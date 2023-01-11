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Еда
Полина Лааксо

Франчайзи KFC в России попросили правительство приостановить продажу местного бизнеса ижевской компании Статьи редакции

Они должны платить ей те же роялти и маркетинговые сборы, при том что развивать они будут не международный бренд KFC, а «то, чего нет», заявили участники рынка.

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Источник: «Сноб»
  • Франчайзи KFC попросили кабмин заморозить сделку по продаже российского бизнеса американской Yum! Brand's ижевской компании «Смарт Сервис», сообщили «Ъ» и «РИА Новости» со ссылкой на источники, а также участников отрасли.
  • Согласно условиям договора, «Смарт Сервис» станет владельцем всей франшизы в России и должна будет переименовать все рестораны в Rostic’s. С местными франчайзи новые условия работы заведений не обсуждали, но они при этом должны будут платить компании те же роялти и маркетинговые сборы, что и Yum! Brands, — это 11% от выручки.
  • «Передача технологических карт с оборудованием без бренда — история довольно сомнительная», — говорит управляющий партнёр «Ванчугов и партнёры» Алексей Ванчугов. К тому же будет ли новый владелец бизнеса «соблюдать технологии» и как — неизвестно.

Отношения с арендодателями тоже изменятся, потому что топовые локации будут воспринимать формат не как логичное продолжение KFC, а как стартап, с которого постараются в моменте взять максимальную ставку.

Алексей Ванчугов, партнёр «Ванчугов и партнеры»
  • Франчайзи также будут платить за развитие совсем другого бренда — это не KFC «с 99% узнаваемости», а Rostic’s, о котором помнит «20% населения страны», заявил омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. По его словам, «нельзя платить 11% за то, чего нет».

[В США на KFC работает огромная команда, а на Rostic’s будут работать новички с несопоставимым бюджетом].

Получается, российские франчайзи должны попросту раскрутить за свой счёт новый стартап. И при этом ещё будут платить владельцу бренда космические деньги.

Сергей Миронов, омбудсмен ресторанного рынка Москвы
  • Один из собственников «Смарт Сервис» Константин Котов отметил, что «все системы» российской франшизы придумала местная команда, а «перспективы развития в российском бренде гораздо больше, чем в уходящем американском».
  • Миронов тем временем предложил оставить «значительную часть» от запрашиваемых Yum! Brands денег внутри страны — «как компенсацию брошенному бизнесу». Потратить эти деньги можно будет на сокращение роялти и помощь ресторанам с ребрендингом, считает он.
  • Yum! Brands объявила о планах уйти с российского рынка в марте 2022 года, а в июле сообщила, что передаст собственные 70 ресторанов и права на мастер-франшизу ижевскому франчайзи. Им стало ООО «Смарт сервис ЛТД» Котова и Андрея Осколкова. Оно обязалось переименовать все точки и подало заявки на регистрацию бренда Rostic’s и логотипа.
  • Опрошенные «Ъ» аналитики уже тогда говорили, что эта сделка — просто «набор договоров аренды, оборудование и персонал», а что будет с ПО, рецептурой и контролем качества — неясно. Они также отмечали: у KFC, в России, в отличие от McDonald’s, много небольших партнёров — и вряд ли все они без исключения захотят работать под брендом Rostic’s.

#новость #kfc

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24 комментария
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 Bratak

Никто уже ничего не должен. Всё международные договоры анулированы.

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Alex McAvoy
договоры анулированы.

договоры анулированы
комментаторы аналированы
все сходится

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Alex McAvoy

кто минус поставил? срочно в школу, учить русский язык

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Артем Хиль

Нахрена платить то американской компании? За что? Чё они могут сделать?

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Antny Slmv

Вы новость просто жопой прочли, простити
Франчи не хотят платить ростиксу те же роялти, что они платили yam brands

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Случайные фотографии

А ведь классно жи
сначала тем не плати
потом этим и добро пожаловать в сомали

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Влад Эфиров

Локтар огар

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Игорь Мазаев

Так а чо, пусть отказываются от франшизы и не платят 🤷‍♂️
Кому надо, будут по "технологиям" КФЦ работать как Ростикс 🧘

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Valentin Dombrovsky

Во-во. «Голосуйте ногами», так сказать. Непонятно, зачем сюда «вмешивать» правительство.

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Борис Интеграторов

Вы вообще себе логику франшизы представляете?) какими ногами?))) бред несете )

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пахарь-трахарь

И точка, блеать...

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Sergei Fedostsev

Ростикс - Вкусно и Точка Банк

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Rabbit Rabbin

Нас (вас) снова ждет Ростикс. С пивасом и куриным супом) 15 лет это меню ждало своего часа)

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Vladimir Voloshin

Ну, пиво и сейчас в KFC есть, а вот суп разве был у них?

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Valentin Dombrovsky

Так охуенно же. Кто не любит куриный суп… пусть не ходит в Ростикс.

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Борис Интеграторов

Санкции нам на пользу же. Ну или подождите?!

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Дмитрий Кораблёв

а разве нет? Раньше роялти уходила америкосам, теперь нашим компаниям. Если будет как в Маке, то и курочка будет такой же вкусной)

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Шалтай Болтай

Пусть привыкают к новым реалиям, про партнерство с мировым бизнесом можно забыть. В будущем и ростикс с синей мороженной курицей покажется лакомством

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Сергей Леопольдович

Плоти старые роялти и точка!

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Александра Ла

Пусть франчайзи расторгают договор, если он не аннулирован. Грабеж какой-то платить просто так ни за что. Или заключают договор с новой сетью на новых условиях.

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Sergei Timofeyev

Условия те же - 11%.

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Вадим Д.

Как точно сказано: развивать то, чего нет. Я бы добавил: и быть не может.
Прям описание всей нынешней "развивалки" с рывками и подскоками.

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Sergei Timofeyev

А почему "деньги ни за что?" Они покупатели франшизы и имеют полное право оставить роялти на том же уровне, а также работать по развитию бренда, что тоже стоит денег.

Макдоналдс переименовался вообще в непонятно во что, намного ли упала выручка у них? Не уверен, что много, так как людей там просто до фига! А тут старый брэнд, который знает 20% людей.

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Antny Slmv

«..который знает 20% людей» и 90% из которых помнят его как нечто нарицательное и хотели бы поскорее забыть. Я надеюсь, вы просто пошутили.

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