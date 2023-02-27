«Вкусно — и точка» добавила в меню аналог «Биг Мака» Статьи редакции
Изначально бургер в меню не появился, потому что компании нужно было разработать соус, который бы не отличался от «макдональдсовского».
- В меню «Вкусно — и точка» появились новые бургеры — «Биг Хит» с двумя котлетами и «Двойной Биг Хит» с четырьмя котлетами, сообщила компания.
- Бургеры — аналоги «Биг Мака» и «Двойного Биг Мака» — состоят из говяжьих котлет, сыра, маринованных огурцов, салата и лука. В них используется булочка с двумя видами кунжута и разработанный технологами компании специальный соус, который также получил название «Биг Хит».
- В сети назвали бургеры «самой долгожданной новинкой» в меню.
- Первые бывшие рестораны сети McDonald's открылись под брендом «Вкусно и точка» в июне 2022 года. Изначально в меню не было «Биг Мака» и «Макфлурри» — из-за «слишком сильной ассоциации с брендом». Но уже в июле гендиректор сети Олег Пароев анонсировал запуск их аналогов.
- Как пояснял Пароев, в случае с «Биг Маком» нужно было заменить оригинальный «макдональдсовский» соус. Компания должна была использовать другие ингредиенты, но при этом хотела сохранить вкус классического продукта американской сети.
2522 просмотров
Особо секретный соус Астория сырный
Вообще-то Махеев
Странно что не «Биг Босс» и «Двойной Биг Брат».
Не брат ты мне, гнида бургерная.
Биг Рашн Босс звучит солидней
Биг Росс
Вкус они хотели сохранить - смешно!
Запах-то, когда-нибудь вернётся?!
Мучаетесь отсутствием запахов?
Ну он хоть настоящий? Имею виду мясо, зелень, хлеб, сыр. Мода прошла, странная, на искусственное мясо и прочее.
Нет, абстрактный
Ждать от макдака чего-то натурального - ну такое.
2 мясные котлеты гриль...
Как в столовой на Казанском? (-: (всё на тот же мотив)
Крокодил, залупа, сыр.
Специальный соус, сыр
или
специальный соус "сыр"
Как правильно?
Ну и заебись. Будем пробовать, большинство бургеров вкус на мой взгляд не поменяли, разве что кофе испортился.
Насчет «не поменяли» у меня кардинально противоположное мнение. Хотя не удивлен, что многие не замечают.
ну из других продуктов тот же на вкус соус навряд ли они получат
Если был БигМАК, то теперь должен быть БигТОЧ.
БигВКУС же!
Похуй и точка
Зачем гнаться за аналогами, сделайте просто норм бургеры
Мне кажется нормальные, бургеры не рентабельны для них.
макдак не про бургеры, а про бизнес
Так всё «импортозамещение» похоже на тотальную некрофилию. Слово «новое», там просто отсутствует.
Пробовал несколько раз бургеры во вкусно и точка. Честно говоря, по вкусу отличаются от оригинального мака и оставляют желать лучшего. Кофе, кстати, везде разный. Где-то сразу хочется вылить, а где-то сносно.
С момента открытия ни разу ещё не была во "Вкусно и точка". Даже уже и не знаю, стоит ли туда вообще идти?! Верните мне прежний макдоналдс!! Их бомбезные чизбургеры, офигенный кофе и т.д. 😪
Ну после ребрейдинга не много там чего и поменялось
Где русские недели ? Где блины с красной и черной икрой??))))
Где Биф Аля Рус
НУ НАКОНЕЦ-ТО
Вы видимо ценитель багмака? Расскажите в чём его фишка?
Надо им в скобках писать чей это аналог.
Долго они, соус пытались приготовить
А от 4 котлет пасть не порвётся? Как их есть-то?
Ну это микро катлеты наверное. Или визуальный эффект.
Так же, как и тройной воппер в БК — никак.
новость про булку? серьёзно?
Бургер с 4 котлетами? А в маке такое было? Допускаю, что соус будет кетченез)))
Было. Двойной биг-мак назывался.