«Вкусно — и точка» запустит подписку на кофе и другие горячие напитки Статьи редакции
Такая подписка была у McDonald's в России.
- Купить абонемент можно в приложении «Вкусно — и точка» с 20 февраля, объявила компания. Он действует на американо, капучино, латте, чай и пунш.
- Цена на абонементы одинаковая во всех городах России. Есть подписка на 14 и 30 дней и на разный размер напитков: маленький — 0,2 л, средний — 0,3 л и большой — 0,4 л.
- Стоимость — от 525 рублей: за эту сумму можно в течение двух недель ежедневно получать маленький американо, капучино или чай. В день можно забрать не больше одного напитка.
- Абонемент будет отображаться в блоке «Абонементы» в мобильном приложении. Там ежедневно будет обновляться QR-код, который надо отсканировать на кассе, чтобы получить напиток. Первый надо забрать в день покупки подписки, затем можно получать по одному в день.
- Подобная подписка была у McDonald's в России: сеть запустила её в ноябре 2021 года.
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Не слишком ли, за кофе?
Да норм. Вот если бы "под писку за кофе" — это да, беда.
Где вы таких остроумных шуток понабирали?!😅
Да это почти старинный анекдот про Штирлица (-:
😅🤣
Ну хоть не в попку за кофе.
Ба... И такие акции бывают?! 😱 Правильно делаю, что ни разу туда не зашёл.
Писку за кофе (no homo).
Я же об этом и написал, просто не так прямо 🤡
Стакан 200 мм за 37 рублей дорого? Шутишь?
За кофе нет. Главное завтракать перед этим, а то желание купить чего-то дополнительно к кофе будет слишком велико.
ну для кофеманов думаю удобно
У макдака была свинская подписка. Надеюсь тут нормально сделали.
Там кофе можно было забрать один раз в 24 часа. То есть приходить каждый день в 8 и забирать кофе не выйдет, надо приходить в 8, потом в 8:01, потом в 8:02 ..
Всё "сами придумали", вот молодцы 👏🏻
😁😁
Каждый бизнес использует какие либо чужие идеи, если они работают. Привет куче стимингов, онлайн магазинов, да и может даже автоконцернов...
Лучше бы была подписка на фиксированное количество чашек в месяц, а не 1 в день. Может никто и не будет ходить по 2-3 раза, но хотя бы будет такая возможность.
Может быть, цель не предложить выгодную цену на кофе, а заставить тебя каждый день ходить в мак (зря что ли подписку покупал), чтобы ты уже на точке в довесок что-нибудь купил (зря что ли шёл)
Хм, мне кажется, по несколько раз всё же будут ходить)
Прикольно!
а что,прикольная акция
Сейчас у них кофе стоит 55, а по подписке 38, если каждый день ходить. Походу, рашка "эффективный" менеджеры пытаются всех наебать.
Подписка на стакан чая за 38 рублей.
В той же Пятёрочке с подпиской Пакет кофе 300 мл. в день будет стоить всего 40-50 рублей (50% возвращаются кэшбэком), плюс сама подписка 120 руб. в месяц. Выглядит выгоднее чем 200 мл. за 525 руб. на 2 недели.
К тому же, там ещё много других плюшек, так что кофе вообще может стать бесплатным по итогу, если ещё и продукты там покупать.
со времен Мака так туда ни разу и не зашел...уже не то
Стоимость — от 525 рублей: за эту сумму можно в течение двух недель ежедневно получать маленький американо, капучино или чай.
Нормально так за чуть больше года на 40% подорожало.
В McDonalds отвратительный кофе, кофе в таких местах лучше не покупать, сейчас появилось много профессиональных кофейн, лучше у них купить кофе и с ним прийти в MacDonalds. А хороших других горячих напитков в McDonalds нет и не было никогда, если сравнивать, например с выбором горячих напитков во Вкуснолюбов (есть не во всех городах России).
не путайте Мак с ВиТ
Я не путаю, мои слова применимы в ВкусОчка тоже. Люди все-равно воспринимают их как Мак, без разницы, как кто переименовался.