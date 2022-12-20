Еда
Системный цветок

Профсоюз «Курьер» упрекнул «Яндекс Еду» в монополизации рынка и призвал курьеров не выходить на смены Статьи редакции

Организация объявила о пятидневной забастовке в Москве и Санкт-Петербурге.

  • Забастовка начнётся 20 декабря и продлится до 25-го, объявил профсоюз «Курьер». Он предложил работающим с «Яндекс Едой» партнёрам саботировать работу ресторанов-партнёров сервиса, блокируя кассы, а также не выходить на смены.
  • Профсоюз требует ввести «практику заключения трудовых договоров», вернуть оплату в 110 рублей за заказ, пересмотреть «жёсткую систему штрафов», добавлять мультизаказы только по согласованию с курьером. Также он просит уменьшить зону доставки до 2 км для пеших курьеров и до 3,5 км для автомобильных и ввести дополнительную оплату при ожидании в ресторане более 20 минут.
  • В оргкомитете уточнили «Ъ», что в Москве в акции могут поучаствовать свыше 600 курьеров. Там недовольны «монополизацией отрасли» и тем, что после поглощения «Яндексом» в августе 2022 года Delivery Club курьеры стали получать меньше. Активисты признают периодические допвыплаты от агрегатора, но «устали от нескончаемых подачек в виде бонусов».

  • В «Яндекс Еде» сообщили, что сервис работает как обычно, жалоб от курьеров не поступало. Кроме того, у сервиса нет подтверждений, что «высказывающиеся люди, недовольные условиями, сотрудничают с “Яндекс Едой”». В компании отметили, что заработки партнёров сервиса выросли в среднем на 30% за год: доход в Москве и Санкт-Петербурге в среднем составляет 350-450 рублей в час.

  • Профсоюз «Курьер» появился в 2020 году после забастовки курьеров Delivery Club в Москве из-за невыплат зарплат. Весной 2022 года главу профсоюза Кирилла Украинцева арестовали за неоднократные нарушения порядка проведения митинга.

#новость #яндекседа #deliveryclub #курьеры

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59 комментариев
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 Деда Миша
В «Яндекс Еде» сообщили, что сервис работает как обычно, жалоб от курьеров не поступало.

Все всем довольны

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Кавказский фитиль

А те что были, уволились две недели назад

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5 комментариев
Сергей Я

Нет курьеров - нет жалоб.

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Антон Володин

Все довольны, все смеются и все пряники жуют, ага.

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Константин Суворов

Хех. Как человек который пользовался несколько раз в неделю Delivery Club на протяжении 2-3 лет, платил за подписку Delivery PRO - сейчас постоянно смеюсь, что после покупки Яндексом ВНЕЗАПНО каждый день повышенный спрос и наценка за доставку. Это особенно смешно выглядит в регионах.

Это при том, что на поверку оказывается, что курьер свободен, недалеко и принёс еду даже быстрее.

Я люблю многие сервисы Яндекса за некоторого рода инновации, типа Алисы, перевода, но вот то, что они постоянно держат за идиотов своих клиентов "Плюса" это уже прямо на грани красной черты.

Delivery Club в итоге действительно не развивается независимо. А подписку убили. Хотя я бы платил за неё даже в случаи подорожания. Потому что когда заказываешь часто - это всё равно выгодно. И мне и сервису. А сейчас всё больше предпочитаю заказывать напрямую у ресторанов и кафе.

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Александр Б.

Вчера через деливери заказал еду у вкуссвила. Был кстати высокий спрос, но бесплатная от суммы.
В итоге вижу как курьер на авто покатался по району, проезжая мимо меня, вернулся в магаз и поехал вообще в другую сторону.

Получаю звонок - «а у вас курьер был? вам доставили?»
Говорю информацию и тд. Обещают связаться, хотя говор типичный нерусский. То есть звонил курьер и закосил под техподдержку 😂

В итоге через еще 40 минут звонит курьер и говорит, что магазин не смог собрать мой заказ, поэтому говорит, что подьедет к дому и уедет, не против ли я?
Не осознал в чем фишка манипуляции и согласился. Через пару минут статус заказа меняется на «отменен», с оправданием в виде, что курьер прождал 10 минут и не смог связаться.

ТП вернула деньги и сунула промокод, но я возмущался такой херне. Заказал напрямую с вкуссвила этот же заказ, 1в1, но уже выбрал в течение 2х часов.
Через 15 минут заказ у меня…

Вот вам и занятые курьеры с повышенным спросом

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1 комментарий
Невкусно и грустно
они постоянно держат за идиотов своих клиентов "Плюса" это уже прямо на грани красной черты.

Ты знаешь, что тебя наебывает Яндекс, но продолжаешь пользоваться. Вывод - Яндекс прав. Жри и не возникай.

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1 комментарий
Peachylol

Я тоже заметила ухудшение сервиса после выкупа Яндексом ( а я так любила Деливери клаб+ там убрали самокат и спихнули свою Яндекс лавку!!! А я как раз самокат любила , да у них есть отдельное приложение , но там почему-то написано , что не доставляют по моему адресу, а в Деливери норм было. Нашла самокат в сбермаркете, но чет хз…это самое последнее приложение из доставок куда обращаюсь ..

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4 комментария
Слегка Придурковатый

Так как Яндекс монополист, то единственное, что он может сделать - это просто хуем по губам поводить и сказать, что всё норм. Собственно, так и произошло.

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Илья М

ага, особенно печальная тема с такси в лохматых годах (лет 10 назад) поездка стоила 200 р, а 350 в дебри, но пришел яндекс и обрушил все цены, а сейчас имеем недовольных водителей и цены с хорошим ценником...

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Антон Володин

Ну яндекс то точно выйдет из этого положения, а вот все ли бастующие курьеры останутся на своей работе - вопрос.

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1 комментарий
Сумасшедший каякер

бастуют они, как мне, боярину, привозить хачапури с яйцом, размазанным по углу коробки - они первые, а как работать - условия видишь ли тяжелые. всех на горох поставить

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Вадим Д.
устали от нескончаемых подачек в виде бонусов

Хм...
Требования и защита работников – хорошо, на то профсоюзы и нужны.
Но забастовкой они что решат? Оставят курьеров без денег?
В конце концов это работа, не требующая квалификации.

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Igor Chimbur

Будут сидеть как ты, обижаться на минусы и постить оценочную хуйню в комментариях.

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Андрей Колобов

тож не понял профсоюз курьер будет оплачивать им смены, если курьеры как они призывают не выйдут на смену

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SMD

Ты читать текст пробуешь? Или сразу рандомную херню пишешь?

Профсоюз требует ввести «практику заключения трудовых договоров», вернуть оплату в 110 рублей за заказ, пересмотреть «жёсткую систему штрафов», добавлять мультизаказы только по согласованию с курьером. Также он просит уменьшить зону доставку до 2 км для пеших курьеров и до 3,5 км для автомобильных и ввести дополнительную оплату при ожидании в ресторане более 20 минут.
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2 комментария
пешка

фасу как всегда поебать

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Я никто и звать меня никак

Ну теперь главу профсоюза за дискредитацию армии посадят значит

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Иван Лезгинов

но «устали от нескончаемых подачек в виде бонусов»

Живут же люди

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SMD

Ну вообще, это как раз понятно: любому человеку удобнее и практичнее точно знать, сколько он заработает за месяц вместо того, чтобы уповать на бонусы, которые никто не гарантирует.

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Anton S

Кто жалуется на курьеров в комментариях - так это следствие маргинализации профессии. Нормальные люди за такие деньги работать не пойдут, вот и остаются такие.

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Антон Володин

Так а кто им этии людям не дает пойти работать туда, что вы называете работа для нормальных людей. Кто-то должен и курьерами работать.

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Евгений Дроздов

Скорее бы роботов массово ввели, а этих обратно нах@й из страны выслали.

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Liam Jackson

Почему еще не ввел роботов, Евгений? На кого надеешься, диванный эксперт?

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1 комментарий
Андрей Васильев

Сыглы. На Эльбрусах, которые в страну поставлять перестали)

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Илья М

видимо в снегопад бабульки этих роботов будут выталкивать, а довольные клиенты будут сидеть и ждать заказ и огрызаться на бабулек -"скоро там моего робота вытащат" :D

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1 комментарий
Кровавый глобус

Подзавис на вашем комментарии - этих это кого, людей?)

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Сергей И

К сожалению, 600 курьеров из миллиона не изменят ситуации.

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Слава Мак

Если учесть, что одновременно на смене далеко не все курьеры, то скорость сервиса в эти дни пострадает

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3 комментария
Евгений Кислов

Профсоюз курьеров, призвал не выходить на заказы монополиста 😅 тогда на чьи заказы они будут выходить? Тогда зачем существует профсоюз «курьеров»?)

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YCbluKOBPbl

В целом то , человечков особо нет на улице. В основном только самокат вижу 🤷

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Ил Масков

Как вы думаете, зачем?

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Mr Black

Да ну здрасьте,у курьеров фреша озона на авто радиус 6 км от даркстора к примеру и там всегда несколько заказов падает.Никаких трудовых договоров не будет,они ,самозанятые все(курьеры)Еда на такое наврятли пойдет.

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alexstellar

Респект

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Вероника Бойко

Заварушка начинается, чтобы в новый год не работать.

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Антон Володин

Призвал на работу не выходить, а не пояснил кто этим не вышедшим курьерам платить будет и на что им жить.

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Black7

Доставка жрачки не самая необходимая услуга. Сами себе сделают хуже

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Во всем мире эту тему уже откатали и поняли, что доставка жрачки, как самостоятельный бизнес это тупик.
Да, пока идет борьба за рынок и затраты на доставку частично компенсируются компаниями, которые этот рынок делят, все нормально.
Как только все расходы по доставке перекладывают на конечного потребителя, тот внезапно осознает, что не так уж и тяжело дойти до магазина.

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igotosochi

Не понял, мне уже самому идти за едой?

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Станислав Севостьянов

Обожаю бунтарей! Слава анархии , Слава! Гори в аду капитализм!!! Ленин, жги! Забирай у американцев доллар и пусть они горят в аду!!! Чтобы им пусто было!

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