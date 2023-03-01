Еда
Запасной вентилятор

Связанная с Хабибом Нурмагомедовым сеть фастфуда M-eat by Khabib закрыла почти все точки в Москве — «Ведомости» Статьи редакции

Рестораны быстрого питания открылись в 2022 году.

  • Информация о шести ресторанах исчезла с сайтов ТРЦ и гастромаркетов, в которых они располагались, заметили «Ведомости». Сотрудники фудмолла «Депо» и центра «Щелковский» рассказали, что M-Eat by Khabib съехал ещё в 2022 году.
  • M-Eat by Khabib, гендиректор сети и представители ТРЦ не ответили на запросы газеты. В Crocus Group отказались от комментариев.
  • О запуске сети «Ведомости» сообщили в январе 2022 года. ООО «М-ит групп франчайзинг» планировало открыть по франшизе 150 точек в пяти странах до конца 2023 года, среди них — Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Турция и ОАЭ.
  • Издание писало, что «М-ит групп франчайзинг» связана с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. Представитель компании говорил, что Нурмагомедов будет выступать совладельцем и партнёром сети.
  • Но, по данным «Контур.Фокуса», единственный владелец «М-ит групп франчайзинг» — Владимир Хорошилов. Издание не смогло связаться с ним и Нурмагомедовым.
  • «Ведомости» указывают, что сейчас у M-Eat by Khabib остался всего один ресторан в деловом центре «Москва-сити». В конце 2022-го сеть также анонсировала открытие первой точки в Казахстане. Закрытие ресторанов в Москве опрошенные газетой эксперты связывают с высокой конкуренцией в сегменте фастфуда.

#новость

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46 комментариев
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 Вадим Д.

Вот так при закрытии и узнаём, что была сеть фастфуда M-eat by Khabib.
Закрыл и закрыл.

А мог бы и переименовать во «Вкусно и больно» для любителей острых ощущений.

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Serghei Maveriz

Вкусно и больно это для KFC

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Олег Павлов

Жутко громко и запредельно больно – Бузова открывает сеть караоке

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Артём Осипов

слоган огонь,но слишком длинный в качестве названия
а вот "громко и больно" или "Кровь из ушей" лаконичней)

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Рыжий

Я думал это для БК

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Serghei Maveriz

Не, по сути это не острая хрень была

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Hero

Удушающий и точка.

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Lexx Sky

Гачи и точка

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Aleksei M

Жесткий фастфуд дискаунтер , новая ниша

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Фантастический цветок

Я даже их сайт не смог найти, как они планировали франшизы продавать.
Ну и айдентика жутковатая:

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Andrey

Вкусно и душно.

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Алексей Иванов

А ты хорош, почти к каждой новости успеваешь первый комментарий оставить :P

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Вадим Д.

Так я же «нейрочеловек» (-:

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Олег Павлов

Первый раз про неё сейчас услышал, хотя вроде не в бункере живу)

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Степан Фадеев

Отличная цитата ВВП.

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Pasha Z

Это тебе не клетка, тут думать нужно было …

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HattabWTC

Макака обосралась… как всегда… что в бою с Конором, что сейчас…

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Pasha Z

Хабиб нормальный парень, не понимаю к чему такие оскорбления, бизнес передал друзьям , они его и не понятули , жаль

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Мсье Риддлер

Он тоже хотел бы висеть в списках лучших бойцов всех времен, но пока лишь в списках неплательщиков за жкх красуется

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HattabWTC

У меня к нему сугубо отрицательное отношение, за его поведение, словил хайп и корону, только из за того, что дрался со слабыми бойцами(благодаря промоутеру), и случайно победил величайшего бойца. Как макака прыгнул в толпу бить зрителей, как мудак заставлял отжиматься бомжа, как мудак напыщено себя ведет из за денег… в общем…

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Слегка Придурковатый

Борцухи не пошли. Сейчас в тренде карлан Хасбик, поэтому ищу инвесторов на франшизу M-Eat by Khasbik.

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Alexey Dymov

там порции маленькие будут

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Слегка Придурковатый

Маленькие, да удаленькие.

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Alexey Dymov

Большому куску и рот радуется

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Слегка Придурковатый

Мал клоп, да вонюч.

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Alexey Dymov

Видел точку в Москва-Сити. Халяль, все дела.
Совершенно непонятно, почему там надо есть.

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Joe cocker

Ты не борец

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Alexey Dymov

Я, как раз, занимался борьбой

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Lexx Sky

*потными мужскими обнимашками

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Alexey Dymov

фор рум хау

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Joe cocker

Тогда странно что борцун-кафеху ты не посещал

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Alexey Dymov

Она же для нацменов и иммигрантов еще. Второй фильтр

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Pavel Penkov

Туда и дорога. Жрачка по слухам отвратная была

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Максимус Римский

Я пожарил фарш и сыт

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Виталий Павлов

Закрыть чтобы попиариться? Интересный маркетинговый ход

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Andrey

Закрыл из-за высокой конкуренции и точка…

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Fred Han

А вот и первое поражение

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Александр Назаров

А че так? Не фартит?

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Vitaliy Sitnikov

Прогиб и Точка!
За болевой на ногу скидка

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Энтони Лавджой

На Коноре лавэ поднял и просрал во всяких игл Мобайл и бургеров.

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R S

Кебаб надо было открыть))

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Нёс добро, не донёс

Нейминг конечно был эпичный. Как вы яхту назовете как говорится.

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Марк Мусаев

Какие вы неприятные со своими гнилыми комментариями.
Бизнес прибыльный базируется на опыте и достаточных знаниях. Займитесь делом - Болваны.

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Kiss MySnikers

Не осилил борьбу

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Artur Kuramshin

Ждём заявление Говора о решении покинуть UFC

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Охотник

Хабибка хотел кормить россиян здоровой едой..

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