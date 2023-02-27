Еда
Растительный Орзэмэс

Польский франчайзи KFC сменил покупателя более 200 своих ресторанов в России Статьи редакции

Их получит ижевский франчайзи, который также покупает права на мастер-франшизу.

  • AmRest расторгла договор купли-продажи, заключённый с ООО «Альмира» 6 декабря 2022 года, сообщила компания. 25 февраля 2023-го польский франчайзи подписал новый договор со «Смарт сервис» — на тех же условиях.
  • В конце февраля ФАС разрешила «Альмире» купить у AmRest заведения KFC в России. Холдинг сообщал, что рассчитывает получить за 215 ресторанов минимум €100 млн.
  • ООО «Смарт сервис ЛТД» — ижевский франчайзи сети. В октябре 2022 года компания договорилась о покупке 70 ресторанов и прав на мастер-франшизу у Yum! Brands. По условиям соглашения, она должна провести ребрендинг сети. Как пишет РБК, суммарно «Смарт сервис» будет управлять 326 ресторанами.
  • Всего в сети KFC в России более 1000 заведений.
Источник: depositphotos.com

#новость #kfc

2262 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
35 комментариев
Написать комментарий...
 Вася Пражкин
По условиям соглашения, она должна провести ребрендинг сети.

Полагаю будет что-то типа Kostroma Fried Chicken )

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Кура Фраера Сгубила.

Ответить
Развернуть ветку
Рыжий

Зачем? Вернутся к истокам, к Ростиксу

Ответить
Развернуть ветку
Артем Голендберг

Кура и точка

Ответить
Развернуть ветку
Сексорцист Милфхантерович

Kommunist Fried Chicken, или же можно KGB.

Ответить
Развернуть ветку
Хэппи милф

EssentUcky Fried Chicken

Ответить
Развернуть ветку
Anton Maykov

Kill Fucking Chicken

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

уже сказали, что вернут исконное "ростикс"

Ответить
Развернуть ветку
Сексорцист Милфхантерович
Ответить
Развернуть ветку
Ксения Борисова

Хорош маркетинг

Ответить
Развернуть ветку
Den Kotov

Ну, например, в Перми есть Southern Fried Chicken, кстати, очень неплохой. В Омске - Курочка рядом. В Ростиксе, кстати, ни разу не был, в 2007 для меня это дорого было.

Ответить
Развернуть ветку
Алекс И

Делят курочку 🐔

Ответить
Развернуть ветку
Den

По зернышку цап-царап

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Bushuev

война за цыпочек

Ответить
Развернуть ветку
Химический томагавк_два
Ответить
Развернуть ветку
kadiy val

Ждем возвращения Ростикса! Уже давно пора)

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

С КФС забавная хрень. Они еще вроде не ушли, а качество уже упало ниже плинтуса. В их ВК группе можно покекать с глубинных покупателей, которые фоткают Боксмастеры и кричат: доколе обманывать с размерами будете? %)

Ответить
Развернуть ветку
Dmitrii

Такие покупатели были, есть и будут всегда

Ответить
Развернуть ветку
Вишняковский

Прям как тут с молоком - 1 литр или 1 кг)

Ответить
Развернуть ветку
Сексорцист Милфхантерович

Так они начали готовить херово, и при этом задрали цены.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Кура курва - и точка.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Идевск! Столица дойных кур!
Ижевск! Столица свободы!

Ответить
Развернуть ветку
Mr Black

Полковник Сандерс с тобой не согласен думаю 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Полковник Сандерс приехал на фронт
Cо своей молодой женой.
Полковник Сандерс собрал свой полк
И сказал им: "Пойдём домой".

Ответить
Развернуть ветку
Mr Black

Если переименовываются обратно в Ростикс даже не удивлюсь)

Ответить
Развернуть ветку
Сексорцист Милфхантерович
Ответить
Развернуть ветку
Четкий паркур

пусть вернутся с шашлычками

Ответить
Развернуть ветку
Mr Black

Норм,а то все эти Шашлыкофф)
Тоже мне)

Ответить
Развернуть ветку
Dima Ts

А что так дорого? Надо заплатить не больше 1 млн рублей. Зачем деньги из РФ в Польшу выводить?

Ответить
Развернуть ветку
Черепанов Андрей

"мое время пришло"

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

KFC быть или не быть?
Я уже путаюсь

Ответить
Развернуть ветку
nochnoy.ru

Уже готовились открывать, я видел как они за шторами тренировали новых сотрудников. Но что-то обломилось.

Ответить
Развернуть ветку
Juja 111

"Курочка всегда с нами" ))))

Ответить
Развернуть ветку
Сексорцист Милфхантерович

А говорили, что никто и никогда не вернётся в 2007 год. Выкусите.

Ответить
Развернуть ветку
Гриша Н.

Главное, чтобы как с маком не случилось. Сейчас и рецепты переделывать начнут, и картоха внезапно закончится...

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 35 комментариев
null