Производитель жидкого заменителя обычной еды Soylent нашёл покупателя на свой бизнес Статьи редакции
Bloomberg писал, что компанию выставили на продажу в мае 2022-го за $225 млн.
- Soylent купила компания Starco Brands (бытовая химия, предметы личной гигиены и другие товары). Об этом пишет TechCrunch.
- Производитель будет работать как отдельное подразделение под руководством своего нынешнего гендиректора. Сумма сделки не раскрывается. Стартап сохранит всю команду.
- По данным Bloomberg, Soylent выставлял бизнес на продажу за $225 млн. Агентство сообщало об этом в мае 2022 года.
- Основанная в 2012 году Soylent разработала линейку коктейлей, порошков для разведения водой и батончиков, идея которых — закрыть суточные потребности организма в витаминах, минералах, жирах, углеводах и белках. Стартап заявляет, что прибыльный и растёт последние несколько лет.
- Товары стартапа продаются в 28 тысячах магазинов, в том числе сетях Walmart и Target, пишет TechCrunch. По данным Crunchbase, с момента основания компания привлекла более $130 млн от инвесторов, включая Andreessen Horowitz и Google Ventures.
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Смузи-стартаперы изобрели «Суп»,
изумительно☝️
Основная селлере фича была не в супе, а отсутствии необходимости что-то вообще готовить и тратить время.
Время на врачей потом тоже время
я конечно не доктор диетолог. но наверное для людей без желудка(такоие тоже бывают) идеальный вариант питания
Замороженные супы, кстати, отличная тема. 5 минут в микроволновке и готово.
Смузихлебы.
Остальным соболезную
Суп-пюре в бутылочках :)
Там не суп. Там дошик и юпи
Вот и наступило будущее..
Как зумеры энтеральное питание изобрели и впаривают его здоровым людям.
Я думаю у энтерального питания контроль за составом получше, чем в этих непонятных жижах
Это миллениалы изобрели. Когда создавался стартап, зумеры еще только в школу ходили.
Splat же хочет подобный бизнесом заняться. Чего не купили?
Пока зубы чистили , не заметили эту продажу))
Да и не дёшево это)
Теперь зубную пасту можно будет глотать?
Хорошее название
В том смысле, что похоже на сольвент?
Фильм "Зелёный сойлент"
⊙_⊙
А где можно прочесть , что Сплат задумал подобное?
Просто парни кино насмотрелись
Кофе Моча - это сильно.
Soylent сбережет зубы миллионам людей на земле
И загубит миллионы ЖКТ
Каким образом?
Не знаю как насчёт ЖКТ, но чтобы зубы в порядке были им нужна твёрдая пища. Например, если младенцам не давать твёрдую пищу и так и кормить смесями, то с формированием зубов будут большие проблемы.
Хотелось бы питаться такой пищей как лакомством, когда возникнет острый приступ постоять у плиты, а все остальное время не тратить на готовку примерно нисколько времени.
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Производитель бытовой химии и предметов личной гигиены найдёт применение жидким заменителям.
Может быть оно и вкусно, но чтобы прям заменитель — сомнительно. На некоторое короткое время сгодится.
Для закрытия суточных потребностей организма всё уже давно придумано: суп из "Сникерсов". Чеченские моджахеды не дадут соврать, бисмиллях.
А чем от Гербалайфа отличается?
У гербалайфа вроде только БАДы были. Или их можно есть вместо еды?
Вместо еды вполне. Обычные протеиновые коктейли :)
Смотрю на это и представляю, как это не вкусно. Хотя, с верой в ЗОЖ, и у нас бы такое покупали
Справедливости ради, нежидкая еда тоже может быть очень невкусной. Вкусную приходится искать. Вчера купила нормальные огурцы (из местной теплицы) и впервые за зиму ощутила вкус пищи.
Я бы питался - но три но.
Цена, помню когда интересовался - по цене одной порции можно было в Москве бизнесс-ланч заказать.
Доступность, мало где купишь.
И реально не увидел нормальной доказанной безопасности такого питания на постоянке.
Если решить проблемы - отличная еда для таких как я.
Energy diet и Herbalife интересно ещё существуют?