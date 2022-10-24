Еда
Крохотный лолипоп

Владелец KFC продаст свои рестораны в России ижевскому франчайзи — тот должен переименовать все точки Статьи редакции

По словам источника, покупатель сменит вывески на Rostic’s.

Обновлено в 22:47. В Yum! Brands подтвердили, что заключили договор купли-продажи по передаче прав на свои российские активы, которые включают собственные рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов местному оператору — компании «Смарт Сервис» Константина Котова и Андрея Осколкова. Покупатель должен будет провести ребрендинг сети «на отличную от Yum!-концепцию» и сохранить сотрудников.
  • Американская Yum! Brands договорилась о продаже 70 собственных ресторанов KFC в России с ижевским франчайзи сети — ООО «Смарт сервис ЛТД». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к одной из сторон сделки источник. Сделку подтвердила и глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько — консультант со стороны покупателя.
  • По её словам, закрыть сделку стороны планируют до конца 2022 года. Сумму Малахатько не назвала. В Yum! Brands и «Смарт сервис ЛТД» не ответили на запросы издания.
  • По данным «Контур.Фокуса», созданное в сентябре 2022 года «Смарт сервис ЛТД» принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову. Они владеют группой «Фуд-сервис», которая управляет по франшизе 41 рестораном KFC, уточняет газета.
  • Источник «Ъ» отметил, что в сделку также вошли права на бренд KFC. Но покупатель обязуется постепенно ребрендировать все рестораны сети, включая работающие по франшизе, добавил он. Всего в сети KFC в России более 1,1 тысячи ресторанов.
  • 1 сентября 2022 года ООО «Ям Ресторантс Раша» подало заяву на регистрацию товарного знака Rostic’s. По словам собеседника «Ъ» на рынке общепита, новый покупатель получит права и на этот бренд, и сеть в начале 2023 года начнёт менять вывески на Rostic’s.
  • Yum! Brands объявила о планах уйти с российского рынка в марте 2022 года, а в июле сообщила, что передаст свои рестораны и права на мастер-франшизу, по которой работают франчайзи, местному оператору. Детали своего плана компания не раскрывала.
  • По словам опрошенных «Ъ» аналитиков, по сути, эта сделка — «набор договоров аренды, оборудование и персонал». Что будет с ПО, ограничениями по рецептуре со стороны Yum! Brands и контролем качества — неясно. При этом у KFC, в отличие от McDonald’s, много небольших партнёров в России — вероятно, не все из них захотят работать под брендом Rostic’s.
Рестораны «Ростик’с KFC» сменили вывески на KFC в 2011 году после того, как Yum! Brands выкупила сеть / Источник: «РИА Новости»

#новость #kfc

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63 комментария
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 Кузен Чумадан

Сдержал слово

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Nikita Aprelskiy

Надеюсь увидеть открытие магазинов Рамстор, чтобы окунуться в атмосферу нулевых

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2 комментария
Прошедший завод

Да уж.
Помню как меняли бренд.
Вот бы мне также обратно помолодеть.

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Пришелец 17

А логотип с петухом-каннибалом тоже вернут?

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Arsenii

Всяко лучше, чем лого с Эдуардом Лимоновым ))))

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3 комментария
Никита Климанов

Курочка РЯдом)

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Деда Миша
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3 комментария
Black7

Зря не взял у Сильвестра Андреевича денег

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Allestor Klei

А говорили, что в 2007 не вернемся

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Гневный антимобик

"Что будет с ПО, ограничениями по рецептуре со стороны Yum! Brands и контролем качества — неясно". С качеством очень даже ясно - будет грустно и побочка!

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Sergey

В макдаке норм, так же рпдкет и манит. Не думаю что кфц скатится, хуле там ножки во фритюре не пожарить?

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1 комментарий
Дмитрий Ригов

Ростикс же лучше до слияния с КФЦ был.

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Угольный Выброс

Мы недооцениваем российский бизнес судя по всему - Макдак пока что не скатился, доброкола на вкус примерно такая же как и была, может и тут будет норм. Но надо посмотреть что станет через 3 года со всем этим.

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3 комментария
Олег Макаров

Хорошее решение реанимировать бренд Ростикс. Не "вкусно и точка"... Хотя, Нокиа вон тоже как бы название вернулось, а содержание совсем другое стало.
Пожуём — увидим.

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Цкуро Бесцветный

КФЦ развивалось на сети Ростикса изначально, так что аналогии с Маком и Нокией мимо.
Хотя что это за Ростикс вновь созданный - вопрос, ну хоть управляющие вроде из франчайзи КФЦ, это дает надежду.

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1 комментарий
Andre Macareno

Да епт, как раз сегодня об этом думал

Вижу, в Америке тоже любят пилить бабло, потом ведь обратно в кфц переименовывать…

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Arthur N
потом ведь обратно в кфц переименовывать…

Ну далеко не факт же, а если и будут, то пройдёт минимум 5 лет, а то и больше

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3 комментария
Павел Гросс-Днепров

American bar&grill тоже пожалуйста старым составом и поваром.

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Valentin G

Вот и кфс.
Сходить что-ли, купить последний раз бич ведро.

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Цкуро Бесцветный

Ведра у них в этом году меньше по размеру порций стали, и в цене подросли, даже по акции. Я про Баскет Дуэт. Сейчас это: картошка, 4 стрипса, 2 ножки и 4 крыла... ну блин...на обед в одну харю только очень голоден - за 469 плюс напиток, если без акции.
Итого 500+ это уже можно в доставке люля какие-нибудь заказать из баранины)))
Всего год назад он по акции вроде был по 239 - и этим можно было ужраться вдвоем, а уж одному под пиво растянуть с обеда до поздней ночи под сериал)))) А счас...даже по фотке - ведро оставили старое - ассортимент для фотки увеличили, но все равно видно что малавата будет!

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Arsenii

Неужели куриный и сырный великаны вернуться? Душу за них продам )))

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Александр Антонов

Американской культуры на рынке РФ становится меньше, может и к лучшему!

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Jiu and vali

Еще бы интернет отключили, и гугл, и ютуб, и https, да все вокруг. Все американская "культура".

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6 комментариев
Printsessa Derevyashka

В целом культуры в рф становится меньше, и это не к лучшему

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Деда Миша

Ножки, стрипсы — спасибо, что радовали все эти годы
Минус полковник, призовём даже мертвого (простите)

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Aleks Melnik

Будто Ростикс это что-то плохое...

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segamega

Курочка с нами...

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Даниил Горбунов

Только не кфс(

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Duck

А Ордовский-Танаевский в курсе вообще?

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Илья Пономарев

Понимаю

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Невинный звук

Выполнял как-то заказ у этого Котова в одном из его ресторанов. К слову в Ижевске всего два ресторатора в то время было - он и второй.

В общем, дела он вести умеет вроде как

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Архаров Петр

Ну логично, бренд известный, сохранят долю, потом опять продадут

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Jiu and vali

С чего это продадут?

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Весёлый паяльник

Главное чтобы технологические стандарты сохранили и только улучшали и повышали качество. С новыми названиями силу бренда реально только качеством сохранить.

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Anton Kuznetsov
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Kirill Pingachev

Крылышки - и ножки!

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Printsessa Derevyashka

Полковника Сандерса тоже мобилизовали?

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Goddard Targarten

Ждём "русское бистро" с медовухой и алкашами

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Качан Водки

Кому он там чего продаст? KFC принадлежит Сбер

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Деда Миша

То есть на фоне блокировок сбера стоит ждать подразделение KFC девайсы вместо сбер девайсы? Звучит убедительно

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Игорь Протасов

А с чего там нельзя за спасибо поесть, как в бургеркинге?

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