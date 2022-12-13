Московская компания «ТКМ», представляющая интересы Mast-Jаgermeister, в обращениях к ритейлерам называет нашу продукцию контрафактом и требует от них, ни много ни мало, изъять её из оборота.

Мы уверены, что это ложное утверждение, направленное на дискредитацию КЛВЗ «Кристалл», а также расцениваем это как давление на торговых партнёров, некоторые из которых приостанавливают сотрудничество из-за риска западных санкций.