Еда
Умственный нос

Subway рассматривает продажу бизнеса при оценке в $10 млрд — WSJ Статьи редакции

Но возможная сделка пока находится на ранней стадии.

  • Сеть ресторанов быстрого питания наняла консультантов, чтобы изучить возможность продажи бизнеса, рассказали знакомые с ситуацией источники WSJ. О том, что компания изучает вариант продажи, знает и источник Reuters.
  • Компания может привлечь частные инвестфирмы или потенциальных корпоративных покупателей. По словам собеседников, оценка Subway может составить более $10 млрд. Для сравнения, рыночная капитализация McDonald's — около $196 млрд.
  • «Как частная компания, мы не комментируем структуру собственности и бизнес-планы», — заявили в Subway.
  • Более 50 лет Subway принадлежит двум семьям её основателей и развивает сеть по системе франчайзи. По данным исследователей Technomic, которые приводит WSJ, в 2021 году у сети было около 21 тысячи ресторанов в США, а её объём продаж составил $9,4 млрд. По всему миру у неё 37 тысяч торговых точек.
Еда
Nataliia Zagolovich
Обогнал McDonald's по количеству ресторанов в мире, но из-за кризиса роста потерял первенство: история Subway Статьи редакции

Сеть быстрого питания на протяжении 50 лет развивала франшизу — один из основателей был одержим открытием заведений, иногда в ущерб компании. В последние несколько лет она столкнулась с медийными проблемами и падением продаж, но наняла нового руководителя и надеется выйти из кризиса.

Subway Frachise Times

#новость #subway

1402 просмотров
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8 комментариев
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 Андрей Киселев

Туда кто-то еще ходит?

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Mansplaining

Иногда заглядываю, нормально для перекуса

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Влад Полагушин

В США довольно популярная сеть

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Andrey Boyarskiy

Да, периодически бываем с женой и там всегда есть народ. Правда конечно точки сильно разнятся по уровню обслуживания, но, в целом, Саб дня - нормальная тема по соотношению цена / наесться.

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Максим Золотов

Да, много кто ходит, хотя мне быстро надоел, но точки открываются регулярно.

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Vitaliy Ratkin

у нас не столь популярно,но вообще концепция мне нравится

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Ware Wow

туда никто не ходит.
и в додо тоже.
вк и вотсапом еще никто не пользуется.
а у меня телевизора даже нет.

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Ware Wow

Пусть Баффет заберет.

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