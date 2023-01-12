Subway рассматривает продажу бизнеса при оценке в $10 млрд — WSJ Статьи редакции
Но возможная сделка пока находится на ранней стадии.
- Сеть ресторанов быстрого питания наняла консультантов, чтобы изучить возможность продажи бизнеса, рассказали знакомые с ситуацией источники WSJ. О том, что компания изучает вариант продажи, знает и источник Reuters.
- Компания может привлечь частные инвестфирмы или потенциальных корпоративных покупателей. По словам собеседников, оценка Subway может составить более $10 млрд. Для сравнения, рыночная капитализация McDonald's — около $196 млрд.
- «Как частная компания, мы не комментируем структуру собственности и бизнес-планы», — заявили в Subway.
- Более 50 лет Subway принадлежит двум семьям её основателей и развивает сеть по системе франчайзи. По данным исследователей Technomic, которые приводит WSJ, в 2021 году у сети было около 21 тысячи ресторанов в США, а её объём продаж составил $9,4 млрд. По всему миру у неё 37 тысяч торговых точек.
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Туда кто-то еще ходит?
Иногда заглядываю, нормально для перекуса
В США довольно популярная сеть
Да, периодически бываем с женой и там всегда есть народ. Правда конечно точки сильно разнятся по уровню обслуживания, но, в целом, Саб дня - нормальная тема по соотношению цена / наесться.
Да, много кто ходит, хотя мне быстро надоел, но точки открываются регулярно.
у нас не столь популярно,но вообще концепция мне нравится
туда никто не ходит.
и в додо тоже.
вк и вотсапом еще никто не пользуется.
а у меня телевизора даже нет.
Пусть Баффет заберет.