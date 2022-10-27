Российский KFC подал заявки на регистрацию бренда Rostic’s и нового логотипа Статьи редакции
На нём изображена курица — как и на старом логотипе Rostic’s.
- Российское подразделение KFC (ООО «Ям Ресторантс Раша») подало заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа, пишет «Московское агентство новостей».
- Новым названием станет Rostic’s, пишет агентство. Регистрацию на этот товарный знак «Ям Ресторантс Раша» подало 1 сентября. На логотипе размещено стилизованное изображение курицы — как и на старом логотипе Rostic’s.
- Также компания с 14 по 20 октября, по данным «Контур.Фокуса», подала заявки на бренды «Ростмастер», «Ростмастер Чиз», «Чикен Тамагочи», «Маэстро», «Шефролл» и «Шеф Баскет», которые позволяют производить и продавать под этими товарными знаками гамбургеры и блюда из курицы.
- Yum! Brands объявила о планах уйти с российского рынка в марте 2022 года, а в июле сообщила, что передаст свои рестораны и права на мастер-франшизу, по которой работают франчайзи, местному оператору.
- В октябре компания договорилась о продаже 70 собственных ресторанов KFC в России с ижевским франчайзи сети — ООО «Смарт сервис ЛТД». Покупатель должен будет провести ребрендинг сети «на отличную от Yum!-концепцию» и сохранить сотрудников. По данным «Ъ», ребрендинг проведут все рестораны сети, включая работающие по франшизе — всего в сети KFC в России их более 1,1 тысячи.
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Почему ребрендиг всегда такой всратый?
Да ну, могло быть и хуже. Курица и точка например
А мне норм. Есть преемственность со старым. Не знаю чего люди хотят увидеть, картину чтоль?
Не нравится, не бери.
Не хуже чем хуй с бородой и в очках )
Впрочем, курица с вилкой и ножом, которая собралась, вероятно, жрать своих соплеменников, еще ужаснее
Нормальные дизайнеры либо уехали, либо просто не касаются этого кала
Почему под любой новостью о ребрендинге всегда есть всратые комментарии?
По тому же, почему и перепетые песни и переснятые фильмы хуже оригиналов. Тупо привычка.
ростмастер чиз, девачьки...
Транзистер, колбастер...
*Пустил ностальгическую слезу*
баян уже
В Роиссе нельзя писать на английском вывески поэтому и правда будет Ростикс как «в старые добрые»
То чувства когда хочешь получить много лайков, но уже поезд ушел...
Ну 15 лет назад было не так уж плохо, надежды на хорошее будущее и настоящее было вполне на уровне по сравнению с прошлым
Я конечно знаю про "синдром утёнка", но всё же не понимаю почему у импортозамещения всегда такой стиль соревнования - кто нарисует всратее. :)
Ждут когда ты возьмешь инициативу и все сделаешь по уму!
Верните мне курицу в поезде в 1987-м.
Поезд вернули (самолетов скоро не будет), совок почти вернули. Подтухшая курочка в фольге, ммммм.
Она никуда оттуда не делась)
Ассоциация первого порядка - "Курицам проезд запрещен"
Лого как у провинциальной птицефабрики.
Тут и рука, и курочка, и бицуха, и пламя («пустить петуха»). Да это лого вообще оригинальное.
Огненный логотип. Все ясно и понятно. Просто вы наверное курей не любите
Ну да, очень похоже...
хоспади, какая-то эпидемия отстойных ренеймингов, ребрендингов и новых логотипов...
Лучше бы старый вернули - и смотрится лучше, и уже несет в себе положительные эмоции и ностальгию тех кто помнит "тогда".
Скрестили логотип Рено и клуба Спартак, добавили щепотку соли и готово ) …
Щепочтоку курицы наверно хотел сказать
Не шепотку соли, а «17 трав и специй».
Выглядит, как мотошлем
О! И тема автодороги сразу всплыла, это ж на запрещающий знак похоже.
Даю последний шанс взять мой вариант!!!
10/10 скреп. Не хватает эмблемы чвк вагнера. Петух из роты обиженных
Требую вернуть на лого курицу каннибала!
Что со старым не так? Неоном бы зафигачили и вышло бы как ретро-дайнер.
А не проще было просто кириллицей написать КФС и всё
Кентукей Фрайед Сикен епта.
дорожный знак "осторожно, лобковый волос"
Курица каннибал лучше выглядит
Бляха, опять ростикс? Варианты закончились, раз по второму разу забытое хотят использовать?
В Подмосковье уже стали массово палатки возвращать взамен ТЦ. Я не шучу. Старые времена грядут.
Это как вернуться к бывшей…
Конечно, лучше всрать ахулиард бабла на разработку и продвижение нового бренда, как сказал Вадимка, вместо бесплатного использования того, который знают все, ага.
Гитлер югендом вдохновились что ли
в Z-государстве Z-общепит
Этот трешак гуглится только у одного нонейм-издания в интернетике. Это точно новый знак?
Пожалуйста! Ссылку в студию.
Курочка Ряба какая-то 😅
Не зашло. Выглядит как знак запрета куртуазных куриц.
Брендинг вкусоточки смотрится в разы лучше.
Старый лучше
Петух-каннибал более скрепно так-то
У Логотиппера интереснее будет.
Ну или так)
новый логотип какой-то старый логотип галина бланки
А не получат ли они?
Или совсем совсем не похоже? Что думаете друзья?
А пельмени будут?
У Вкусно и точка логотип и то лучше
Ну вы поняли...
Не понял, из курицы глист выползает?
Ну что тут сказать? Кукареку!
Мечтаю оказаться у подрядной кормушки, где рисуют такую поебень
Верните классику!
Кстати, если уж про ребрендинг. Я эту забегаловку называл всегда «Кул факинг кювл» («Cool fuckin' kewl» или «Kool fuckin' cewl», дабы соблюсти порядок букв). Можно и в Ростикс тогда не переименовывать.