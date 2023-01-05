McDonald's уйдёт из Казахстана из-за проблем с поставками мяса Статьи редакции
Головной офис запретил местному франчайзи закупать мясо из России, к тому же ситуацию осложняет тот факт, что владелец франшизы под стражей.
- О причинах ухода McDonald's из Казахстана со ссылкой на собственные источники сообщил Bloomderg.
- По словам собеседников издания, головной офис McDonald's после начала «спецоперации» запретил закупать мясо для котлет у российских поставщиков.
- Франчайзи McDonald's — TOO Food Solutions KZ — не смогла наладить поставки от европейских или местных поставщиков, поскольку более высокие цены и транспортные расходы привели бы к тому, что бизнес пришлось вести в убыток, говорят источники.
- Кроме того, ситуацию осложняет тот факт, что владелец франшизы в Казахстане Кайрат Боранбаев находится под стражей — его арестовали в марте 2022 года по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.
- Боранбаеву также принадлежала франшиза в Беларуси, но в ноябре рестораны под управлением «КСБ Виктори Рестораны» перешли под бренд «Вкусно — и точка».
- McDonald’s работает в Казахстане с 2016 года. TOO Food Solutions KZ управляет 24 ресторанами в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде. В середине ноября все рестораны в стране приостановили работу из-за проблем «из-за ограничений в местных поставках». Как писал Reuters, франчайзи отказался закупать мясо и упаковку в России, а местные запасы закончились.
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Вкусно и точка приходит в КЗ
Уехавшие айтишники: здарова, за*бал
никто так не здоровается, вас дезинформировали
или они всё же не мыслимым способом, найдут точку закупки мяса)
Если уж мясо не покупают, то сеть уж точно из-за санкций не пустят.
Ну значит Вкусно и точка прекрасно будет работать, раз Макдональдс себе по ногам стреляет
Макдональдс не стреляет себе в ноги, он выполняет требования санкций. Потеряет здесь цент, зато по миру выиграет доллар. Токаев, как и прочие "союзники", тоже ведь соблюдает санкции
Ой, ой! Нахуй не нужон нам этот макдак ваш, да?))
Если смотреть со стороны McDonald's, так себе ситуация. Налаженная логистика сломана, а человек, который все решает, сидит. Будущее в тумане, решили ну его нафиг.
p.s Добавлю мысль. Мне кажется в Казахстане и Белоруссии они сейчас действуют, как действовал General Motors, уйдя из России несколько лет назад, посчитав что риски выше, чем возможно.
Сломана)))
Сами ж сломали своим же запретом
Беларусь*
Кстати хороший пример "деглобализации", когда мир разбивается на панрегионы.
Это не деглобализация, а самоизоляция. Мир то дальше глобализируется за исключением России.
Приставка Пан употребляется когда наоборот глобализация)
Ели мясо мужики
Пивом запивали
Почему нельзя закупить дешевое мясо в деревнях Казахстана
Они не па ни мали
Потому что оно невкусное и точка.
В Казахстане сложно найти мясо? Странно, вроде мясная страна. Могли бы переделать бургеры под баранину к примеру.
Бургеры с кониной🤔
Интересно, что мак своими директивами прямо создает себе крупного регионального конкурента из вкусноточки
Пфф ВиТ не конкурент ни разу, они не вкусные и брендинг у них не оч
Перефразируя: вкусноточка действует по плану или импровизирует?
отвратные бургеры, хз
Пусть плов продают
плов тоже с мясом делают
Унылое гавно. Даже рад что ушли. Есть более крутые аналоги. Специально заходил пару раз, такое невкусное гавно что пипец
Такое впечатление, что ты был только в туалете в Макдональдсе. Открою секрет, в туалете КФС гавно будет таким же на вкус
Конина - и точка!
А если без юмора, то, скорее всего, то опять выкупят и сделают ребрендинг.
Скорее всего основной причиной закрытия все-таки НЕ мясо, а вот этот факт:
"Кроме того, ситуацию осложняет тот факт, что владелец франшизы в Казахстане Кайрат Боранбаев находится под стражей — его арестовали в марте 2022 года по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе."
Ну а что происходит когда закрывают McDonalds?
Правильно, приходит оно!
Уроды оба, если честно.
уровень приплетения максимум
А почему конину тогда не используют?
Конина сама себя доставлять будет.
А хозяин сидеть на коне!
лошадок жалко видимо😂
...когда из.за мяса в россии закрывается макдак в казахстане... россия-2%-бензоколонка
Ну так и есть, просто в России был центр многих компаний, работающих по СНГ, из-за уровня доходов и количества людей. Это не отменяет того, что Россия бензоколонка и 3 проц от мирового ВВП, это факт
Надеюсь Россия не упустит момент и найдет способ, как побольше заработать на полудружественном Казахстане. Мяско то уж пади найдут как поставить в обход санкций. Ну или привет, Вкусноточка.
Будем посмотреть, что из этого получится)
Повтор
Ну, в любом случае пустовать рынок не будет, для кого то окно возможностей
В Беларусь вкусноточка так и не пришла,название у ресторанов нет вообще,а доставка идеи от ксб виктори
А как же то фото, где вешают лого на ресторан?
А есть казахи? Макдональдс был сильно популярен в Казахстане? И есть ли конкуренты?
Пишут, что KFC на порядок больше.
Все забито было регулярно,$2.5м налогов за прошлый год
Популярен и дешевле раза в 2 того же хардиса. Из конкурентов еще бургер кинг, KFC и нейтанс. Ждём в этом году еще 1 новый бренд
Помню нас казахи стебали, что у нас Макдака нет, вот теперь и у вас будет вкусно и точка.)
Во всей средней Азии нет что ли поставщиков мяса??? Переходите на конину)))
Ёханый почучуй! Вас в коментах послушать так экономике Казахстана трындец настал, после ухода Мака, как и экономике России настал :) Ну ведь по сути дело то так себе, местечкового масштаба. Заменили в России на другой бренд, про сути ничего кардинально не изменилось, только название.