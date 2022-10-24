Shot сообщил об отказе «Вкусно — и точка» от доставки — в сети ответили, что планируют запустить её до конца 2022 года Статьи редакции
Сейчас компания ведёт переговоры с партнёрами.
- Днём 24 октября 2022 года Shot сообщил со ссылкой на владельца «Вкусно — и точка» Александра Говора, что сеть не рассматривает запуск доставки из своих ресторанов в России.
- «Ножками придут в заведение, купят что хотят, сядут на красивые стульчики, за красивые столики, и всё. А если им нужна доставка, то пусть проявят свою предпринимательскую инициативу и организуют эту доставку. С радостью будем сотрудничать, а нам это не надо. У нас и так забот хватает», — привёл Telegram-канал якобы его слова.
- В компании отвергли эту информацию vc.ru. По словам пресс-службы, «Вкусно — и точка» планирует запустить доставку до конца 2022 года и ведёт переговоры с партнёрами, а распространяемая цитата «недостоверна и исходит из недобросовестных источников».
- Бывшие рестораны сети McDonald's открылись под брендом «Вкусно и точка» в июне 2022 года. Еду из McDonald's можно было заказать в России через сервисы Delivery Club и «Яндекс Еда». «С момента возобновления работы сеть неоднократно заявляла о фокусе в первую очередь на отлаживании операционных процессов […]. Мы вместе продолжаем работать над запуском доставки из ресторанов с привычным для пользователей покрытием и качеством сервиса», — сообщили vc.ru в пресс-службе фудтех-направления «Яндекса».
- В сентябре сеть отчиталась об открытии более 800 ресторанов, обновлении дизайна упаковки, возобновлении поставок картофеля фри и договорённостях с новыми партнёрами — например, это позволило возобновить продажи колы под брендом «Добрый».
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Где бургеры заказали - там и жрите, а не домой тащите
на упаковках из мака как раз раньше было написано что-то вроде "Рекомендуется употреблять на территории предприятия"
где говорургеры заказали...
Судя по тому, что пишут о новом владельце, фраза про "ножками придут" вполне в его стиле.
все это закончится в очередной раз "ножками Буша/Байдена"
в этот раз ножек не будет
Будет миска риса от старший брат мудрый вождь
будет миска хуя без соли
Да ладно, будут и еще как
в это раз занавес опущен с двух сторон
Как опустили, так и поднимут
да, вместо ножек будет нож по ниже спины
Ну да. Только он владеет сетью, а не управляет ей — у менеджмента, очевидно, иное мнение (но спорить с владельцем как-то не очень хорошо, а потому «информация из недостоверных источников»).
Ну а вообще удивлён, что до сих пор туалет и салфетки бесплатные, топ топ менеджеры явно не дорабатывают, заменить на более эффективных
Еще не вечер. 2023 год: вместо салфеток газета "Правда единороса", вместо туалетов, сортир на улице. В самом заведении филиал военкомата
Не подсказывай
Согласен — давно пора как в европейских Маках пускать в туалет только по коду на чеке.
Такое в московском Старбаксе встречал пару лет назад, хз как сейчас
Жрите и точка, клиентоориентированность по-русски
Не удивляйтесь, это обычное общение в семье говора
Цены подняли, еще и сервисам не хотят за доставку от заказа % платить) вот настоящий русский бизнес
Какие-то докапывания до бизнеса на пустом месте. До «Вкусно и точки» уже подобную дорожку с отказом от агрегаторов протоптал «Додо».
Ты как будто впервые в комментах на виси
(этот камент зарезервирован под шутку "ножками придут и точка")
«Никаких доставок, голодные сами приползут, насмотрелись у буржуинов клятых», прокомментировал владелец.
Ещё не закрылось? Странно.
Это ГОВОРит о том, что Говор в этом деле номинальная фигура. Гнусно и почка
им бы типичные семейные фразы для слоганов...
"пока не доешь - со стола не встанешь"
«Иди ешь, а то остынет»
"Эта кортошечка за маму, этот бургер за папу".
точка
типикал совковая паскуда