Burger King протестирует продажи вина в России в 2023 году Статьи редакции
Компания хочет оценить спрос, проведя эксперимент в ресторане в московском аэропорту Внуково.
- Мастер-франчайзи Burger King в России ООО «Бургер Рус» в октябре 2022 года получило две лицензии на розничные продажи алкоголя, пишет РБК со ссылой на реестр Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
- Согласно документам, продажи будут осуществляться на территории московского аэропорта Внуково. Об этом же накануне написал Telegram-канал «Вино и люди».
- По словам представителя российского Burger King, сеть проведёт эксперимент в первом квартале 2023 года — попробует предложить посетителям «шампанское или вино». Так компания хочет исследовать спрос и оценить реакция клиентов. Продажи крепкого алкоголя сеть не рассматривает.
- Опрошенные РБК участники рынка отмечают, что продажи тихих и игристых вин для фастфуда нетипичны. При этом оборот точки может «значительно вырасти», а средний чек подняться в 2-3 раза. Однако на позиционирование всей сети это вряд ли повлияет, поскольку часто заведения в аэропортах отличаются своей концепцией от остальных.
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Пить вино в аэропорту за X-дохуя деняк, да ещё в бургерной - ну это особый вид извращения.
В сетевой (!) бургерной. Кайф жи!
Ну пиво в БК в аэропорту вроде самое дешевое было, на момент когда я крайний раз летал (пару лет назад). 200р. вроде за 0,5 было.
В аэропорту, и это без винишка ))
Надеюсь подходы со стаканчиком будут безлимитными
Когда прочитал Burger King подумал что тоже уходит, но нет... Винишко хочет продавать!
Это просто мягкая трансформация в Бутер Кинг))) Сначала ассортимент подгонят под z-клиентов, а потом и нейминг/владельца сменят.
Запивать бургер вином вообще неплохо, в аэропорте скучно, я за. Надо нести вино в массы
Еще бы безлимит на вино там, как с другими напитками.
А с бутылкой от вина на безлимит можно будет рассчитывать?
Не с бутылкой, а со стаканом. Там же такая тема. Но будет бодяженое =))
Эх, жаль Икея ушла, у них был безлимит на напитки в кафешке.
Было бы хорошо если да! Защел в Бургер Кинг, а выходя выползаешь.
Перед отлётом навсегда нажраться...мечта. без шуток.
Эта новость особенно хорошо смотрится в ленте с разрешением на установку "неоригинальных" запчастей для самолетов.
Не ну раз такой балл, к вину надо и пармезан, гауду, чеддер предлагать. А то шо так скромно гуляем то?
Да не вопрос, попросите ломтики отдельно от бургера положить)))
Вот этим вообще пох#ю на иммидж война не война
Ну и прекрасно же, никакого цирка, как с макдаком или кфц, как работали - так и работают, все бы так делали
Надо еще боярку продавать. Возле дома друзей был почти круглосуточный БК, половину столиков после полуночи там занимали бомжеватого вида личности.
Согласен, надо. Бояра - хорошее лекарственное средство.
Как фармацевт присоединяюсь 😁
В аэропортах вокруг этих бк полно мест с нормальным выбором вина. Кто здравомыслящий пойдет в бк? Разве что они по цене колы его сделают, самое дешевое вино из жмыха, и сидеть там набухиваться, эстетствовать
В аэропорту кола стоит как вино в тетрапаке в обычном супермаркете, поэтому почему нет.
На колу новый сахарный налог вводят, а на вино - нет. Может по цене и будет паритет))))
Вино и фастфуд... Интересно, что бы сказали французы на это.
В Кингсман уже было, не нашел с русской озвучкой:
- Я предпочел бы Биг Мак, пожалуйста
- Отличный выбор. Но ничто не побьет два чизбургера с секретным соусом. Прекрасно заходит под Latife`45.
https://www.youtube.com/watch?v=wSBr3EiFpEI&ab_channel=DiningCinema
Эгей, даёшь бургехлище (-:
Внуковское бухляшко!
бургер царь и самогон с чебуреками на вынос
Burger King?!! Вино?!! Это то вино с которого будет разносить с одного бокала? Только не голову а задницу))
Скоро и БК уйдёт по-любому
Я думал бк ушли за ручку со всеми под возгласы. Смотри-ка ты, крутятся и клали хер
А на самолёт-то потом пустят? Как бы должно быть правило, что у нас общественным транспортом только трезвые пользуются...
Может ещё и кальяны сделают?
Эх, яблочко, да с голубикою
Подходи, буржуй, глазик выколю
Глазик выколю, второй останется
Чтоб видал, говно - кому кланяться
Эх, яблочко
Бочок подпорченный
Еду с фронта я домой
Раскуроченный
Как это мерзко если честно...