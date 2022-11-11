Рестораны McDonald’s в Беларуси будут работать под брендом «Вкусно — и точка» Статьи редакции
Сеть начнёт работать под новым названием в течение нескольких недель.
- «Вкусно — и точка» завершает передачу исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети ресторанов под управлением «КСБ Виктори Рестораны». Об этом сообщила российская компания.
- Всего в Беларуси работает 25 ресторанов McDonald's в шести городах, которые ежегодно обслуживают более 10 млн человек, добавили во «Вкусно — и точка». В компании уточнили vc.ru, что всеми ресторанами управляет «КСБ Виктори Рестораны».
- Эта компания сохранит «все рабочие места» — более 2000. Во «Вкусно — и точка» отметили, что полностью наладили цепочки поставок и адаптировали логистику для работы в России и теперь могут «обеспечить закупки всех необходимых продуктов и оборудования для дальнейшей работы сети на белорусском рынке».
- Бывшие рестораны сети McDonald's открылись в России под брендом «Вкусно и точка» в июне 2022 года. Сейчас в стране работает более 830 таких заведений в 62 регионах.
- McDonald's объявил об уходе из России в мае и продал бизнес франчайзи Александру Говору. На белорусском рынке рестораны под брендом американской компании продолжали работать «до последних недель», пишет местное издание Onliner.
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Международная сеть получается)
.. союзная!
Всесоюзная сеть комбинатов общественного питания Вкусно и точка имени Говора
как ВАСХНИЛ почти
Всесоюзная
Горжусь!
Надеюсь дальше по СНГ Вкусноточка расползаться не будет.
а чем она плоха? Разницы с маком вообще не заметил
Она есть. Другая картошка, другие соусы, и т.п. Съезди в Минск, пока не поздно - увидишь разницу :)
Кто знает...
Есть уже такая новость на vc:
https://vc.ru/537145
Читай и точка.
Ну хоть с картошкой проблем не будет.
Еще как будет. Новость от 20 октября 2022 - "Сегодня сеть «МакДональдс» в Беларуси официально объявила, что «в течение ближайших дней» некоторые продукты исчезнут из «МакЗавтрака». Объяснили происходящее «ограничениями в цепочке поставок». Исчезнут и омлет, и картофельный оладушек..."
ски. Хашбраун - это святое
да креветки белорусские тоже ничего
это точно))
То есть нормальные завтраки исчезнут и в Белоруссии?
Бывают нормальные завтраки в McDonald's?
Ну хз, мне нравится яицница с сыром и ветчиной, только когда это все смешано, как в нормальном маке, а не как во Вкусно и точка, все по отдельности
Исчезли ещё пару недель назад
Почему изчезли? Все есть же. На этой неделе заезжал с утра и двойные с яйцом брал, потом тосты какие-то. Чего нет то?
https://people.onliner.by/2022/10/20/makdonalds-vremenno-ubral
исчезнет *картофельный* оладушек из мака в Беларусии????
Бяда, бяда, если в Белорусии картофеля нет.
исчезнет оладушек. завезут драничков
Смачна — і кропка
Вкус очка всех стран соединяйтесб.
То есть этот позор узурпационного нейминга и в белку отправим?? За что их так
Нет бы локальный бренд сделать. «Бульба — и точка», например. Или «Драник — и точка»
Зачем локальный бренд Белорусскому федеральному округу? Они что, самые особенные в РФ?
Welcome to the club
Чувствую, что мак и из Кз уйдет
там арабы из Кувейта франшизу держат вроде, не казахи.
вряд ли
Как раз таки казахи. Тот же человек, что владеет Маком и в Беларуси.
Смачна i кропка
Интересно, почему из Беларуси-то Мак уходит
Батька завещал, ничого американского быть не должно!!!
🤌
экспансия