Завод «Кристалл» пожаловался ФАС на Jаgermeister — компания якобы пытается запретить ему продавать собственные ликёры Статьи редакции
В ноябре участники рынка сообщили о приостановке поставок немецкой компании, а российское предприятие начало продажи аналога Jаgermeister в похожих бутылках.
- Калужский ликёро-водочный завод «Кристалл» пожаловался в ФАС на Mast-Jägermeister SE, которая выпускает Jägermeister, из-за попыток запретить выпускать российский аналог ликёра, пишут «РИА Новости» со ссылкой на предприятие.
- Как утверждает завод, немецкая компания давит на производителя и ритейлеров, пытаясь запретить «Кристаллу» выпускать в России собственные биттеры под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, а оптовикам и магазинам — продавать их.
- «Ведомости» пишут, что ознакомились с письмами дистрибуторам и заводу с требованиями изъять из оборота биттеры с этикетками, схожими с товарными знаками компании ООО «Маст-Ягермастер С.Е.».
- Компания просит антимонопольную службу оценить действия представителей Jägermeister. Там считают, что производитель создаёт «опасный прецедент давления на российский бизнес в попытках сохранить свою долю рынка».
- Jägermeister приостановил поставки в Россию в ноябре 2022 года, говорили участники рынка. Тогда же Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя, в том числе ликёров этого бренда.
- В том же месяце «Кристалл» начал поставки травяных ликеров Alter Heiler и Konig Heiler. На предприятии говорят, что это собственные рецептурные разработки, которые способны сместить лидера сегмента — Jägermeister.
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Дык пусть пишут родными буквами, а то вся этикетка сплошь «враждебная». стесняются шоль кириллицы?
Сказал человек с ником на латинице
Это "Не То"!! Вы не понимаете!
Можно даже писать Ягермайстер
Видел я эту ссанину в магазине.
Пробовать испугался
Зря, пить можно, точно также как и ссанину ягермейстер
так если эта тема готовится по рецепту оригинального "Jаgermeister" то бояться нечего. Но в целом история такая себе, интересно кому ещё они смогут пожаловаться
На Ютубе похвалили если это не заказуха конечно
все на столько плохо?
Ссаной копии ссать на авторские права
Создать свой бренд с нуля, придумать упаковку - нет, давайте лучше скопируем оригинал на 99% и ещё пожалуемся на него в ФАС из-за того что он недоволен нашими действиями. Просто позорище 🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️
обычная конкуренция. ниша освободилась, а свято место пусто не бывает)
Вот так без вниманя можно и ошибиться действительно. Ну, а если это наше, то почему бы не написать все на великом могучем, а не делать оптический обман зрения...
Потому что тогда никто не будет это покупать. А здесь кристалл пытается выехать за счёт раскрученного бренда.
абсолютно нормальные ликеры alter heiler. почти все бары уже их поставили в винную карту. по вкусу максимально близко. никаких последствий не замечено. думаю и ребята из Mast-Jägermeister SE это понимают. отсюда и жалобы, т.к. их безвозвратно выкинут с рынка. Более того даже подача аналогичная - с апельсином и корицей) Плюс сейчас перед НГ актуалочка когда продажи растут алкоголя
В чём проблема тогда выпускать свои ликёры в своём дизайне, а не в дизайне иностранного бренда?
Нахуя было бутылку и этикетку-то копировать? У самих руки из жопы, что ли? Стекляшку и бумажку свои сделать не получается?
Преднамеренное воровство чужого оформления тары в попытке ввести потребителя в заблуждение и присосаться к чужому многолетнему маркетингу.
А чем вас боярка не устроила?
Если только обрыгаловки. В нормальных барах нормальные ликеры, а не шмурдяк типа этой пародии.
А можно названия почти всех баров узнать? И города, в которых эти почти все бары расположены?
Если абсолютно нормальные то пусть сделают свою уникальную упаковку и попытаются продать.
можно по ошибке взять это чудо и потом обломаться жестко
На это и расчёт.
Если покупать в таком состоянии чтобы перепутать там уже без разницы что пить, утром все равно пиздец настанет.
Обломаться, и проблеваться
А что, в Калуге уже говорят на немецком? Чем "Старый лекарь" и "Королевский/Царский лекарь" не устроило? Русофобы!
Кто там любит рассказывать, что художник не ворует, а творчески преобразовывает?
Интересно, если бы кто-то выпустил подобную подделку под кристалловскую водку, аргументы «Кристалла» были бы теми же?
В оригинале 56 трав, а в новом пойле - 52. И тут спиздили..
И второй
Четыре травки из 56 импортозаместить не удалось. Сапожники.
Лучше вот так
Неповторимый оригинал
Бугульмашечка еще ничего, а вот Бальзамчик "Агидель" - это истинное адское поило)))
Это сколько надо на работе дегустировать, что бы этикетки схожими стали 0_о
Многие не так сильно в теме.
То же самое было и с десертами итальянского бренда Gildo Rachelli – они исчезли в марте после начала войны, зато появился исконно российский из Ленобласти Marcelo Dolci, внешне дизайном упаковки повторяющий оригинал, но, конечно, дороже оригинала)
Максимально стыдно за такие поступки и действия предпринимателей. Скопировали кучу визуальных образов у известнейшего и раскрученного бренда в надежде, что невнимательные люди, по незнанию, купят их продукцию.
*форма и цвет бутылки, множественные элементы этикетки и даже дизайн с расцветкой крышки, не говоря уже про название... вся лицевая сторона этикетки на западном "грязном" языке!
**посмотрел цену, примерно 499р. за 0,5л. бутылку, что тоже далеко не дешево =))
А другую этикетку сделать?
А то появилась дурная привычка копировать похоже.
Тут смотрю на кассе стоит нескафе. Такая же банка. Такие же этикетки.
Присмотрелся. А это цикорий.
Ну не геи?
Так безвестный ликеришко с новой этикеткой никто брать не будет. И это провал.
Почему, ну почему взрослые и образованные люди ведут низкосортные дискуссии об алкоголе, который ведёт к деградации?! Если зайти на статью, которая посвящена робототехнике или крутому исследованию, комментов и лайков минимум, как только Тинькову или аналогу из России так сразу +150 негативных комментов.
О времена, о нравы!
Если кто и создаёт «опасный прецедент" так это Кристалл, в принципе опасный и не выгодный для тех же в последующем когда все устаканица иностранных инвестиций, но безусловно я рассуждаю не зная всех нюансов и последнее авторитетное слово за ФАС. Но в любом случае считаю, что просто так включать Шарикова недопустимо иначе это может негативно сыграть против нас же в экономическом плане.
Ну вообще они правы. Зашел в магазин за егермейстером. Взял на автомате и только на кассе увидел, что взял этот шмурдяк. Вернулся - поменял на оригинал. Как минимум они пытаются спутать=обмануть покупателя.
Они хотят продавать боярышник под видом Егеря. Ясно что завод "Кристалл" хочет нажиться на бренде. Привет, ушым "предпринемателям" России.
Идеальная замена Jаgermeister это сейчас StallMeister на 4+ из 5 по вкусу, аромату, консистенции. И дешевле в 3+ раза за 0,5 и есть в магазинах "Лента". Не благодарите!
А "Кристаловские" варианты, по моей градации, с натяжкой добирают 3 из 5 - но если коктелем, да подешевле, то вообще самый раз.
Есть кстати, ликер "Бугульма", тоже на травах, вполне себе
Боярышник, товарищи. Дешевле очень сильно. Эффект отличный! Можно лежать под лавочкой сутками без каких либо последствий для здоровья.
А по вкусу похож на егер? Я вот ниже написал, что сегодня заходил, а там только маленькие, что по цене и есть ли в винлабе или КБ?
Ведь сами же все придумали, и рецепт, и упаковку и легенду для бренда, еще и народу нравится, а тут немчура проклятая опять палки в колеса ставит! Надо их на счетчик поставить как гугол!
Кстати ещё до всех событий пробовал какой-то ликер из кавказских трав, оооочень похож на Ягермейстер, но сахара слишком много напихали.
Я думаю, правильно ягер запрещает им делать фейки, надо делать свое, тем более мы умеем.
Всё-таки Егермайстер, вы же говорите "егерь", а не ягерь)
Вот только сегодня часов в 10 ура заходил в алкомаркет, спрашивал егерместер и представляете есть только маленький (
В итоге остался без егера, буду искать дальше
приезжай в Ереван, отец, тут от этого добра полки ломятся
щас цап-царапыч разрешит и жизнь кристалла наладится....
Параллельный импорт, розлив коньяка и шампанского - это не грех, а допуски в параллельной реальности.
Вопрос к заводу "Кристалл": почему завод вообще начал выпускать товары западных брендов? Наверняка отечественное было редкостным г*вном?