«Кухня на районе» запустит автоматы с готовой едой и кафетерии в Москве Статьи редакции
Так компания хочет выйти в прибыль, в 2021 году убыток сервиса составил 1,3 млрд рублей.
- Сервис экспресс-доставки еды «Кухня на районе» установит первые 10 холодильников с готовыми блюдами в Москве, в первую очередь в бизнес-центрах. Об этом рассказал в интервью Forbes гендиректор сервиса Антон Лозин.
- Также компания готовится к запуску кафетериев под тестовым названием «Поинт». Это точки в людных местах, где можно перекусить или взять готовую еду с собой. Открытие кафетериев и заведений формата «открытой кухни» намечено на 2023 год.
- Для «Кухни на районе» выход в офлайн — один из способов увеличить оборот, объяснил Лозин. По его словам, в сентябре 2022 года оборот сервиса составил 300 млн рублей, убыток сократился в два раза по сравнению с декабрём 2021 года. Выручку Лозин не раскрыл. Чтобы выйти в прибыль, сервису надо увеличить оборот примерно в два раза, оценил гендиректор компании. По данным «Контур Фокуса», выручка сервиса в 2021 году составила 3,6 млрд рублей, убыток — 1,3 млрд рублей.
- Автоматы с готовой едой с 2018 года тестировал в Москве Delivery Club, теперь проект закрыт. Сеть «умных» киосков с готовой едой с 2019-го развивали и основатели сервиса доставки готовой еды JustFood под брендом «Торговая станция», теперь он тоже не работает, выяснило издание.
- С 2019 года «Вкусвилл» развивает сеть магазинов с холодильниками, стеллажами с едой и кассами самообслуживания, сейчас сеть состоит более чем из 500 микромаркетов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Автоматы с готовой едой есть у «Яндекс Лавки» с 2021 года. По данным на ноябрь 2022-го, сеть состоит из 114 автоматов в Москве.
- «Кухня на районе» основана в 2017 году. «О2О Холдинг» (совместное предприятие VK и «Сбера») купил больше 80% сервиса в конце сентября 2020 года. В марте 2022-го три источника РБК рассказали, что сервис планируют продать, а потенциальный покупатель — «Яндекс». Forbes назвал возможными участниками сделки «2 Берега» и петербургский сервис «Dostaевский». В августе VK вышла из «О2О Холдинга» и основным владельцем активов, в том числе «Кухни на районе», остался «Сбер».
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Вот так бездушные автоматы заменили бабушек с пирожками.
Может бабушка сидит внутри автомата?
Отличный вариант!
И безбашенных райдеров)
По мне, если уж не хочется готовить, проще заказать в кафе, чем вот так покупать на улице
Убыток 1,3 миллиарда
Эффективно конечно
Если идея стрельнет будет 1,2. Начало положено. Ну а если не стрельнет, то будет 2,2.
*пикча из силиконовой долины*
На самом деле отличная штука.
Например те же "милти" стоят в офисах и близ бц, что крайне удобно.
У нас во дворе поставили автомат с куриными яйцами и молоком, очень удобно.