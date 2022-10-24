Еда
Крохотный лолипоп

Shot сообщил об отказе «Вкусно — и точка» от доставки — в сети ответили, что планируют запустить её до конца 2022 года Статьи редакции

Сейчас компания ведёт переговоры с партнёрами.

  • Днём 24 октября 2022 года Shot сообщил со ссылкой на владельца «Вкусно — и точка» Александра Говора, что сеть не рассматривает запуск доставки из своих ресторанов в России.
  • «Ножками придут в заведение, купят что хотят, сядут на красивые стульчики, за красивые столики, и всё. А если им нужна доставка, то пусть проявят свою предпринимательскую инициативу и организуют эту доставку. С радостью будем сотрудничать, а нам это не надо. У нас и так забот хватает», — привёл Telegram-канал якобы его слова.
  • В компании отвергли эту информацию vc.ru. По словам пресс-службы, «Вкусно — и точка» планирует запустить доставку до конца 2022 года и ведёт переговоры с партнёрами, а распространяемая цитата «недостоверна и исходит из недобросовестных источников».
  • Бывшие рестораны сети McDonald's открылись под брендом «Вкусно и точка» в июне 2022 года. Еду из McDonald's можно было заказать в России через сервисы Delivery Club и «Яндекс Еда». «С момента возобновления работы сеть неоднократно заявляла о фокусе в первую очередь на отлаживании операционных процессов […]. Мы вместе продолжаем работать над запуском доставки из ресторанов с привычным для пользователей покрытием и качеством сервиса», — сообщили vc.ru в пресс-службе фудтех-направления «Яндекса».
  • В сентябре сеть отчиталась об открытии более 800 ресторанов, обновлении дизайна упаковки, возобновлении поставок картофеля фри и договорённостях с новыми партнёрами — например, это позволило возобновить продажи колы под брендом «Добрый».

#новость #вкусноиточка

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32 комментария
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 Деда Миша

Где бургеры заказали - там и жрите, а не домой тащите

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Mike

на упаковках из мака как раз раньше было написано что-то вроде "Рекомендуется употреблять на территории предприятия"

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Гневный антимобик

где говорургеры заказали...

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Влад Светлый

Судя по тому, что пишут о новом владельце, фраза про "ножками придут" вполне в его стиле.

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Гневный антимобик

все это закончится в очередной раз "ножками Буша/Байдена"

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Aleksey Bobkov

в этот раз ножек не будет

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Кигхриль Vselensky

Будет миска риса от старший брат мудрый вождь

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Aleksey Bobkov

будет миска хуя без соли

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Andre Macareno

Да ладно, будут и еще как

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Aleksey Bobkov

в это раз занавес опущен с двух сторон

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Andre Macareno

Как опустили, так и поднимут

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Гневный антимобик

да, вместо ножек будет нож по ниже спины

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Valentin Dombrovsky

Ну да. Только он владеет сетью, а не управляет ей — у менеджмента, очевидно, иное мнение (но спорить с владельцем как-то не очень хорошо, а потому «информация из недостоверных источников»).

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Деда Миша

Ну а вообще удивлён, что до сих пор туалет и салфетки бесплатные, топ топ менеджеры явно не дорабатывают, заменить на более эффективных

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Гневный антимобик

Еще не вечер. 2023 год: вместо салфеток газета "Правда единороса", вместо туалетов, сортир на улице. В самом заведении филиал военкомата

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AlexJPisos

Не подсказывай

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Valentin Dombrovsky

Согласен — давно пора как в европейских Маках пускать в туалет только по коду на чеке.

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Деда Миша

Такое в московском Старбаксе встречал пару лет назад, хз как сейчас

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onlyDropped

Жрите и точка, клиентоориентированность по-русски

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Макс Фактор

Не удивляйтесь, это обычное общение в семье говора

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Александр Виннер

Цены подняли, еще и сервисам не хотят за доставку от заказа % платить) вот настоящий русский бизнес

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Иван Касаткин

Какие-то докапывания до бизнеса на пустом месте. До «Вкусно и точки» уже подобную дорожку с отказом от агрегаторов протоптал «Додо».

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Duck

Ты как будто впервые в комментах на виси

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Слегка Придурковатый

(этот камент зарезервирован под шутку "ножками придут и точка")

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Вадим Д.

«Никаких доставок, голодные сами приползут, насмотрелись у буржуинов клятых», прокомментировал владелец.

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Archer Archer

Ещё не закрылось? Странно.

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Гневный антимобик

Это ГОВОРит о том, что Говор в этом деле номинальная фигура. Гнусно и почка

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caulfield.curtis

им бы типичные семейные фразы для слоганов...

"пока не доешь - со стола не встанешь"

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Деда Миша

«Иди ешь, а то остынет»

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Слегка Придурковатый

"Эта кортошечка за маму, этот бургер за папу".

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Oleksandr Yatsenko
Ножками придут в заведение, купят что хотят, сядут на красивые стульчики, за красивые столики, и

точка

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Aleksey Bobkov

типикал совковая паскуда

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