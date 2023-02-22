Еда
Непривычный Кирилл

Производитель жидкого заменителя обычной еды Soylent нашёл покупателя на свой бизнес Статьи редакции

Bloomberg писал, что компанию выставили на продажу в мае 2022-го за $225 млн.

  • Soylent купила компания Starco Brands (бытовая химия, предметы личной гигиены и другие товары). Об этом пишет TechCrunch.
  • Производитель будет работать как отдельное подразделение под руководством своего нынешнего гендиректора. Сумма сделки не раскрывается. Стартап сохранит всю команду.
  • По данным Bloomberg, Soylent выставлял бизнес на продажу за $225 млн. Агентство сообщало об этом в мае 2022 года.
  • Основанная в 2012 году Soylent разработала линейку коктейлей, порошков для разведения водой и батончиков, идея которых — закрыть суточные потребности организма в витаминах, минералах, жирах, углеводах и белках. Стартап заявляет, что прибыльный и растёт последние несколько лет.
  • Товары стартапа продаются в 28 тысячах магазинов, в том числе сетях Walmart и Target, пишет TechCrunch. По данным Crunchbase, с момента основания компания привлекла более $130 млн от инвесторов, включая Andreessen Horowitz и Google Ventures.
Источник: Soylent

#новость #soylent

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39 комментариев
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 BLVCK SQUARE

Смузи-стартаперы изобрели «Суп»,
изумительно☝️

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Lee Miller

Основная селлере фича была не в супе, а отсутствии необходимости что-то вообще готовить и тратить время.

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Bames Jond

Время на врачей потом тоже время

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Евгений Давыдов

я конечно не доктор диетолог. но наверное для людей без желудка(такоие тоже бывают) идеальный вариант питания

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Alexander

Замороженные супы, кстати, отличная тема. 5 минут в микроволновке и готово.

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Grandzlo

Смузихлебы.

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GPT-Либерал-смузихлёб

Остальным соболезную

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BLVCK SQUARE
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Алекс Д.

Суп-пюре в бутылочках :)

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Игорь Протасов

Там не суп. Там дошик и юпи

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Цифровые комплексы

Вот и наступило будущее..

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Порфирий

Как зумеры энтеральное питание изобрели и впаривают его здоровым людям.

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Gollut

Я думаю у энтерального питания контроль за составом получше, чем в этих непонятных жижах

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Dimitri

Это миллениалы изобрели. Когда создавался стартап, зумеры еще только в школу ходили.

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Перечитатель

Splat же хочет подобный бизнесом заняться. Чего не купили?

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Саша Истомин

Пока зубы чистили , не заметили эту продажу))
Да и не дёшево это)

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Artemy

Теперь зубную пасту можно будет глотать?

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Ярослав Карпушев

Хорошее название

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Ольга Маньшина

В том смысле, что похоже на сольвент?

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Ярослав Карпушев

Фильм "Зелёный сойлент"

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Ольга Маньшина

⊙_⊙

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Саша Истомин

А где можно прочесть , что Сплат задумал подобное?

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Куртуазный маньерист

Просто парни кино насмотрелись

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Александр

Кофе Моча - это сильно.

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CasiGR-12C

Soylent сбережет зубы миллионам людей на земле

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Порфирий

И загубит миллионы ЖКТ

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Ольга Маньшина

Каким образом?

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Копчик

Не знаю как насчёт ЖКТ, но чтобы зубы в порядке были им нужна твёрдая пища. Например, если младенцам не давать твёрдую пищу и так и кормить смесями, то с формированием зубов будут большие проблемы.

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cmpstrn

Хотелось бы питаться такой пищей как лакомством, когда возникнет острый приступ постоять у плиты, а все остальное время не тратить на готовку примерно нисколько времени.

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Копчик

Службы доставки к вашим услугам. Только деньги плати.

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Вадим Д.

Производитель бытовой химии и предметов личной гигиены найдёт применение жидким заменителям.

Может быть оно и вкусно, но чтобы прям заменитель — сомнительно. На некоторое короткое время сгодится.

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Слегка Придурковатый

Для закрытия суточных потребностей организма всё уже давно придумано: суп из "Сникерсов". Чеченские моджахеды не дадут соврать, бисмиллях.

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Февраль Камшотов

А чем от Гербалайфа отличается?

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Alexander

У гербалайфа вроде только БАДы были. Или их можно есть вместо еды?

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Февраль Камшотов

Вместо еды вполне. Обычные протеиновые коктейли :)

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Сергей

Смотрю на это и представляю, как это не вкусно. Хотя, с верой в ЗОЖ, и у нас бы такое покупали

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Ольга Маньшина

Справедливости ради, нежидкая еда тоже может быть очень невкусной. Вкусную приходится искать. Вчера купила нормальные огурцы (из местной теплицы) и впервые за зиму ощутила вкус пищи.

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Igi Kont

Я бы питался - но три но.
Цена, помню когда интересовался - по цене одной порции можно было в Москве бизнесс-ланч заказать.
Доступность, мало где купишь.
И реально не увидел нормальной доказанной безопасности такого питания на постоянке.

Если решить проблемы - отличная еда для таких как я.

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Кирилл Кириллов

Energy diet и Herbalife интересно ещё существуют?

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