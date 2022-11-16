14 ноября Анастасия Татулова рассказала о масштабных проверках в её сети семейных кафе «АндерСон»: в 17 заведений одновременно пришли по пять сотрудников Федеральной налоговой службы с постановлением о выемке документов и оборудования. По словам Татуловой, сеть «ни в чём не провинилась перед государством», скрывать ей нечего, а происходящее — это «беззаконие».

