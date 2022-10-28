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«Союзмультфильм» отсудил 8 млн рублей у бара, который незаконно использовал образы Чебурашки и Крокодила Гены Статьи редакции

Героев мультфильмов использовали в оформлении заведения.

  • Арбитражный суд Москвы взыскал 8 млн рублей с кафе «Тебурасика» за незаконное использование образов Чебурашки и Крокодила Гены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Союзмультфильм».
  • Претензия киностудии заключалась в том, что в оформлении ресторана использовались изображения и имена анимационных персонажей. Владельцы «Тебурасики» в том числе нарисовали героев на стенах своего заведения, а также добавили их в полиграфическую продукцию.
  • Судебное разбирательство между «Союзмультфильмом» и «Тебурасикой» длилось с декабря 2020 года.
  • В пресс-службе сообщили, что в ходе разбирательства название «Тебурасика» изменили, а изображения героев мультфильма убрали из символики, меню и полиграфической продукции ресторана.
  • В сентябре 2022 года «Интерфакс» писал, что «Союзмультфильм» подал более 5000 исков с требованием защитить права на персонажей своих мультфильмов.

#новость #союзмультфильм

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37 комментариев
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 Anton Gamskiy

Может даже и лучше их креативно, но незаконно использовать, чем законно, как использует Союзмультфильм, но снимая всякий новый шлак по мотивам старых хороших мультфильмов.

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Duck

Обожаю современные двойные стандарты: если у тебя кто-то спиздил что-то интеллектуальное, то все вокруг — пидоры, суды куплены, поэтому не пойду никуда, а буду постить страдальческие высеры в инете. Зато если Союзмультфильм предъявил претензии по существу, так воры — молодцы, а Союзмультфильм — дрянное дерьмище, ага.

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Valentin Dombrovsky

Ага. Дело вообще не имеет отношения к качеству продукта Смф. Но зато можно собрать плюсцов, написав, какой они отстой (такое «свежее» мнение прям).

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Duck

Современный паразитирующий в инете контингент. К слову, не замечал среди реальных созидателей продукта никого, кто так бы высказывался.

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Тихон Устинов

Чебурашка маргенал - очень креативно

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Valentin Dombrovsky

Может. Но «незаконно» = плати штраф. А так, удачи.

Тот же Дисней свою интеллектуальную собственность тоже использует для съёмок говно-ремейков. Может, кто-то мог бы снять что-то лучше, но, увы, американские законы копирайта даже посуровей наших будут.

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Pavel Cree

Когда не можешь создавать что-то новое — то начинаешь паразитировать на наследии прошлого. Это кстати не только про Союзмультфильм.

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Галя Перидол

Союзмультфильм создает новое и вполне неплохое. Но на таком мнении плюсов не нафармишь, конечно

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Pavel Cree

Мнение существует не для того, чтобы фармить плюсы.
А так да, всей страной смотрим новые серии простоквашина, монсиков и крутиксов.

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Aleksey Ivashov

И ужасаемся😄

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Слегка Придурковатый
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Anton Baranov

Счёт пришлём позже (союзмультфильм)

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Слегка Придурковатый

И шишек не забудьте прислать, пжлста.

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Вячеслав Ра
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Zachemonitashatpushku
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Мистер Андерсон

Союзмультфильм должен наоборот приплачивать за такую популяризацию этих персонажей

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Duck

Ну ты создай такой бренд, оформи на него права, раскрути до таких же масштабов, а потом приплачивай за такую популяризацию, мистер Андерсон)

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Сергей Макаров

Первая прибыль за 30 лет))

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Галя Перидол

А тем временем они в 2020 уже вышли в прибыль и получили доход в 1 млрд рублей

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Сергей Макаров

Не доход, а выручка. И не ярд, а 0.4. И вышли они в конечном итоге в убыток.

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Никита Шультайс

Доход и выручка - это одно и тоже.

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Sultan Eshmi

с одной стороны оригинально, а вот с другой как то обидно что нашего героя из детства взяли и отправили работать в бар, да нечего наших мульгероев выставлять подобным образом ☕

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Павел Иванов

Ну вот приходит какойнить миллениал типа мну, например, в бар с таким рисунком и ему кайфово. Это же не шалман, в конце концов

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Полина М.

Интересно, как бы выглядел мультгерой, олицетворяющий миллениала

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Олег Макаров

Блин... Вот всё понимаю: закон, авторские права и т.д., но не могу воспринимать в этой истории действия Союзмультфильма иначе, как жлобство

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From Siberia to London

Надо было Ебурашку использовать - вот это креативный ход.

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Roman Orlov
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Павел Иванов

Е-бурашку тогда уж, как е-мобиль и иже с ними

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Sultan Eshmi

обалдеть и такое может быть🤯🤯🤯

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Андрей Петров

Легальный отьем бабла, вы виноваты, вы должны, давайте деньги

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Павел Иванов

Мультфильморасы лучше бы нормальный контент снимали, вместо кучи исков. А рисунок класс!

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Zloy Marketolog

Я бы вот за ЭТО в суд лучше подал

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igotosochi
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Павел Иванов

Ну всё, нарушитель авторских прав, жди повестку в суд!

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Ivan Petrov

Помоему этот образ чебурашки очень вписывается в текущие обстоятельства)))

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Павел Иванов

Завтра же пойду в это кафе, поддержать ногами и рублём!

UPD: А, не, не пойду, средний чек - 1500

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Максим Степанов

ничего нового не создают, а паразитируют на старом, я думаю что там ни одного человека нет, который имел отношение к созданию мультфильма

страна - "впарь, наеби, отсуди не своё"

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