Еда
Срочный Женя

Рестораны McDonald’s в Беларуси будут работать под брендом «Вкусно — и точка» Статьи редакции

Сеть начнёт работать под новым названием в течение нескольких недель.

  • «Вкусно — и точка» завершает передачу исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети ресторанов под управлением «КСБ Виктори Рестораны». Об этом сообщила российская компания.
  • Всего в Беларуси работает 25 ресторанов McDonald's в шести городах, которые ежегодно обслуживают более 10 млн человек, добавили во «Вкусно — и точка». В компании уточнили vc.ru, что всеми ресторанами управляет «КСБ Виктори Рестораны».
  • Эта компания сохранит «все рабочие места» — более 2000. Во «Вкусно — и точка» отметили, что полностью наладили цепочки поставок и адаптировали логистику для работы в России и теперь могут «обеспечить закупки всех необходимых продуктов и оборудования для дальнейшей работы сети на белорусском рынке».
  • Бывшие рестораны сети McDonald's открылись в России под брендом «Вкусно и точка» в июне 2022 года. Сейчас в стране работает более 830 таких заведений в 62 регионах.
  • McDonald's объявил об уходе из России в мае и продал бизнес франчайзи Александру Говору. На белорусском рынке рестораны под брендом американской компании продолжали работать «до последних недель», пишет местное издание Onliner.
Источник: «Вкусно — и точка»

#новость #беларусь #вкусноиточка

1356 просмотров
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41 комментарий
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 Иван Серик
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Мурад Муртазалиев

Международная сеть получается)

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Иван Серик

.. союзная!

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Бублик

Всесоюзная сеть комбинатов общественного питания Вкусно и точка имени Говора

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Природный алмаз

как ВАСХНИЛ почти

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Артемий Какашко

Всесоюзная

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flash

Горжусь!

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Бублик

Надеюсь дальше по СНГ Вкусноточка расползаться не будет.

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Николай Володин

а чем она плоха? Разницы с маком вообще не заметил

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Александр Константинов

Она есть. Другая картошка, другие соусы, и т.п. Съезди в Минск, пока не поздно - увидишь разницу :)

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flash

Кто знает...

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Вадим Д.

Есть уже такая новость на vc:
https://vc.ru/537145

«Вкусно — и точка» выйдет на рынок Белоруссии…
Компания подписала договор с компанией, управляющей McDonald's в Белоруссии
vc.ru
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Константин Приветов

Читай и точка.

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Слегка Придурковатый

Ну хоть с картошкой проблем не будет.

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Marobuntu

Еще как будет. Новость от 20 октября 2022 - "Сегодня сеть «МакДональдс» в Беларуси официально объявила, что «в течение ближайших дней» некоторые продукты исчезнут из «МакЗавтрака». Объяснили происходящее «ограничениями в цепочке поставок». Исчезнут и омлет, и картофельный оладушек..."

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Природный алмаз

ски. Хашбраун - это святое

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Природный алмаз

да креветки белорусские тоже ничего

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Слегка Придурковатый
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Нина Кравчук

это точно))

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Bames Jond

То есть нормальные завтраки исчезнут и в Белоруссии?

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СвяТой_ТапоК

Бывают нормальные завтраки в McDonald's?

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Bames Jond

Ну хз, мне нравится яицница с сыром и ветчиной, только когда это все смешано, как в нормальном маке, а не как во Вкусно и точка, все по отдельности

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Ростислав Янкевич

Исчезли ещё пару недель назад

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Болотов Александр

Почему изчезли? Все есть же. На этой неделе заезжал с утра и двойные с яйцом брал, потом тосты какие-то. Чего нет то?

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Marobuntu

https://people.onliner.by/2022/10/20/makdonalds-vremenno-ubral

«МакДональдс» убрал некоторые позиции из…
Сегодня сеть «МакДональдс» в Беларуси официально объявила, что «в течение ближайших дней…
people.onliner.by
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Nataniel Bampoo

исчезнет *картофельный* оладушек из мака в Беларусии????

Бяда, бяда, если в Белорусии картофеля нет.

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умный человек

исчезнет оладушек. завезут драничков

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Evgeny Voronkov

Смачна — і кропка

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Юзернейм Юзернеймович

Вкус очка всех стран соединяйтесб.

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Дмитрий Ковач

То есть этот позор узурпационного нейминга и в белку отправим?? За что их так

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Внешний хот-дог

Нет бы локальный бренд сделать. «Бульба — и точка», например. Или «Драник — и точка»

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muiren

Зачем локальный бренд Белорусскому федеральному округу? Они что, самые особенные в РФ?

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ЯжПрограммист

Welcome to the club

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Казума Малевич

Чувствую, что мак и из Кз уйдет

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Руслан Астафьев

там арабы из Кувейта франшизу держат вроде, не казахи.
вряд ли

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mysh

Как раз таки казахи. Тот же человек, что владеет Маком и в Беларуси.

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алексей шипуля

Смачна i кропка

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Казума Малевич

Интересно, почему из Беларуси-то Мак уходит

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Глеб Григорьев

Батька завещал, ничого американского быть не должно!!!

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Казума Малевич

🤌

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Grigoriy Malyshev

экспансия

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