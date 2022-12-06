«Клиенты довольны, агрегаторы и кафе в минусе»: как пандемия, «спецоперация» и передел рынка повлияли на фудтех в

На рынке доставки продуктов и готовой еды началась трансформация: в кризис убыточным сервисам нужно зарабатывать. У кого больше шансов остаться на плаву и что это значит для потребителей, которые привыкли считать доставку данностью, — в разборе.