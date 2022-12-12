«Вкусно — и точка» представит аналог «БигМака» в феврале, а в детских наборах появятся игрушки Статьи редакции
Заменившая McDonald's сеть подвела итоги шести месяцев работы под новой вывеской.
- «Вкусно — и точка» объявила, что с момента открытия сети под новым брендом в середине июня 2022 года её рестораны посетили более 210 млн раз. Компания возобновила работу всех заведений в России, запустила доставку, перезапустила практически полное меню.
- В феврале 2023 года сеть начнёт продавать аналог «Биг Мака» — «Биг Хит», рассказал гендиректор сети Олег Пароев: «Мы долго его собирали, и нам важно было воссоздать тот самый вкус, знакомый потребителю».
- В 2023 году в детских наборах также появятся игрушки, в частности — герои мультсериала «Маша и Медведь», пишут Telegram-каналы ReBro и «СысоевFM». Сейчас в «Кидз Комбо» — аналоге «Хэппи Мил» — вместо игрушек есть развивающие книги.
- Сеть также планирует вводить сезонные и полностью новые блюда — «российские ноу-хау». Как пишет News.ru со ссылкой на владельца сети Александра Говора, пока речи о кардинальных изменениях в меню — вроде добавления блинов с икрой — не идёт.
- «Сысоев FM» добавляет, что вводить в меню бургеры с «искусственным» мясом сеть пока не планирует. А острые блюда, о которых говорил Говор, появятся в Сибири.
- Также в компании рассказали, что договорились с «Мираторгом» начать строительство завода по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек в 2023 году для предприятий сети. Оценочная стоимость проекта — «несколько миллиардов рублей».
2437 просмотров
Как же, блин, грустно все эти потуги наблюдать.
Извините
В целом неплохо, ожидал худшего.
А ты не наблюдай, зачем себя заставлять...
за что, отец?
Почему биг хит? Почему бы русское название не придумать, раз уж скрепный ребрендинг был.Дополнение в меню — острые блюда, и будут дополняться русскими нотками.
Пельменями с балалайками? Пиздец, ушли от иностранщины, чтобы делать иностранщину))
Расстегай "Красный богатырь"!
Нахера уходить от иностранщины?
Большой успех?
(Как вариант перевода big hit)
В некоторых вкусочках-недомакдаках на вокзалах, уже был Бигмак, и назывался он просто - Большой бургер. Вкус тот же, и вид идентичный
А это у них, как и многих других, остаточный эффект все идет, назвать и написать не наше слово по русски.
могли бы назвать Биг Щит
Со "Вкус Очка" неплохо сочетается
О, читают виси, мы тут фигурку Маши предлагали как раз класть в хэппи мил
Ну комментаторы тут же побежали обливать помоями эту идею. Все таки аудитория VC деградировала в конец
Прямо в биг хит
вкусно — и точка, если ты слышишь, сделай кидз комбо со смешариками. я отдам тебе всю зарплату
Да вроде Хэппи Мил часто имел локальные игрушки. В индийском макдаке видел какие-то их национальные поделки. Что мешало у нас сделать я хз, но, если сейчас провернут - будет круто. Вот только, сомневаюсь, что получится так быстро и качественно
весь этот проклятый 2К22 - какой то год мутных договорняков, от обмена азовцев на самолете абрамовича через саудитов, до "ухода макдональдса" у которого аж баллы перенеслись из одного приложения в другое, и название это всратое намеренно было выбрано, имхо, чтобы о нем забыли моментально как старые владельцы попросят у номиналов бизнес обратно.
Слушай, ну я не против, если всё откатят назад
Иногда глупость это просто глупость, без тайного глубинного смысла.
дополнения меню с русскими нотками ...ну зачем? если я захочу поесть русскую кухню я явно не в бывший мак пойду
Ну теперь точно радость придет в каждый дом ) А игрушки то хоть будут дельные или по три копейки за мешок?
Мы долго собирали биг мак.. Шта?!)
Судя по игрушкам в детском мире не сложно догадаться, что будет в хеппи-мил
Сделали бы ХэппиМил 18+ - внутри плюшевые наручники или плётка или ошейник или купон на годовую подписку на ПронХабе
Внутри талоны на еду
А вот тут надо быть аккуратнее - это нетрадиционные штуки уже, да и на пронхабе всякое встречается
ХэппиМилф
Да пусть работают, туалеты хоть доступные есть в городе😁
Смешно прям пиздец
Вкусно и точка два месяца спустя. Вчера посетил в Клину.
Срана аналогов
Зачем нам вся эта западная вредная еда?! Доколе?!
Биг Щит
🤡
Ожидание: аналог Falcon 9
Реальность: аналог БигМака
В 2023 году в детских наборах также появятся игрушки
Ну вот, могли сыграть карту Европы и заботы о здоровье детей, а пошли по пути поощрения джанк фуда. Ни одной своей идеи, тупое копирование
Без слов
Большой Иван, чего уж там.
А я где-то слышала что вместо игрушек книжки будут класть
Красавцы ребята! С нуля построить такой крутой бизнес это круто!
слово Сарказм вы видимо написали белыми буквами? )
К концу года февральский Биг-Мак перерастет в Полномасштабный-Мак.
Может хоть булку с котлетой разработаем. Плевать на машины, ну уж булку то сможем конкурентную с котлетой произвести! Ну а несколько миллиардов вложить в завод с замороженной картошкой, это по нашему, по стахановски!
И иногда заходил в Мак брал комбо за 185 руб. Зашел во Вкусно-и-точка, там дешевле 350 ничего нет. Ребята точно понимают почему Мак бомбанул?