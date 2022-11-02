Еда
Мамин Артем

«Вкусно — и точка» подала заявки на регистрацию логотипов для доставки еды — это эмблема сети с «ножками» Статьи редакции

Доставку из ресторанов сеть планирует запустить до конца 2022 года.

  • ООО «Система ПБО», которое управляет сетью ресторанов, подало две заявки в Роспатент, пишет агентство «Москва» со ссылкой на документы. «Регистрируем несколько для различных вариантов использования. Доставку, как и обещали, до конца года запустим», — подтвердили изданию в пресс-службе.
  • Судя по скриншотам, это изображение логотипа сети с «ножками» и надписью «доставка» в зелёном и оранжевом варианте.
Источник: «Вкусно — и точка»
Источник: «Вкусно — и точка»
  • Бывшие рестораны сети McDonald's открылись под брендом «Вкусно и точка» в России в июне 2022 года. В сентябре компания отчиталась об открытии более 800 ресторанов и представила новый дизайн упаковки для картофеля фри, бургеров и других продуктов. Дизайном занималась группа «Родная речь», которая придумала новый логотип бывшей сети McDonald’s в России.
Дизайн упаковки / источник: «Вкусно — и точка»

#новость #вкусноиточка

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69 комментариев
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 Вадим Д.

Твою мать. Теперь оно ещё и бегает!
Казалось, что уже всё от них видел, но нет, сумели удивить.

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Евгений Дроздов

…За тобой.

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Денис Иовлев

Вижу морду с одним красным глазом, а второй - заклееный пластырями. Пират наверное

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2 комментария
Стерлядка Вяленая

Оно не тонет, а теперь еще и бегает)))

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6 комментариев
Игорь Мазаев

Две мясных котлеты-гриль...🧘

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Цкуро Бесцветный

а можно бровки домиком?

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2 комментария
Внешний хот-дог

Доставка «Жуй и пиздуй»

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Советник Альянса

Это прям хорошо

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Денис Иовлев

Еще сосиску можно между ног. Пусть выпадает, или болтается.. кому как удобнее, пусть так и видит))

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Дмитрий Смирнов

почему это так отдает детским праздником и всратым лубком?

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Qnoc

под каждым новым ру дизайном пишу что какие аудитория и дизайнеры остались — такой и дизайн будет, а мне все не верят. девяностые вернутся во все сферы жизни и культуры, даже в логотипчики, и первые ласточки уже прилетели

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6 комментариев
ilia

Потому что во многом "советский стиль" много каких вещей был действительно классным (не в ущерб практичной составляющей), а они пытаются в него "чуть осовременив". Логично выходит фигово.

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Александр Солдатов

Всё это выглядит так, что бывшие работники макдака просто стебутся над всеми и придумывают всякую хрень...

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Анастасия Серебрякова

Это как в детстве мама говорила "доедай все, а то не доешь и за тобой кусочек будет гоняться"

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Таир Газиев

Я бы всей семьей в таком случае помогал бы доесть, без вариантов!

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Яна Ангелова

А теперь будет гоняться, даже если не начинал есть))

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Евгений Фрост

Почему каждая новость с этой некрофилией над маком такая всратая?

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Оля Янко

О мои глаза 🤢

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Artur Kuramshin

Ода сбежавшему Макдональдсу?))

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Denis

Надо было в динамике еще нарисовать, когда красный кружок сзади выпадает.

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Сергей И

То, что выпадает между булок снова попадает между булок

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Влад

Этот логотип, это типа рентген снимка.
Скоро выпадет )

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33_rublya

Так их главный сказал, что не будет доставки, ножками надо приходить...

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Вадим Д.

Неужто наврал?!

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Александр Голубцов

Он уже давно это опроверг

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1 комментарий
Бублик

Ихмо настолько плохо, что даже очень под стать основному лого. Пинганите, когда комментарий Татьяныча появится.

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Никита Чуйко

Извините.

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Вася Пражкин

А без ручек как они доставлять будут?

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Вадим Д.

Подозреваю, что транспортировка в заднице будет происходить. Багажник у персонажа весьма объёмный.

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1 комментарий
Таир Газиев

Там еще должен быть смайлик. У нас ужас всегда еще немного глумиться должен. Недоработали.

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Таир Газиев

За вами бежит одноглазый на бровях.

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Нина Александрова

сколько еще сюрпризов от них ждать..один круче другого))) я теперь его боюсь, вдруг за мной побежит))

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Штош

Очень интересен прайс за этот шедевр

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Danila Poyarkov

Второй вариант выглядит хуже, давайте его

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Роман Масленников

Зачётный пиарище!
Это типа рекламные агентства из России ушли?
Или хорошие пиар-агентства пришли?

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Нёс добро, не донёс

Этот логотип шикарен, какая тонкая работа автора, эти восхитительные ножки, эти сексуальные спортивные рычаги несущие тебе долгожданную еду! А какая линия у ног, сразу видно руку профессионала! И ведь смог модернизировать существующий логотип не ломая графический вес и пропорции у всего товарного знака. А как ловко он сохранил воздух для лучшего восприятия, просто услада для моих глаз!

И ведь новые владельцы знали как чуток и искушен их потребитель, поэтому попали в точку я считаю!

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Юрий Б.

Зайдя посмотреть логотип, мои ожидания оправдались. Сполна.

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Ivan Petrov

Артемий Лебедев сделал за 100 миллионов

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Советник Альянса
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Влад

Жесть, как она есть

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Игорь Протасов

Колобок. С новыми картинками.
После перекуса зайцем

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Стерлядка Вяленая

Бля, вот я в упор не понимаю, зачем надо было иностранщину переименовывать на скрепные: вкусно и дрочка, но в то же время в меню оставлять ебучие: Айс де люкс и подобное?! Вот что такое айс де люкс? Это блять даже в америке не понимают. Люксовый лед? А мороженное тут причем? А "де" нахуя там надо? Идиотизм, в общем. Одни придумали, вторые спиздели.

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Arseny

Потому что стараются минимально менять маковские названия

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Максим Копнев

Доставка - и точка

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Волоцкой Дмитрий

Логотип по съеб*м дал, устал слышать хэйт о себе

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Isoprene

Почему это всё выглядит так встрато и кринжово? Как будто бы владелец сети дал своему ребенку нарисовать логотип. Хотя да, в 90-ых, где он и остался, понятий бренда и маркетинга не было

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Никита

Бежит с повесточкой

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Кузен Чумадан

Достав очка

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Zloy Marketolog
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Евгений Широков
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Мурад Муртазалиев

Ножки как у таракана

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