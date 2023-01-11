Франчайзи KFC в России попросили правительство приостановить продажу местного бизнеса ижевской компании Статьи редакции
Они должны платить ей те же роялти и маркетинговые сборы, при том что развивать они будут не международный бренд KFC, а «то, чего нет», заявили участники рынка.
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- Франчайзи KFC попросили кабмин заморозить сделку по продаже российского бизнеса американской Yum! Brand's ижевской компании «Смарт Сервис», сообщили «Ъ» и «РИА Новости» со ссылкой на источники, а также участников отрасли.
- Согласно условиям договора, «Смарт Сервис» станет владельцем всей франшизы в России и должна будет переименовать все рестораны в Rostic’s. С местными франчайзи новые условия работы заведений не обсуждали, но они при этом должны будут платить компании те же роялти и маркетинговые сборы, что и Yum! Brands, — это 11% от выручки.
- «Передача технологических карт с оборудованием без бренда — история довольно сомнительная», — говорит управляющий партнёр «Ванчугов и партнёры» Алексей Ванчугов. К тому же будет ли новый владелец бизнеса «соблюдать технологии» и как — неизвестно.
- Франчайзи также будут платить за развитие совсем другого бренда — это не KFC «с 99% узнаваемости», а Rostic’s, о котором помнит «20% населения страны», заявил омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. По его словам, «нельзя платить 11% за то, чего нет».
- Один из собственников «Смарт Сервис» Константин Котов отметил, что «все системы» российской франшизы придумала местная команда, а «перспективы развития в российском бренде гораздо больше, чем в уходящем американском».
- Миронов тем временем предложил оставить «значительную часть» от запрашиваемых Yum! Brands денег внутри страны — «как компенсацию брошенному бизнесу». Потратить эти деньги можно будет на сокращение роялти и помощь ресторанам с ребрендингом, считает он.
- Yum! Brands объявила о планах уйти с российского рынка в марте 2022 года, а в июле сообщила, что передаст собственные 70 ресторанов и права на мастер-франшизу ижевскому франчайзи. Им стало ООО «Смарт сервис ЛТД» Котова и Андрея Осколкова. Оно обязалось переименовать все точки и подало заявки на регистрацию бренда Rostic’s и логотипа.
- Опрошенные «Ъ» аналитики уже тогда говорили, что эта сделка — просто «набор договоров аренды, оборудование и персонал», а что будет с ПО, рецептурой и контролем качества — неясно. Они также отмечали: у KFC, в России, в отличие от McDonald’s, много небольших партнёров — и вряд ли все они без исключения захотят работать под брендом Rostic’s.
Никто уже ничего не должен. Всё международные договоры анулированы.
договоры анулированы
комментаторы аналированы
все сходится
кто минус поставил? срочно в школу, учить русский язык
Нахрена платить то американской компании? За что? Чё они могут сделать?
Вы новость просто жопой прочли, простити
Франчи не хотят платить ростиксу те же роялти, что они платили yam brands
А ведь классно жи
сначала тем не плати
потом этим и добро пожаловать в сомали
Локтар огар
Так а чо, пусть отказываются от франшизы и не платят 🤷♂️
Кому надо, будут по "технологиям" КФЦ работать как Ростикс 🧘
Во-во. «Голосуйте ногами», так сказать. Непонятно, зачем сюда «вмешивать» правительство.
Вы вообще себе логику франшизы представляете?) какими ногами?))) бред несете )
И точка, блеать...
Ростикс - Вкусно и Точка Банк
Нас (вас) снова ждет Ростикс. С пивасом и куриным супом) 15 лет это меню ждало своего часа)
Ну, пиво и сейчас в KFC есть, а вот суп разве был у них?
Так охуенно же. Кто не любит куриный суп… пусть не ходит в Ростикс.
Санкции нам на пользу же. Ну или подождите?!
а разве нет? Раньше роялти уходила америкосам, теперь нашим компаниям. Если будет как в Маке, то и курочка будет такой же вкусной)
Пусть привыкают к новым реалиям, про партнерство с мировым бизнесом можно забыть. В будущем и ростикс с синей мороженной курицей покажется лакомством
Плоти старые роялти и точка!
Пусть франчайзи расторгают договор, если он не аннулирован. Грабеж какой-то платить просто так ни за что. Или заключают договор с новой сетью на новых условиях.
Условия те же - 11%.
Как точно сказано: развивать то, чего нет. Я бы добавил: и быть не может.
Прям описание всей нынешней "развивалки" с рывками и подскоками.
А почему "деньги ни за что?" Они покупатели франшизы и имеют полное право оставить роялти на том же уровне, а также работать по развитию бренда, что тоже стоит денег.
Макдоналдс переименовался вообще в непонятно во что, намного ли упала выручка у них? Не уверен, что много, так как людей там просто до фига! А тут старый брэнд, который знает 20% людей.
«..который знает 20% людей» и 90% из которых помнят его как нечто нарицательное и хотели бы поскорее забыть. Я надеюсь, вы просто пошутили.