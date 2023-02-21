Союз российских пивоваров обвинил крупные компании в ускорении производства — они якобы варят пиво за три дня Статьи редакции
Это главная причина «демпинга» на рынке, считают в организации. Транснациональные производители говорят, что соблюдают сроки производства.
- Союз российских пивоваров (СРП) попросил Росалкогольрегулирование вмешаться в практику выпуска пива, срок приготовления которого меньше нормативных показателей. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на обращение союза, регулятор подтвердил его получение.
- Согласно приказу регулятора, минимальный срок производства для пивоваров установлен в 6,5-18 суток в зависимости от оборудования. Но AB InBev Efes (бренды Velkopopovicky Kozel, Bud, «Клинское» и другие) якобы заявила на одном из совещаний, что у неё есть пиво, которое варится за три дня, говорится в обращении.
- В СРП считают, что транснациональные компании применяют «высокоактивные ферментные препараты и катализаторы», которые позволяют варить больше пива при себестоимости ниже, чем у пива, которое варится стандартные 14 дней. Пивная продукция, изготавливаемая за три дня, — главная причина «демпинга» на российском рынке, считают в союзе.
- Там предлагают закрепить для выпускаемого по ускоренным технологиям пива категорию «слабоалкогольный зерновой напиток» и установить для него ставку акцизов выше, чем на пиво и пивные напитки.
- В Ассоциации производителей пива (включает AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken) заявили, что данные СРП не имеют «ничего общего с действительностью и вводят в заблуждение потребителей». В России есть несколько брендов, у которых за счёт современного оборудования более короткие сроки дображивания и стабилизации, но весь процесс производства занимает не менее недели.
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Ужас какой, массмаркет демпит цены и не получается продавать крафтовый крафт из борщевой жижы с халапеньо за косарь
Ага ага, союз который топит за то, чтобы пиво стоило хотя бы 50 рублей явно лоббируют крафтянщики. Вы только посмотрите на любителей крафта из этого союза https://союзпивоваров.рф/about/
Приятель, ты прямо крафтовых сыроваров описал! 😂
Потребителям дешевого низкооктанового топливо все равно - хоть за сутки пущай варят, если торкать по прежнему будет)))
Это вы про Охоту Крепкое?
Кто то еще пьет эти помои? Настоящего пива уже даже в частных пивоварнях не найти, я давно бросил эту затею, хотя люблю пиво, но не у нас!
О, свидетели настоящего пива подъехали.
На запивку хорошо идет, после водки.
да да, не то что там "у них", где пиво варят только в медных чанах без автоматизации по рецепту 180-летнего монаха-францисканца..
Про сырную замазку еще не забудьте рассказать.
Пиво за три дня.
Пятилетку за три года 💪
Скандалы, интриги, похмелье
Посоветуйте хорошее пиво, только не лагер
Волковская пивоварня. Вообще беру в основном IPA, ибо всё остальное как правило от воды не сильно отличается.
https://rskrf-ru.turbopages.org/turbo/rskrf.ru/s/tips/obzory-i-topy/vybiraem-samoe-kachestvennoe-luchshee-rossiyskoe-pivo-v-2021-godu/
скарлет йохансон выбирает сиську багбира
Локализуя производство любого нероссийского пива в РФ, российские "пивовары" немедленно превращают его в ссанину. Переваривают что ли?
Пиво само по себе - ссанина. Любое.
Даже качество местной воды может повлиять на оригинальный вкус. А что говорить, когда нашим рукожопам передают производство, которые кроме трёхдневной мочи ничего не могут сварить (точнее не хотят, не рентабельно). Возможна деградация производства на фоне санкций, замена каких-то компонентов, например, уже некоторый сыр, в какой непонятный пластилин превратился и дальше будет только хуже.
Сколько-то лет назад крупнейшие производители уже опровергали сообщения, что они варят пиво по ускоренной технологии, и вот опять.
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Комментаторы, которые пишут про "русские поганят импортные бренды и технологии", ваще не ф теме.
Эту движуху принес как раз иностранный менеджемент крупных концернов, которые в странах второго/третьего мира готовы на что угодно ради снижения затрат.
Чуть не в тему - легендарная в советские времена куйбышевская шоколадная фабрика "Россия" была быстро исхимичена-испоганена руками Nestle. Помню, проезжавшие через Самару пассажиры поездов потом еще несколько лет по инерции покупали коробки конфет "Россия", но инерция закончилась.
Новости про пиво, наконец-то
Пророческая штука.
что же они со святым делают, пиво варить за 3 дня это уже настоящий плевок, такое не потерпим!!!
Если не доказано - пофигу что сказано
Потому что времени на раскачку нет!
Мне почти 30 и я не разу не пил пиво. Я святой а вы все говно.
Я до 28 лет думал, что пил пиво, а оказалось не пил.
С пивом и в гараже рай
Падре предал тебя анафеме!
Не знаю кто из них прав, но варить пиво за 3 дня?! Этого мы не потерпим!!!
Здесь хорошо подходит аксиома Эскобара.
Надо просто писать на банке/бутылке сколько времени варилось данное пиво. Потребитель имеет право знать! А вот, кстати, на Efes, который я люблю, так и написано: Slow brew
там уже писать негде... да и так шрифт уже микроскопический
"якобы варят пиво за три дня". что то знакомое, три дня, за три дня.....
Я погуглил, чтобы вам было легче вспомнить. Не благодарите.
блин, то то я думаю, почему пиво такое говно стало
а то до этого Клинское было прям конфЭта)))
Вопрос: А зачем ускорять производство пива?
Понятно, если бы его хватали и постоянно не хватало, но оно же просто бесконечно стоит на полке. Что даст скорость производства?
Себестоимость варки за 3 дня, ниже чем тоже самое за 18.
Почти наверняка.
Низкую сс очевидно
Открою тебе тайну, его покупают и выставляют заново на полки, это не одни и те же бутылки стоят.
Пиво полное у нас шняга, моча со спиртом. Было раньше на полках единственное хорошее пиво, немецкий Шпатен. Теперь все
Хорошее пиво
Единственное
Столько несостыковок
я надеюсь союз пивоваров ошибся, иначе это беспредел какой-то
Это на камеры заявил представитель ИнБева
По личному опыту пивоварения. Тот же лагер бродит пару недель.
Эли, ну неделю.
Потом еще должны выдерживаться. Мой максим. срок выдержки был 2 года (эль).
Это было просто сказка.
Пью немецкое пиво, там все со сроками нормально
Давно качество пива оставляет желать лучшего, только вот вряд ли эти обвинения пойдут на пользу)
В смысле варить? Порошок размешали и готово
Они скоро и выпивать сами будут всё, прямо на заводе!