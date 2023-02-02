Еда
Красивый цвет

«Альфа-банк» и «нетмонет» представили рейтинг ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге на основе данных о чаевых Статьи редакции

Он поможет выбирать рестораны на основе мнений клиентов, считают компании.

  • Принадлежащий «Альфа-банку» сервис безналичных чаевых «нетмонет» проанализировал, в каких заведениях и какие суммы россияне оставляли официантам в 2022 году, рассказали в банке. На основе этой информации создали рейтинг ресторанов и кафе.
  • Аналитики сравнивали заведения по трём критериям — в каких ресторанах самый высокий процент чаевых от чека, где получали чаевые чаще всего и в каких ресторанах было больше позитивных отзывов. Всего проанализировали около 9,6 млн транзакций. При этом суммы чеков и другие данные не раскрывают.
  • Рейтинг касается двух городов — Москвы и Санкт-Петербурга. В каждой категории представлено по 30 ресторанов-финалистов. В Москве первые пять мест в общем рейтинге (с учётом всех критериев) — у Eggsellent, «СУП-кафе», «The Бык», Sempre и «Кофемании», в Санкт-Петербурге — Big Wine Freaks, Mio, «Птичий двор», «Рыба моей мечты» и «Щука».
Общий рейтинг ресторанов в Москве
  • Также в списке есть рейтинг «новых ресторанов» — тех, что недавно подключились к «нетмонет», но показали «яркие» результаты. В Москве пятёрка лидеров — The Greeks, Le Pigeon, «Магадан», «The Бык» (две точки). В Санкт-Петербурге — Fresa's, PioNero, Voда & Еда, La Biga pizza&pasta и GrazieRagazie.
  • Рейтинг поможет посетителям выбирать рестораны на основе мнений других клиентов, считают в «нетмонет». В будущем его планируют сделать ежегодным.

#новость #альфабанк #нетмонет

3173 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
66 комментариев
Написать комментарий...
 Борис Макаров

Пользвался нет моент еще до Альфы. Редкий случай, когда продались крупному игроку и сервис не испортился. До сих пор юзаю. А рейтинг, ну рейтинг и рейтинг, что скажешь ))

Ответить
Развернуть ветку
Мария Шевченко

Воспользовалась сервисом нетмонет. Оставила официанту чаевых 150 рублей. С меня взяли комиссию 13 рублей. Собственно, сильно вряд ли буду еще пользоваться этим сервисом. Надеюсь, что с такой комиссией с покупателя, официанту хотя бы всю сумму чаевых отдают, а не берут тоже комиссию.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Cree

Там можно отжать галочку "Оплатить комиссию сервиса за официанта". Не за что, счастья и здоровья.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Вадя Кулаков

Сейчас бы из-за своей невнимательности гнать на сервис )
По мне отличная штука, тк налик с собой не ношу и носить не хочу. А если заведение не подключено к онлайн-чаю, то нужно еще просить что-то

Ответить
Развернуть ветку
Анастасия

Это комиссия, которую платит официант, подключенный к сервису.
Но там есть галочка «оплатить комиссию официанта», и она по умолчанию по-моему стоит. Просто нужно её убрать.

Это сервис с комиссией исполнителя (то есть официанта), как и любой другой. Они же не могут бесплатно работать. Вы бы создали такую компанию, и работали себе в убыток на благо официантов?🙂

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Городской Валера

Там есть галочка, оплатить комиссию самому или включить в чаевые, что бы вычли из официанта.

Ответить
Развернуть ветку
Инженер-душнила

интересно в чем смысл пользоваться сервисом с комиссией для чаевых?
официантам бонусы какие то есть?
а клиентам че?

я просто спрошу номер карты официанта да и бахну ему на чай. зачем мне кормить прокладку бестолковую

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

Смысл в простоте и скорости. Я ленивый и если у меня нет налички, а подобный сервис не подключен, то я просто не оставлю чаевые (буду заморачиваться с номером карты официанта только в исключительных случаях, когда он сделал что-то действительно крутое).

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
Артур Мороз

Не совсем корректно просить официанта номер карты или номер телефона, как по мне так работать это не должно. И не все могут взять просто и спросить из-за каких-то своих загонов. По мне это отличный сервис, который упрощает жизнь официантам и мне, как посетителю.

Ответить
Развернуть ветку
p0sted

так ещё и телефон стрельнуть можно, при переводе через СБП и без комиссии и налогов. Сплошная польза, хороший секс и экономия.

Ответить
Развернуть ветку
Городской Валера

Так делает 1 из 10, дай Бог. А большая часть не носит с собой наличные. Поэтому альтернатива - глобальное снижение потока чаевых в принципе.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Евгений Широков

Странный рейтинг и явно не для нас нищебродов, которые просто не могут себе позволить оставить чаевых официантам

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Хотя теперь я точно знаю в каком заведение Москвы и Питера можно искать себе богатую жену) Вахах!!!!

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Городской Валера

Там как раз очень много недорогих мест. Шок!

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Seves

нэтмонет жи есть брат)

Ответить
Развернуть ветку
Shikari79

Там много мест с высокой проходимостью, цены в некоторых средние/выше среднего.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Встанислав Шишкин

Нищета и марамой это разные вещи

Ответить
Развернуть ветку
Korran Horn

там нет жен
только индивидуалки

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

кофемания)))))))))))) и ведь не стыдно аналитикам, продактам и неибатся датасаентистам альфы такое выпускать

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Eskin

В чем проблема? Кофемания топ

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Вадя Кулаков

Лишь бы что-то негативное не глядя кинуть, а обоснования ноль естественно

Ответить
Развернуть ветку
Городской Валера

А что не так?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Что ж Альфа-нетмонет в регионах не проведёт анализ? Думаю с громадным отрывом победит 0.
Вообще, довольно странным название сервиса всегда казалось, понимаю, что вкладывался смысл о безнале, но создаёт впечатление о полном их отсутствии, типа: хрен тебе, а не чаевые.

Ответить
Развернуть ветку
Верховный Спецоператор

Зачем эта едрастия с сервисами на чай? Просто надо иметь в кошельке несколько купюр на всякий случай.
Это и в целом полезно и может очень выручить, чем шнырять без наличных.

Ответить
Развернуть ветку
Param pam pam

Я никогда наличные с собой не ношу, в Москве они не нужны. Для таких как я в большинстве своем сервис и рассчитан, думаю) Если б не подобные сервисы, я бы в некоторых ситуациях на чай не оставляла, и, главное, не из-за нежелания, а из-за невозможности.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей И

Проблема сервиса НМ в том, что комиссию сервису платит тот, кто оставляет чаевые. Я поблагодарить официанта хочу, а не сервис, который не меня обслуживает. Проще скинуть официанту на карту

Ответить
Развернуть ветку
Олеся Павлова

Полностью согласна! меня тоже напрягает этот момент...

Ответить
Развернуть ветку
Лена Куртасова

Eggsellent отличное место, только куличи подвели - хотя бы деньги вернули. Для меня сервис реально удобный и даже удивилась, что он кому-то крупному принадлежит.

Ответить
Развернуть ветку
Toad Copper

Странный сервис тем, что просит какую-то конскую комиссию, а когда я планирую чаевые, они планируются для официанта, а не банка. Это рвачество, кстати, сильно снижает желание пользоваться сервисом

Ответить
Развернуть ветку
Городской Валера

Можно носить наличные, это же не безальтернативное решение.
Не оставлять благодарность официанту со ссылкой на высокую комиссию, которую официант за это заплатит - юмор, да )

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Кириллов

Рейтинг и правда странный. Больше похож на рейтинг популярности сервиса онлайн чаевых, но с уровнем чаевых и уж тем более о качестве ресторанов он никак не говорит

Ответить
Развернуть ветку
Куртуазный маньерист

В топку чаевые
https://youtu.be/5mfAtgNSzm4

Ответить
Развернуть ветку
AleXXX

Самое ущербное обслуживание в Птичьем дворе... как там можно оставлять чаевые вообще...

Ответить
Развернуть ветку
Арам Манучарян
Рейтинг поможет посетителям выбирать рестораны на основе мнений других клиентов, считают в «нетмонет». В будущем его планируют сделать ежегодным.

Было бы прикольно сделать как у Афиши было раньше. В этом году там что-то поменялось и пользоваться стало невозможно. Но "нетмонет" мне нравится. А то таскать наличку только ради чаевых такое себе)

Ответить
Развернуть ветку
Саша Панина

Когда была студенткой подрабатывала в кафе официанткой. Ничего подобного раньше не было, но были проблемы, когда спрашивали номер телефона для перевода чаевых - смски закидывали. Нетмонет встречала один раз пока, но обрадовалась, что это решает сейчас решает проблему, с которой сталкивалась я сама.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 66 комментариев
null