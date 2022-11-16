Кроме «АндерСона» проверяют ещё две сети, десяток — под наблюдением: Forbes — о проверках ФНС в ресторанной отрасли Статьи редакции
Проверки — продолжение совместного расследования Росфинмониторинга, ЦБ и ФНС, связанного с «ресторанной» схемой ухода от налогов, говорят источники издания.
14 ноября Анастасия Татулова рассказала о масштабных проверках в её сети семейных кафе «АндерСон»: в 17 заведений одновременно пришли по пять сотрудников Федеральной налоговой службы с постановлением о выемке документов и оборудования. По словам Татуловой, сеть «ни в чём не провинилась перед государством», скрывать ей нечего, а происходящее — это «беззаконие».
- В тот же день в ФНС сообщили, что проводят проверки нескольких ресторанных сетей, но не уточнили их названия. По словам источников Forbes, речь идёт о трёх ресторанных сетях, кроме «АндерСона»: в двух из них проверки начались ещё раньше. Ещё десять «находятся под наблюдением» — ведомство контролирует их платежи, но пока не выезжало на места. Все они находятся в Москве и Московской области.
- По словам источника ТАСС, ФНС проверяет пять ресторанных сетей уже несколько недель: «АндерСон», «Мята», «Рыба моя», «Менза» и «Ян примус». Основатель сети кальянных «Мята» Илья Валиуллин сообщил, что 14 ноября у него проверок не проводили, но не ответил, были ли они раньше. Владимир Перельман, основатель группы Perelman People, куда входят рестораны «Рыба моя», отказался от комментариев. Forbes направил запросы в компании, владеющие «Менза» и «Ян примус».
- Об отсутствии проверок изданию сообщили и в других крупных сетях общепита, в том числе Hurma Group, «Теремок» и «Воккер». По словам Татуловой, ни у кого из рестораторов в последнее время не было схожих с «АндерСоном» проверок.
«Ресторанная» схема ухода от налогов
Как писал ТАСС, проверки связаны со схемой ухода от налогов при помощи подменных касс и POS-терминалов — это позволяло занижать выручку и уклоняться от уплаты зарплатных налогов и сборов. О раскрытии этой схемы Финмониторингом, ЦБ и ФНС 11 ноября со ссылкой на источники написал РБК.
За счёт использования терминалов и касс, оформленных на третьих лиц, рестораны могли платить «серую» зарплату и держать финансовые показатели на уровне, необходимом для получения налоговых льгот.
Источники Forbes подтверждают, проверки — продолжение расследования трёх ведомств. По словам одного из собеседников, «проверку кассовой дисциплины» ФНС планировала на 2020 год, но её перенесли из-за пандемии Covid-19. Но несмотря на это, налоговая «продолжала наблюдать за всеми».
- Как пишет Татулова, её сеть тоже подозревают в налоговых махинациях: в актах говорится о «получении необоснованной налоговой экономии в виде занижения выручки, завышения расходов, учитываемых при формировании налогооблагаемой прибыли, и увеличения вычетов по налогу на добавленную стоимость в период с 15 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года». Сама предпринимательница махинации отрицает.
- При этом управляющий партнер адвокатского бюро «Гриц и партнеры» Дмитрий Гриц, который представляет интересы кафе «АндерСон», говорит, что «представители ФНС не понимали, что искать». И скорее всего, цель проверки — «напугать, дисконтировать стоимость бизнеса либо демотивировать сотрудников компании».
Сколько могут продлиться проверки и что грозит проверяемым
- Ведущий юрист налоговой практики сервиса «Амулекс» Ирина Бычкова рассказывает о существовании нескольких схем, которые ФНС классифицирует как уход от налогов. Это мнимые сделки с оформлением фиктивного документооборота, завышение расходов, «серые» зарплаты, заключение гражданско-правовых договоров с ИП или самозанятыми вместо трудовых и занижение выручки — чтобы уменьшить сумму налога и остаться на нужном налоговом режиме.
- Чтобы выявить перечисленное, ФНС анализирует отчётности, а потом может выехать на проверку. Её срок не должен превышать двух месяцев — но выездную проверку можно приостановить, а затем возобновить. Всего она должна занимать не больше восьми месяцев.
- После проверки налоговая в течение двух месяцев составляет акт, в котором описывает нарушение. Признавать ресторан правонарушителем будут в основном по потерям бюджета из-за занижения налогов. Если это случится — грозит привлечение к ответственности по 122 статье Налогового кодекса.
- Это означает, что ресторан могут обязать доплатить налоги, пени за каждый день просрочки и штраф в размере от 20% до 40% доначисленной суммы. Если эта сумма будет больше 15 млн рублей, ФНС передаст материалы в СК. Тогда ресторатору может грозить лишение свободы на срок до двух лет. Если сумма больше 45 млн рублей — до шести лет.
Всем пора уже работать в белую, а не играться с зарплатами в конвертах и удержании упрощенки. Воровство налогов в долгую убивает бизнес.
Все дни рождения дочери отмечаем только в Андерсон, детская анимация супер топ. Как детское кафе наверное лучшее в Москве.
Но в это же время у меня был кейс когда 50% за мероприятие в Андерсон просили перевести на карту, в место оплаты через кассу.
Надеюсь Андерсон и другие перейдут на светлую сторону и станут еще лучше как заведения, а мы продолжим там отмечать дни рождения детей.
Ну логично что если всё платить в кассу в белую, то финальный ценник тоже вырастет. Соответственно какая то часть потенциальных клиентов тоже отвалится. Что в итоге? Повышение цены в меню и на мероприятия + понижение посещаемости.
Платить налоги это must’ve и никак по другому.
Да я бы и рад платить налоги,
если бы они шли на благоустройство, дороги, медицину, повышение уровня жизни,
а не на аквадискотеку, пропагандонов и рашатудей, а теперь еще и государственный терроризм.
Я с вами, увы, согласен по российски. Но по правильному, пока мы не начнём платить налоги, эти налоги и не пойдут на благоустройство. Как эти налоги должны распределяться и контролироваться это не наша задача.
Не передёргивайте.
В России точно не самая эффективная в мире система расходования средств бюджета, это факт и тут не о чем спорить.
Но в это же время дороги строят, врачам и учителям зарплаты платят, озеленение делают и ещё много много всего что напрямую улучшает качество жизни Жителей страны.
Поэтому налоги заплатить это святое, а объяснять себе или ещё кому то что я не хочу платить потому что аквадискотека это попытка оправдать своё воровство налогов
то ли дело в америке или европе, никакой пропаганды, никакого налога на bbc и на владение телевизором. когда налоги идут на поддержку украине это хорошо или плохо? а то американские налогоплательщики не могут разобраться
Может они в белую будут выходить ноль? Не думали?)
ну это же бизнес, удел находчивых людей, предпринимателей, крутись, или рынок порешает, а завместо хипстерского кафе тут же придет ашот продавать пельмени
Или как, одной рукой у государства помощь, субсидии, а другой воровать у его же? Нет, отказать. Не нужен такой.
и что? а другие как в белую работает работают? это проблема коммерса
ну то другие, эти... ну замкадыши, орки, а то омбудсменка предпринимательница и либералка, ну как можно сравнивать вообще!
праштите( я ента не местной
зашла в комменты как раз почитать были ли у кого то такие случаи с Андерсон
Платить переводом на карту это не есть хорошо.
Но если такие налоги то их нужно чем-то компенсирововать.
Так а как по другому? С чего платить то?
А возьмите вообще микробизнес, каким образом можно платить белые зарплаты?
ага, и тут же владелец на бентли бентайга жалуется, что в России давят и жить не дают
Детский день рождения в Андерсон, где 17 гостей чуть больше 90 тр в мае этого года) мой опыт.
С чего платить то это вопрос риторический, бизнес модель и продукт изначально должны быть рассчитаны на работу в белую.
Как писал ТАСС, проверки связаны со схемой ухода от налогов при помощи подменных касс и POS-терминалов
А зачем тогда камеру заклеивать?
Рестораторы очень сильно пострадали после ковидных "мероприятий". Сейчас они крутятся как могут, еда на вынос, различные доставки, клиентов "облизывают", скидки, банкетные прайсы снизили. Власти их в ковид кинули, а сейчас кошмарят, видимо решили бизнес окончательно отжать.
как это понять кинули? а льготный ндс? это бизнес, рынок, невидимая рука и все такое, не можешь, не тянешь - закрывайся
и вообще у пригожина вроде все отлично, может он как бизнесмен лучшее? ыыыы
Телка из АндерСона пролезла в амбасадоры только для того чтобы прикрыть свою задниу, не платить налоги и канючить льготы. Когда ее всязли за жопу, стала возмущаться. При этом на должность Head of Digital поставила свою подружку, а не профессионала. Очередная либералистическая бабская мафия
именно так, и вони разумеется развели как скунсы, раньше надо было думать
Такие смешные. Хорошо кричать "БЕЗЗАКОНИЕ", когда люди не понимают о чем речь. В ресторанах всегда есть черная оплата, во всех сетях. На нее закрывается 80% налички.
Да и кстати проверки были в тануки.
Вот и вопрос, если в ресторанах и так есть наличка, то зачем мудрить со схемой вывода в нал? Другие терминалы для ухода от налога - ну сомнительно, какой-то налог с этого всё равно будет. На РБК написали про льготы для общепита, мол до 2млрд - без НДС. Но какой процент таких заведений?
че, недовольны гады? я правильно понял что в заведениях юзавших черную схему жрачево было дешевле чем у конкурентов? или это они сверхприбыль себе в карман ложили, а теперь недовольны?
Вот вроде и с мыслью согласен, но подача текста не позволяет + ставить 😂
Какая есть подача, я честно плачу в белую, а какая то .... омбудсменка очешуевшая значит особенная да? Поддержка малого среднего бизнеса да? У нее что поперек раз она решила что можно не платить? И еще обиженную из себя строит? Мишустин - жги их!
А если бы она там наркоту продавала? Какая в принципе разница один закон нарушать или несколько?
это какая-то неведомая российская тема, жаловаться на коррупцию и при этом радоваться, как кто-то обманул государство
После пандемии итак половина заведений закрылась, а такие проверки оставшиеся прикроют. И будет народ ходить по определённым неприкосновенным заведениям. Если вообще будет
вот и открывай бизнес в России после таких событий
Если на берегу понятно, что без серых схем бизнес-модель не работает, то начинать точно не стоит.
Карфур в свое время поэтому и ушел
если маржа 20% то точно нет, серые схемы приукрасят эту цифру.
Сейчас в РФ начинать точно не стоит.
Так и запишем.
Ну надо сказать частое явление - просьба оплатить чек переводом на карту, даже в на вид солидных заведениях. Время правда не лучшее для таких проверок и не с таким шумом надо это было делать.
Комментарий удален модератором
Кстати, а каким им это удаётся? Здесь было немало историй от людей, которым счета блокировали и за меньшие прегрешения. А тут куча непонятных транзакций, и банки смотрят на это сквозь пальцы?
Никогда в хороших заведениях (кроме кальянных) такого у меня не просили )
Ну повезло. Не везде, но я встречал во всех городах, где был. В независимости от уровня заведений. А вот кстати в кальянных всегда через терминал.
Окей, а что по поводу ежечасных жалоб яндекс-курьеров? Или Яндекс неприкосновенная "айти", хаха?) Уроды.
В америке линчуют негров
Трубу перекрыли, пилят теперь то, что осталось.
Ничего нового...
Россия, россия , в этом слове чего-то там сила🤣
Подобрать что плохо лежит