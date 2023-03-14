Еда
Полина Лааксо

Пиццерии Papa John's в России решили развиваться отдельно от американской сети — «Ъ» Статьи редакции

Они могут сменить «описание, историю и концепцию бренда».

Источник: YouTube
  • Сеть пиццерий Papa John's в России планирует развиваться отдельно от американской компании Papa John's International, сообщил «Ъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Для этого она изменит «описание, историю и концепцию бренда».
  • Логотип Papa John's на отечественном сайте уже сменили на «Папа Джонс». Оператором доменных имён с конца 2022 года числится московское ООО «Комо» — оно же упоминается в товарных знаках, убедилось vc.ru.
  • До этого доменами управляла «4 Папас» — структура кипрской PJ Western, заметила газета. Ещё одна её компания — «Пи Джей Евразия» — подала в конце февраля 2023 года заявку на регистрацию бренда «НашПапа», но подробности этого решения неизвестны.
  • Papa John's International отказалась оказывать операционную и маркетинговую поддержку в России после 24 февраля, но местные заведения продолжали работать под международным брендом — их в стране более 190.
  • Владелец мастер-франшизы Papa John's в России — американец Кристофер Уинн — ещё в марте 2022-го заявлял, что не хочет закрывать точки. Скорее всего, он и продолжит управлять российским бизнесом, считает источник «Ъ», сомневаясь в продаже активов кому-то другому.
  • Разрыв связей с головной компанией может привести к изменению стандартов, что грозит ростом количества клиентских жалоб, отмечают в консалтинговой RestCon. Но во Franshiza.ru считают, что мастер-франшизы «без прямого представительства бренда в стране» находятся в выигрышном положении: пример тому — Burger King, по-прежнему работающий в прежнем формате.
Торговля
Полина Лааксо
«Материнская Papa John's следует за политическими ветрами, а у меня времени нет: нужно думать о сотрудниках и клиентах» Статьи редакции

Владелец франшизы Papa John's в России, американец Кристофер Уинн, объясняет, почему не хочет уходить из страны.

Источник: Tasting Table

#papajohns #новость

878 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.
Они могут сменить «описание, историю и концепцию бренда»

Историю?! Как папаша Джонс, что Рюрику родич, Русь от печенегов защищал?

Ответить
Развернуть ветку
Артем

ООО Батя Джонсов

Ответить
Развернуть ветку
Энтони Лавджой

Заказывал Джонса пару лет назад. Доставка долгая, на пиццу наляпали всего как попало, сухарем. Я за додо

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Епанчинцев

Они даже рядом в сравнение не ставятся, вообще разный вкусовой уровень в пользу PJ

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Толстых

В новой концепции будет легенда, что папа ушел не за хлебом, а пиццу делать

Ответить
Развернуть ветку
fffggg gggfff
Они могут сменить «описание, историю и концепцию бренда».

ну головная компания уже это сделала, выгнав папу.

Ответить
Развернуть ветку
Дима Котов

Логотип Papa John's на отечественном сайте уже сменили на «Папа Джонс»- ну хоть так, не стали придумывать своё и на том спасибо
папа Иванов похоронил бы бренд

Ответить
Развернуть ветку
Vitaliy Ivanov
Ответить
Развернуть ветку
Philipp Novikov

username checks out :)

Ответить
Развернуть ветку
Деда Миша

Батя Жека

Ответить
Развернуть ветку
Lauren Simmons

"Разрыв связей с головной компанией может привести к изменению стандартов, что грозит ростом количества клиентских жалоб, отмечают в консалтинговой RestCon."

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

отец Иоанн

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

оу, у них еще легенда была?! а так в принципе все понятно - головная компания их кинула по сути, было бы странно после этого развиваться с оглядкой на них

Ответить
Развернуть ветку
Барон Люберецкий

Покажите к о папа

Ответить
Развернуть ветку
●Deep●

Портить нечего. Они испортились ещё года с 2014, с первых санкций. Стали хуже ингредиенты и хуже пицца.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
null