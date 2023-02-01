Агрегатор скидок «Едадил» запустился в Беларуси Статьи редакции
Это первая страна для сервиса после России.
- К сервису уже присоединились ритейлеры «Евроопт», «Гиппо», «Виталюр», «Соседи», «Корона», «Светофор» и другие, объявила компания. В будущем «Едадил» планирует продолжить развивать международное направление, но детали пока не раскрывает.
- С помощью приложения на iOS и Android пользователи могут сравнивать цены в магазинах: для этого в каталоге нужно найти интересующий товар по названию во всех или только в избранных супермаркетах. Пользователи могут подписаться на скидки, составлять списки покупок и делиться ими с друзьями.
- «Едадил» входит в экосистему фудтех-сервисов «Яндекса» — компания полностью выкупила его в 2018 году. С 2021 года в Беларуси работает сервис доставки еды «Яндекс Еда».
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Тем самым превратив его в полное неюзабельное дно, на 101% из рекламы и долгогрузящееся. Ну и телефон в печку сразу превращается.
Хочешь посмотреть цены в шестерочке, а получаешь цены на такси, предложение заказать еду, оформить станцию в ипотеку, и хулиард товаров на маркете.
Яндекс — он как философский камень, но наоборот. Любой сервис после покупки делает говном. Извините.
Полностью согласен , не удаётся использовать это, зачем мне поиск сосисок в каком-то онлайн магазине по бешеной цене, если я хочу видеть их цену в избранном магазине.
Интересная функция, можно еду подогревать?
Можно даже угли для калика разогреть
Зашел проверить, как в приложении дела
Ну едадил же... типа продукты, да?
А там рекламный блок на заправки бензином)
Снес приложение
Он еще не сдох? После покупки Яндексом, сервис, с которого начинался, в общем-то, поход в супермаркет, превратился в очередное унылое говно (котороые, почему-то, еще и в несколько раз в размерах выросло, лол).
100%, реклама и даже товары в магазинах нормально не ищутся
А нахрена он нужен вообще
Вот хочешь ты купить какой-нибудь соус песто. А баночка то маленькая и вкусная, а стоит он под 360 рублей. Но в этой штуке можно найти магаз, где есть скидки. Плюс временами кэшбек за покупки капает
Блин, я слишком ленивый для такого. Ещё и не в ближайший магазин идти
Так я онлайн заказываю)
Аааа, тогда может и есть смысл. Было бы круто набрать корзину и смотреть где итоговая сумма дешевле. Правда ассортимент везде разный
Кстати да огонь идея) но работает только в том случае, если заказанные товары есть во всех магазинах)
Ну, можно аналоги подбирать
Ага, было бы свободное время, занялся)
Впаривать услуги/товары Яндекса
по большому счету да. в нём почти нихрена нет давно
"Едадил" идет!
Мрот
зато там пробовать дают
Дают и рот звучит как угроза
Решил скачать приложение, не поверил отзывам. Это прикол какой-то? Еще и всплывающая реклама встретила при открытии.
А вот @Андрей Вечерний говорит, что ему Яндекс нравится, и вообще он их фанат.
Амиго, Яндекс это моя жизнь.
Лет 5 про едадил ничего не слышала)
Его 5 лет назад и купили
Было отличное приложение, кстати. Когда-то. Кешбэк был. Захватил его яшка и теперь он как яндекс маркет – какие-то баннеры, тьма рекламы, какие-то каталоги качает, хотя я не просил.
хз, никогда приложение не нравилось, а сайт норм был.
Всегда на сайте искал, а потом заказывал из того магазина, где дешевле.
как как елдадик?
Вот теперь белорусы заживут, картошку по акции смогут отследить
Приложение просто забито рекламой со всех сторон, грузиться долго, батарейку сажает как не в себя, никому не советую пользоваться
это настолько бедные ребята,что у них через КАЖДЫЙ клик в приложении всплывающая рекламма, это просто позор
Правильно. Зачем этот гнилой запад.
Боже, что за название
Лучшее приложение для мониторинга цен это от Дикси для сотрудников Дикси. Там сотрудники фоткают в реалтайм режиме и постят цены конкурентов для аналитики. А в едадиле можно только промокоды брать, не более того.
А по сути это площадка для рекламы партнеров Едадила, не более того.