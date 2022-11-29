Еда
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«Вкусно — и точка» начнёт продавать аналог «Хэппи Мил» — с книгами вместо игрушек Статьи редакции

Подарков по мотивам мультфильмов, снятых в «недружественных» странах, в наборах не будет.

  • С 12 декабря 2022 года в сети ресторанов «Вкусно — и точка» появятся «детские наборы с сюрпризом», объявила компания. Сначала — в Барнауле, Бердске, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске и Томске. До конца января 2023 года детские наборы станут доступны по всей России.
  • Наборы под названием «Кидз Комбо» будут включать кроме еды одну из 14 книг с головоломками и лабиринтами от издательства Clever. Посетители смогут выбрать книгу при покупке.
  • Летом 2022 года гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил, что у компании возникли трудности с приобретением прав на игрушки по мотивам популярных зарубежных мультфильмов из «недружественных» стран.
Источник: «Вкусно — и точка»

#новость #вкусноиточка

889 просмотров
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26 комментариев
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 Гоги Твардовски

Почему Кидз-то? "Детское комбо" не умещается на упаковке? Раз уж уходят он всего недружественного.

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Anton

Какое еще недружественное "комбо"?
Детский набор тогда уж.

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Фильтр для воды Aquawhore

Берестяной кузовок

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Олег Павлов

Маленькие дети должны в слезах выпрашивать это говно, из их уст "Хочу детское комбо" не звучит типа, дети не любят ассоциировать себя с детьми. Видимо такая логика

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Андрей

Так никто не уходил, ты статью читай, не могут права купить

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Sharik Sharikov

Будут печатные лекции «разговора о важном» на бересте ?

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Комментарий удален модератором

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Alina Alina

Ну да, в России же нет производителей хороших и красивых игрушек…

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Anton

Это же договариваться надо, согласовывать. Сложно короче. Хорошо что хотя бы не сканворды ложить будут.

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Alina Alina

Это да, про сканворды) но необязательно зарубежных персонажей, а качественных «Маша и медведь», «ну, погоди» и все в этом вроде, а не «парашу»)

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Архитектурный цветок
ложить

🧠

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Anton

А у вкусно и точка разве как-то по другому бывает?

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Бублик

В целом поддержание такой махины как российский Макдональдс это сложно и надо согласовывать.

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Архитектурный цветок

Купи хэппи-милл — получи книгу Захара Прилепина в подарок.

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Etna

интересно ,понравится ли это детям

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Бублик

Будто выбор есть)

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Дмитрий Исаев

Неплохая книжка с рисованными лабиринтами «найди путь».Была подобная книжка у мелкой,стоила около 200 рублей,ей нравилось

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Базовый американец

надеюсь книги не про "героев" войны?

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Татьяна Горбачева

Главное, чтобы там не было также много рекламы, как в книжках от "магнит" 🙈

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Sokol

Надеюсь там будет детская библия или таня гроттер

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kotova lidiya

Конституция РФ

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Minimalist

Нельзя было придумать название на русском?

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Длинный историк

Пока в списке доступных — Егор Крид, Ольга Бузова, Niletto, Клава Кока, Даня Милохин и Катя Адушкина?

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Игорь Протасов

Милохин же вроде в америку слинял

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Пена Литрова

А прилипалы сложно было сделать?

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Андрей Волхонский

Ноль креатива.

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Оксана Присяжная

Назвали бы "Жуй и п..дуй", вообще бы проблем с маркетингом не было

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