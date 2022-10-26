Еда
Маша Цепелева

Южнокорейский HYSG Group купил российскую компанию-производителя Gallina Blanca Статьи редакции

HYSG Group также владеет брендом «Доширак».

  • Южнокорейский холдинг HYSG Group купил российского производителя продукции под брендом Gallina Blanca ЗАО («Юроп Фудс ГБ»). Первой на это обратила внимание газета «Ведомости». Сделка состоялась 25 октября. HYSG Group теперь единственный акционер компании.
  • «Юроп Фудс ГБ» зарегистрирована в Нижегородской области, это российская «дочка» испанской GBFoods. По данным «Контур Фокуса», выручка компании в 2021 году составила 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 109,6 млн рублей.
  • Под брендом Gallina Blanca в России производят бульонные кубики и приправы, смеси для готовки, супы быстрого приготовления и макаронные изделия.
  • HYSG Group входит в холдинг HY Group. Он производит напитки, молочные и морепродукты, лапшу быстрого приготовления в Южной Корее, России, Вьетнаме и США. Компания владеет правами на бренд «Доширак».
  • В конце декабря 2021 года «Юроп Фудс ГБ» решила продать производство непальской CG Foods, сделку одобрила ФАС. Сумма сделки могла составить от 1 млрд до 1,5 млрд рублей, рассказывали источники «Ъ». Сделку отменили в конце февраля 2022-го, причину испанские владельцы не раскрывали, рассказала РБК генеральный менеджер GBFoods в России и странах СНГ Елена Устинова.

#новость #galinablanca

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45 комментариев
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 Руслан Астафьев

то есть южнокорейских инвесторов ничего не беспокоит. и кэнселлинг им не интересен

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Василий Буров

Так всегда, пока одни кэнселятся другие зарабатывают

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Alexander Klimanskiy

видимо их бизнес не ориентирован на Европу и США, а всем остальным плевать на кэнселинг.

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Влад Борщ

Может начнут продавать бульон от дошика отдельно, чтобы с похмелья заваривать без лапши)

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Денис Волков

тогда уж рассол отдельно без огурцов и помидор

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Влад Борщ

Не поверишь, но такое уже есть. В том числе капустный продаётся:D

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Юрий Б.

Следует соблюдать разнообразие в питание, потому не пренебрегать лапшой из доширака

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Мяу

У вас отличная предпринимательская жилка! И бренд можно сделать антипохмелин.

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Светлана Завацкая

Основан на похмельной реальности.

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Joulupukki

антипохмелин со вкусом бульона от дошика... мне кажется это новая эра

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Mikhail Novichkov

в новой экономической реальности быстро займет свою немаленькую нишу

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Дмитрий Кедов

Дашида же разве не оно?
https://www.ozon.ru/product/priprava-dashida-myasnaya-200g-2sht-po-100-g-430524950/

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Дмитрий Алтунин

Буль-буль!

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Protein Wars

в принципе хорошая новость, может появится что-то новое и интересное в линейке продукции в духе южной кореи

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Андрей Колобов

может станет больше сушенных овощей и зелени и остроты и меньше химии

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Вячеслав

Теперь бульон будет со вкусом собачатинки ☺️

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Бедуин

Ура!!! Ура! Доширак не уходит! Пища Богов!

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Мобильный спрей

Никогда не думал что буду смотреть "в прямом эфире" как маленькие страны типа Ливана и Ю.Кореи будут скупать "Россию" по частям.

Это еще рывок или уже прорыв великого геополитика?

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Hello world

Вы так написали, будто Южная Корея не страна высочайшего уровня технологий и профессионалов. Тут радоваться надо что такие заходят на наш рынок.

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Мобильный спрей

Я так не писал. Я вообще о другом.

Радоваться смене Европы на Азию не могу и не хочу.

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Юрий Б.

По большому счету эти заводы ни тебе ни мне не принадлежали

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Мобильный спрей

А я всё равно переживаю.

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Hello world

Нам ничего не мешает перенять у них методы работы и вытеснить их. Сейчас всё программирование и маркетинг в РФ держится на методиках которые мы изучили у западных коллег за последние многие годы. Ничего не мешает строить своё в других сферах также учась у профессионалов. Так что не волнуйтесь, всё в наших руках. Тут уже вопрос, как мы распорядимся: научимся делать качество у них или будем смотреть на них сложа руки

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Мобильный спрей
Нам ничего не мешает перенять у них методы работы и вытеснить их.

Почему так смешно?

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Стас Иванов

Для вас "Россия" - это бульонные кубики?

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Мобильный спрей

И кубики, и производства Икеа, и много чего еще…
Поэтому и слово заключено в кавычки. Вроде не сложно написано.

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Влад Борщ

Россия это я, это ты, это бульонные кубики, трамвайчик, булочка... Ой..

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EHF

Ему из-за бугра виднее...

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V K

Расскажи что для тебя Россия

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Andre Macareno

Недавно купил журнал «Корея», и кажется, что там тоже хорошо

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Максим Семиградов

У них тоже коммунизм и всё идёт по плану

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Мобильный спрей

Товарищ благодарить и забрать миска риса за неуверенные слова

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EHF

Ну тогда не наводите панику. Скупают не российские компании. А то Вы как то на примере этой компании подводите и другим зачем то. Сейчас иностранцы скупают других иностранцев иногда наши (не Ваши) скупают иностранцев.

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Pavel Zakharov

Ну южная корея маленькая разве что по площади…

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Звенислав Николаевич

У Кореи ВВП такой же как в России между прочим. А если на душу, так вообще в три раза больше

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Мобильный спрей

Я обратного не утверждал ;)
Неужели сложно написано?

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Звенислав Николаевич

Ваш комментарий сквозит абсолютно необоснованным имперским пренебрежением, по крайней мере, на мой взгляд

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Мобильный спрей

Я против имперскости.
Видимо сложно написано.
Жаль.

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Иван АбрАмович

Так..
тут они значицца Россию покупают, а когда продают местному менеджменту и уходят - это что?

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Мобильный спрей

Она в кавычках в моем комменте.

Просто уточняю

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Иван АбрАмович

так и я уточняю, просто без кавычек

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Мобильный спрей

Тогда смысл поменяется.
Я же не могу здесь вербально и с интонацией, поэтому я старался придать нужный смысл знаками и надеждой на считывание этого смысла

Но видимо не вышло ((

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Иван АбрАмович

бывает...

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Кто-то такой

И ты, Галя?

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Иван Грозный

Блять, лучше бы Киа вместо этого расширила производство.

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