоимость всё равно будет «ниже, чем у конкурентов».
- Повышение коснётся шести наименований в категории «Бургеры и роллы». По подсчётам Mash, «Биг спешл» (бывший «Биг тейсти») подорожает с 269 до примерно 290 рублей, «Гранд» (он же «Роял») — со 164 рублей до 175 рублей, а гамбургер — с 55 до 59 рублей. Вместе с этим станут дороже и наборы.
- Бывшие рестораны сети McDonald's открылись под брендом «Вкусно и точка» 12 июня 2022 года. В сентябре новая сеть рассказала, что открыла более 800 ресторанов, возобновила поставки картофеля фри, а также договорилась с новыми партнёрами — это позволило представить бургер «Биг Спешл» и возобновить продажи колы под брендом «Добрый».
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ВСЕ БУДЕТ ТАК ЖЕ. ЧТО ТУТ СЛОЖНОГО ПЕРЕВОРАЧИТЬ ЭТИ БУРГЕРЫ? (с) Июнь 22
сук там реально стало не вкусно
Это фсе американские стандарты сдерживали цену, не давали развиваться отечественному рынку. Выше цена- выше качество. Законы рынка 😎😎😎
Не можем повторить получается
Пройдемте с нами товарищ, вы дискредитируете рос компании
Эх, вот хоть режь меня - не люблю сетевой хавчик. По мне, самый кайф - непредсказуемая, нажористая дикорастущая шавуха. А еще люблю все масложареное, типа чебуреков.
Раньше в Мск была офигенная чебуральня возле Китая, на нижнем конце сквера. Вкусные ништяки, разливное вотко, все бюджетно и при этом дивно нажористо. Забежал, заказал два свежайших с барашком, стописят в пластиковом стаканчике, томатный сок. Вточил, накатил, и дальше работу работать рванул.
Продолжайте
Антон Палыч, вы? )
Солянский тупик?
Это где соль в пластиковых стакашках?
Мне кажется, что в этом году видел
Там мяса было кот наплакал. Такая же чебуречная на метро Сухаревская.
Они и так дороже, чем были в маке, А теперь совсем смысла нет есть это дерьмо. У меня рядом с работой додо и "вкусно и точка". Додстер и так был выигрышнее по составу и цене, чем бургеры, а теперь выбор стал ещё проще, спасибо
Додо гавно, вкусочка не лучше, но додо это и раньше было гавном
Не они же писали, что их бургеры состоят на >90% из отечественного сырья?
Что получается отечественное всегда дороже импорта?
У мака тоже было 90% местных ингредиентов
Конечно
Оно и было отечественным. Инфляцию никто не отменял
Дорого и точка.
ток неделю назад знакомый писал, что в КФС теперь элитные ходят, а в очке все гораздо дешевле. Уже не так?))))
Пох, не ем отраву.
Дохлëбывай и уëбывай
Нормально. Раньше Макдональдс повышал цены 1-2 раза в год. А в этом году это первое повышение.
В любом случае остаётся самым выгодным и качественным стрит фудом с высоким сервисом ресторанного типа 👍
В смысле первое? Они как открылись - уже цены повысили, 4ре месяца поработали и снова повысили.
Помойка
Вы с чем сравнивали то? С мусорным пакетом?
Завтрак там недавно заказала, такое г. Не знаю какие завтраки были в маке, но тут фото и реальность сильно отличались. Ветчина была похожа, а вот яичница и булка с какой-то другой фотографии. Чаю выпила их кенийского, а завтрак выбросила. Готовили минут 25 при одном заказе до моего и двух после
Про мак пиздежь
В маке цены повышались раз в 2-3 года. У этих же - уже второе повышение за 4 месяца.
Сказали вам - Точка. Кушайте молча ))))
Почему? Каких продуктов?
Потому что это российский аналог
Жри и проваливай
Уж лучше пусть повышают цены, чем режут порции или снижают качество.
А как повышение цен мешает резать порции и снижать качество? Вы ещё скажите в картошку фри не плевать.
А другие и то и то делают одновременно)
Каких конкурентов, лол
Неееееееееееет((((((((
А на какие продукты цены выросли? Мясо и булка вроде не особо.
Кушайте, не обляпайтесь.
Пойду поем в Ростиксе
невкусно и дорого значит
Невкусно, дорого и точка
И херню сделали, и цены поднимают 👏🏻
Всё "легко повторяется, чего там сложного?". Ай да "умницы".
Выскажу непопулярное тут мнение.
Мне нравится обновлённый формат Макдака. Вполне устраивает качество, которое на мой взгляд не упало. Мне нравится что сохранили вкус привычных бургеров. Мне нравится новая картошка, которая вкуснее прежней. Жаль что пропал бигмак. Ничего не могу сказать про газировку, перестал ее пить, но соки там тоже прежние.
Повышение цен было и в Маке раньше. Не могу сказать что это радует, но в повышении ничего удивительного, дорожает всё, увы.
В новостях же сказали, что инфляция замедлилась!
Можно самому готовить бургеры, на электрогриле, например. Есть возможность экспериментировать с соусом, начинкой. Мы с женой иногда так и делаем.
Достаточно странно сравнивать домашний гриль с сетевым фастфудом. И зачем? Вы разве носите с собой гриль, чтобы проголодавшись, зажарить себе котлету? )
Жри что дают и точка!
Жду акциз на кунжут на булках
Да пусть дорожает, лишь бы не было вой.., ой!
А что это за слово такое «сандвич», это в Гарри Поттерах они могут есть сандвичи, а тут надо бутерброд
Лучше б МетроБуфет вернули.
Жрите сами и точка!
Пофиг и точка.