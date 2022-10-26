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Любовный Влад

Burger King протестирует продажи вина в России в 2023 году Статьи редакции

Компания хочет оценить спрос, проведя эксперимент в ресторане в московском аэропорту Внуково.

  • Мастер-франчайзи Burger King в России ООО «Бургер Рус» в октябре 2022 года получило две лицензии на розничные продажи алкоголя, пишет РБК со ссылой на реестр Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
  • Согласно документам, продажи будут осуществляться на территории московского аэропорта Внуково. Об этом же накануне написал Telegram-канал «Вино и люди».
  • По словам представителя российского Burger King, сеть проведёт эксперимент в первом квартале 2023 года — попробует предложить посетителям «шампанское или вино». Так компания хочет исследовать спрос и оценить реакция клиентов. Продажи крепкого алкоголя сеть не рассматривает.
  • Опрошенные РБК участники рынка отмечают, что продажи тихих и игристых вин для фастфуда нетипичны. При этом оборот точки может «значительно вырасти», а средний чек подняться в 2-3 раза. Однако на позиционирование всей сети это вряд ли повлияет, поскольку часто заведения в аэропортах отличаются своей концепцией от остальных.
Источник: «Вино и люди»

#новость #burgerking

1823 просмотров
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56 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Пить вино в аэропорту за X-дохуя деняк, да ещё в бургерной - ну это особый вид извращения.

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Юрий Б.

В сетевой (!) бургерной. Кайф жи!

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2 комментария
Цкуро Бесцветный

Ну пиво в БК в аэропорту вроде самое дешевое было, на момент когда я крайний раз летал (пару лет назад). 200р. вроде за 0,5 было.

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3 комментария
Мировой космос

В аэропорту, и это без винишка ))

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1 комментарий
Доктор Богомол Тобогган

Надеюсь подходы со стаканчиком будут безлимитными

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Мяу

Когда прочитал Burger King подумал что тоже уходит, но нет... Винишко хочет продавать!

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Цкуро Бесцветный

Это просто мягкая трансформация в Бутер Кинг))) Сначала ассортимент подгонят под z-клиентов, а потом и нейминг/владельца сменят.

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4 комментария
Daria Tiurina

Запивать бургер вином вообще неплохо, в аэропорте скучно, я за. Надо нести вино в массы

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Мяу

Еще бы безлимит на вино там, как с другими напитками.

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Anton Chupin

А с бутылкой от вина на безлимит можно будет рассчитывать?

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M-S-R

Не с бутылкой, а со стаканом. Там же такая тема. Но будет бодяженое =))

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1 комментарий
Цкуро Бесцветный

Эх, жаль Икея ушла, у них был безлимит на напитки в кафешке.

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Мяу

Было бы хорошо если да! Защел в Бургер Кинг, а выходя выползаешь.

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Элвис Пресли, поэт-песенник

Перед отлётом навсегда нажраться...мечта. без шуток.

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Цкуро Бесцветный

Эта новость особенно хорошо смотрится в ленте с разрешением на установку "неоригинальных" запчастей для самолетов.

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Anton Chupin

Не ну раз такой балл, к вину надо и пармезан, гауду, чеддер предлагать. А то шо так скромно гуляем то?

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Цкуро Бесцветный

Да не вопрос, попросите ломтики отдельно от бургера положить)))

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3 комментария
fyp

Вот этим вообще пох на иммидж война не война

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Semper Fi

Ну и прекрасно же, никакого цирка, как с макдаком или кфц, как работали - так и работают, все бы так делали

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Бублик

Надо еще боярку продавать. Возле дома друзей был почти круглосуточный БК, половину столиков после полуночи там занимали бомжеватого вида личности.

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Слегка Придурковатый

Согласен, надо. Бояра - хорошее лекарственное средство.

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elena vash.

Как фармацевт присоединяюсь 😁

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Gollut

В аэропортах вокруг этих бк полно мест с нормальным выбором вина. Кто здравомыслящий пойдет в бк? Разве что они по цене колы его сделают, самое дешевое вино из жмыха, и сидеть там набухиваться, эстетствовать

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Бублик

В аэропорту кола стоит как вино в тетрапаке в обычном супермаркете, поэтому почему нет.

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5 комментариев
Цкуро Бесцветный

На колу новый сахарный налог вводят, а на вино - нет. Может по цене и будет паритет))))

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muiren

Вино и фастфуд... Интересно, что бы сказали французы на это.

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Цкуро Бесцветный

В Кингсман уже было, не нашел с русской озвучкой:
- Я предпочел бы Биг Мак, пожалуйста
- Отличный выбор. Но ничто не побьет два чизбургера с секретным соусом. Прекрасно заходит под Latife`45.
https://www.youtube.com/watch?v=wSBr3EiFpEI&ab_channel=DiningCinema

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Вадим Д.

Эгей, даёшь бургехлище (-:
Внуковское бухляшко!

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Xota Bitch

бургер царь и самогон с чебуреками на вынос

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Виктор Баринов

Burger King?!! Вино?!! Это то вино с которого будет разносить с одного бокала? Только не голову а задницу))

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Юрий Раткин
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Казума Малевич

Скоро и БК уйдёт по-любому

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Rodi Walker

Я думал бк ушли за ручку со всеми под возгласы. Смотри-ка ты, крутятся и клали хер

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Melissa Mata

А на самолёт-то потом пустят? Как бы должно быть правило, что у нас общественным транспортом только трезвые пользуются...

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Nikita Aprelskiy
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Alexander Klimanskiy

Может ещё и кальяны сделают?

Эх, яблочко, да с голубикою
Подходи, буржуй, глазик выколю
Глазик выколю, второй останется
Чтоб видал, говно - кому кланяться

Эх, яблочко
Бочок подпорченный
Еду с фронта я домой
Раскуроченный

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Мяу

Как это мерзко если честно...

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