«Вкусно — и точка» начнёт продавать аналог «Хэппи Мил» — с книгами вместо игрушек Статьи редакции
Подарков по мотивам мультфильмов, снятых в «недружественных» странах, в наборах не будет.
- С 12 декабря 2022 года в сети ресторанов «Вкусно — и точка» появятся «детские наборы с сюрпризом», объявила компания. Сначала — в Барнауле, Бердске, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске и Томске. До конца января 2023 года детские наборы станут доступны по всей России.
- Наборы под названием «Кидз Комбо» будут включать кроме еды одну из 14 книг с головоломками и лабиринтами от издательства Clever. Посетители смогут выбрать книгу при покупке.
- Летом 2022 года гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил, что у компании возникли трудности с приобретением прав на игрушки по мотивам популярных зарубежных мультфильмов из «недружественных» стран.
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Почему Кидз-то? "Детское комбо" не умещается на упаковке? Раз уж уходят он всего недружественного.
Какое еще недружественное "комбо"?
Детский набор тогда уж.
Берестяной кузовок
Маленькие дети должны в слезах выпрашивать это говно, из их уст "Хочу детское комбо" не звучит типа, дети не любят ассоциировать себя с детьми. Видимо такая логика
Так никто не уходил, ты статью читай, не могут права купить
Будут печатные лекции «разговора о важном» на бересте ?
Комментарий удален модератором
Ну да, в России же нет производителей хороших и красивых игрушек…
Это же договариваться надо, согласовывать. Сложно короче. Хорошо что хотя бы не сканворды ложить будут.
Это да, про сканворды) но необязательно зарубежных персонажей, а качественных «Маша и медведь», «ну, погоди» и все в этом вроде, а не «парашу»)
🧠
А у вкусно и точка разве как-то по другому бывает?
В целом поддержание такой махины как российский Макдональдс это сложно и надо согласовывать.
Купи хэппи-милл — получи книгу Захара Прилепина в подарок.
интересно ,понравится ли это детям
Будто выбор есть)
Неплохая книжка с рисованными лабиринтами «найди путь».Была подобная книжка у мелкой,стоила около 200 рублей,ей нравилось
надеюсь книги не про "героев" войны?
Главное, чтобы там не было также много рекламы, как в книжках от "магнит" 🙈
Надеюсь там будет детская библия или таня гроттер
Конституция РФ
Нельзя было придумать название на русском?
Пока в списке доступных — Егор Крид, Ольга Бузова, Niletto, Клава Кока, Даня Милохин и Катя Адушкина?
Милохин же вроде в америку слинял
А прилипалы сложно было сделать?
Ноль креатива.
Назвали бы "Жуй и п..дуй", вообще бы проблем с маркетингом не было