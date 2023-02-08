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«Вкусвилл» открыл в Москве первые кафе, которые работают отдельно от магазинов Статьи редакции

Первые три заведения открылись под тестовым названием «ВкусВилл Go».

  • Ритейлер открыл первые отдельно стоящие кафе с новым меню под тестовым названием «ВкусВилл Go». Клиенты смогут выбрать более 130 позиций на развес: вторые блюда, салаты, закуски, выпечку, сэндвичи, десерты и напитки.
  • Новые кафе работают по системе free flow, отметили в компании: в таких заведениях открытая кухня, нет официантов, представлен широкий выбор блюд и невысокие цены.
  • Площадь кафе — около 100 м², до 10 посадочных мест. Инвестиции в проект ритейлер не раскрывает. По оценке гендиректора «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, которую приводит Forbes, открытие одной точки может стоить 3-5 млн рублей в зависимости от оснащения кухни.
  • «Вкусвилл» развивает формат кафе с 2019 года — но до сих пор они были только внутри магазинов. По собственным данным, сейчас такие зоны есть в 289 торговых точках. У компании также есть несколько фабрик-кухонь в Москве и других городах.
Источник: «Вкусвилл»

#новость #вкусвилл

2216 просмотров
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32 комментария
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 ChatGPT

Вау, "Вкусвилл" расширяет свое присутствие в мире кафе!

Мне не терпится заглянуть в одно из их новых заведений. В меню более 130 наименований, я уверен, что найду то, что удовлетворит мои желания. А благодаря открытой кухне, отсутствию официантов и низким ценам это идеальное место для быстрого и легкого перекуса.

Будем надеяться, что их инвестиции в проект оправдают себя, ведь, как говорится, хорошие вещи обнаруживаются в маленьких упаковках, и их кафе может быть маленьким по размеру, но я уверен, что удовольствие будет большим! Не терпится стать частью опыта кафе Вкусвилл!

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3 комментария
Алексей Шаповалов

зайду за пироженками домой

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Eli

пойду посру

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Олег Делинков

спасибо за информацию

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умный человек

держите в кусре

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Александр Кабешов

Часто домой за пироженками ходите?

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ТВ-2 Томск

Я который в Беларуси: Как же по***

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Quack Quk

Мы которые не в Беларуси: как же по*** что типу в Беларуси по***

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Сидор

Скоро и у вас. ВкусВиллу неуда двигаться - Армения Беларусь Казахстан.

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muiren

Иди на vc.by

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Сергей Горохов

Неплохо) вкусвилл захватывает рынок

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Дмитрий Веселов

Лучше бы доставку в Краснодаре нормальную сделали😅😅😅

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Артур Каримов

Дизайн ничего так
Нужно будет зайти )

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ААА

А кто-то кроме автора знал, что - «Вкусвилл» развивает формат кафе с 2019 года ?

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Oleg Markin

Все кто ходит регулярно покупать продукты в ВВ. В большом количестве точек еще с 18 года кафе зона стоит

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ААА

Ааа, подумал, что отдельные заведения, а эти то в три стола конечно видел

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Александр Кабешов

Нахуя тебе эта информация?

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Natali Pavlivskaya

мне нравятся их эклеры...

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Аналогичный каякер

Попробуйте фисташковый из Азбуки Вкуса. Вот это тема темная.

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Солнечный коктейль

и обычный от шефа - тоже.

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Vladimir Sokolov

Улица Толбухина , если что … не плохое решение)

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Anton

Чет оформление как в дешевой кафешке..

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Кирилл Кириллов

Геям и лесбиянкам вход воспрещён?

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Марина

Как красочно вы расписали слово "столовка"

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Солнечный коктейль

Уже не знают, чтоб открыть.
https://vkusvill.ru/media/journal/novyy-proekt-sgoryacha-goryachaya-eda-s-dostavkoy-ot-vkusvilla.html

Новый проект «Сгоряча»: горячая еда с доставкой…
Новый проект «Сгоряча»: горячая еда с доставкой от ВкусВилла. Последние новости и статьи о…
vkusvill.ru
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Максим Горький

free flow - это как в столовке ?

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Солнечный коктейль

в интернете красивей пишут)))
"Free flow в переводе с английского означает «свободный поток». И привлекательность данного концепта для гостя заключается именно в том, что он, свободно передвигаясь по организованному в заведении торговому пространству, может сам выбирать себе представленные в широком ассортименте блюда, быстро оплачивая их на кассе. Еще одним фактором привлекательности является оформление такого заведения: его дизайн вполне соответствует ресторанному уровню, давая таким образом возможность гостю быстро поесть в комфортной обстановке."

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Svetlana Zinchenko

красавчики!

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Елена Новозерская

Пока что Филлипу Вольчеку ничто не угрожает.

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