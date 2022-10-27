Еда
Блаженный кран

Российский KFC подал заявки на регистрацию бренда Rostic’s и нового логотипа Статьи редакции

На нём изображена курица — как и на старом логотипе Rostic’s.

  • Российское подразделение KFC (ООО «Ям Ресторантс Раша») подало заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа, пишет «Московское агентство новостей».
Новый логотип Rostic’s
Логотип Rostic’s
  • Новым названием станет Rostic’s, пишет агентство. Регистрацию на этот товарный знак «Ям Ресторантс Раша» подало 1 сентября. На логотипе размещено стилизованное изображение курицы — как и на старом логотипе Rostic’s.
  • Также компания с 14 по 20 октября, по данным «Контур.Фокуса», подала заявки на бренды «Ростмастер», «Ростмастер Чиз», «Чикен Тамагочи», «Маэстро», «Шефролл» и «Шеф Баскет», которые позволяют производить и продавать под этими товарными знаками гамбургеры и блюда из курицы.
  • Yum! Brands объявила о планах уйти с российского рынка в марте 2022 года, а в июле сообщила, что передаст свои рестораны и права на мастер-франшизу, по которой работают франчайзи, местному оператору.
  • В октябре компания договорилась о продаже 70 собственных ресторанов KFC в России с ижевским франчайзи сети — ООО «Смарт сервис ЛТД». Покупатель должен будет провести ребрендинг сети «на отличную от Yum!-концепцию» и сохранить сотрудников. По данным «Ъ», ребрендинг проведут все рестораны сети, включая работающие по франшизе — всего в сети KFC в России их более 1,1 тысячи.

#новость #kfc

2788 просмотров
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114 комментариев
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 Влад Борщ

Почему ребрендиг всегда такой всратый?

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Рыра

Да ну, могло быть и хуже. Курица и точка например

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5 комментариев
Джон уик

А мне норм. Есть преемственность со старым. Не знаю чего люди хотят увидеть, картину чтоль?

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4 комментария
СвяТой_ТапоК

Не нравится, не бери.

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2 комментария
Ияза Гара

Не хуже чем хуй с бородой и в очках )
Впрочем, курица с вилкой и ножом, которая собралась, вероятно, жрать своих соплеменников, еще ужаснее

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Qnoc

Нормальные дизайнеры либо уехали, либо просто не касаются этого кала

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Duck

Почему под любой новостью о ребрендинге всегда есть всратые комментарии?

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Arr Arutyunyan

По тому же, почему и перепетые песни и переснятые фильмы хуже оригиналов. Тупо привычка.

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Полина Лааксо

ростмастер чиз, девачьки...

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Рыра

Транзистер, колбастер...

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1 комментарий
Цифровые комплексы

*Пустил ностальгическую слезу*

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illusive man

баян уже

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2 комментария
Евгений Дроздов

В Роиссе нельзя писать на английском вывески поэтому и правда будет Ростикс как «в старые добрые»

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17 комментариев
Мяу

То чувства когда хочешь получить много лайков, но уже поезд ушел...

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Андрей Иванов

Ну 15 лет назад было не так уж плохо, надежды на хорошее будущее и настоящее было вполне на уровне по сравнению с прошлым

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Константин Суворов

Я конечно знаю про "синдром утёнка", но всё же не понимаю почему у импортозамещения всегда такой стиль соревнования - кто нарисует всратее. :)

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Мяу

Ждут когда ты возьмешь инициативу и все сделаешь по уму!

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Частичный Спецоператор

Верните мне курицу в поезде в 1987-м.

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Black7

Поезд вернули (самолетов скоро не будет), совок почти вернули. Подтухшая курочка в фольге, ммммм.

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1 комментарий
Mikhail Shamov

Она никуда оттуда не делась)

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Иван

Ассоциация первого порядка - "Курицам проезд запрещен"

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Цкуро Бесцветный

Лого как у провинциальной птицефабрики.

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Михаил Емельченков

Тут и рука, и курочка, и бицуха, и пламя («пустить петуха»). Да это лого вообще оригинальное.

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1 комментарий
Thom322

Огненный логотип. Все ясно и понятно. Просто вы наверное курей не любите

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Китайский крюк

Ну да, очень похоже...

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ilia

хоспади, какая-то эпидемия отстойных ренеймингов, ребрендингов и новых логотипов...

Лучше бы старый вернули - и смотрится лучше, и уже несет в себе положительные эмоции и ностальгию тех кто помнит "тогда".

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Олег Гущин

Скрестили логотип Рено и клуба Спартак, добавили щепотку соли и готово ) …

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Мяу

Щепочтоку курицы наверно хотел сказать

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Евгений Дроздов

Не шепотку соли, а «17 трав и специй».

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1 комментарий
Иван Серик

Выглядит, как мотошлем

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Михаил Емельченков

О! И тема автодороги сразу всплыла, это ж на запрещающий знак похоже.

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D.

Даю последний шанс взять мой вариант!!!

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Black7

10/10 скреп. Не хватает эмблемы чвк вагнера. Петух из роты обиженных

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1 комментарий
Alexander Klimanskiy

Требую вернуть на лого курицу каннибала!

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Михаил Емельченков

Что со старым не так? Неоном бы зафигачили и вышло бы как ретро-дайнер.

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Владимир Громов
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Serjio M

А не проще было просто кириллицей написать КФС и всё

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Евгений Дроздов

Кентукей Фрайед Сикен епта.

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3 комментария
Hwo DaYou

дорожный знак "осторожно, лобковый волос"

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Artur Kuramshin

Курица каннибал лучше выглядит

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Вадим Д.

Бляха, опять ростикс? Варианты закончились, раз по второму разу забытое хотят использовать?

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Михаил Емельченков

В Подмосковье уже стали массово палатки возвращать взамен ТЦ. Я не шучу. Старые времена грядут.

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8 комментариев
Евгений Дроздов

Это как вернуться к бывшей…

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Duck

Конечно, лучше всрать ахулиард бабла на разработку и продвижение нового бренда, как сказал Вадимка, вместо бесплатного использования того, который знают все, ага.

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vlc

Гитлер югендом вдохновились что ли

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Дима Анонимный

в Z-государстве Z-общепит

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Нёс добро, не донёс

Этот трешак гуглится только у одного нонейм-издания в интернетике. Это точно новый знак?

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Иван Серик

Пожалуйста! Ссылку в студию.

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1 комментарий
Олег К.
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Константин Шукалов

Курочка Ряба какая-то 😅

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And

Не зашло. Выглядит как знак запрета куртуазных куриц.
Брендинг вкусоточки смотрится в разы лучше.

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Вячеслав Пономарёв

Старый лучше

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Black7

Петух-каннибал более скрепно так-то

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Нет предела

У Логотиппера интереснее будет.

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Деда Миша
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Деда Миша

Ну или так)

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M-S-R

новый логотип какой-то старый логотип галина бланки

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Государственный звук

А не получат ли они?

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Государственный звук

Или совсем совсем не похоже? Что думаете друзья?

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Ilabster

А пельмени будут?

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Казума Малевич

У Вкусно и точка логотип и то лучше

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Владимир Громов

Ну вы поняли...

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Романелло Кивогенс

Не понял, из курицы глист выползает?

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Ivan Cato

Ну что тут сказать? Кукареку!

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Верный танк88

Мечтаю оказаться у подрядной кормушки, где рисуют такую поебень

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lakoros

Верните классику!

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Михаил Емельченков

Кстати, если уж про ребрендинг. Я эту забегаловку называл всегда «Кул факинг кювл» («Cool fuckin' kewl» или «Kool fuckin' cewl», дабы соблюсти порядок букв). Можно и в Ростикс тогда не переименовывать.

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