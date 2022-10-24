Владелец KFC продаст свои рестораны в России ижевскому франчайзи — тот должен переименовать все точки Статьи редакции
По словам источника, покупатель сменит вывески на Rostic’s.
- Американская Yum! Brands договорилась о продаже 70 собственных ресторанов KFC в России с ижевским франчайзи сети — ООО «Смарт сервис ЛТД». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к одной из сторон сделки источник. Сделку подтвердила и глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько — консультант со стороны покупателя.
- По её словам, закрыть сделку стороны планируют до конца 2022 года. Сумму Малахатько не назвала. В Yum! Brands и «Смарт сервис ЛТД» не ответили на запросы издания.
- По данным «Контур.Фокуса», созданное в сентябре 2022 года «Смарт сервис ЛТД» принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову. Они владеют группой «Фуд-сервис», которая управляет по франшизе 41 рестораном KFC, уточняет газета.
- Источник «Ъ» отметил, что в сделку также вошли права на бренд KFC. Но покупатель обязуется постепенно ребрендировать все рестораны сети, включая работающие по франшизе, добавил он. Всего в сети KFC в России более 1,1 тысячи ресторанов.
- 1 сентября 2022 года ООО «Ям Ресторантс Раша» подало заяву на регистрацию товарного знака Rostic’s. По словам собеседника «Ъ» на рынке общепита, новый покупатель получит права и на этот бренд, и сеть в начале 2023 года начнёт менять вывески на Rostic’s.
- Yum! Brands объявила о планах уйти с российского рынка в марте 2022 года, а в июле сообщила, что передаст свои рестораны и права на мастер-франшизу, по которой работают франчайзи, местному оператору. Детали своего плана компания не раскрывала.
- По словам опрошенных «Ъ» аналитиков, по сути, эта сделка — «набор договоров аренды, оборудование и персонал». Что будет с ПО, ограничениями по рецептуре со стороны Yum! Brands и контролем качества — неясно. При этом у KFC, в отличие от McDonald’s, много небольших партнёров в России — вероятно, не все из них захотят работать под брендом Rostic’s.
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Сдержал слово
Надеюсь увидеть открытие магазинов Рамстор, чтобы окунуться в атмосферу нулевых
Да уж.
Помню как меняли бренд.
Вот бы мне также обратно помолодеть.
А логотип с петухом-каннибалом тоже вернут?
Всяко лучше, чем лого с Эдуардом Лимоновым ))))
Курочка РЯдом)
Зря не взял у Сильвестра Андреевича денег
А говорили, что в 2007 не вернемся
"Что будет с ПО, ограничениями по рецептуре со стороны Yum! Brands и контролем качества — неясно". С качеством очень даже ясно - будет грустно и побочка!
В макдаке норм, так же рпдкет и манит. Не думаю что кфц скатится, хуле там ножки во фритюре не пожарить?
Ростикс же лучше до слияния с КФЦ был.
Мы недооцениваем российский бизнес судя по всему - Макдак пока что не скатился, доброкола на вкус примерно такая же как и была, может и тут будет норм. Но надо посмотреть что станет через 3 года со всем этим.
Хорошее решение реанимировать бренд Ростикс. Не "вкусно и точка"... Хотя, Нокиа вон тоже как бы название вернулось, а содержание совсем другое стало.
Пожуём — увидим.
КФЦ развивалось на сети Ростикса изначально, так что аналогии с Маком и Нокией мимо.
Хотя что это за Ростикс вновь созданный - вопрос, ну хоть управляющие вроде из франчайзи КФЦ, это дает надежду.
Да епт, как раз сегодня об этом думал
Вижу, в Америке тоже любят пилить бабло, потом ведь обратно в кфц переименовывать…
Ну далеко не факт же, а если и будут, то пройдёт минимум 5 лет, а то и больше
American bar&grill тоже пожалуйста старым составом и поваром.
Вот и кфс.
Сходить что-ли, купить последний раз бич ведро.
Ведра у них в этом году меньше по размеру порций стали, и в цене подросли, даже по акции. Я про Баскет Дуэт. Сейчас это: картошка, 4 стрипса, 2 ножки и 4 крыла... ну блин...на обед в одну харю только очень голоден - за 469 плюс напиток, если без акции.
Итого 500+ это уже можно в доставке люля какие-нибудь заказать из баранины)))
Всего год назад он по акции вроде был по 239 - и этим можно было ужраться вдвоем, а уж одному под пиво растянуть с обеда до поздней ночи под сериал)))) А счас...даже по фотке - ведро оставили старое - ассортимент для фотки увеличили, но все равно видно что малавата будет!
Неужели куриный и сырный великаны вернуться? Душу за них продам )))
Американской культуры на рынке РФ становится меньше, может и к лучшему!
Еще бы интернет отключили, и гугл, и ютуб, и https, да все вокруг. Все американская "культура".
В целом культуры в рф становится меньше, и это не к лучшему
Ножки, стрипсы — спасибо, что радовали все эти годы
Минус полковник, призовём даже мертвого (простите)
Будто Ростикс это что-то плохое...
Курочка с нами...
Только не кфс(
А Ордовский-Танаевский в курсе вообще?
Понимаю
Выполнял как-то заказ у этого Котова в одном из его ресторанов. К слову в Ижевске всего два ресторатора в то время было - он и второй.
В общем, дела он вести умеет вроде как
Ну логично, бренд известный, сохранят долю, потом опять продадут
С чего это продадут?
Главное чтобы технологические стандарты сохранили и только улучшали и повышали качество. С новыми названиями силу бренда реально только качеством сохранить.
Крылышки - и ножки!
Полковника Сандерса тоже мобилизовали?
Ждём "русское бистро" с медовухой и алкашами
Кому он там чего продаст? KFC принадлежит Сбер
То есть на фоне блокировок сбера стоит ждать подразделение KFC девайсы вместо сбер девайсы? Звучит убедительно
А с чего там нельзя за спасибо поесть, как в бургеркинге?