Еда
Маша Цепелева

Минюст Казахстана получил заявки на регистрацию товарных знаков «Вкусно — и точка» Статьи редакции

В начале 2023 года рестораны McDonald’s закрылись в стране, тогда российская компания отрицала, что планирует открывать точки в Казахстане.

  • Министерство юстиций Казахстана подтвердило рассмотрение заявок на регистрацию бренда «Вкусно — и точка», поданных от российского владельца ООО «Система ПБО». Tengrinews нашло на сайте kazpatent.kz 12 заявок на товарные знаки.
  • В начале января 2023 года McDonald's объявил, что закроет рестораны в Казахстане из-за проблем с поставками мяса из России. После начала «спецоперации» они стали невозможны. Местные производители готовы были привести производства в соответствие стандартам McDonald's, но компания всё равно решила уйти.
  • Тогда же представитель «Вкусно — и точка» заявил ТАСС, что «договоренностей с руководством компании, которая управляла бизнесом McDonald's в Казахстане, нет, и компания пока не планирует открывать рестораны в стране».
  • McDonald’s работал в Казахстане с 2016 года. Местный франчайзи TOO Food Solutions KZ управлял 24 ресторанами в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде. В середине ноября 2022-го они приостановили работу.

#новость #вкусноиточка #mcdonalds #казахстан

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29 комментариев
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 ECN.Broker
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Shikari79

Название тоже уже локализировали

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Публик

Не самая аппетитная синяя картошка

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ЯжПрограммист

Просто замороженная, ещё не разогрели

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Вадим Д.

Младший сержант Солнышкин?

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ECN.Broker

слишком по-русски звучит

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Вадим Д.

Товарищ Күн?

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M-S-R
российская компания отрицала, что планирует открывать точки в Казахстане.

Расползается зараза.
И зачем компания врала? Или топ менеджмент настолько некомпетентен, что не знает что будет делать завтра? И не способен следовать своим же заявлениям?

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nanochat.ru

Обхитрили тебя, вот ты и агришься. Путь к победе - это бесконечный путь хитрости.

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M-S-R

Враньё в СМИ - это не хитрость, а обман

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nanochat.ru

Как-то позорно ходить и говорить, что тебя наепали. Все теперь будут думать, что ты дурачек какой-то, которого легко развести, стрёмно же. Обманули - ну не показывай вида, тихо отомсти врагу. И чё ты им сделаешь теперь.

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M-S-R

Казаться, а не быть. Ходи и не показывай вида. Потом в спину тебе харкнут - тоже сделаешь вид, что ничё не случилось. Всё ровно - так и должно быть.

А для меня это ещё одно отличие вкуснысточкой от макдака. Макдак свои отчёты публикует чтобы за базар на деле ответить. А вкуснасточкой фуфломёты.

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nanochat.ru

Я ж говорю - мсти обидчику сразу, а не ходи и жалуйся как тебя обидели, наепали, обхитрили и напесдели. Харкнули - жоставай кинжал и догоняй негодяя. Обманули - вызывай на стрелку и бей ёпла.

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ЯжПрограммист

Чтобы не нагнетать, ну и вероятно менеджмент в казахстане верил что справятся. Учитывая скорость изменений всего, то что кто-то там говорит сегодня это вообще ничего не означает для завтра.

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M-S-R

Тогда и остальные договорённости нужно обнулить. Выданные кредиты больше ничего не значат. Зарплату более платить не обязательно. И т.д. и т .п.

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Серж

Это журнализды писали ,им какой то может сторож сказал,что слышал не собираются

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Fabiola Gentle

скорее всего 2,семь пятниц на неделе у людей

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Sergei Timofeyev

У неё не было планов, а потом появились. Это говорит о том, что деньги есть, а стратегического планирования нет.

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Gorbun iz Notr Dama

Ох, представляю, как бомбит у прогрессивных казахов, которые недавно смеялись, что в отсталой рашке теперь нет нормального фастфуда

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Вадим Д.

Открывать не планировали, но зарегистрироваться не помешает.
Пока масштабировать название: «СНГ и точка».

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Sergei Timofeyev

Пока в USA не откроют - ерунда.

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Технологический Филипп

Ну как-то не адаптировано. Можно было хотя бы «Жылқы мен қымыз».

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Серж

Международная экспансия однако!

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Claudia Mitchell

это было ожидаемо после новостей о закрытие макдональдса

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Джон уик

Ну.. учитывая проблемы с мясом, этого стоило ожидать.

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Слегка Придурковатый

Некий Sergey Hrusch смекнул ещё в ноябре, что можно сделать гешефт.

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Alexandro

Скорее всего просто отберут домен и ничего не получит

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Слегка Придурковатый

В зоне ru всё не так однозначно. А как там в kz - хз.

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Злой Голем

В ru сложно отобрать домен? А с com как обстоят дела?

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