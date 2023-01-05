McDonald's планирует уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса — Bloomberg Статьи редакции
Головной офис запретил местному франчайзи закупать мясо из России, к тому же ситуацию осложняет тот факт, что владелец франшизы под стражей.
- О причинах ухода McDonald's из Казахстана со ссылкой на собственные источники сообщил Bloomderg.
- По словам собеседников издания, головной офис McDonald's после начала «спецоперации» запретил закупать мясо для котлет у российских поставщиков.
- Франчайзи McDonald's — TOO Food Solutions KZ — не смогла наладить поставки от европейских или местных поставщиков, поскольку более высокие цены и транспортные расходы привели бы к тому, что бизнес пришлось вести в убыток, говорят источники.
- Кроме того, ситуацию осложняет тот факт, что владелец франшизы в Казахстане Кайрат Боранбаев находится под стражей — его арестовали в марте 2022 года по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.
- Боранбаеву также принадлежала франшиза в Беларуси, но в ноябре рестораны под управлением «КСБ Виктори Рестораны» перешли под бренд «Вкусно — и точка».
- McDonald’s работает в Казахстане с 2016 года. TOO Food Solutions KZ управляет 24 ресторанами в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде. В середине ноября все рестораны в стране приостановили работу из-за проблем «из-за ограничений в местных поставках». Как писал Reuters, франчайзи отказался закупать мясо и упаковку в России, а местные запасы закончились.
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Вкусно и точка приходит в КЗ
Уехавшие айтишники: здарова, за*бал
никто так не здоровается, вас дезинформировали
или они всё же не мыслимым способом, найдут точку закупки мяса)
Ну значит Вкусно и точка прекрасно будет работать, раз Макдональдс себе по ногам стреляет
Макдональдс не стреляет себе в ноги, он выполняет требования санкций. Потеряет здесь цент, зато по миру выиграет доллар. Токаев, как и прочие "союзники", тоже ведь соблюдает санкции
Если смотреть со стороны McDonald's, так себе ситуация. Налаженная логистика сломана, а человек, который все решает, сидит. Будущее в тумане, решили ну его нафиг.
p.s Добавлю мысль. Мне кажется в Казахстане и Белоруссии они сейчас действуют, как действовал General Motors, уйдя из России несколько лет назад, посчитав что риски выше, чем возможно.
Сломана)))
Сами ж сломали своим же запретом
Ели мясо мужики
Пивом запивали
Почему нельзя закупить дешевое мясо в деревнях Казахстана
Они не па ни мали
В Казахстане сложно найти мясо? Странно, вроде мясная страна. Могли бы переделать бургеры под баранину к примеру.
Бургеры с кониной🤔
Кстати хороший пример "деглобализации", когда мир разбивается на панрегионы.
Это не деглобализация, а самоизоляция. Мир то дальше глобализируется за исключением России.
Приставка Пан употребляется когда наоборот глобализация)
Перефразируя: вкусноточка действует по плану или импровизирует?
Пусть плов продают
плов тоже с мясом делают
А почему конину тогда не используют?
Конина сама себя доставлять будет.
А хозяин сидеть на коне!
Конина - и точка!
Интересно, что мак своими директивами прямо создает себе крупного регионального конкурента из вкусноточки
Пфф ВиТ не конкурент ни разу, они не вкусные и брендинг у них не оч
Будем посмотреть, что из этого получится)
отвратные бургеры, хз
Скорее всего основной причиной закрытия все-таки НЕ мясо, а вот этот факт:
"Кроме того, ситуацию осложняет тот факт, что владелец франшизы в Казахстане Кайрат Боранбаев находится под стражей — его арестовали в марте 2022 года по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе."
Ну а что происходит когда закрывают McDonalds?
Правильно, приходит оно!
Повтор
Ну, в любом случае пустовать рынок не будет, для кого то окно возможностей