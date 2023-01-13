Производитель Alter Heiler не смог зарегистрировать обозначение продукции — этикетку сочли очень похожей на Jagermeister Статьи редакции
До этого российский завод жаловался в ФАС на немецкую компанию, которая якобы пытается запретить ему продавать ликёры из-за похожих этикеток.
- Роспатент счёл комбинированное обозначение ликёра Alter Heiler, который выпускает калужский ликёро-водочный завод «Кристалл», сходным до степени смешения с регистрациями Mast-Jägermeister SE — производителя Jägermeister. Об этом пишет «Ъ».
- В итоге обозначение не может быть зарегистрировано как товарный знак по классу алкогольных напитков, заявили в Роспатенте.
- В «Кристалле» с позицией Роспатента не согласились: компания готовит свои возражения, а при необходимости готова обжаловать решение об отказе в регистрации в Палате по патентным спорам и в суде. Правом на словесный знак Alter Heiler завод владеет с 2021 года.
- Jägermeister приостановил поставки в Россию в ноябре 2022 года, говорили участники рынка. Тогда же «Кристалл» начал поставки травяных ликёров Alter Heiler и Konig Heiler. Это собственные рецептурные разработки, заявляли на предприятии.
- В декабре 2022 года «Кристалл» пожаловался ФАС на Jаgermeister — компания якобы пытается запретить ему продавать собственные ликёры и требует изъять из оборота биттеры с этикетками, схожими с товарными знаками немецкой компании.
- В ФАС заявили «Ъ», что пока не рассматривали заявление. В Mast-Jagermeister — что предприняли юридические действия против «Кристалла» для защиты своих прав.
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Кириллица на этикетке где? Калужский ликёро-водочный завод, ептыть)
Помню, как первый раз удивился, подъезжая к Калуге увидел бабушку на обочине, картоху продает.
– Почем ведро картошки, бабуль?
– Уан еуро, ханни
Потребители подобного ассоциируют кириллицу с чем-то маргинальным видать. Им премиальную латиницу подавай.
С заделом на международный рынок!
Ну и кстати вон там под крышкой на православном написано
Не трать букв русских, они ещё «Кристаллу» понадобятся)
Каждый раз хочу прочитать как Адо...ф Гит...р
объем 1488 мл ещё нужно сделать
Как теперь это развидеть? )
Теперь тоже
Кстати да🤣
Значит вы не целевая эта, как её, аудитория потребления )))))
и рука поднимается?
Хоть где-то торжество здравомыслия. 👏🏻
Большая редкость теперь
От дефицита решился употребить данный продукт, несмотря на пугающе криво поклеенную этикетку. Достал из морозилки, забросил в жерло пятьдесят грамм, заел апельсином. Но вместо der geschmack eines heiltranks эффекта, было ощущение, что украсил свою жизнь посудой чехословацкого хрусталя производства Йоганна Бехера из Карловых Вар — хуже не стало, но и терпеть генсека всё так же противно
А кто у нас генсек?
Я не верю в это, остались ещё здравомыслящие люди
Так это называется не занесли, к сожелению это всего лишь вопрос взятки
когда думали что самые умные и могут всех на*бать,но не вышло
Да там 90% всего дизайна скопировано - они даже не пытались в своеобразно уникальную этикетку, хотя вариантов можно было накидать вагон.
1934-й год, первая этикетка
Кстати, если смотреть на этого оленя под маркой, то он видится охуительно трехмерным, а этот парящий крест потрясает своей символьной силой.
"друг рассказывал"
Ликер 777 и дело с концом🤣
Роспатент красавчики, проявляют профессионализм и не ведутся на политическое говно. По крайней мере в этом случае.
Наша алкашка вообще скудна на фантазию видимо, каждый считает просто своим долгом создать что-то максимально похожее на продукцию импорта, жаль, что только внешне...
Боярышник, например, на что максимально похож?
А вообще любой производитель алкогольной продукции в РФ рано или поздно пытается вывести на рынок настойку или биттнер. Кажется, не взлетело ничего.
У Белуги вроде есть настойки и продаются ок.
Попробуйте ны не на свой субъективный опыт ориентироваться, а про продажи почитать. Тогда будет уверенность, а не "кажется"
Бугульма жи
напомнило)))
Пробовал эту бодягу, ничего общего с егерем. нет того вкуса и тягучести после морозилки
Дык и написано же Alter Heiler, а не Jägermeister.
Ждать от не Jägermeister вкуса Jägermeister - ну не знаю ))))
Бренд на скандале раскрутили, можно этикетку сменить.
По вкусу вышло не хуже Ягера
Ну хз, этикетку типа немного поменяют и будет норм? Ягермастер что, монополизировал зеленый и красный цвет в ликерах? Да и цвета вроде немного другие...
Этикетка другой формы, бутылка тоже другая
Егерь и точка!))
На ассоциации очень похоже, если на буквы не смотреть.
Но отделу маркетинга и юристам КК рано унывать! Есть венгерский Unicum, сербский Gorki List и много чего ещё.
Подаем в суд на Локо-Банк
А почему не "Мастер Ягеля" какой-нибудь, кто за импортозамещение ответственный?
Где Вадим Д? 🥲
Глаз цепляется за A... He..ler, мозг додумывает остальное)
Народ реально покупает это. Причина - "а по приколу". Продажи на хайпе еще никто не отменял.
Там на фотографии еще один оммаж затаился на полке. . .