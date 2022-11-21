«Вкусно — и точка» договорилась о запуске доставки через «Яндекс Еду» и Delivery Club Статьи редакции
В будущем сеть планирует подключать и других партнёров для доставки, в том числе региональных.
- По плану в первых регионах доставку из ресторанов сети запустят 29 ноября 2022 года — в частности, в Архангельске, Калининграде, Омске, Смоленске, Ставрополе и Твери, объявила компания. Всего на старте она появится в 21 городе.
- До конца 2022 года доставка появится в Москве и Санкт-Петербурге, а к концу зимы — во всех регионах присутствия. Условия работы с сервисами компания не раскрывает.
- В начале ноября «Вкусно — и точка» подала заявки на регистрацию логотипов для доставки еды. Судя по скриншотам, это изображение логотипа сети с «ножками» и надписью «доставка».
- Первые бывшие рестораны сети McDonald's открылись под брендом «Вкусно и точка» в июне 2022 года. В сентябре компания отчиталась об открытии более 800 ресторанов, обновлении дизайна упаковки и договорённостях с новыми партнёрами — например, это позволило возобновить продажи колы под брендом «Добрый».
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Так это фейк оказался
Сегодня фэйки это фундамент и основа всего информайионного пространства.
Обезличенные предложения, «ножками», «пусть сделают», «у нас и так забот хватает», упомянуть про туалеты — прям словарь русского горе-бизнесмена.
С картинкой опередили, шел в комменты ее скинуть
Я не понял где тут подвиг. В Мкс доставка из Макдака всегда была самой быстрой. Курьеров там всегда было море (в основном желтое). Америкосы, уходя, что какой-то критически важный софт забрали? Почему столько времени доставка не работала?
На МКС мне кажется ещё пока не доставляют, если конечно Маск не запустил такого рода сервис
Подвиг — и точка!
Точка и точка.
Наверняка особые условия договоров были на уменьшенную комиссию и приоритет у курьеров МБ.
Юристы и бухгалтерия не могли долго согласовать договор !!! Это же классика !
Так никто же не ушел, там же все оборудование и процессы америкосовские, они просто не светятся
Уже после того, как они приняли решение о новом названии, я от них ничего приличного и не жду:
— Мама, я не буду это есть, это невкусно!
— Ешь, сказала! Вкусно.
— Но мне не вкусно!
— Вкусно и точка
Сам Олег Макаров ничего не ждет от них. Невероятно. Держи в курсе.
Блин, гениально. Украшение утра
У них как будто выбор был….
Оно на ножках будет подгонять чужих курьеров?
Страшно будет ночью такое встретить
Хвхвхвхвхвхвх выходишь на улицу и точка.
Да и днём, пожалуй, не сахар.
А ну как они начнут ростовых кукол выгонять на улицы?
что ты заказал? да,оно на ножках D
Вкус к очку
Хрючево в каждый дом 😀👍🏼
20 км до ближайшего хрючева, где постоянно наёбывают (с момента открытия в Чехове - наебали всегда!)
Значит тебе повезло, здоровее будешь
Эта курица настолько недожарена...
Хорошая новость. Надеюсь крылышки не успеют остыть с такими то ножками.
Жирный блин на худых ножках. Девиз ножек: Ешь во вкусно и точка - соблюдай пропорции!
Фото фейк
Ну хотяб у них норм картошка по-деревенски осталась
А ведь могли и не договориться.
У звукорежиссёров-вкусно и бочка.
Не знаю, зачем это пишу, но я делаю так:
1. котлеты для бургеров из мраморной чего-то там - 600р/кг (в мяснове)
2. булки для бургеров - 60-70р за 2 шт (там же)
3. сыр "чизбургер" от хохланда или кого-то там - 80-100 р за упаковку
4. огурчики - ну это с дачи
5. листья салатика (можно без него)
6. кетчуп
Время готовки - минут 15-20. Вкусно и точка!