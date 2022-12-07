«Яндекс Еда» начала тестировать Bluetooth-маячки в заведениях — чтобы фиксировать прибытие курьеров Статьи редакции
В компании считают, что это позволит заведениям лучше понимать, в каких точках их сети задерживается выдача заказов на доставку.
- Сервис тестирует установку в заведениях специальных Bluetooth-устройств — биконов, рассказали в компании. Они обмениваются сигналом со смартфоном курьера и помогают определить, когда доставщик появляется в ресторане. Прототип и программное обеспечение для него разработала команда «Яндекс Go» и «Еды».
- Партнёры сервиса узнают о приближении курьера в личном кабинете. В будущем доставщику не нужно будет менять статус в приложении, когда он приходит в заведение для получения заказа — это произойдёт автоматически.
- В компании считают, что применение технологии позволит сделать процесс доставки прозрачнее и эффективнее. Заведения смогут получать отчёты о том, в каких именно точках их сети задерживается выдача заказов на доставку, а алгоритмы «Яндекс Еды» будут показывать пользователям более точные прогнозы о времени получения заказа.
863 просмотров
Подачу электроимпульсов к яйтсам курьеров ещё не тестируют? Пора бы.
Яйца повара тоже должны быть подключены. Командная работа же!
минут 20 ждал пока будет разряд, подожду ещё 20
Браслет на ноге по тому же принципу работает
можно еще ошейник на курьеров нацепить
Кто-то скажет: "ещё один глаз товарищу майору дали". Но и для заведений польза должна быть.
для товарища майора, и не только
Не знаю как в других городах, но в Мск их курьеры — самые аккуратные и вежливые водители электровелосипедистов.
"Самокатчики" чаще всего носятся, глядя в смартфон, хоть по тротуару, хоть по дороге.
Курьеры вкусвилла, при всей моей к нему симпатии, ведут себя так, что кажется, готовы либо убить любого, кто мешает им приехать вовремя, либо погибнуть под колесами зазевавшегося автомобиля.
А вот Яндексовские как-то очень плавно ездят и совсем не бесят. Единственные.
Допускаю, что в других районах Мск, а тем более городах, это как-то иначе сложилось
Кудрин, залогиньтесь.
Пионэры, идите в жёпу ©
Возможно кто-то не знает, но, даже когда гнали на курьеров, что они нарушали правила, их вины в этом не было. Компании агрегаторы просто не допилили систему расчёта времени и она давала время впритык, без учёта светофоров совсем. А 1 опоздание грозило неплохим таким штрафом. А что касается самой статьи, ну бред, не иначе. По опыту работы в этой сфере знаю, что большинство заказов задерживается как раз по вине ресторана, а не курьера. Особенно в этом плане возненавидел макдак, постоянно спорил с менеджером, потому-что они всегда задерживали доставки и ставили в приоритет заказы на выдачу, ты мог спокойно и 30 и 40 минут простоять в ожидании заказа.
Я, кстати, в курсе этого, да. Да и в общем случае считаю, что в про**ах исполнителя нижнего звена виноват прежде всего его руководитель. А уж с курьерами эта мысль, что их угнетают, в первую очередь напрашивается.
Возможно, с введением этих маячков, как раз Яндекс-курьеры изменят своё поведение. А может и нет. В принципе-то достаточно разумные сроки им ставить.
Хотя бы не колокольчики на курьеров вешают, 21-й век как-никак.
На какое расстояние бьёт такой маячок?
Скорее всего это будет простейший NFC-маячок в виде наклейки, а на точках уже будет считыватель
В новости же написано Bluetooth.
очевидно они выяснят, что курьеры в основном задерживаются в ... туалете
ну это полезно. можно будет понимать,курьер или ресторан задерживает. иной раз рестораны надо безбожно штрафовать за задержки