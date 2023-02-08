«Вкусвилл» открыл в Москве первые кафе, которые работают отдельно от магазинов Статьи редакции
Первые три заведения открылись под тестовым названием «ВкусВилл Go».
- Ритейлер открыл первые отдельно стоящие кафе с новым меню под тестовым названием «ВкусВилл Go». Клиенты смогут выбрать более 130 позиций на развес: вторые блюда, салаты, закуски, выпечку, сэндвичи, десерты и напитки.
- Новые кафе работают по системе free flow, отметили в компании: в таких заведениях открытая кухня, нет официантов, представлен широкий выбор блюд и невысокие цены.
- Площадь кафе — около 100 м², до 10 посадочных мест. Инвестиции в проект ритейлер не раскрывает. По оценке гендиректора «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, которую приводит Forbes, открытие одной точки может стоить 3-5 млн рублей в зависимости от оснащения кухни.
- «Вкусвилл» развивает формат кафе с 2019 года — но до сих пор они были только внутри магазинов. По собственным данным, сейчас такие зоны есть в 289 торговых точках. У компании также есть несколько фабрик-кухонь в Москве и других городах.
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Вау, "Вкусвилл" расширяет свое присутствие в мире кафе!
Мне не терпится заглянуть в одно из их новых заведений. В меню более 130 наименований, я уверен, что найду то, что удовлетворит мои желания. А благодаря открытой кухне, отсутствию официантов и низким ценам это идеальное место для быстрого и легкого перекуса.
Будем надеяться, что их инвестиции в проект оправдают себя, ведь, как говорится, хорошие вещи обнаруживаются в маленьких упаковках, и их кафе может быть маленьким по размеру, но я уверен, что удовольствие будет большим! Не терпится стать частью опыта кафе Вкусвилл!
зайду за пироженками домой
пойду посру
спасибо за информацию
держите в кусре
Часто домой за пироженками ходите?
Я который в Беларуси: Как же по***
Мы которые не в Беларуси: как же по*** что типу в Беларуси по***
Скоро и у вас. ВкусВиллу неуда двигаться - Армения Беларусь Казахстан.
Иди на vc.by
Неплохо) вкусвилл захватывает рынок
Лучше бы доставку в Краснодаре нормальную сделали😅😅😅
Дизайн ничего так
Нужно будет зайти )
А кто-то кроме автора знал, что - «Вкусвилл» развивает формат кафе с 2019 года ?
Все кто ходит регулярно покупать продукты в ВВ. В большом количестве точек еще с 18 года кафе зона стоит
Ааа, подумал, что отдельные заведения, а эти то в три стола конечно видел
Нахуя тебе эта информация?
мне нравятся их эклеры...
Попробуйте фисташковый из Азбуки Вкуса. Вот это тема темная.
и обычный от шефа - тоже.
Улица Толбухина , если что … не плохое решение)
Чет оформление как в дешевой кафешке..
Геям и лесбиянкам вход воспрещён?
Как красочно вы расписали слово "столовка"
Уже не знают, чтоб открыть.
https://vkusvill.ru/media/journal/novyy-proekt-sgoryacha-goryachaya-eda-s-dostavkoy-ot-vkusvilla.html
free flow - это как в столовке ?
в интернете красивей пишут)))
"Free flow в переводе с английского означает «свободный поток». И привлекательность данного концепта для гостя заключается именно в том, что он, свободно передвигаясь по организованному в заведении торговому пространству, может сам выбирать себе представленные в широком ассортименте блюда, быстро оплачивая их на кассе. Еще одним фактором привлекательности является оформление такого заведения: его дизайн вполне соответствует ресторанному уровню, давая таким образом возможность гостю быстро поесть в комфортной обстановке."
красавчики!
Пока что Филлипу Вольчеку ничто не угрожает.