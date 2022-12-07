Польский франчайзи KFC договорился о продаже 215 ресторанов в России Статьи редакции
AmRest получит минимум €100 млн в результате сделки.
- Польская компания AmRest договорилась о продаже российского бизнеса ООО «Альмира». Сделку закроют после одобрения ФАС и Yum! Brands, владельца бренда KFC. Ходатайство регулятору пока не поступало, рассказали vc.ru в ФАС.
- AmRest работает в России с 2007 года и управляет 215 ресторанами в стране.
- Yum! Brands управляла 70 ресторанами и была франчайзером для 1 058 партнёрских точек. В ноябре 2022 года ФАС согласовала ижевскому франчайзи ООО «Смарт Сервис Лтд» выкуп прав на них. По условиям, новый владелец должен переименовать точки. Он уже подал заявки на регистрацию бренда Rostic’s и нового логотипа.
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Kурочка Fермерская Cимпатичная
Можно сделать патриотичную версию:
Курочка Vермерская Zимпатичная
Как Vермарская реZпублика?
Ой ладно, ставьте свои дислайки, знаю что хуйня - но я не сдержался. Вы тоже могли оказаться в такой ситуации 😡
Ахах 🤣
Ростик - KFC - Ростик груговорот брендов. Наблюдаем дальше
Цыпа и точка
вот вы шутите ,а вдруг это станет реальностью
Курочка, Фри и Соусы
Кручу, верчу, минимум €100 млн хочу.
Гоняют туда-сюда, названия меняют, замумукали уже.
Essentucky Fried Chicken
KFC вроде как уже давно принадлежит Сбер?
Видимо не весь
Картошка и ножки.
курочка и точка
Надо же, не знала, что польский. То-то командированные поляки только в них и ели, мол, "стандарт питания".