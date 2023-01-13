Еда
Немыслимый инструмент

Производитель Alter Heiler не смог зарегистрировать обозначение продукции — этикетку сочли очень похожей на Jagermeister Статьи редакции

До этого российский завод жаловался в ФАС на немецкую компанию, которая якобы пытается запретить ему продавать ликёры из-за похожих этикеток.

  • Роспатент счёл комбинированное обозначение ликёра Alter Heiler, который выпускает калужский ликёро-водочный завод «Кристалл», сходным до степени смешения с регистрациями Mast-Jägermeister SE — производителя Jägermeister. Об этом пишет «Ъ».
  • В итоге обозначение не может быть зарегистрировано как товарный знак по классу алкогольных напитков, заявили в Роспатенте.
  • В «Кристалле» с позицией Роспатента не согласились: компания готовит свои возражения, а при необходимости готова обжаловать решение об отказе в регистрации в Палате по патентным спорам и в суде. Правом на словесный знак Alter Heiler завод владеет с 2021 года.
  • Jägermeister приостановил поставки в Россию в ноябре 2022 года, говорили участники рынка. Тогда же «Кристалл» начал поставки травяных ликёров Alter Heiler и Konig Heiler. Это собственные рецептурные разработки, заявляли на предприятии.
  • В декабре 2022 года «Кристалл» пожаловался ФАС на Jаgermeister — компания якобы пытается запретить ему продавать собственные ликёры и требует изъять из оборота биттеры с этикетками, схожими с товарными знаками немецкой компании.
  • В ФАС заявили «Ъ», что пока не рассматривали заявление. В Mast-Jagermeister — что предприняли юридические действия против «Кристалла» для защиты своих прав.
Источник: Unipack.ru

#новость #фас #jagermeister

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60 комментариев
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 Олег Павлов

Кириллица на этикетке где? Калужский ликёро-водочный завод, ептыть)

Помню, как первый раз удивился, подъезжая к Калуге увидел бабушку на обочине, картоху продает.

– Почем ведро картошки, бабуль?
– Уан еуро, ханни

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ЯжПрограммист

Потребители подобного ассоциируют кириллицу с чем-то маргинальным видать. Им премиальную латиницу подавай.

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3 комментария
Сергей Я

С заделом на международный рынок!

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1 комментарий
ЯжПрограммист

Ну и кстати вон там под крышкой на православном написано

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Alla Meow

Не трать букв русских, они ещё «Кристаллу» понадобятся)

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Alexey QuQu
Alter Heiler

Каждый раз хочу прочитать как Адо...ф Гит...р

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ЯжПрограммист

объем 1488 мл ещё нужно сделать

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2 комментария
sharmankatrin Katrin

Как теперь это развидеть? )

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OrthoTox

Теперь тоже

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Mr Black

Кстати да🤣

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Сергей Леопольдович

Значит вы не целевая эта, как её, аудитория потребления )))))

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t t

и рука поднимается?

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1 комментарий
Милицейский танк88
Роспатент счёл комбинированное обозначение ликёра Alter Heiler, сходным до степени смешения с регистрациями Mast-Jägermeister SE

Хоть где-то торжество здравомыслия. 👏🏻

Большая редкость теперь

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Михаил Тепловодский

От дефицита решился употребить данный продукт, несмотря на пугающе криво поклеенную этикетку. Достал из морозилки, забросил в жерло пятьдесят грамм, заел апельсином. Но вместо der geschmack eines heiltranks эффекта, было ощущение, что украсил свою жизнь посудой чехословацкого хрусталя производства Йоганна Бехера из Карловых Вар — хуже не стало, но и терпеть генсека всё так же противно

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Роман Раткин

А кто у нас генсек?

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Alexey QuQu

Я не верю в это, остались ещё здравомыслящие люди

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Ivan Petrov

Так это называется не занесли, к сожелению это всего лишь вопрос взятки

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3 комментария
Никита Важаев

когда думали что самые умные и могут всех на*бать,но не вышло

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Alex Poneer
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Раскаяние и Мармелад

Да там 90% всего дизайна скопировано - они даже не пытались в своеобразно уникальную этикетку, хотя вариантов можно было накидать вагон.

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2 комментария
Вася Пражкин

1934-й год, первая этикетка

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Make Luv

Кстати, если смотреть на этого оленя под маркой, то он видится охуительно трехмерным, а этот парящий крест потрясает своей символьной силой.
"друг рассказывал"

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Mr Black

Ликер 777 и дело с концом🤣

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Make Luv

Роспатент красавчики, проявляют профессионализм и не ведутся на политическое говно. По крайней мере в этом случае.

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Kirill Kulagin

Наша алкашка вообще скудна на фантазию видимо, каждый считает просто своим долгом создать что-то максимально похожее на продукцию импорта, жаль, что только внешне...

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Pavel S

Боярышник, например, на что максимально похож?

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2 комментария
OrthoTox

А вообще любой производитель алкогольной продукции в РФ рано или поздно пытается вывести на рынок настойку или биттнер. Кажется, не взлетело ничего.

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Igor Chimbur

У Белуги вроде есть настойки и продаются ок.

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1 комментарий
Pavel S

Попробуйте ны не на свой субъективный опыт ориентироваться, а про продажи почитать. Тогда будет уверенность, а не "кажется"

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1 комментарий
Vladimir

Бугульма жи

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Раскаяние и Мармелад

напомнило)))

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Nikolay Kenig

Пробовал эту бодягу, ничего общего с егерем. нет того вкуса и тягучести после морозилки

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Сергей Леопольдович

Дык и написано же Alter Heiler, а не Jägermeister.
Ждать от не Jägermeister вкуса Jägermeister - ну не знаю ))))

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Иван Саблин

Бренд на скандале раскрутили, можно этикетку сменить.
По вкусу вышло не хуже Ягера

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A B

Ну хз, этикетку типа немного поменяют и будет норм? Ягермастер что, монополизировал зеленый и красный цвет в ликерах? Да и цвета вроде немного другие...
Этикетка другой формы, бутылка тоже другая

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Малкин Никита

Егерь и точка!))

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Светлана Завацкая

На ассоциации очень похоже, если на буквы не смотреть.

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OrthoTox

Но отделу маркетинга и юристам КК рано унывать! Есть венгерский Unicum, сербский Gorki List и много чего ещё.

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AutoBuy.by

Подаем в суд на Локо-Банк

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Гавриил Злобин

А почему не "Мастер Ягеля" какой-нибудь, кто за импортозамещение ответственный?

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Evgeny Voronkov

Где Вадим Д? 🥲

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Zloy Marketolog

Глаз цепляется за A... He..ler, мозг додумывает остальное)

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Роман Раткин

Народ реально покупает это. Причина - "а по приколу". Продажи на хайпе еще никто не отменял.

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AprVal

Там на фотографии еще один оммаж затаился на полке. . .

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