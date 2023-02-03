«Яндекс Еда» запустила премиум-доставку Ultima в Санкт-Петербурге Статьи редакции
Пока работает только в центре города.
- Через Ultima можно заказать еду в премиальных ресторанах. Её привезут в специальной упаковке (термоконвертах и картонных боксах), которая «позволяет сохранить температуру блюд и доставлять их в идеальном состоянии», рассказали в «Яндекс Еде».
- Для заказа доступны 30 ресторанов: Salone pasta&bar, Saviv, Marso Polo, Mio, Kuznyahouse, Mr. Bo, Self Edge Japanese, meat_coin и другие. Все они специализируются на авторской кухне, сотрудничают с известными шеф-поварами и имеют награды в ресторанной сфере.
- Такие заказы развозят самые опытные курьеры «Еды», каждый доставил не меньше 600 заказов и прошёл дополнительное обучение. У них особые сумки и форма с логотипом Ultima.
- Пока премиум-доставка действует в центральной части Санкт-Петербурга, позже зону расширят. Стоимость рассчитывается так же, как для обычных заказов.
- «Яндекс Еда» запустила сервис Ultima в августе 2022 года, раньше сервис работал только в Москве.
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Премиум-Ultima доставка
Уже пользовались? Или просто. Предположение?
Ассоциация.
Репутация
там пацан сам во всем был виноват
Так и пишите: курьеры славянской внешности. Чего стесняетесь-то?
дураки есть и славянской внешности.
Что значит есть? Это одна из двух основных фич.
Развозят еду на Майбахах?
На самокатах по премиальной подписке.
Что, и курьер даже звонить не будет и спрашивать, как попасть к вам во двор и найти квартиру?
А в чем проблема такого звонка, если человек не может найти вход?
Тоже раньше думал, что это надуманная проблема. Потом с годами опыта заказов доставки в разные места, особенно в каком-нибудь Питере, осознал, что не всё так очевидно. А когда открыл своё заведение и первое время возил заказы сам - офигел от возможных ситуаций.
не ну это уже перебор.Вам в черной коробочке с желтеньким сверху все привезут,вам что мало что ли
Бабки в Питере оказывается, а не в Москве как многие думают
Тестил: полная шляпа, в честь более красивой коробки стоимость доставки (и загадочный сервисный сбор) увеличили вдвое
Видел курьеров Яндекс Ultima в Москве, имеют другой стиль одежды и сумки и на этом все, а позиционирование, что еда доставляется в идеальном состоянии, заставляет задать риторический вопрос - а что в обычной доставке всем по одному месту?
Вообще напоминает типичную историю когда делают какой-то люксовый товар, который в последующем занимает нишу эконома, а эконом становится супер-экономом
И они почему-то любят тусоваться в Макдональдсе на газетном переулке