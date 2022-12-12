Еда
Экспертный теркин30см

«Вкусно — и точка» представит аналог «БигМака» в феврале, а в детских наборах появятся игрушки Статьи редакции

Заменившая McDonald's сеть подвела итоги шести месяцев работы под новой вывеской.

  • «Вкусно — и точка» объявила, что с момента открытия сети под новым брендом в середине июня 2022 года её рестораны посетили более 210 млн раз. Компания возобновила работу всех заведений в России, запустила доставку, перезапустила практически полное меню.
  • В феврале 2023 года сеть начнёт продавать аналог «Биг Мака» — «Биг Хит», рассказал гендиректор сети Олег Пароев: «Мы долго его собирали, и нам важно было воссоздать тот самый вкус, знакомый потребителю».
  • В 2023 году в детских наборах также появятся игрушки, в частности — герои мультсериала «Маша и Медведь», пишут Telegram-каналы ReBro и «СысоевFM». Сейчас в «Кидз Комбо» — аналоге «Хэппи Мил» — вместо игрушек есть развивающие книги.
  • Сеть также планирует вводить сезонные и полностью новые блюда — «российские ноу-хау». Как пишет News.ru со ссылкой на владельца сети Александра Говора, пока речи о кардинальных изменениях в меню — вроде добавления блинов с икрой — не идёт.

Дополнение в меню — острые блюда, и будут дополняться русскими нотками. Мы проводим маркетинговые исследования, пока никто не хочет видеть у нас блины с икрой. Будет что-то [вроде] «Биф а-ля Рус», в таком бургерном формате.

Александр Говор, цитата по News.ru
  • «Сысоев FM» добавляет, что вводить в меню бургеры с «искусственным» мясом сеть пока не планирует. А острые блюда, о которых говорил Говор, появятся в Сибири.
  • Также в компании рассказали, что договорились с «Мираторгом» начать строительство завода по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек в 2023 году для предприятий сети. Оценочная стоимость проекта — «несколько миллиардов рублей».
Олег Пароев (слева) и Александр Говор (справа) / источник: «Вкусно — и точка»

#новость #вкусноиточка

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73 комментария
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 Олег Макаров

Как же, блин, грустно все эти потуги наблюдать.
Извините

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Джон уик

В целом неплохо, ожидал худшего.

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1 комментарий
Мяу

А ты не наблюдай, зачем себя заставлять...

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Мимо проходивший

за что, отец?

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4 комментария
Стерлядка Вяленая

Почему биг хит? Почему бы русское название не придумать, раз уж скрепный ребрендинг был.

Дополнение в меню — острые блюда, и будут дополняться русскими нотками.

Пельменями с балалайками? Пиздец, ушли от иностранщины, чтобы делать иностранщину))

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Частичный Спецоператор

Расстегай "Красный богатырь"!

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Aleks B

Нахера уходить от иностранщины?

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4 комментария
Олег Макаров

Большой успех?

(Как вариант перевода big hit)

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6 комментариев
Олег Дударев

В некоторых вкусочках-недомакдаках на вокзалах, уже был Бигмак, и назывался он просто - Большой бургер. Вкус тот же, и вид идентичный

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Алексей Мызников

А это у них, как и многих других, остаточный эффект все идет, назвать и написать не наше слово по русски.

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Стерлядка Вяленая

могли бы назвать Биг Щит

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Vyacheslav Zhitomirskiy

Со "Вкус Очка" неплохо сочетается

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Andre Macareno

О, читают виси, мы тут фигурку Маши предлагали как раз класть в хэппи мил

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Александр Св-Ко

Ну комментаторы тут же побежали обливать помоями эту идею. Все таки аудитория VC деградировала в конец

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1 комментарий
Sergei Timofeyev

Прямо в биг хит

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Полина Лааксо

вкусно — и точка, если ты слышишь, сделай кидз комбо со смешариками. я отдам тебе всю зарплату

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Zachemonitashatpushku

Да вроде Хэппи Мил часто имел локальные игрушки. В индийском макдаке видел какие-то их национальные поделки. Что мешало у нас сделать я хз, но, если сейчас провернут - будет круто. Вот только, сомневаюсь, что получится так быстро и качественно

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Денис Колокольцев

весь этот проклятый 2К22 - какой то год мутных договорняков, от обмена азовцев на самолете абрамовича через саудитов, до "ухода макдональдса" у которого аж баллы перенеслись из одного приложения в другое, и название это всратое намеренно было выбрано, имхо, чтобы о нем забыли моментально как старые владельцы попросят у номиналов бизнес обратно.

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Александр Саввин

Слушай, ну я не против, если всё откатят назад

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1 комментарий
JewelRunner

Иногда глупость это просто глупость, без тайного глубинного смысла.

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Юрий Раткин

дополнения меню с русскими нотками ...ну зачем? если я захочу поесть русскую кухню я явно не в бывший мак пойду

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Алексей Мызников

Ну теперь точно радость придет в каждый дом ) А игрушки то хоть будут дельные или по три копейки за мешок?

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Роман Степанов

Мы долго собирали биг мак.. Шта?!)

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vasiliy bykov

Судя по игрушкам в детском мире не сложно догадаться, что будет в хеппи-мил

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Случайные фотографии
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Павел Иванов

Сделали бы ХэппиМил 18+ - внутри плюшевые наручники или плётка или ошейник или купон на годовую подписку на ПронХабе

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Aleks B

Внутри талоны на еду

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2 комментария
Vyacheslav Zhitomirskiy

А вот тут надо быть аккуратнее - это нетрадиционные штуки уже, да и на пронхабе всякое встречается

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1 комментарий
Сан Ев

ХэппиМилф

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Алексей Орлов

Да пусть работают, туалеты хоть доступные есть в городе😁

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Aleks B

Смешно прям пиздец

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7 комментариев
Re

Вкусно и точка два месяца спустя. Вчера посетил в Клину.

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Aleks B

Срана аналогов

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M-S-R

Зачем нам вся эта западная вредная еда?! Доколе?!

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Деда Миша

Биг Щит
🤡

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Александр Саввин

Ожидание: аналог Falcon 9
Реальность: аналог БигМака

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Lauris
Сейчас в «Кидз Комбо» — аналоге «Хэппи Мил» — вместо игрушек есть развивающие книги
В 2023 году в детских наборах также появятся игрушки

Ну вот, могли сыграть карту Европы и заботы о здоровье детей, а пошли по пути поощрения джанк фуда. Ни одной своей идеи, тупое копирование

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Влад

Без слов

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Вадим Д.

Большой Иван, чего уж там.

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Серафима Зоряева

А я где-то слышала что вместо игрушек книжки будут класть

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James Bond

Красавцы ребята! С нуля построить такой крутой бизнес это круто!

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Сергей Леопольдович

слово Сарказм вы видимо написали белыми буквами? )

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High Stakes

К концу года февральский Биг-Мак перерастет в Полномасштабный-Мак.

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Армен Арзуманян

Может хоть булку с котлетой разработаем. Плевать на машины, ну уж булку то сможем конкурентную с котлетой произвести! Ну а несколько миллиардов вложить в завод с замороженной картошкой, это по нашему, по стахановски!

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Backup Service
В 2023 году в детских наборах также появятся игрушки
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Портянки Леры

И иногда заходил в Мак брал комбо за 185 руб. Зашел во Вкусно-и-точка, там дешевле 350 ничего нет. Ребята точно понимают почему Мак бомбанул?

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