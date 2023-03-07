«Яндекс Еда» начала работать в Ташкенте Статьи редакции
Это пятая страна присутствия сервиса.
- Сервис запустился в Узбекистане под названием Yandex Eats, сообщили в компании. К нему подключились уже более 200 ресторанов.
- Приложение доступно на трёх языках — русском, английском и узбекском.
- Среднее время доставки — 30 минут, заказы привозят курьеры из партнёрских логистических служб и ресторанов.
- Кроме еды из ресторанов можно заказать продукты, напитки и цветы, но в будущем ассортимент планируют расширять.
- «Яндекс Еда» запустилась в России в 2018 году, в августе 2019-го вышла за пределы страны и начала работать в Казахстане через приложение «Такси», в 2021-м — в Беларуси, а в 2022-м — в Армении.
- С 2018 года в Узбекистане работает сервис заказа такси и доставки Yandex Go. В октябре 2022-го «Яндекс» запланировал запустить в стране курсы программирования для школьников в 2023 году и сервис «Заправки», а в ноябре — начал продавать свои «умные» колонки.
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Интересно, там доставщики русские будут?
интересно а почему вам это интересно
работу человек ищет
Гы 😁
Нет
Да
Релоцированные 🤣
Молодцы! Ташкенту как раз не хватало доставки еды. Додо пицца кстати там уже есть
Додо пицца и еда понятия прямо противоположные.
да ну, додстеры и курица там довольно хороши
Додстеры это маленькая херня для хипстеров, проще купить (заказать) нормальную шаурму, которая будет вкусней и питательней. Курица там посредственная. Не вижу ни одной причины отовариваться в Додо, когда в любом миллионнике десятки альтернатив.
Зачем есть капусту, когда есть картошка?
Курица у нас в Ташкенте чёткая. Я не думаю, что додо везёт продукты для готовки из других стран)
А что вкус курицы отличается от того, в какой стране она выращена? Какой-то куриный расизм
Правильно, зачем эти роллы ваши заморские ! Можно купить пакет риса в светофоре и рыбы и сделать в 10 раз дешевле!
Мне нравится
Ну, кому то и сосиски молочные, и сыр "российский" нравится.
Давно хватал, только вы не знаете)
Там есть Express24, с задачей более чем справляется
Наконец-то, а то местный Express24 это жесть: не видно ни того, где курьер и как едет, платежи тоже не из всех карт принимает (Humo не работает), курьеры каждый раз звонят чтобы уточнить куда нужно ехать (как я понял у них нет приложения которое указывает куда идти), даже через боты в телеграм удобнее заказывать из-за того что геолокацию кидаешь.
А цветы в ресторанах откуда? Или это специфика Узбекистана и у них там в каждом шалмане цветы продают?
Из ресторанов только еда, все остальное из специализированных магазинов. Просто vc.ru где-то потерял предложение
Может как в Армении, где цветы на каждом углу продаются.
а точно итс, а не мил? Или для узбеков сойдет?
только Уберу не говорите, а то расстроятся
Убер.СНГ был куплен Яндексом ;)
Ну, раз с Парижем не вышло...
Успехов моему любимому сервису!
Оплата картой мир будет работать также как в Казахстане?
А цену доставки сразу 500 р. вьебали или пока по минималке?
Яндекс насвай
Насвай, плов, тюбетейка... Какие еще стереотипы остались?
Героин
Это уже Афганистан, брат
И что они там без этого говна делали.
Ели плов, пили чай.