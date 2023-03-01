Еда
Прекрасный мангал

«Вкусно — и точка» построит фабрику игрушек для аналога «Хэппи Мил» Статьи редакции

Первые игрушки появятся в наборах уже летом 2023 года, а героями станут персонажи из российских мультфильмов.

  • По словам владельца «Вкусно — и точка» Александра Говора, первые игрушки в детских наборах «Кидз Комбо» — аналоге «Хэппи Мил» — появятся во второй половине 2023 года: примерно в июле-августе, пишет РБК.
  • Часть игрушек будут производить в России, часть — в Китае. Но фабрик, которые могли бы выпускать игрушки в необходимых «Вкусно — и точка» объёмах, в России пока нет.
  • Поэтому сеть планирует построить собственную фабрику игрушек. Отрыть её хотят в России через два года. Открыть её могут как самостоятельно, так и в партнёрстве с другой компанией. «Вкусно — и точка» уже провела переговоры и достигла договорённостей с потенциальными партнёрами, но с кем именно — Говор не раскрывает.
  • Большинство игрушек — примерно 90% — будут персонажами из российских мультфильмов: например, из «Маши и Медведя». В декабре 2022-го Говор говорил, что мягкие игрушки, в том числе из мультсериала «Маша и Медведь», появятся в детских наборах к концу 2023 года
  • Наборы «Кидз Комбо» появились в меню «Вкусно — и точка» в декабре 2022 года. Вместо игрушек в них входят книги с головоломками и лабиринтами от издательства Clever.
  • Летом 2022 года гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил, что после ухода McDonald's у компании возникли трудности с приобретением прав на игрушки по мотивам популярных зарубежных мультфильмов из «недружественных» стран. Вместо этого сети пришлось искать новых поставщиков для наборов. А всего сети нужно 2 млн игрушек каждый месяц.

#новость #вкусноиточка

912 просмотров
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32 комментария
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 Andrey Gordeev

@Хэппи милф твой выход

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Хэппи милф

Могу стать директором этой хуйни

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Newuser37

Отличная идея.Нефик всякую ерунду производить))

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Илон Маск

Могу помочь

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Хэппи милф

Только если будете ночевать в переговорной

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Александр Привалов

Тррррребую советский лего в наборах.

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Рыжий

Советский? У меня такой был новенький из магазина, в нулевых. Кстати, пиздатый конструктор так-то

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Vyacheslav Zhitomirskiy

Ну как советский, скопирован с Meccano (который изобрели в 1901 в Англии) в 1960.

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Эдуард Гульбзденьчиков

Вы всё врёти!

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Рыжий

Ну мне, как пользователю, на это пофиг, кто у кого что скопировал

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Александр Привалов

Так да, и производить не сложно. Единственное, что игрушки нужны, скорее всего, 0+, а тут мелкие детали...

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Хэппи милф

Без заусенцев на деталях неканонично)

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Алексей

Побольше военной техники и солдатов. Вот и все игрушки, которые будут в ассортименте

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Александр Привалов

Ну и отлично, у меня как раз гранатомётчик потерялся, не могу доиграть, силы не равны...

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снусмумрик

Надеюсь, будут коллекции со смешариками)

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Хэппи милф

россия для грустных

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KK

Бургер Кинг уже это проходил. Интересно когда игрушки каждую неделю новые, а не когда у тебя 100500 одних и тех же "маши и медведя".

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Эдуард Гульбзденьчиков

Этим и закончится.
Чебуратор, крокодилатор.
Маша и медведь.
Танк и АКМ.

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Вадим Д.

Почти:
«Вкусно — и точка» построит светлое будущее.

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Слегка Придурковатый

Часть игрушек будут производить в России, часть — в Китае. Но фабрик, которые могли бы выпускать игрушки в необходимых «Вкусно — и точка» объёмах, в России пока нет. Поэтому все игрушки будут производить в Китае.

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Gleb Kichigin

Что за импортное название, что ещё за кидс

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Марья

А герои нормальных мультфильмов там будут? Или только мульфильмов по типу Маши и медведя

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Рыжий

А что такое "нормальные мультфильмы"?

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born in africa

Фабрику секс. игрушек 🍌 походу построят

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Хэппи милф

Ради этого сделаем пристройку сбоку к основному зданию

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born in africa

Может сзадУ, а не сбоку

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Хэппи милф

Да, вход будет через зад, спасибо за идею

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Artur Kuramshin

Странно, Мак устраивает что-то типа тендера среди аккредитованных поставщиков. Одна фабрика может конечно справиться с частью работ, но эффективность особенно на начальных этапах явно под вопросом

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Zloy Sniper

Вошли во вкус. Новая фабрика, новые рабочие места.

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Mr Black

Всегда мечтал получить чебуратора вместо машинки в коробке.

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Venom

Учитывая какой отстой был в последние 5 лет в хеппи миле, у них есть все шансы сделать что-то нормальное. Осталось этот шанс не профукать

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DI CHE

Это не ново, когда дети производят товары для детей.

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