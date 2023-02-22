Burger King в России добавил в меню бургер с растительным «мясом» Статьи редакции
Пока в двух городах — в Москве и Санкт-Петербурге.
- Burger King представил «Веган Воппер», который повторяет обычный «Воппер» — но котлета заменена аналогом из растительного «мяса», сообщила компания.
- В бургерах используют котлеты под брендом Hi, а также аналог майонеза — «веганез» от ГК «Эфко», производителя майонеза «Слобода».
- Причиной запуска «Веган Воппера» в сети называют результаты исследования холдинга «Ромир», которое он провёл по заказу Burger King. Оно показало, что 11% посетителей ресторанов быстрого питания хотели бы видеть в меню бургеры с котлетами из растительного «мяса».
Попробовать новинку можно во всех точках Burger King в Москве и Санкт-Петербурге. По результатам продаж бургер может появиться и в других городах. На момент публикации заметки в компании не уточнили vc.ru, сколько будет стоить вегетарианский аналог «Воппера».
- Burger King продолжает работать в России: он хотел бы уйти, но не может — большую часть бизнеса в стране контролирует российский владелец, который в марте 2022 года отказался закрывать рестораны.
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Самый настоящий секс, только с резиновой женщиной.
И резиновым хуем.
Наблюдаемый по телевизору
Фалафель или тофу бы лучше использовали. Они вкуснее растительного мяса.
Ждем рекламную кампанию в стиле прошлых, с акцентом на горох и грохот.
Годится?
Блях, и они туда же. Ну хоть не во все сразу.
Пельмени ещё с такой же "вкусняшкой" налепите.
Вроде есть пельмени с тофу в АВ.
Или это из кузнечиков?
Уже налепили и лучше бы этого не делали. В бургерах растительное мясо хотя бы не так сильно чувствуется, а вот пельмени с ним отвратительные.
Лучше бы сделали нормальное меню с фалафелем, я думаю многие бы оценили, включая меня. И дешевле бы вышло по затратам. А это какой то шлак очередной.
Жыжа
в БК картошка фри саленая too much и бургеры стоят миллиард(( поэтому приходится питаться шаурмой) такова жизнь
Зато они вкуснее там чем в маке/вкусноточке/кфц. Ангус с мраморной говядиной за 350 можно взять, сытный и вкусный очень. Или для любителей сырный Ангус камамбер за 400. Из всего фастфуда в БК самый вкусный он хоть и подороже. Понятно что в торро гриль ещё лучше, но это уже ресторан и не стоит сравнивать с сетями фастфуда его
приходится! Вы как разговариваете с едой богов?)
Непонятно, как БК фунцкионирует с такими ценами, когда сет роллов обходится в 600 или хачапури в 300 рублей в более классическом заведении.
Сет роллов за 600 это когда бабушка налепила?
На сайте цены другие. https://burgerkings.ru/menu/king-kombo/
я тож не понимаю. Люди жалуются на низкие зп, получают по 20-30к и сидят в БК
Проходные локации, молодежь
Можно было использовать название бренда "Hi" вместо "Привет" в рекламном плакате.
интересный ход)
интересный ход)
это что за порнография то такая
БК в космос улетел по ценнику чота, качество не догоняет )
БУРГЕР КИНГ ГОВНО
Растишка же не заменит всё мясо в меню, так что норм
А майонез то им (веганам) чем не угодил?
Там же никого не убили, это неоплодотворенные яйцеклетки и растительные жиры.
Я думал, что для всех уже очевидно, что люди это не покупают
очень сомневаюсь, что его будет кто то брать
Пробовал в Испании в 2019 по фану. Неплохо, но желания есть его еще раз нет.