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Завод «Кристалл» пожаловался ФАС на Jаgermeister — компания якобы пытается запретить ему продавать собственные ликёры Статьи редакции

В ноябре участники рынка сообщили о приостановке поставок немецкой компании, а российское предприятие начало продажи аналога Jаgermeister в похожих бутылках.

  • Калужский ликёро-водочный завод «Кристалл» пожаловался в ФАС на Mast-Jägermeister SE, которая выпускает Jägermeister, из-за попыток запретить выпускать российский аналог ликёра, пишут «РИА Новости» со ссылкой на предприятие.
  • Как утверждает завод, немецкая компания давит на производителя и ритейлеров, пытаясь запретить «Кристаллу» выпускать в России собственные биттеры под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, а оптовикам и магазинам — продавать их.
  • «Ведомости» пишут, что ознакомились с письмами дистрибуторам и заводу с требованиями изъять из оборота биттеры с этикетками, схожими с товарными знаками компании ООО «Маст-Ягермастер С.Е.».
  • Компания просит антимонопольную службу оценить действия представителей Jägermeister. Там считают, что производитель создаёт «опасный прецедент давления на российский бизнес в попытках сохранить свою долю рынка».

Московская компания «ТКМ», представляющая интересы Mast-Jаgermeister, в обращениях к ритейлерам называет нашу продукцию контрафактом и требует от них, ни много ни мало, изъять её из оборота.

Мы уверены, что это ложное утверждение, направленное на дискредитацию КЛВЗ «Кристалл», а также расцениваем это как давление на торговых партнёров, некоторые из которых приостанавливают сотрудничество из-за риска западных санкций.

Артем Чубукин, гендиректор «Кристалла» (цитата по ТАСС)
  • Jägermeister приостановил поставки в Россию в ноябре 2022 года, говорили участники рынка. Тогда же Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя, в том числе ликёров этого бренда.
  • В том же месяце «Кристалл» начал поставки травяных ликеров Alter Heiler и Konig Heiler. На предприятии говорят, что это собственные рецептурные разработки, которые способны сместить лидера сегмента — Jägermeister.
Источник: Unipack.ru

#новость #фас #jagermeister

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134 комментария
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 Erik Gimaletdinov

Дык пусть пишут родными буквами, а то вся этикетка сплошь «враждебная». стесняются шоль кириллицы?

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Влад Эфиров

Сказал человек с ником на латинице

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8 комментариев
ViktoRus

Это "Не То"!! Вы не понимаете!

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Gutal1n

Можно даже писать Ягермайстер

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1 комментарий
Я никто и звать меня никак

Видел я эту ссанину в магазине.
Пробовать испугался

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Егор Рублев

Зря, пить можно, точно также как и ссанину ягермейстер

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4 комментария
Алексей Пахомов

так если эта тема готовится по рецепту оригинального "Jаgermeister" то бояться нечего. Но в целом история такая себе, интересно кому ещё они смогут пожаловаться

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4 комментария
Влад Эфиров

На Ютубе похвалили если это не заказуха конечно

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2 комментария
Беженец с твиттера

все на столько плохо?

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2 комментария
Nikita Evstropov

Ссаной копии ссать на авторские права

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1 комментарий
Oleg Yakushev

Создать свой бренд с нуля, придумать упаковку - нет, давайте лучше скопируем оригинал на 99% и ещё пожалуемся на него в ФАС из-за того что он недоволен нашими действиями. Просто позорище 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

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Андрей Комягин

обычная конкуренция. ниша освободилась, а свято место пусто не бывает)

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15 комментариев
yrer keep

Вот так без вниманя можно и ошибиться действительно. Ну, а если это наше, то почему бы не написать все на великом могучем, а не делать оптический обман зрения...

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Владислав

Потому что тогда никто не будет это покупать. А здесь кристалл пытается выехать за счёт раскрученного бренда.

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8 комментариев
Андрей Комягин

абсолютно нормальные ликеры alter heiler. почти все бары уже их поставили в винную карту. по вкусу максимально близко. никаких последствий не замечено. думаю и ребята из Mast-Jägermeister SE это понимают. отсюда и жалобы, т.к. их безвозвратно выкинут с рынка. Более того даже подача аналогичная - с апельсином и корицей) Плюс сейчас перед НГ актуалочка когда продажи растут алкоголя

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Андрей Кириллов

В чём проблема тогда выпускать свои ликёры в своём дизайне, а не в дизайне иностранного бренда?

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1 комментарий
Император Нолимоций

Нахуя было бутылку и этикетку-то копировать? У самих руки из жопы, что ли? Стекляшку и бумажку свои сделать не получается?

Преднамеренное воровство чужого оформления тары в попытке ввести потребителя в заблуждение и присосаться к чужому многолетнему маркетингу.

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2 комментария
Pavel Loginov

А чем вас боярка не устроила?

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6 комментариев
Igor Chimbur

Если только обрыгаловки. В нормальных барах нормальные ликеры, а не шмурдяк типа этой пародии.

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12 комментариев
Психический единорожек88
почти все бары уже их поставили в винную карту

А можно названия почти всех баров узнать? И города, в которых эти почти все бары расположены?

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4 комментария
Тесла-канадец

Если абсолютно нормальные то пусть сделают свою уникальную упаковку и попытаются продать.

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1 комментарий
Heather Morris

можно по ошибке взять это чудо и потом обломаться жестко

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muiren

На это и расчёт.

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Нёс добро, не донёс

Если покупать в таком состоянии чтобы перепутать там уже без разницы что пить, утром все равно пиздец настанет.

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1 комментарий
Uranus In Fire

Обломаться, и проблеваться

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muiren
пытаясь запретить «Кристаллу» выпускать в России собственные биттеры под брендами Alter Heiler и Konig Heiler

А что, в Калуге уже говорят на немецком? Чем "Старый лекарь" и "Королевский/Царский лекарь" не устроило? Русофобы!

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Олег Макаров

Кто там любит рассказывать, что художник не ворует, а творчески преобразовывает?
Интересно, если бы кто-то выпустил подобную подделку под кристалловскую водку, аргументы «Кристалла» были бы теми же?

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Вася Пражкин

В оригинале 56 трав, а в новом пойле - 52. И тут спиздили..

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1 комментарий
Олег Макаров

И второй

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Император Нолимоций

Четыре травки из 56 импортозаместить не удалось. Сапожники.

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VBZASH

Лучше вот так

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1 комментарий
Неопознанный Енот

Неповторимый оригинал

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Александр Безносенко

Бугульмашечка еще ничего, а вот Бальзамчик "Агидель" - это истинное адское поило)))

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Александр Жариков

Это сколько надо на работе дегустировать, что бы этикетки схожими стали 0_о

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muiren
Это сколько надо на работе дегустировать

Многие не так сильно в теме.
То же самое было и с десертами итальянского бренда Gildo Rachelli – они исчезли в марте после начала войны, зато появился исконно российский из Ленобласти Marcelo Dolci, внешне дизайном упаковки повторяющий оригинал, но, конечно, дороже оригинала)

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1 комментарий
Axel Denisenko

Максимально стыдно за такие поступки и действия предпринимателей. Скопировали кучу визуальных образов у известнейшего и раскрученного бренда в надежде, что невнимательные люди, по незнанию, купят их продукцию.
*форма и цвет бутылки, множественные элементы этикетки и даже дизайн с расцветкой крышки, не говоря уже про название... вся лицевая сторона этикетки на западном "грязном" языке!
**посмотрел цену, примерно 499р. за 0,5л. бутылку, что тоже далеко не дешево =))

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Игорь Протасов

А другую этикетку сделать?
А то появилась дурная привычка копировать похоже.
Тут смотрю на кассе стоит нескафе. Такая же банка. Такие же этикетки.
Присмотрелся. А это цикорий.
Ну не геи?

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Petr0vich71

Так безвестный ликеришко с новой этикеткой никто брать не будет. И это провал.

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Митя Лившиц

Почему, ну почему взрослые и образованные люди ведут низкосортные дискуссии об алкоголе, который ведёт к деградации?! Если зайти на статью, которая посвящена робототехнике или крутому исследованию, комментов и лайков минимум, как только Тинькову или аналогу из России так сразу +150 негативных комментов.

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Доктор Богомол Тобогган

О времена, о нравы!

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Армен Арзуманян

Если кто и создаёт «опасный прецедент" так это Кристалл, в принципе опасный и не выгодный для тех же в последующем когда все устаканица иностранных инвестиций, но безусловно я рассуждаю не зная всех нюансов и последнее авторитетное слово за ФАС. Но в любом случае считаю, что просто так включать Шарикова недопустимо иначе это может негативно сыграть против нас же в экономическом плане.

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Максим Захаров

Ну вообще они правы. Зашел в магазин за егермейстером. Взял на автомате и только на кассе увидел, что взял этот шмурдяк. Вернулся - поменял на оригинал. Как минимум они пытаются спутать=обмануть покупателя.

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Веб Инструменты

Они хотят продавать боярышник под видом Егеря. Ясно что завод "Кристалл" хочет нажиться на бренде. Привет, ушым "предпринемателям" России.

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Александр Безносенко

Идеальная замена Jаgermeister это сейчас StallMeister на 4+ из 5 по вкусу, аромату, консистенции. И дешевле в 3+ раза за 0,5 и есть в магазинах "Лента". Не благодарите!
А "Кристаловские" варианты, по моей градации, с натяжкой добирают 3 из 5 - но если коктелем, да подешевле, то вообще самый раз.

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VBZASH

Есть кстати, ликер "Бугульма", тоже на травах, вполне себе

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Веб Инструменты

Боярышник, товарищи. Дешевле очень сильно. Эффект отличный! Можно лежать под лавочкой сутками без каких либо последствий для здоровья.

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Brain Juice

А по вкусу похож на егер? Я вот ниже написал, что сегодня заходил, а там только маленькие, что по цене и есть ли в винлабе или КБ?

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2 комментария
Нёс добро, не донёс

Ведь сами же все придумали, и рецепт, и упаковку и легенду для бренда, еще и народу нравится, а тут немчура проклятая опять палки в колеса ставит! Надо их на счетчик поставить как гугол!

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Zloy Marketolog

Кстати ещё до всех событий пробовал какой-то ликер из кавказских трав, оооочень похож на Ягермейстер, но сахара слишком много напихали.
Я думаю, правильно ягер запрещает им делать фейки, надо делать свое, тем более мы умеем.

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muiren

Всё-таки Егермайстер, вы же говорите "егерь", а не ягерь)

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2 комментария
Brain Juice

Вот только сегодня часов в 10 ура заходил в алкомаркет, спрашивал егерместер и представляете есть только маленький (
В итоге остался без егера, буду искать дальше

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Мимо проходивший

приезжай в Ереван, отец, тут от этого добра полки ломятся

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1 комментарий
Андрей петров

щас цап-царапыч разрешит и жизнь кристалла наладится....

Параллельный импорт, розлив коньяка и шампанского - это не грех, а допуски в параллельной реальности.

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Веб Инструменты

Вопрос к заводу "Кристалл": почему завод вообще начал выпускать товары западных брендов? Наверняка отечественное было редкостным г*вном?

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