В «Яндекс Еде» сообщили, что сервис работает как обычно, жалоб от курьеров не поступало. Кроме того, у сервиса нет подтверждений, что «высказывающиеся люди, недовольные условиями, сотрудничают с “Яндекс Едой”». В компании отметили, что заработки партнёров сервиса выросли в среднем на 30% за год: доход в Москве и Санкт-Петербурге в среднем составляет 350-450 рублей в час.