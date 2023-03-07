Еда
Народный утюг

«Яндекс Еда» начала работать в Ташкенте Статьи редакции

Это пятая страна присутствия сервиса.

  • Сервис запустился в Узбекистане под названием Yandex Eats, сообщили в компании. К нему подключились уже более 200 ресторанов.
  • Приложение доступно на трёх языках — русском, английском и узбекском.
  • Среднее время доставки — 30 минут, заказы привозят курьеры из партнёрских логистических служб и ресторанов.
  • Кроме еды из ресторанов можно заказать продукты, напитки и цветы, но в будущем ассортимент планируют расширять.
  • «Яндекс Еда» запустилась в России в 2018 году, в августе 2019-го вышла за пределы страны и начала работать в Казахстане через приложение «Такси», в 2021-м — в Беларуси, а в 2022-м — в Армении.
  • С 2018 года в Узбекистане работает сервис заказа такси и доставки Yandex Go. В октябре 2022-го «Яндекс» запланировал запустить в стране курсы программирования для школьников в 2023 году и сервис «Заправки», а в ноябре — начал продавать свои «умные» колонки.

#новость #яндекседа #узбекистан

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36 комментариев
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 Ale K

Интересно, там доставщики русские будут?

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Андрей Скоробогатов

интересно а почему вам это интересно

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Михаил Барабаш

работу человек ищет

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just a.

Гы 😁

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Nurbek Yuldoshev

Нет

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Ale K

Да

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F-117

Релоцированные 🤣

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fyp

Молодцы! Ташкенту как раз не хватало доставки еды. Додо пицца кстати там уже есть

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Igor Chimbur

Додо пицца и еда понятия прямо противоположные.

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Драка вегетарианца с людоедом

да ну, додстеры и курица там довольно хороши

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Igor Chimbur

Додстеры это маленькая херня для хипстеров, проще купить (заказать) нормальную шаурму, которая будет вкусней и питательней. Курица там посредственная. Не вижу ни одной причины отовариваться в Додо, когда в любом миллионнике десятки альтернатив.

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Дуайт Шрут

Зачем есть капусту, когда есть картошка?

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Вадим Синяшин

Курица у нас в Ташкенте чёткая. Я не думаю, что додо везёт продукты для готовки из других стран)

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Кирилл Кириллов

А что вкус курицы отличается от того, в какой стране она выращена? Какой-то куриный расизм

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Кирилл Кириллов

Правильно, зачем эти роллы ваши заморские ! Можно купить пакет риса в светофоре и рыбы и сделать в 10 раз дешевле!

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fyp

Мне нравится

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Igor Chimbur

Ну, кому то и сосиски молочные, и сыр "российский" нравится.

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Nurbek Yuldoshev

Давно хватал, только вы не знаете)

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Alex Petrofsky

Там есть Express24, с задачей более чем справляется

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Developer Nightmare

Наконец-то, а то местный Express24 это жесть: не видно ни того, где курьер и как едет, платежи тоже не из всех карт принимает (Humo не работает), курьеры каждый раз звонят чтобы уточнить куда нужно ехать (как я понял у них нет приложения которое указывает куда идти), даже через боты в телеграм удобнее заказывать из-за того что геолокацию кидаешь.

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Вася Пражкин
Кроме еды из ресторанов можно заказать продукты, напитки и цветы

А цветы в ресторанах откуда? Или это специфика Узбекистана и у них там в каждом шалмане цветы продают?

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Артур Ким

Из ресторанов только еда, все остальное из специализированных магазинов. Просто vc.ru где-то потерял предложение

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Igor Chimbur

Может как в Армении, где цветы на каждом углу продаются.

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Anton Innokentievich

а точно итс, а не мил? Или для узбеков сойдет?

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Драка вегетарианца с людоедом

только Уберу не говорите, а то расстроятся

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Саша Молодцов

Убер.СНГ был куплен Яндексом ;)

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Ivan Boldyrev

Ну, раз с Парижем не вышло...

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Доктор Богомол Тобогган

Успехов моему любимому сервису!

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1E0P4RD

Оплата картой мир будет работать также как в Казахстане?

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Eli

А цену доставки сразу 500 р. вьебали или пока по минималке?

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Natural Phobia

Яндекс насвай

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Артур Ким

Насвай, плов, тюбетейка... Какие еще стереотипы остались?

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Ale K

Героин

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Вадим Синяшин

Это уже Афганистан, брат

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Светлана

И что они там без этого говна делали.

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Ivan Boldyrev

Ели плов, пили чай.

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