Еда
Обычный украинец

Burger King в России добавил в меню бургер с растительным «мясом» Статьи редакции

Пока в двух городах — в Москве и Санкт-Петербурге.

  • Burger King представил «Веган Воппер», который повторяет обычный «Воппер» — но котлета заменена аналогом из растительного «мяса», сообщила компания.
  • В бургерах используют котлеты под брендом Hi, а также аналог майонеза — «веганез» от ГК «Эфко», производителя майонеза «Слобода».
  • Причиной запуска «Веган Воппера» в сети называют результаты исследования холдинга «Ромир», которое он провёл по заказу Burger King. Оно показало, что 11% посетителей ресторанов быстрого питания хотели бы видеть в меню бургеры с котлетами из растительного «мяса».

  • Попробовать новинку можно во всех точках Burger King в Москве и Санкт-Петербурге. По результатам продаж бургер может появиться и в других городах. На момент публикации заметки в компании не уточнили vc.ru, сколько будет стоить вегетарианский аналог «Воппера».

  • Burger King продолжает работать в России: он хотел бы уйти, но не может — большую часть бизнеса в стране контролирует российский владелец, который в марте 2022 года отказался закрывать рестораны.

#новость #burgerking

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51 комментарий
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 Копчик

Самый настоящий секс, только с резиновой женщиной.

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Евгений Широков

И резиновым хуем.

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Всероссийский холод

Наблюдаемый по телевизору

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3 комментария
Юлия Коваленко

Фалафель или тофу бы лучше использовали. Они вкуснее растительного мяса.

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Максим Горький

Ждем рекламную кампанию в стиле прошлых, с акцентом на горох и грохот.

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Северный звук

Годится?

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Вадим Д.

Блях, и они туда же. Ну хоть не во все сразу.
Пельмени ещё с такой же "вкусняшкой" налепите.

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Муниципальный цвет

Вроде есть пельмени с тофу в АВ.
Или это из кузнечиков?

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6 комментариев
Юлия Коваленко

Уже налепили и лучше бы этого не делали. В бургерах растительное мясо хотя бы не так сильно чувствуется, а вот пельмени с ним отвратительные.

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Цифровые комплексы

Лучше бы сделали нормальное меню с фалафелем, я думаю многие бы оценили, включая меня. И дешевле бы вышло по затратам. А это какой то шлак очередной.

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Султан

Жыжа

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Enee

в БК картошка фри саленая too much и бургеры стоят миллиард(( поэтому приходится питаться шаурмой) такова жизнь

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Непосредственный единорожек88
в БК картошка фри саленая too much и бургеры стоят миллиард(( поэтому приходится питаться шаурмой) такова жизнь

Зато они вкуснее там чем в маке/вкусноточке/кфц. Ангус с мраморной говядиной за 350 можно взять, сытный и вкусный очень. Или для любителей сырный Ангус камамбер за 400. Из всего фастфуда в БК самый вкусный он хоть и подороже. Понятно что в торро гриль ещё лучше, но это уже ресторан и не стоит сравнивать с сетями фастфуда его

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1 комментарий
Стерлядка Вяленая

приходится! Вы как разговариваете с едой богов?)

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Alexey Petrov

Непонятно, как БК фунцкионирует с такими ценами, когда сет роллов обходится в 600 или хачапури в 300 рублей в более классическом заведении.

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Pavel Cree

Сет роллов за 600 это когда бабушка налепила?

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6 комментариев
Иван

На сайте цены другие. https://burgerkings.ru/menu/king-kombo/

Кинг Комбо в Бургер Кинг: цены, описание…
Все Кинг Комбо в меню Бургер Кинг, актуальные цены, подробное описание, полный состав, калории, БЖУ
burgerkings.ru
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2 комментария
Стерлядка Вяленая

я тож не понимаю. Люди жалуются на низкие зп, получают по 20-30к и сидят в БК

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2 комментария
Giraffe

Проходные локации, молодежь

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Pavel Cree

Можно было использовать название бренда "Hi" вместо "Привет" в рекламном плакате.

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Vasili Kubarev
он хотел бы уйти, но не может
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Константин Павлюченко

интересный ход)

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Константин Павлюченко

интересный ход)

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Mindful Reading Service

это что за порнография то такая

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Илья Самойлов

БК в космос улетел по ценнику чота, качество не догоняет )

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Кусок Идиотизма

БУРГЕР КИНГ ГОВНО

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Artur Kuramshin

Растишка же не заменит всё мясо в меню, так что норм

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Всероссийский холод
также аналог майонеза — «веганез»

А майонез то им (веганам) чем не угодил?
Там же никого не убили, это неоплодотворенные яйцеклетки и растительные жиры.

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Giraffe

Я думал, что для всех уже очевидно, что люди это не покупают

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Дмитрий Матюшин

очень сомневаюсь, что его будет кто то брать

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Philipp Novikov

Пробовал в Испании в 2019 по фану. Неплохо, но желания есть его еще раз нет.

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