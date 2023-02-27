Польский франчайзи KFC сменил покупателя более 200 своих ресторанов в России Статьи редакции
Их получит ижевский франчайзи, который также покупает права на мастер-франшизу.
- AmRest расторгла договор купли-продажи, заключённый с ООО «Альмира» 6 декабря 2022 года, сообщила компания. 25 февраля 2023-го польский франчайзи подписал новый договор со «Смарт сервис» — на тех же условиях.
- В конце февраля ФАС разрешила «Альмире» купить у AmRest заведения KFC в России. Холдинг сообщал, что рассчитывает получить за 215 ресторанов минимум €100 млн.
- ООО «Смарт сервис ЛТД» — ижевский франчайзи сети. В октябре 2022 года компания договорилась о покупке 70 ресторанов и прав на мастер-франшизу у Yum! Brands. По условиям соглашения, она должна провести ребрендинг сети. Как пишет РБК, суммарно «Смарт сервис» будет управлять 326 ресторанами.
- Всего в сети KFC в России более 1000 заведений.
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Полагаю будет что-то типа Kostroma Fried Chicken )
Кура Фраера Сгубила.
Зачем? Вернутся к истокам, к Ростиксу
Кура и точка
Kommunist Fried Chicken, или же можно KGB.
EssentUcky Fried Chicken
Kill Fucking Chicken
уже сказали, что вернут исконное "ростикс"
Хорош маркетинг
Ну, например, в Перми есть Southern Fried Chicken, кстати, очень неплохой. В Омске - Курочка рядом. В Ростиксе, кстати, ни разу не был, в 2007 для меня это дорого было.
Делят курочку 🐔
По зернышку цап-царап
война за цыпочек
Ждем возвращения Ростикса! Уже давно пора)
С КФС забавная хрень. Они еще вроде не ушли, а качество уже упало ниже плинтуса. В их ВК группе можно покекать с глубинных покупателей, которые фоткают Боксмастеры и кричат: доколе обманывать с размерами будете? %)
Такие покупатели были, есть и будут всегда
Прям как тут с молоком - 1 литр или 1 кг)
Так они начали готовить херово, и при этом задрали цены.
Кура курва - и точка.
Идевск! Столица дойных кур!
Ижевск! Столица свободы!
Полковник Сандерс с тобой не согласен думаю 🤣
Полковник Сандерс приехал на фронт
Cо своей молодой женой.
Полковник Сандерс собрал свой полк
И сказал им: "Пойдём домой".
Если переименовываются обратно в Ростикс даже не удивлюсь)
пусть вернутся с шашлычками
Норм,а то все эти Шашлыкофф)
Тоже мне)
А что так дорого? Надо заплатить не больше 1 млн рублей. Зачем деньги из РФ в Польшу выводить?
"мое время пришло"
KFC быть или не быть?
Я уже путаюсь
Уже готовились открывать, я видел как они за шторами тренировали новых сотрудников. Но что-то обломилось.
"Курочка всегда с нами" ))))
А говорили, что никто и никогда не вернётся в 2007 год. Выкусите.
Главное, чтобы как с маком не случилось. Сейчас и рецепты переделывать начнут, и картоха внезапно закончится...