Еда
Ученый самолет

«Вкусно — и точка» добавила в меню аналог «Биг Мака» Статьи редакции

Изначально бургер в меню не появился, потому что компании нужно было разработать соус, который бы не отличался от «макдональдсовского».

  • В меню «Вкусно — и точка» появились новые бургеры — «Биг Хит» с двумя котлетами и «Двойной Биг Хит» с четырьмя котлетами, сообщила компания.
  • Бургеры — аналоги «Биг Мака» и «Двойного Биг Мака» — состоят из говяжьих котлет, сыра, маринованных огурцов, салата и лука. В них используется булочка с двумя видами кунжута и разработанный технологами компании специальный соус, который также получил название «Биг Хит».
  • В сети назвали бургеры «самой долгожданной новинкой» в меню.

Их появления ждали с первого дня открытия сети, а рецептура разрабатывалась с осени 2022 года. Особый вкус долгожданному бургеру придаёт секретный соус с одноимённым названием.

«Вкусно — и точка»
  • Первые бывшие рестораны сети McDonald's открылись под брендом «Вкусно и точка» в июне 2022 года. Изначально в меню не было «Биг Мака» и «Макфлурри» — из-за «слишком сильной ассоциации с брендом». Но уже в июле гендиректор сети Олег Пароев анонсировал запуск их аналогов.
  • Как пояснял Пароев, в случае с «Биг Маком» нужно было заменить оригинальный «макдональдсовский» соус. Компания должна была использовать другие ингредиенты, но при этом хотела сохранить вкус классического продукта американской сети.

#новость #вкусноиточка

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72 комментария
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 Роман Ершов

Особо секретный соус Астория сырный

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A+B=C

Вообще-то Махеев

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Вадим Д.

Странно что не «Биг Босс» и «Двойной Биг Брат».

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Сексорцист Милфхантерович

Не брат ты мне, гнида бургерная.

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3 комментария
Lehman Brothers

Биг Рашн Босс звучит солидней

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2 комментария
Бублик static void

Биг Росс

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3 комментария
Игорь Протасов
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Иван Серик

Вкус они хотели сохранить - смешно!
Запах-то, когда-нибудь вернётся?!

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Alexey Dymov

Мучаетесь отсутствием запахов?

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3 комментария
Ivan

Ну он хоть настоящий? Имею виду мясо, зелень, хлеб, сыр. Мода прошла, странная, на искусственное мясо и прочее.

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Григорий Корнеев

Нет, абстрактный

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1 комментарий
nochnoy.ru

Ждать от макдака чего-то натурального - ну такое.

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4 комментария
Четкий паркур

2 мясные котлеты гриль...

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Вадим Д.

Как в столовой на Казанском? (-: (всё на тот же мотив)

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Highest Smooth Operator

Крокодил, залупа, сыр.

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Иннокентий Фефилов

Специальный соус, сыр
или
специальный соус "сыр"

Как правильно?

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1 комментарий
Igor Chimbur

Ну и заебись. Будем пробовать, большинство бургеров вкус на мой взгляд не поменяли, разве что кофе испортился.

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шатал устоев

Насчет «не поменяли» у меня кардинально противоположное мнение. Хотя не удивлен, что многие не замечают.

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10 комментариев
Владимир Лопатин

ну из других продуктов тот же на вкус соус навряд ли они получат

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Цкуро Бесцветный

Если был БигМАК, то теперь должен быть БигТОЧ.

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Михаил Зеленин

БигВКУС же!

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Доллар по 28

Похуй и точка

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Вова Меньков

Зачем гнаться за аналогами, сделайте просто норм бургеры

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Ivan

Мне кажется нормальные, бургеры не рентабельны для них.

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Куртуазный маньерист

макдак не про бургеры, а про бизнес

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A+B=C

Так всё «импортозамещение» похоже на тотальную некрофилию. Слово «новое», там просто отсутствует.

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Тюменников Павел

Пробовал несколько раз бургеры во вкусно и точка. Честно говоря, по вкусу отличаются от оригинального мака и оставляют желать лучшего. Кофе, кстати, везде разный. Где-то сразу хочется вылить, а где-то сносно.

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Власова Мелисса

С момента открытия ни разу ещё не была во "Вкусно и точка". Даже уже и не знаю, стоит ли туда вообще идти?! Верните мне прежний макдоналдс!! Их бомбезные чизбургеры, офигенный кофе и т.д. 😪

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Роман Алимов

Ну после ребрейдинга не много там чего и поменялось

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Роман Алимов

Где русские недели ? Где блины с красной и черной икрой??))))

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Михаил Зеленин

Где Биф Аля Рус

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2 комментария
Сексорцист Милфхантерович

НУ НАКОНЕЦ-ТО

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nochnoy.ru

Вы видимо ценитель багмака? Расскажите в чём его фишка?

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2 комментария
Арчибальд

Надо им в скобках писать чей это аналог.

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Mikhail Reyner

Долго они, соус пытались приготовить

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Слегка Придурковатый

А от 4 котлет пасть не порвётся? Как их есть-то?

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Ivan

Ну это микро катлеты наверное. Или визуальный эффект.

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Igor Chimbur

Так же, как и тройной воппер в БК — никак.

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неформат

новость про булку? серьёзно?

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Тимоха

Бургер с 4 котлетами? А в маке такое было? Допускаю, что соус будет кетченез)))

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Igor Chimbur

Было. Двойной биг-мак назывался.

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