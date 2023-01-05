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McDonald's планирует уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса — Bloomberg Статьи редакции

Головной офис запретил местному франчайзи закупать мясо из России, к тому же ситуацию осложняет тот факт, что владелец франшизы под стражей.

  • О причинах ухода McDonald's из Казахстана со ссылкой на собственные источники сообщил Bloomderg.
  • По словам собеседников издания, головной офис McDonald's после начала «спецоперации» запретил закупать мясо для котлет у российских поставщиков.
  • Франчайзи McDonald's — TOO Food Solutions KZ — не смогла наладить поставки от европейских или местных поставщиков, поскольку более высокие цены и транспортные расходы привели бы к тому, что бизнес пришлось вести в убыток, говорят источники.
  • Кроме того, ситуацию осложняет тот факт, что владелец франшизы в Казахстане Кайрат Боранбаев находится под стражей — его арестовали в марте 2022 года по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.
  • Боранбаеву также принадлежала франшиза в Беларуси, но в ноябре рестораны под управлением «КСБ Виктори Рестораны» перешли под бренд «Вкусно — и точка».
  • McDonald’s работает в Казахстане с 2016 года. TOO Food Solutions KZ управляет 24 ресторанами в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде. В середине ноября все рестораны в стране приостановили работу из-за проблем «из-за ограничений в местных поставках». Как писал Reuters, франчайзи отказался закупать мясо и упаковку в России, а местные запасы закончились.

#новость #mcdonalds #казахстан

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((d, w) => { const makeSnow = (container) => { const svg = Snap(container.querySelector('svg')); const snowHolder = Snap.select('.nyg-snow > svg > g').group(); const snowflakes = []; const settings = { snowCount: 0 }; let snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); let requestId; TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); var fps = 1; var now; var then = Date.now(); var interval = 1000/fps; var delta; const tick = () => { now = Date.now(); delta = now - then; if (delta > interval) { if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } then = now - (delta % interval); } requestId = requestAnimationFrame(tick); } const makeSnowflake = () => { var scale = 0.5 + Math.random() * 0.5; var x = 20 + Math.random() * (container.offsetWidth - 40); var endX; var y = -10; var endY; const snowflake = snowHolder.circle(0, 0, 5).attr({ fill: '#D0E5FF' }); endY = container.offsetHeight + 10; snowflakes.push(snowflake); TweenMax.fromTo( snowflake.node, (container.offsetHeight / 30) + Math.random() * 5, { x: x, y: y }, { y: endY, onComplete: onSnowEnd, onCompleteParams: [snowflake], ease: Power0.easeIn } ); TweenMax.fromTo( snowflake.node, 1, { scale: 0 }, { scale: scale, ease: Power1.easeInOut } ); TweenMax.to( snowflake.node, 3, { x: x + (Math.random() * 90 - 45), repeat: -1, yoyo: true, ease: Power1.easeInOut, }, ); } const onSnowEnd = (snowflake) => { snowflake.remove(); snowflake = null; for (var i in snowflakes) { if (!snowflakes[i].paper) snowflakes.splice(i, 1); } if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } } const setSize = () => { svg.attr({ width: container.offsetWidth, height: container.offsetHeight, }); snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); console.log('snowCount', snowCount); } setSize(); requestId = requestAnimationFrame(tick); w.addEventListener('resize', setSize); const destroy = () => { cancelAnimationFrame(requestId); snowflakes.forEach((snowflake) => { snowflake.remove(); }); TweenMax.killAll(); w.removeEventListener('resize', setSize); } return { destroy }; } const loadScript = (url, container) => { return new Promise((resolve, reject) => { const script = d.createElement('script'); script.src = url; script.async = false; script.onload = () => resolve(url); script.onerror = () => reject(url); container.appendChild(script); }); } const onLoad = () => { const comments = d.querySelector('.comments'); if (!comments) { return; } const container = comments.parentElement; container.style.position = 'relative'; const nyg = d.createElement('a'); nyg.href = 'https://vc.ru/special/nytoys'; nyg.target = '_blank'; nyg.classList.add('nyg-snow'); nyg.innerHTML = ``; container.appendChild(nyg); let snow; Promise.all([ loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.19.0/TweenMax.min.js', nyg), loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/snap.svg/0.4.1/snap.svg-min.js', nyg), ]) .then(() => { snow = makeSnow(nyg); }).catch((script) => { console.log(script + ' failed to load'); }) nyg.addEventListener('click', () => { if (snow) { snow.destroy(); nyg.remove(); } }); if (w.Air) { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { if (snow) { snow.destroy(); } }); } } onLoad(); })(document, window);
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58 комментариев
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 Igor Lobkov

Вкусно и точка приходит в КЗ
Уехавшие айтишники: здарова, за*бал

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John Carter

никто так не здоровается, вас дезинформировали

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5 комментариев
Игорь Плахин

или они всё же не мыслимым способом, найдут точку закупки мяса)

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3 комментария
Михаил Петров

Ну значит Вкусно и точка прекрасно будет работать, раз Макдональдс себе по ногам стреляет

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СарыньНаКичку

Макдональдс не стреляет себе в ноги, он выполняет требования санкций. Потеряет здесь цент, зато по миру выиграет доллар. Токаев, как и прочие "союзники", тоже ведь соблюдает санкции

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4 комментария
Холодный крюк

Если смотреть со стороны McDonald's, так себе ситуация. Налаженная логистика сломана, а человек, который все решает, сидит. Будущее в тумане, решили ну его нафиг.
p.s Добавлю мысль. Мне кажется в Казахстане и Белоруссии они сейчас действуют, как действовал General Motors, уйдя из России несколько лет назад, посчитав что риски выше, чем возможно.

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Серж

Сломана)))
Сами ж сломали своим же запретом

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8 комментариев
Мировой Денис

Ели мясо мужики
Пивом запивали
Почему нельзя закупить дешевое мясо в деревнях Казахстана
Они не па ни мали

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Куртуазный маньерист

В Казахстане сложно найти мясо? Странно, вроде мясная страна. Могли бы переделать бургеры под баранину к примеру.

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Denis Yurchenko

Бургеры с кониной🤔

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5 комментариев
Alex

Кстати хороший пример "деглобализации", когда мир разбивается на панрегионы.

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Веб Инструменты

Это не деглобализация, а самоизоляция. Мир то дальше глобализируется за исключением России.

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3 комментария
Серж

Приставка Пан употребляется когда наоборот глобализация)

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1 комментарий
Вадим Д.

Перефразируя: вкусноточка действует по плану или импровизирует?

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Качан Водки

Пусть плов продают

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Генератор случайных мыслей

плов тоже с мясом делают

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Маджид Гаджиев

А почему конину тогда не используют?
Конина сама себя доставлять будет.
А хозяин сидеть на коне!

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Nikolay Antonoff

Конина - и точка!

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Denis Kiselev

Интересно, что мак своими директивами прямо создает себе крупного регионального конкурента из вкусноточки

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Анни М.

Пфф ВиТ не конкурент ни разу, они не вкусные и брендинг у них не оч

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4 комментария
Deathfox

Будем посмотреть, что из этого получится)

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Ware Wow

отвратные бургеры, хз

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Александр Максимов

Скорее всего основной причиной закрытия все-таки НЕ мясо, а вот этот факт:

"Кроме того, ситуацию осложняет тот факт, что владелец франшизы в Казахстане Кайрат Боранбаев находится под стражей — его арестовали в марте 2022 года по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе."

Ну а что происходит когда закрывают McDonalds?
Правильно, приходит оно!

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Дмитрий

Повтор

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Эльвира Павлова

Ну, в любом случае пустовать рынок не будет, для кого то окно возможностей

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