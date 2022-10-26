Южнокорейский HYSG Group купил российскую компанию-производителя Gallina Blanca Статьи редакции
HYSG Group также владеет брендом «Доширак».
- Южнокорейский холдинг HYSG Group купил российского производителя продукции под брендом Gallina Blanca ЗАО («Юроп Фудс ГБ»). Первой на это обратила внимание газета «Ведомости». Сделка состоялась 25 октября. HYSG Group теперь единственный акционер компании.
- «Юроп Фудс ГБ» зарегистрирована в Нижегородской области, это российская «дочка» испанской GBFoods. По данным «Контур Фокуса», выручка компании в 2021 году составила 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 109,6 млн рублей.
- Под брендом Gallina Blanca в России производят бульонные кубики и приправы, смеси для готовки, супы быстрого приготовления и макаронные изделия.
- HYSG Group входит в холдинг HY Group. Он производит напитки, молочные и морепродукты, лапшу быстрого приготовления в Южной Корее, России, Вьетнаме и США. Компания владеет правами на бренд «Доширак».
- В конце декабря 2021 года «Юроп Фудс ГБ» решила продать производство непальской CG Foods, сделку одобрила ФАС. Сумма сделки могла составить от 1 млрд до 1,5 млрд рублей, рассказывали источники «Ъ». Сделку отменили в конце февраля 2022-го, причину испанские владельцы не раскрывали, рассказала РБК генеральный менеджер GBFoods в России и странах СНГ Елена Устинова.
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то есть южнокорейских инвесторов ничего не беспокоит. и кэнселлинг им не интересен
Так всегда, пока одни кэнселятся другие зарабатывают
видимо их бизнес не ориентирован на Европу и США, а всем остальным плевать на кэнселинг.
Может начнут продавать бульон от дошика отдельно, чтобы с похмелья заваривать без лапши)
тогда уж рассол отдельно без огурцов и помидор
Не поверишь, но такое уже есть. В том числе капустный продаётся:D
Следует соблюдать разнообразие в питание, потому не пренебрегать лапшой из доширака
У вас отличная предпринимательская жилка! И бренд можно сделать антипохмелин.
Основан на похмельной реальности.
антипохмелин со вкусом бульона от дошика... мне кажется это новая эра
в новой экономической реальности быстро займет свою немаленькую нишу
Дашида же разве не оно?
https://www.ozon.ru/product/priprava-dashida-myasnaya-200g-2sht-po-100-g-430524950/
Буль-буль!
в принципе хорошая новость, может появится что-то новое и интересное в линейке продукции в духе южной кореи
может станет больше сушенных овощей и зелени и остроты и меньше химии
Теперь бульон будет со вкусом собачатинки ☺️
Ура!!! Ура! Доширак не уходит! Пища Богов!
Никогда не думал что буду смотреть "в прямом эфире" как маленькие страны типа Ливана и Ю.Кореи будут скупать "Россию" по частям.
Это еще рывок или уже прорыв великого геополитика?
Вы так написали, будто Южная Корея не страна высочайшего уровня технологий и профессионалов. Тут радоваться надо что такие заходят на наш рынок.
Я так не писал. Я вообще о другом.
Радоваться смене Европы на Азию не могу и не хочу.
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По большому счету эти заводы ни тебе ни мне не принадлежали
А я всё равно переживаю.
Нам ничего не мешает перенять у них методы работы и вытеснить их. Сейчас всё программирование и маркетинг в РФ держится на методиках которые мы изучили у западных коллег за последние многие годы. Ничего не мешает строить своё в других сферах также учась у профессионалов. Так что не волнуйтесь, всё в наших руках. Тут уже вопрос, как мы распорядимся: научимся делать качество у них или будем смотреть на них сложа руки
Почему так смешно?
Для вас "Россия" - это бульонные кубики?
И кубики, и производства Икеа, и много чего еще…
Поэтому и слово заключено в кавычки. Вроде не сложно написано.
Россия это я, это ты, это бульонные кубики, трамвайчик, булочка... Ой..
Ему из-за бугра виднее...
Расскажи что для тебя Россия
Недавно купил журнал «Корея», и кажется, что там тоже хорошо
У них тоже коммунизм и всё идёт по плану
Товарищ благодарить и забрать миска риса за неуверенные слова
Ну тогда не наводите панику. Скупают не российские компании. А то Вы как то на примере этой компании подводите и другим зачем то. Сейчас иностранцы скупают других иностранцев иногда наши (не Ваши) скупают иностранцев.
Ну южная корея маленькая разве что по площади…
У Кореи ВВП такой же как в России между прочим. А если на душу, так вообще в три раза больше
Я обратного не утверждал ;)
Неужели сложно написано?
Ваш комментарий сквозит абсолютно необоснованным имперским пренебрежением, по крайней мере, на мой взгляд
Я против имперскости.
Видимо сложно написано.
Жаль.
Так..
тут они значицца Россию покупают, а когда продают местному менеджменту и уходят - это что?
Она в кавычках в моем комменте.
Просто уточняю
так и я уточняю, просто без кавычек
Тогда смысл поменяется.
Я же не могу здесь вербально и с интонацией, поэтому я старался придать нужный смысл знаками и надеждой на считывание этого смысла
Но видимо не вышло ((
бывает...
И ты, Галя?
Блять, лучше бы Киа вместо этого расширила производство.