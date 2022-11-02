«Вкусно — и точка» подала заявки на регистрацию логотипов для доставки еды — это эмблема сети с «ножками» Статьи редакции
Доставку из ресторанов сеть планирует запустить до конца 2022 года.
- ООО «Система ПБО», которое управляет сетью ресторанов, подало две заявки в Роспатент, пишет агентство «Москва» со ссылкой на документы. «Регистрируем несколько для различных вариантов использования. Доставку, как и обещали, до конца года запустим», — подтвердили изданию в пресс-службе.
- Судя по скриншотам, это изображение логотипа сети с «ножками» и надписью «доставка» в зелёном и оранжевом варианте.
- Бывшие рестораны сети McDonald's открылись под брендом «Вкусно и точка» в России в июне 2022 года. В сентябре компания отчиталась об открытии более 800 ресторанов и представила новый дизайн упаковки для картофеля фри, бургеров и других продуктов. Дизайном занималась группа «Родная речь», которая придумала новый логотип бывшей сети McDonald’s в России.
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Твою мать. Теперь оно ещё и бегает!
Казалось, что уже всё от них видел, но нет, сумели удивить.
…За тобой.
Вижу морду с одним красным глазом, а второй - заклееный пластырями. Пират наверное
Оно не тонет, а теперь еще и бегает)))
Две мясных котлеты-гриль...🧘
а можно бровки домиком?
Доставка «Жуй и пиздуй»
Это прям хорошо
Еще сосиску можно между ног. Пусть выпадает, или болтается.. кому как удобнее, пусть так и видит))
почему это так отдает детским праздником и всратым лубком?
под каждым новым ру дизайном пишу что какие аудитория и дизайнеры остались — такой и дизайн будет, а мне все не верят. девяностые вернутся во все сферы жизни и культуры, даже в логотипчики, и первые ласточки уже прилетели
Потому что во многом "советский стиль" много каких вещей был действительно классным (не в ущерб практичной составляющей), а они пытаются в него "чуть осовременив". Логично выходит фигово.
Всё это выглядит так, что бывшие работники макдака просто стебутся над всеми и придумывают всякую хрень...
Это как в детстве мама говорила "доедай все, а то не доешь и за тобой кусочек будет гоняться"
Я бы всей семьей в таком случае помогал бы доесть, без вариантов!
А теперь будет гоняться, даже если не начинал есть))
Почему каждая новость с этой некрофилией над маком такая всратая?
О мои глаза 🤢
Ода сбежавшему Макдональдсу?))
Надо было в динамике еще нарисовать, когда красный кружок сзади выпадает.
То, что выпадает между булок снова попадает между булок
Этот логотип, это типа рентген снимка.
Скоро выпадет )
Так их главный сказал, что не будет доставки, ножками надо приходить...
Неужто наврал?!
Он уже давно это опроверг
Ихмо настолько плохо, что даже очень под стать основному лого. Пинганите, когда комментарий Татьяныча появится.
Извините.
А без ручек как они доставлять будут?
Подозреваю, что транспортировка в заднице будет происходить. Багажник у персонажа весьма объёмный.
Там еще должен быть смайлик. У нас ужас всегда еще немного глумиться должен. Недоработали.
За вами бежит одноглазый на бровях.
сколько еще сюрпризов от них ждать..один круче другого))) я теперь его боюсь, вдруг за мной побежит))
Очень интересен прайс за этот шедевр
Второй вариант выглядит хуже, давайте его
Зачётный пиарище!
Это типа рекламные агентства из России ушли?
Или хорошие пиар-агентства пришли?
Этот логотип шикарен, какая тонкая работа автора, эти восхитительные ножки, эти сексуальные спортивные рычаги несущие тебе долгожданную еду! А какая линия у ног, сразу видно руку профессионала! И ведь смог модернизировать существующий логотип не ломая графический вес и пропорции у всего товарного знака. А как ловко он сохранил воздух для лучшего восприятия, просто услада для моих глаз!
И ведь новые владельцы знали как чуток и искушен их потребитель, поэтому попали в точку я считаю!
Зайдя посмотреть логотип, мои ожидания оправдались. Сполна.
Артемий Лебедев сделал за 100 миллионов
Жесть, как она есть
Колобок. С новыми картинками.
После перекуса зайцем
Бля, вот я в упор не понимаю, зачем надо было иностранщину переименовывать на скрепные: вкусно и дрочка, но в то же время в меню оставлять ебучие: Айс де люкс и подобное?! Вот что такое айс де люкс? Это блять даже в америке не понимают. Люксовый лед? А мороженное тут причем? А "де" нахуя там надо? Идиотизм, в общем. Одни придумали, вторые спиздели.
Потому что стараются минимально менять маковские названия
Доставка - и точка
Логотип по съеб*м дал, устал слышать хэйт о себе
Почему это всё выглядит так встрато и кринжово? Как будто бы владелец сети дал своему ребенку нарисовать логотип. Хотя да, в 90-ых, где он и остался, понятий бренда и маркетинга не было
Бежит с повесточкой
Достав очка
Ножки как у таракана