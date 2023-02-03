Еда
Маша Цепелева

«Яндекс Еда» запустила премиум-доставку Ultima в Санкт-Петербурге Статьи редакции

Пока работает только в центре города.

  • Через Ultima можно заказать еду в премиальных ресторанах. Её привезут в специальной упаковке (термоконвертах и картонных боксах), которая «позволяет сохранить температуру блюд и доставлять их в идеальном состоянии», рассказали в «Яндекс Еде».
  • Для заказа доступны 30 ресторанов: Salone pasta&bar, Saviv, Marso Polo, Mio, Kuznyahouse, Mr. Bo, Self Edge Japanese, meat_coin и другие. Все они специализируются на авторской кухне, сотрудничают с известными шеф-поварами и имеют награды в ресторанной сфере.
  • Такие заказы развозят самые опытные курьеры «Еды», каждый доставил не меньше 600 заказов и прошёл дополнительное обучение. У них особые сумки и форма с логотипом Ultima.
  • Пока премиум-доставка действует в центральной части Санкт-Петербурга, позже зону расширят. Стоимость рассчитывается так же, как для обычных заказов.
  • «Яндекс Еда» запустила сервис Ultima в августе 2022 года, раньше сервис работал только в Москве.

#новость #яндекседа

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19 комментариев
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 Вадим Д.

Премиум-Ultima доставка

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Forgotten Games

Уже пользовались? Или просто. Предположение?

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Вадим Д.

Ассоциация.

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Мурад Муртазалиев

Репутация

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Tony Joke

там пацан сам во всем был виноват

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Handsome

Так и пишите: курьеры славянской внешности. Чего стесняетесь-то?

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lakoros

дураки есть и славянской внешности.

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Handsome

Что значит есть? Это одна из двух основных фич.

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Alex R

Развозят еду на Майбахах?

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Александр Александров

На самокатах по премиальной подписке.

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Виктор Кусев

Что, и курьер даже звонить не будет и спрашивать, как попасть к вам во двор и найти квартиру?

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SG

А в чем проблема такого звонка, если человек не может найти вход?

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jonewayne

Тоже раньше думал, что это надуманная проблема. Потом с годами опыта заказов доставки в разные места, особенно в каком-нибудь Питере, осознал, что не всё так очевидно. А когда открыл своё заведение и первое время возил заказы сам - офигел от возможных ситуаций.

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Konstantin Novikov

не ну это уже перебор.Вам в черной коробочке с желтеньким сверху все привезут,вам что мало что ли

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Олимпийский Абдужаббор
Яндекс: последний из нас — Олимпийский…
#мемы #яндекс
vc.ru
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M-S-R

Бабки в Питере оказывается, а не в Москве как многие думают

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Процентный мангал

Тестил: полная шляпа, в честь более красивой коробки стоимость доставки (и загадочный сервисный сбор) увеличили вдвое

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Роман Костенко

Видел курьеров Яндекс Ultima в Москве, имеют другой стиль одежды и сумки и на этом все, а позиционирование, что еда доставляется в идеальном состоянии, заставляет задать риторический вопрос - а что в обычной доставке всем по одному месту?
Вообще напоминает типичную историю когда делают какой-то люксовый товар, который в последующем занимает нишу эконома, а эконом становится супер-экономом

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Сергей Поляков

И они почему-то любят тусоваться в Макдональдсе на газетном переулке

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