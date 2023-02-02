«Альфа-банк» и «нетмонет» представили рейтинг ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге на основе данных о чаевых Статьи редакции
Он поможет выбирать рестораны на основе мнений клиентов, считают компании.
- Принадлежащий «Альфа-банку» сервис безналичных чаевых «нетмонет» проанализировал, в каких заведениях и какие суммы россияне оставляли официантам в 2022 году, рассказали в банке. На основе этой информации создали рейтинг ресторанов и кафе.
- Аналитики сравнивали заведения по трём критериям — в каких ресторанах самый высокий процент чаевых от чека, где получали чаевые чаще всего и в каких ресторанах было больше позитивных отзывов. Всего проанализировали около 9,6 млн транзакций. При этом суммы чеков и другие данные не раскрывают.
- Рейтинг касается двух городов — Москвы и Санкт-Петербурга. В каждой категории представлено по 30 ресторанов-финалистов. В Москве первые пять мест в общем рейтинге (с учётом всех критериев) — у Eggsellent, «СУП-кафе», «The Бык», Sempre и «Кофемании», в Санкт-Петербурге — Big Wine Freaks, Mio, «Птичий двор», «Рыба моей мечты» и «Щука».
- Также в списке есть рейтинг «новых ресторанов» — тех, что недавно подключились к «нетмонет», но показали «яркие» результаты. В Москве пятёрка лидеров — The Greeks, Le Pigeon, «Магадан», «The Бык» (две точки). В Санкт-Петербурге — Fresa's, PioNero, Voда & Еда, La Biga pizza&pasta и GrazieRagazie.
- Рейтинг поможет посетителям выбирать рестораны на основе мнений других клиентов, считают в «нетмонет». В будущем его планируют сделать ежегодным.
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Пользвался нет моент еще до Альфы. Редкий случай, когда продались крупному игроку и сервис не испортился. До сих пор юзаю. А рейтинг, ну рейтинг и рейтинг, что скажешь ))
Воспользовалась сервисом нетмонет. Оставила официанту чаевых 150 рублей. С меня взяли комиссию 13 рублей. Собственно, сильно вряд ли буду еще пользоваться этим сервисом. Надеюсь, что с такой комиссией с покупателя, официанту хотя бы всю сумму чаевых отдают, а не берут тоже комиссию.
Там можно отжать галочку "Оплатить комиссию сервиса за официанта". Не за что, счастья и здоровья.
Сейчас бы из-за своей невнимательности гнать на сервис )
По мне отличная штука, тк налик с собой не ношу и носить не хочу. А если заведение не подключено к онлайн-чаю, то нужно еще просить что-то
Это комиссия, которую платит официант, подключенный к сервису.
Но там есть галочка «оплатить комиссию официанта», и она по умолчанию по-моему стоит. Просто нужно её убрать.
Это сервис с комиссией исполнителя (то есть официанта), как и любой другой. Они же не могут бесплатно работать. Вы бы создали такую компанию, и работали себе в убыток на благо официантов?🙂
Там есть галочка, оплатить комиссию самому или включить в чаевые, что бы вычли из официанта.
интересно в чем смысл пользоваться сервисом с комиссией для чаевых?
официантам бонусы какие то есть?
а клиентам че?
я просто спрошу номер карты официанта да и бахну ему на чай. зачем мне кормить прокладку бестолковую
Смысл в простоте и скорости. Я ленивый и если у меня нет налички, а подобный сервис не подключен, то я просто не оставлю чаевые (буду заморачиваться с номером карты официанта только в исключительных случаях, когда он сделал что-то действительно крутое).
Не совсем корректно просить официанта номер карты или номер телефона, как по мне так работать это не должно. И не все могут взять просто и спросить из-за каких-то своих загонов. По мне это отличный сервис, который упрощает жизнь официантам и мне, как посетителю.
так ещё и телефон стрельнуть можно, при переводе через СБП и без комиссии и налогов. Сплошная польза, хороший секс и экономия.
Так делает 1 из 10, дай Бог. А большая часть не носит с собой наличные. Поэтому альтернатива - глобальное снижение потока чаевых в принципе.
Странный рейтинг и явно не для нас нищебродов, которые просто не могут себе позволить оставить чаевых официантам
Хотя теперь я точно знаю в каком заведение Москвы и Питера можно искать себе богатую жену) Вахах!!!!
Там как раз очень много недорогих мест. Шок!
нэтмонет жи есть брат)
Там много мест с высокой проходимостью, цены в некоторых средние/выше среднего.
Нищета и марамой это разные вещи
там нет жен
только индивидуалки
кофемания)))))))))))) и ведь не стыдно аналитикам, продактам и неибатся датасаентистам альфы такое выпускать
В чем проблема? Кофемания топ
Лишь бы что-то негативное не глядя кинуть, а обоснования ноль естественно
А что не так?
Что ж Альфа-нетмонет в регионах не проведёт анализ? Думаю с громадным отрывом победит 0.
Вообще, довольно странным название сервиса всегда казалось, понимаю, что вкладывался смысл о безнале, но создаёт впечатление о полном их отсутствии, типа: хрен тебе, а не чаевые.
Зачем эта едрастия с сервисами на чай? Просто надо иметь в кошельке несколько купюр на всякий случай.
Это и в целом полезно и может очень выручить, чем шнырять без наличных.
Я никогда наличные с собой не ношу, в Москве они не нужны. Для таких как я в большинстве своем сервис и рассчитан, думаю) Если б не подобные сервисы, я бы в некоторых ситуациях на чай не оставляла, и, главное, не из-за нежелания, а из-за невозможности.
Проблема сервиса НМ в том, что комиссию сервису платит тот, кто оставляет чаевые. Я поблагодарить официанта хочу, а не сервис, который не меня обслуживает. Проще скинуть официанту на карту
Полностью согласна! меня тоже напрягает этот момент...
Eggsellent отличное место, только куличи подвели - хотя бы деньги вернули. Для меня сервис реально удобный и даже удивилась, что он кому-то крупному принадлежит.
Странный сервис тем, что просит какую-то конскую комиссию, а когда я планирую чаевые, они планируются для официанта, а не банка. Это рвачество, кстати, сильно снижает желание пользоваться сервисом
Можно носить наличные, это же не безальтернативное решение.
Не оставлять благодарность официанту со ссылкой на высокую комиссию, которую официант за это заплатит - юмор, да )
Рейтинг и правда странный. Больше похож на рейтинг популярности сервиса онлайн чаевых, но с уровнем чаевых и уж тем более о качестве ресторанов он никак не говорит
В топку чаевые
https://youtu.be/5mfAtgNSzm4
Самое ущербное обслуживание в Птичьем дворе... как там можно оставлять чаевые вообще...
Было бы прикольно сделать как у Афиши было раньше. В этом году там что-то поменялось и пользоваться стало невозможно. Но "нетмонет" мне нравится. А то таскать наличку только ради чаевых такое себе)
Когда была студенткой подрабатывала в кафе официанткой. Ничего подобного раньше не было, но были проблемы, когда спрашивали номер телефона для перевода чаевых - смски закидывали. Нетмонет встречала один раз пока, но обрадовалась, что это решает сейчас решает проблему, с которой сталкивалась я сама.