Минюст Казахстана получил заявки на регистрацию товарных знаков «Вкусно — и точка» Статьи редакции
В начале 2023 года рестораны McDonald’s закрылись в стране, тогда российская компания отрицала, что планирует открывать точки в Казахстане.
- Министерство юстиций Казахстана подтвердило рассмотрение заявок на регистрацию бренда «Вкусно — и точка», поданных от российского владельца ООО «Система ПБО». Tengrinews нашло на сайте kazpatent.kz 12 заявок на товарные знаки.
- В начале января 2023 года McDonald's объявил, что закроет рестораны в Казахстане из-за проблем с поставками мяса из России. После начала «спецоперации» они стали невозможны. Местные производители готовы были привести производства в соответствие стандартам McDonald's, но компания всё равно решила уйти.
- Тогда же представитель «Вкусно — и точка» заявил ТАСС, что «договоренностей с руководством компании, которая управляла бизнесом McDonald's в Казахстане, нет, и компания пока не планирует открывать рестораны в стране».
- McDonald’s работал в Казахстане с 2016 года. Местный франчайзи TOO Food Solutions KZ управлял 24 ресторанами в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде. В середине ноября 2022-го они приостановили работу.
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Название тоже уже локализировали
Не самая аппетитная синяя картошка
Просто замороженная, ещё не разогрели
Младший сержант Солнышкин?
слишком по-русски звучит
Товарищ Күн?
Расползается зараза.
И зачем компания врала? Или топ менеджмент настолько некомпетентен, что не знает что будет делать завтра? И не способен следовать своим же заявлениям?
Обхитрили тебя, вот ты и агришься. Путь к победе - это бесконечный путь хитрости.
Враньё в СМИ - это не хитрость, а обман
Как-то позорно ходить и говорить, что тебя наепали. Все теперь будут думать, что ты дурачек какой-то, которого легко развести, стрёмно же. Обманули - ну не показывай вида, тихо отомсти врагу. И чё ты им сделаешь теперь.
Казаться, а не быть. Ходи и не показывай вида. Потом в спину тебе харкнут - тоже сделаешь вид, что ничё не случилось. Всё ровно - так и должно быть.
А для меня это ещё одно отличие вкуснысточкой от макдака. Макдак свои отчёты публикует чтобы за базар на деле ответить. А вкуснасточкой фуфломёты.
Я ж говорю - мсти обидчику сразу, а не ходи и жалуйся как тебя обидели, наепали, обхитрили и напесдели. Харкнули - жоставай кинжал и догоняй негодяя. Обманули - вызывай на стрелку и бей ёпла.
Чтобы не нагнетать, ну и вероятно менеджмент в казахстане верил что справятся. Учитывая скорость изменений всего, то что кто-то там говорит сегодня это вообще ничего не означает для завтра.
Тогда и остальные договорённости нужно обнулить. Выданные кредиты больше ничего не значат. Зарплату более платить не обязательно. И т.д. и т .п.
Это журнализды писали ,им какой то может сторож сказал,что слышал не собираются
скорее всего 2,семь пятниц на неделе у людей
У неё не было планов, а потом появились. Это говорит о том, что деньги есть, а стратегического планирования нет.
Ох, представляю, как бомбит у прогрессивных казахов, которые недавно смеялись, что в отсталой рашке теперь нет нормального фастфуда
Открывать не планировали, но зарегистрироваться не помешает.
Пока масштабировать название: «СНГ и точка».
Пока в USA не откроют - ерунда.
Ну как-то не адаптировано. Можно было хотя бы «Жылқы мен қымыз».
Международная экспансия однако!
это было ожидаемо после новостей о закрытие макдональдса
Ну.. учитывая проблемы с мясом, этого стоило ожидать.
Некий Sergey Hrusch смекнул ещё в ноябре, что можно сделать гешефт.
Скорее всего просто отберут домен и ничего не получит
В зоне ru всё не так однозначно. А как там в kz - хз.
В ru сложно отобрать домен? А с com как обстоят дела?