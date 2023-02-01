Еда
Оранжевый рак

Агрегатор скидок «Едадил» запустился в Беларуси Статьи редакции

Это первая страна для сервиса после России.

  • К сервису уже присоединились ритейлеры «Евроопт», «Гиппо», «Виталюр», «Соседи», «Корона», «Светофор» и другие, объявила компания. В будущем «Едадил» планирует продолжить развивать международное направление, но детали пока не раскрывает.
  • С помощью приложения на iOS и Android пользователи могут сравнивать цены в магазинах: для этого в каталоге нужно найти интересующий товар по названию во всех или только в избранных супермаркетах. Пользователи могут подписаться на скидки, составлять списки покупок и делиться ими с друзьями.
  • «Едадил» входит в экосистему фудтех-сервисов «Яндекса» — компания полностью выкупила его в 2018 году. С 2021 года в Беларуси работает сервис доставки еды «Яндекс Еда».

#новость #едадил

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35 комментариев
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 Деда Миша
«Едадил» входит в экосистему фудтех-сервисов «Яндекса» — компания полностью выкупила его в 2018 году.

Тем самым превратив его в полное неюзабельное дно, на 101% из рекламы и долгогрузящееся. Ну и телефон в печку сразу превращается.

Хочешь посмотреть цены в шестерочке, а получаешь цены на такси, предложение заказать еду, оформить станцию в ипотеку, и хулиард товаров на маркете.

Яндекс — он как философский камень, но наоборот. Любой сервис после покупки делает говном. Извините.

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Сергей Поляков

Полностью согласен , не удаётся использовать это, зачем мне поиск сосисок в каком-то онлайн магазине по бешеной цене, если я хочу видеть их цену в избранном магазине.

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Вася Пражкин
Ну и телефон в печку сразу превращается.

Интересная функция, можно еду подогревать?

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Деда Миша

Можно даже угли для калика разогреть
Зашел проверить, как в приложении дела
Ну едадил же... типа продукты, да?
А там рекламный блок на заправки бензином)
Снес приложение

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Невкусно и грустно

Он еще не сдох? После покупки Яндексом, сервис, с которого начинался, в общем-то, поход в супермаркет, превратился в очередное унылое говно (котороые, почему-то, еще и в несколько раз в размерах выросло, лол).

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Сергей Поляков

100%, реклама и даже товары в магазинах нормально не ищутся

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S.Z

А нахрена он нужен вообще

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Влад

Вот хочешь ты купить какой-нибудь соус песто. А баночка то маленькая и вкусная, а стоит он под 360 рублей. Но в этой штуке можно найти магаз, где есть скидки. Плюс временами кэшбек за покупки капает

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S.Z

Блин, я слишком ленивый для такого. Ещё и не в ближайший магазин идти

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Влад

Так я онлайн заказываю)

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S.Z

Аааа, тогда может и есть смысл. Было бы круто набрать корзину и смотреть где итоговая сумма дешевле. Правда ассортимент везде разный

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Мурад Муртазалиев

Кстати да огонь идея) но работает только в том случае, если заказанные товары есть во всех магазинах)

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S.Z

Ну, можно аналоги подбирать

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Мурад Муртазалиев

Ага, было бы свободное время, занялся)

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Деда Миша

Впаривать услуги/товары Яндекса

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fffggg gggfff
Он еще не сдох?

по большому счету да. в нём почти нихрена нет давно

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Правовой Женя

"Едадил" идет!

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Никита

Мрот

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Yaroslav Zolotov

зато там пробовать дают

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Мурад Муртазалиев

Дают и рот звучит как угроза

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IE

Решил скачать приложение, не поверил отзывам. Это прикол какой-то? Еще и всплывающая реклама встретила при открытии.

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Арабский Кирилл

А вот @Андрей Вечерний говорит, что ему Яндекс нравится, и вообще он их фанат.

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Андрей Вечерний

Амиго, Яндекс это моя жизнь.

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Margo Rita

Лет 5 про едадил ничего не слышала)

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Арабский Кирилл

Его 5 лет назад и купили

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Вадим Д.

Было отличное приложение, кстати. Когда-то. Кешбэк был. Захватил его яшка и теперь он как яндекс маркет – какие-то баннеры, тьма рекламы, какие-то каталоги качает, хотя я не просил.

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Михаил Желтухин

хз, никогда приложение не нравилось, а сайт норм был.

Всегда на сайте искал, а потом заказывал из того магазина, где дешевле.

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Denis Buslaev

как как елдадик?

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Rafa Ramazanov

Вот теперь белорусы заживут, картошку по акции смогут отследить

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kav

Приложение просто забито рекламой со всех сторон, грузиться долго, батарейку сажает как не в себя, никому не советую пользоваться

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Игорян

это настолько бедные ребята,что у них через КАЖДЫЙ клик в приложении всплывающая рекламма, это просто позор

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Лев Сергеев

Правильно. Зачем этот гнилой запад.

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Юлия Романчук

Боже, что за название

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Ivan S.

Лучшее приложение для мониторинга цен это от Дикси для сотрудников Дикси. Там сотрудники фоткают в реалтайм режиме и постят цены конкурентов для аналитики. А в едадиле можно только промокоды брать, не более того.

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Ivan S.

А по сути это площадка для рекламы партнеров Едадила, не более того.

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