Еда
Географический велосипед

«Вкусно — и точка» договорилась о запуске доставки через «Яндекс Еду» и Delivery Club Статьи редакции

В будущем сеть планирует подключать и других партнёров для доставки, в том числе региональных.

  • По плану в первых регионах доставку из ресторанов сети запустят 29 ноября 2022 года — в частности, в Архангельске, Калининграде, Омске, Смоленске, Ставрополе и Твери, объявила компания. Всего на старте она появится в 21 городе.
  • До конца 2022 года доставка появится в Москве и Санкт-Петербурге, а к концу зимы — во всех регионах присутствия. Условия работы с сервисами компания не раскрывает.
  • В начале ноября «Вкусно — и точка» подала заявки на регистрацию логотипов для доставки еды. Судя по скриншотам, это изображение логотипа сети с «ножками» и надписью «доставка».
  • Первые бывшие рестораны сети McDonald's открылись под брендом «Вкусно и точка» в июне 2022 года. В сентябре компания отчиталась об открытии более 800 ресторанов, обновлении дизайна упаковки и договорённостях с новыми партнёрами — например, это позволило возобновить продажи колы под брендом «Добрый».
Из заявки на регистрацию логотипа для доставки еды / «Вкусно — и точка»

#новость #вкусноиточка

2362 просмотров
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32 комментария
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 Alexander Carter
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Илья Михалков

Так это фейк оказался

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ЯжПрограммист

Сегодня фэйки это фундамент и основа всего информайионного пространства.

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Алексей Швед

Обезличенные предложения, «ножками», «пусть сделают», «у нас и так забот хватает», упомянуть про туалеты — прям словарь русского горе-бизнесмена.

С картинкой опередили, шел в комменты ее скинуть

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Константин Пронин

Я не понял где тут подвиг. В Мкс доставка из Макдака всегда была самой быстрой. Курьеров там всегда было море (в основном желтое). Америкосы, уходя, что какой-то критически важный софт забрали? Почему столько времени доставка не работала?

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Alexey QuQu

На МКС мне кажется ещё пока не доставляют, если конечно Маск не запустил такого рода сервис

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Олег Макаров

Подвиг — и точка!

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flash

Точка и точка.

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Илья Михалков

Наверняка особые условия договоров были на уменьшенную комиссию и приоритет у курьеров МБ.

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Илья М

Юристы и бухгалтерия не могли долго согласовать договор !!! Это же классика !

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Доктор Богомол Тобогган

Так никто же не ушел, там же все оборудование и процессы америкосовские, они просто не светятся

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Олег Макаров

Уже после того, как они приняли решение о новом названии, я от них ничего приличного и не жду:
— Мама, я не буду это есть, это невкусно!
— Ешь, сказала! Вкусно.
— Но мне не вкусно!
— Вкусно и точка

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Igor Chimbur

Сам Олег Макаров ничего не ждет от них. Невероятно. Держи в курсе.

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Evgeny Tolstogan

Блин, гениально. Украшение утра

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Mr Black

У них как будто выбор был….

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Вадим Д.

Оно на ножках будет подгонять чужих курьеров?

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Степан Дроздов

Страшно будет ночью такое встретить

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flash

Хвхвхвхвхвхвх выходишь на улицу и точка.

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Вадим Д.

Да и днём, пожалуй, не сахар.
А ну как они начнут ростовых кукол выгонять на улицы?

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Кубик Рубика

что ты заказал? да,оно на ножках D

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Владислав Волков

Вкус к очку

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Гладкий теркин30см

Хрючево в каждый дом 😀👍🏼

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Sergei Timofeyev

20 км до ближайшего хрючева, где постоянно наёбывают (с момента открытия в Чехове - наебали всегда!)

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Гладкий теркин30см

Значит тебе повезло, здоровее будешь

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Сошко 1

Эта курица настолько недожарена...

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xdvmx

Хорошая новость. Надеюсь крылышки не успеют остыть с такими то ножками.

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Айрат Галиуллин

Жирный блин на худых ножках. Девиз ножек: Ешь во вкусно и точка - соблюдай пропорции!

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Miron Mironov

Фото фейк

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Эдуард Самойлов

Ну хотяб у них норм картошка по-деревенски осталась

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Andrey Kuznetsov

А ведь могли и не договориться.

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Evgeny Tolstogan

У звукорежиссёров-вкусно и бочка.

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Daniil Levi

Не знаю, зачем это пишу, но я делаю так:

1. котлеты для бургеров из мраморной чего-то там - 600р/кг (в мяснове)
2. булки для бургеров - 60-70р за 2 шт (там же)
3. сыр "чизбургер" от хохланда или кого-то там - 80-100 р за упаковку
4. огурчики - ну это с дачи
5. листья салатика (можно без него)
6. кетчуп

Время готовки - минут 15-20. Вкусно и точка!

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