Пиццерии Papa John's в России решили развиваться отдельно от американской сети — «Ъ» Статьи редакции
Они могут сменить «описание, историю и концепцию бренда».
- Сеть пиццерий Papa John's в России планирует развиваться отдельно от американской компании Papa John's International, сообщил «Ъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Для этого она изменит «описание, историю и концепцию бренда».
- Логотип Papa John's на отечественном сайте уже сменили на «Папа Джонс». Оператором доменных имён с конца 2022 года числится московское ООО «Комо» — оно же упоминается в товарных знаках, убедилось vc.ru.
- До этого доменами управляла «4 Папас» — структура кипрской PJ Western, заметила газета. Ещё одна её компания — «Пи Джей Евразия» — подала в конце февраля 2023 года заявку на регистрацию бренда «НашПапа», но подробности этого решения неизвестны.
- Papa John's International отказалась оказывать операционную и маркетинговую поддержку в России после 24 февраля, но местные заведения продолжали работать под международным брендом — их в стране более 190.
- Владелец мастер-франшизы Papa John's в России — американец Кристофер Уинн — ещё в марте 2022-го заявлял, что не хочет закрывать точки. Скорее всего, он и продолжит управлять российским бизнесом, считает источник «Ъ», сомневаясь в продаже активов кому-то другому.
- Разрыв связей с головной компанией может привести к изменению стандартов, что грозит ростом количества клиентских жалоб, отмечают в консалтинговой RestCon. Но во Franshiza.ru считают, что мастер-франшизы «без прямого представительства бренда в стране» находятся в выигрышном положении: пример тому — Burger King, по-прежнему работающий в прежнем формате.
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Историю?! Как папаша Джонс, что Рюрику родич, Русь от печенегов защищал?
ООО Батя Джонсов
Заказывал Джонса пару лет назад. Доставка долгая, на пиццу наляпали всего как попало, сухарем. Я за додо
Они даже рядом в сравнение не ставятся, вообще разный вкусовой уровень в пользу PJ
В новой концепции будет легенда, что папа ушел не за хлебом, а пиццу делать
ну головная компания уже это сделала, выгнав папу.
Логотип Papa John's на отечественном сайте уже сменили на «Папа Джонс»- ну хоть так, не стали придумывать своё и на том спасибо
папа Иванов похоронил бы бренд
username checks out :)
Батя Жека
"Разрыв связей с головной компанией может привести к изменению стандартов, что грозит ростом количества клиентских жалоб, отмечают в консалтинговой RestCon."
отец Иоанн
оу, у них еще легенда была?! а так в принципе все понятно - головная компания их кинула по сути, было бы странно после этого развиваться с оглядкой на них
Покажите к о папа
Портить нечего. Они испортились ещё года с 2014, с первых санкций. Стали хуже ингредиенты и хуже пицца.