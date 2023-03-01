Связанная с Хабибом Нурмагомедовым сеть фастфуда M-eat by Khabib закрыла почти все точки в Москве — «Ведомости» Статьи редакции
Рестораны быстрого питания открылись в 2022 году.
- Информация о шести ресторанах исчезла с сайтов ТРЦ и гастромаркетов, в которых они располагались, заметили «Ведомости». Сотрудники фудмолла «Депо» и центра «Щелковский» рассказали, что M-Eat by Khabib съехал ещё в 2022 году.
- M-Eat by Khabib, гендиректор сети и представители ТРЦ не ответили на запросы газеты. В Crocus Group отказались от комментариев.
- О запуске сети «Ведомости» сообщили в январе 2022 года. ООО «М-ит групп франчайзинг» планировало открыть по франшизе 150 точек в пяти странах до конца 2023 года, среди них — Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Турция и ОАЭ.
- Издание писало, что «М-ит групп франчайзинг» связана с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. Представитель компании говорил, что Нурмагомедов будет выступать совладельцем и партнёром сети.
- Но, по данным «Контур.Фокуса», единственный владелец «М-ит групп франчайзинг» — Владимир Хорошилов. Издание не смогло связаться с ним и Нурмагомедовым.
- «Ведомости» указывают, что сейчас у M-Eat by Khabib остался всего один ресторан в деловом центре «Москва-сити». В конце 2022-го сеть также анонсировала открытие первой точки в Казахстане. Закрытие ресторанов в Москве опрошенные газетой эксперты связывают с высокой конкуренцией в сегменте фастфуда.
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Вот так при закрытии и узнаём, что была сеть фастфуда M-eat by Khabib.
Закрыл и закрыл.
А мог бы и переименовать во «Вкусно и больно» для любителей острых ощущений.
Вкусно и больно это для KFC
Жутко громко и запредельно больно – Бузова открывает сеть караоке
слоган огонь,но слишком длинный в качестве названия
а вот "громко и больно" или "Кровь из ушей" лаконичней)
Я думал это для БК
Не, по сути это не острая хрень была
Удушающий и точка.
Гачи и точка
Жесткий фастфуд дискаунтер , новая ниша
Я даже их сайт не смог найти, как они планировали франшизы продавать.
Ну и айдентика жутковатая:
Вкусно и душно.
А ты хорош, почти к каждой новости успеваешь первый комментарий оставить :P
Так я же «нейрочеловек» (-:
Первый раз про неё сейчас услышал, хотя вроде не в бункере живу)
Отличная цитата ВВП.
Это тебе не клетка, тут думать нужно было …
Макака обосралась… как всегда… что в бою с Конором, что сейчас…
Хабиб нормальный парень, не понимаю к чему такие оскорбления, бизнес передал друзьям , они его и не понятули , жаль
Он тоже хотел бы висеть в списках лучших бойцов всех времен, но пока лишь в списках неплательщиков за жкх красуется
У меня к нему сугубо отрицательное отношение, за его поведение, словил хайп и корону, только из за того, что дрался со слабыми бойцами(благодаря промоутеру), и случайно победил величайшего бойца. Как макака прыгнул в толпу бить зрителей, как мудак заставлял отжиматься бомжа, как мудак напыщено себя ведет из за денег… в общем…
Борцухи не пошли. Сейчас в тренде карлан Хасбик, поэтому ищу инвесторов на франшизу M-Eat by Khasbik.
там порции маленькие будут
Маленькие, да удаленькие.
Большому куску и рот радуется
Мал клоп, да вонюч.
Видел точку в Москва-Сити. Халяль, все дела.
Совершенно непонятно, почему там надо есть.
Ты не борец
Я, как раз, занимался борьбой
*потными мужскими обнимашками
фор рум хау
Тогда странно что борцун-кафеху ты не посещал
Она же для нацменов и иммигрантов еще. Второй фильтр
Туда и дорога. Жрачка по слухам отвратная была
Я пожарил фарш и сыт
Закрыть чтобы попиариться? Интересный маркетинговый ход
Закрыл из-за высокой конкуренции и точка…
А вот и первое поражение
А че так? Не фартит?
Прогиб и Точка!
За болевой на ногу скидка
На Коноре лавэ поднял и просрал во всяких игл Мобайл и бургеров.
Кебаб надо было открыть))
Нейминг конечно был эпичный. Как вы яхту назовете как говорится.
Какие вы неприятные со своими гнилыми комментариями.
Бизнес прибыльный базируется на опыте и достаточных знаниях. Займитесь делом - Болваны.
Не осилил борьбу
Ждём заявление Говора о решении покинуть UFC
Хабибка хотел кормить россиян здоровой едой..