Еда
Маша Цепелева

Польский франчайзи KFC договорился о продаже 215 ресторанов в России Статьи редакции

AmRest получит минимум €100 млн в результате сделки.

  • Польская компания AmRest договорилась о продаже российского бизнеса ООО «Альмира». Сделку закроют после одобрения ФАС и Yum! Brands, владельца бренда KFC. Ходатайство регулятору пока не поступало, рассказали vc.ru в ФАС.
  • AmRest работает в России с 2007 года и управляет 215 ресторанами в стране.
  • Yum! Brands управляла 70 ресторанами и была франчайзером для 1 058 партнёрских точек. В ноябре 2022 года ФАС согласовала ижевскому франчайзи ООО «Смарт Сервис Лтд» выкуп прав на них. По условиям, новый владелец должен переименовать точки. Он уже подал заявки на регистрацию бренда Rostic’s и нового логотипа.

#новость #kfc

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16 комментариев
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 Андрей Иванов

Kурочка Fермерская Cимпатичная

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Dimitri

Можно сделать патриотичную версию:

Курочка Vермерская Zимпатичная

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Artemy

Как Vермарская реZпублика?

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Андрей Иванов

Ой ладно, ставьте свои дислайки, знаю что хуйня - но я не сдержался. Вы тоже могли оказаться в такой ситуации 😡

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daddymedved

Ахах 🤣

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Oleg Rico

Ростик - KFC - Ростик груговорот брендов. Наблюдаем дальше

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Я никто и звать меня никак

Цыпа и точка

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Kirill Zaytcev

вот вы шутите ,а вдруг это станет реальностью

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Anooksoonamoon flwme

Курочка, Фри и Соусы

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Вадим Д.

Кручу, верчу, минимум €100 млн хочу.
Гоняют туда-сюда, названия меняют, замумукали уже.

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Фильтр для воды Aquawhore

Essentucky Fried Chicken

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Качан Водки

KFC вроде как уже давно принадлежит Сбер?

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Андрей

Видимо не весь

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Последующий колос

Картошка и ножки.

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Марьян Санду

курочка и точка

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Элина Ткаченко

Надо же, не знала, что польский. То-то командированные поляки только в них и ели, мол, "стандарт питания".

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