«Вкусно — и точка» построит фабрику игрушек для аналога «Хэппи Мил» Статьи редакции
Первые игрушки появятся в наборах уже летом 2023 года, а героями станут персонажи из российских мультфильмов.
- По словам владельца «Вкусно — и точка» Александра Говора, первые игрушки в детских наборах «Кидз Комбо» — аналоге «Хэппи Мил» — появятся во второй половине 2023 года: примерно в июле-августе, пишет РБК.
- Часть игрушек будут производить в России, часть — в Китае. Но фабрик, которые могли бы выпускать игрушки в необходимых «Вкусно — и точка» объёмах, в России пока нет.
- Поэтому сеть планирует построить собственную фабрику игрушек. Отрыть её хотят в России через два года. Открыть её могут как самостоятельно, так и в партнёрстве с другой компанией. «Вкусно — и точка» уже провела переговоры и достигла договорённостей с потенциальными партнёрами, но с кем именно — Говор не раскрывает.
- Большинство игрушек — примерно 90% — будут персонажами из российских мультфильмов: например, из «Маши и Медведя». В декабре 2022-го Говор говорил, что мягкие игрушки, в том числе из мультсериала «Маша и Медведь», появятся в детских наборах к концу 2023 года
- Наборы «Кидз Комбо» появились в меню «Вкусно — и точка» в декабре 2022 года. Вместо игрушек в них входят книги с головоломками и лабиринтами от издательства Clever.
- Летом 2022 года гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил, что после ухода McDonald's у компании возникли трудности с приобретением прав на игрушки по мотивам популярных зарубежных мультфильмов из «недружественных» стран. Вместо этого сети пришлось искать новых поставщиков для наборов. А всего сети нужно 2 млн игрушек каждый месяц.
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@Хэппи милф твой выход
Могу стать директором этой хуйни
Отличная идея.Нефик всякую ерунду производить))
Могу помочь
Только если будете ночевать в переговорной
Тррррребую советский лего в наборах.
Советский? У меня такой был новенький из магазина, в нулевых. Кстати, пиздатый конструктор так-то
Ну как советский, скопирован с Meccano (который изобрели в 1901 в Англии) в 1960.
Вы всё врёти!
Ну мне, как пользователю, на это пофиг, кто у кого что скопировал
Так да, и производить не сложно. Единственное, что игрушки нужны, скорее всего, 0+, а тут мелкие детали...
Без заусенцев на деталях неканонично)
Побольше военной техники и солдатов. Вот и все игрушки, которые будут в ассортименте
Ну и отлично, у меня как раз гранатомётчик потерялся, не могу доиграть, силы не равны...
Надеюсь, будут коллекции со смешариками)
россия для грустных
Бургер Кинг уже это проходил. Интересно когда игрушки каждую неделю новые, а не когда у тебя 100500 одних и тех же "маши и медведя".
Этим и закончится.
Чебуратор, крокодилатор.
Маша и медведь.
Танк и АКМ.
Почти:
«Вкусно — и точка» построит светлое будущее.
Часть игрушек будут производить в России, часть — в Китае. Но фабрик, которые могли бы выпускать игрушки в необходимых «Вкусно — и точка» объёмах, в России пока нет. Поэтому все игрушки будут производить в Китае.
Что за импортное название, что ещё за кидс
А герои нормальных мультфильмов там будут? Или только мульфильмов по типу Маши и медведя
А что такое "нормальные мультфильмы"?
Фабрику секс. игрушек 🍌 походу построят
Ради этого сделаем пристройку сбоку к основному зданию
Может сзадУ, а не сбоку
Да, вход будет через зад, спасибо за идею
Странно, Мак устраивает что-то типа тендера среди аккредитованных поставщиков. Одна фабрика может конечно справиться с частью работ, но эффективность особенно на начальных этапах явно под вопросом
Вошли во вкус. Новая фабрика, новые рабочие места.
Всегда мечтал получить чебуратора вместо машинки в коробке.
Учитывая какой отстой был в последние 5 лет в хеппи миле, у них есть все шансы сделать что-то нормальное. Осталось этот шанс не профукать
Это не ново, когда дети производят товары для детей.