Минсельхоз Казахстана подтвердил, что McDonald's ушёл из страны из-за проблем с поставками мяса из России Статьи редакции
Правительство предлагало наладить логистику с третьими странами в качестве временного решения, однако это не помогло.
- Заведения американской сети в Казахстане использовали мясную продукцию и полуфабрикаты российского производства. Но логистика осложнилась из-за ухода McDonald's из России весной 2022 года, сообщило ведомство.
- McDonald's был согласен перейти на казахстанское сырьё, но на отладку местного производства ушло бы «определённое время», поскольку оно должно соответствовать «высоким стандартам» McDonald's. Товары из России тем временем закупать запретили, рассказывали источники Bloomberg.
- Чтобы не допустить закрытия ресторанов, правительство Казахстана предлагало помочь наладить поставки продукции из «третьих стран» — пока выпуск собственной нуждался в доработках.
- Местные производители мясных и молочных продуктов также начали приводить производства в соответствие стандартам McDonald's, и в начале 2023 года даже должен был пройти аудит предприятий. Но он так и не состоялся, так как американская компания решила всё равно уйти.
- При этом проблемы с поставками для ресторанов McDonald's не значат, что в стране недостаточно своего сырья, уточнил Минсельхоз Казахстана. Страна обеспечивает внутренний рынок «почти по всем видам мяса». Всё дело в том, что у McDonald's «дорогостоящие и жёсткие требования ко всей цепочке производства»: от кормов для животных до упаковки.
- McDonald’s работает в Казахстане с 2016 года. Местный франчайзи TOO Food Solutions KZ управляет 24 ресторанами в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде. В середине ноября 2022-го заведения сети в стране приостановили работу «из-за ограничений в местных поставках». Как писал Reuters, франчайзи отказался закупать продукцию в России, а местные запасы закончились.
- 5 января 2023 года рестораны под брендом McDonald’s и под управлением ТОО Food Solutions KZ прекратили работу в Казахстане. Подробностей о возвращении не раскрывали, но собеседник «РИА Новости» не исключал, что это может произойти уже в январе этого же года.
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дело в том, что у McDonald's «дорогостоящие и жёсткие требования ко всей цепочке производства»: от кормов для животных до упаковки.
То есть в стране достаточно сырья, просто ху.. плохого качества?)))
народ хлебом не корми — дай вот такие глубокие выводы поделать, а то, что разница в трактовании «хорошего» у местных казахстанских заводов и гигантской международной корпорации не обязательно значит «казахов кормят говном», — да ну, быть такого не может
Получается так, у макдака всегда были жёсткие требования, к качеству сырья. Плюс сомневаюсь что такие объёмы потянут.
А может наоборот нет массового дерьмового дешевого мяса?
Я больше в это поверю, в контексте Макдональдса.
Какие такие требования могут быть к котлете в Маке, это нонсенс. Качество санитарно-эпидемиологические да, но явно не качество в том ключе как мы понимаем.
ща набегут боты с темой - ну и пусть валит мак, без него проживем. Только такой подход крайне примитивный, потому что закрытие любого бизнеса это плохо. Как говорится - чем больше в городе услуг и чем они разносторонее, тем богаче город. Вот и наш бедный ваня не понимает почему это в США собак водят на стрижку в парикмахерскую и зачем им салон красоты для собак. Аля зажрались) Но это и есть показатель богатства и успешной экономики - разнообразие услуг и то что они находят своего платежеспособного потребителя. Это значит, что у людей с дохода остается часть лишних денег, чтобы свою собаку в салон красоты сводить. А у вани даже на базовую комуналку не хватает оплатить денег. Но зато позиция - ну и пусть валит мак, мы же такие пиздатые и без него проживем))
Закрывается в Казахии, а виноват Ваня...
И не закрывается, а переходят под управление Вани, чтобы можно было продолжать кормить казахстанцев качественным мясом из России.
Например, во Вьетнаме и Узбекистане нет МсД. Как думаешь, почему? Я об экономике и бизнесе, если что.
Тут очевидно, что закрытие Мака - это не из-за сбоев поставки мяса, а политическое решение. Боранбаев (тот кто завез Мак в РК и РБ) в тюрьме сейчас. Поэтому старое-доброе рейдерство со стороны действующей верхушки РК, которое подано под соусом перебоев с поставкой мяса.
Макдак закрылся в Казахстане -> Ване нечем платить коммуналку.
Конец пятой серии.
Жұп-жұп-жад. Барлығы!
Если адепты вкуса очка не боты, то это очень грустно. После ухода мака качество продукции будет падать, потому что никто не будет следить за качеством. Уже заметно по отзывам в РФ.
Адепты "изысканного" фастфуда грустят.
А до этого кто следил?
Вкусно и точка для начала неплохо бы организовать хотя бы доставку через Яндекс/деливири в России, а потом уже думать об экспансии в другие страны!
В Казани они есть в Яндекс Еде
вчера доставили без проблем.
Нафига???!! Во вкусноточке и так сейчас холодные бургеры продают, а с доставкой они приедут вообще заплесневелые.
Пара-па-па-па...
Гнать санной метлой
Ушли — и точка!
Кумыс — и точка!
Франшизу McDonald's в Казахстан и Беларусь завозил Кайрат Боранбаев (экс-зять экс-президента РК). Сейчас, Боранбаев в тюрьме. Поэтому начались проблемы у McDonald's в Казахстане. Теперь, Токаев (текущий президент РК) своих заведет, либо "Вкусно и точка" как в РБ. Касательно мяса - это отмазки, казахстанские Hardee's, KFC мясо покупают в РК.
Котлеты в бургерах мака на вкус похожи на переработанный картон. Какие там высокие требования?
В Астане в Маке было вкусно, вкуснее, чем на родине Мака. Мороженое и кофе тоже норм было в Астане. Они развивались, недавно открыли точку перед выездом из Астаны, бешеной популярностью пользовалась данная точка. Цены там ниже, чем в KFC, Hardee's или Black Star'е
Ай да пиндосы, ай да лишили хозяев своего хрючева, ай да молодцы! Верным путем, товарищи! Освобождает, под вкусно и точка!