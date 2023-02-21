Еда
Органический Мурод

Союз российских пивоваров обвинил крупные компании в ускорении производства — они якобы варят пиво за три дня Статьи редакции

Это главная причина «демпинга» на рынке, считают в организации. Транснациональные производители говорят, что соблюдают сроки производства.

  • Союз российских пивоваров (СРП) попросил Росалкогольрегулирование вмешаться в практику выпуска пива, срок приготовления которого меньше нормативных показателей. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на обращение союза, регулятор подтвердил его получение.
  • Согласно приказу регулятора, минимальный срок производства для пивоваров установлен в 6,5-18 суток в зависимости от оборудования. Но AB InBev Efes (бренды Velkopopovicky Kozel, Bud, «Клинское» и другие) якобы заявила на одном из совещаний, что у неё есть пиво, которое варится за три дня, говорится в обращении.
  • В СРП считают, что транснациональные компании применяют «высокоактивные ферментные препараты и катализаторы», которые позволяют варить больше пива при себестоимости ниже, чем у пива, которое варится стандартные 14 дней. Пивная продукция, изготавливаемая за три дня, — главная причина «демпинга» на российском рынке, считают в союзе.
  • Там предлагают закрепить для выпускаемого по ускоренным технологиям пива категорию «слабоалкогольный зерновой напиток» и установить для него ставку акцизов выше, чем на пиво и пивные напитки.
  • В Ассоциации производителей пива (включает AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken) заявили, что данные СРП не имеют «ничего общего с действительностью и вводят в заблуждение потребителей». В России есть несколько брендов, у которых за счёт современного оборудования более короткие сроки дображивания и стабилизации, но весь процесс производства занимает не менее недели.

#новость

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73 комментария
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 Lexx Sky

Ужас какой, массмаркет демпит цены и не получается продавать крафтовый крафт из борщевой жижы с халапеньо за косарь

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Vasya Aksyonov

Ага ага, союз который топит за то, чтобы пиво стоило хотя бы 50 рублей явно лоббируют крафтянщики. Вы только посмотрите на любителей крафта из этого союза https://союзпивоваров.рф/about/

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1 комментарий
Захожу читать коменты

Приятель, ты прямо крафтовых сыроваров описал! 😂

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Богдан В.

Потребителям дешевого низкооктанового топливо все равно - хоть за сутки пущай варят, если торкать по прежнему будет)))

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Александр Кабешов

Это вы про Охоту Крепкое?

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4 комментария
Евгений Вольфрамов

Кто то еще пьет эти помои? Настоящего пива уже даже в частных пивоварнях не найти, я давно бросил эту затею, хотя люблю пиво, но не у нас!

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Чудовищный череп

О, свидетели настоящего пива подъехали.

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5 комментариев
sunblade

На запивку хорошо идет, после водки.

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3 комментария
VBZASH

да да, не то что там "у них", где пиво варят только в медных чанах без автоматизации по рецепту 180-летнего монаха-францисканца..

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C. Steel

Про сырную замазку еще не забудьте рассказать.

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Pavel Cree

Пиво за три дня.

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Olga Kalashinkova

Пятилетку за три года 💪

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Чайханщик

Скандалы, интриги, похмелье

Посоветуйте хорошее пиво, только не лагер

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Чудовищный череп
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1 комментарий
Куртуазный маньерист

Волковская пивоварня. Вообще беру в основном IPA, ибо всё остальное как правило от воды не сильно отличается.

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Dmitry Voloshin
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Александр Кабешов

https://rskrf-ru.turbopages.org/turbo/rskrf.ru/s/tips/obzory-i-topy/vybiraem-samoe-kachestvennoe-luchshee-rossiyskoe-pivo-v-2021-godu/

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2 комментария
Дмитрий Кедов

скарлет йохансон выбирает сиську багбира

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Billy Jean

Локализуя производство любого нероссийского пива в РФ, российские "пивовары" немедленно превращают его в ссанину. Переваривают что ли?

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C. Steel

Пиво само по себе - ссанина. Любое.

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1 комментарий
Dmitry Voloshin

Даже качество местной воды может повлиять на оригинальный вкус. А что говорить, когда нашим рукожопам передают производство, которые кроме трёхдневной мочи ничего не могут сварить (точнее не хотят, не рентабельно). Возможна деградация производства на фоне санкций, замена каких-то компонентов, например, уже некоторый сыр, в какой непонятный пластилин превратился и дальше будет только хуже.

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Александр А.

Сколько-то лет назад крупнейшие производители уже опровергали сообщения, что они варят пиво по ускоренной технологии, и вот опять.


Комментаторы, которые пишут про "русские поганят импортные бренды и технологии", ваще не ф теме.

Эту движуху принес как раз иностранный менеджемент крупных концернов, которые в странах второго/третьего мира готовы на что угодно ради снижения затрат.

Чуть не в тему - легендарная в советские времена куйбышевская шоколадная фабрика "Россия" была быстро исхимичена-испоганена руками Nestle. Помню, проезжавшие через Самару пассажиры поездов потом еще несколько лет по инерции покупали коробки конфет "Россия", но инерция закончилась.

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лука

Новости про пиво, наконец-то

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Руссиано Цикорини

Пророческая штука.

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Bobby Jazzz

что же они со святым делают, пиво варить за 3 дня это уже настоящий плевок, такое не потерпим!!!

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Юрий Б.

Если не доказано - пофигу что сказано

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Васисуалий Лоханкин

Потому что времени на раскачку нет!

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Ivan Cato

Мне почти 30 и я не разу не пил пиво. Я святой а вы все говно.

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xbevice

Я до 28 лет думал, что пил пиво, а оказалось не пил.

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sunblade

С пивом и в гараже рай

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Куртуазный маньерист

Падре предал тебя анафеме!

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Вадим Д.

Не знаю кто из них прав, но варить пиво за 3 дня?! Этого мы не потерпим!!!

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Revenant

Здесь хорошо подходит аксиома Эскобара.

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Николай Степанов

Надо просто писать на банке/бутылке сколько времени варилось данное пиво. Потребитель имеет право знать! А вот, кстати, на Efes, который я люблю, так и написано: Slow brew

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Перечитатель

там уже писать негде... да и так шрифт уже микроскопический

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2 комментария
Александр

"якобы варят пиво за три дня". что то знакомое, три дня, за три дня.....

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C. Steel

Я погуглил, чтобы вам было легче вспомнить. Не благодарите.

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Перечитатель

блин, то то я думаю, почему пиво такое говно стало

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Углинских Игорь

а то до этого Клинское было прям конфЭта)))

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Перечитатель

Вопрос: А зачем ускорять производство пива?
Понятно, если бы его хватали и постоянно не хватало, но оно же просто бесконечно стоит на полке. Что даст скорость производства?

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Владислав

Себестоимость варки за 3 дня, ниже чем тоже самое за 18.

Почти наверняка.

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1 комментарий
Дмитрий Рявкин

Низкую сс очевидно

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1 комментарий
Александр Кабешов

Открою тебе тайну, его покупают и выставляют заново на полки, это не одни и те же бутылки стоят.

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Alexander Filippov

Пиво полное у нас шняга, моча со спиртом. Было раньше на полках единственное хорошее пиво, немецкий Шпатен. Теперь все

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Глебушка
Шпатен
Хорошее пиво
Единственное

Столько несостыковок

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Геннадий Горн

я надеюсь союз пивоваров ошибся, иначе это беспредел какой-то

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Степан

Это на камеры заявил представитель ИнБева

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Дмитрий Рявкин

По личному опыту пивоварения. Тот же лагер бродит пару недель.
Эли, ну неделю.

Потом еще должны выдерживаться. Мой максим. срок выдержки был 2 года (эль).
Это было просто сказка.

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Paul Brezcuu

Пью немецкое пиво, там все со сроками нормально

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Борис Плаксий

Давно качество пива оставляет желать лучшего, только вот вряд ли эти обвинения пойдут на пользу)

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Сергей Козлов

В смысле варить? Порошок размешали и готово

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Император Нолимоций

Они скоро и выпивать сами будут всё, прямо на заводе!

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