«Яндекс Еда» будет развивать сервис корпоративного питания под брендом «Ланч Карта» Статьи редакции
Он быстро растёт, и новый бренд поможет развивать его ещё эффективнее, говорят в компании.
- 13 марта 2023 года «Яндекс» подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Ланч Карта», заметил vc.ru.
- В «Яндекс Еде» рассказали, что это бренд для услуги корпоративного питания, которую сервис доставки еды развивает с июля 2022 года. С названием и логотипом «Еда» сможет эффективнее продвигать сервис среди бизнеса и повысить его узнаваемость, говорят в компании.
- «Ланч Карта» позволяет сотрудникам оплачивать питание с помощью QR-кода: на кассе нужно отсканировать его телефоном и заплатить в приложении «Еды». Деньги списываются с корпоративного счёта. Компания может установить для сотрудников ежедневный лимит расходов и выбрать конкретные дни — например, только будни.
- Сервис доступен во всех регионах присутствия «Еды». По собственным данным, к нему сейчас подключены более 2500 компаний.
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Надеюсь, кормить будут не только завтраками.
Да, можно будет ещё и послезавтрак получить
Оставайтесь, пожалуйста, на линии я уточню что без соли вы доедаете.
«Яндекс-крошки» - ЕСТЬ всё, что осталось
Ожидаем новый сервис: Яндекс-хлебные-крошки
Ланч карта - теперь и ваши корпаративные данные в общественном доступе
Ну круто же) А то со своими судочками ходить иногда не очень
А заказать из ближайшего ресторана?
*пс - сейчас будет битва судочки VS ссобойки))
На стоп-слове "тормозок" расходимся.
Ну тут финансовый вопрос стоит)
Я просто до 2011-го была в найме, и нам так надоело это всё)
В итоге договорились с ближайшим рестиком на хорошую скидку на ежебудничные 44, по-моему, обеда. Это же давняя тема, все дают скидку на бизнес-ланчи.
Вы все 44 сотрудников ходили разом в рестик в обед?
Нет, я думала, что беседую в ключе темы доставка еды)) И делаю это в диалоге про еду с собой на работу.А заказать из ближайшего ресторана?
А ели в офисе все в разных местах, в клиентской зоне есть было запрещено, поэтому часть сотрудников ела в мини-кухне, часть у себя на рабочих местах.
Ну это копец прямо. С таким количеством ртов уже собственную столовую надо организовывать.
Да лан, ты что, 44 рта - это ж разве много? Ты представь, сколько народу на этажах Межрегионгаза на Теплаке? Там да, там столовая только для них и свой фитнес(
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если будет недорого,то прекрасная новость
а из я го они выпилятся когда? ну чтоб как самостоятельный продукт, именно поэтому перестал обновлять апку после того как из я такси начало превращаться в помойку
Вы скажите спасибо, что они это хотя-бы всё в яндекс старт не запихнули!
А профит то в чём для сотрудников и для компаний?
так профит яндексу нужен…
придумайте шутку про хлебные карточки, пожалуйста
Зарплата карточками на еду будет тебе платиться а не шуточками)
Если проект не международный, а внутрироссийский, то логичнее было бы заменить слово ланч на обед.
Да в офисе по три раза в день жрут
Линч карта
Шутки про электронную борду ланчей - ebланч уже были?
думают что новое название при неизменной системе что-то новое дает?
А если принципиально не пользуешься поделиями мочегонной компании и нет желания ставить это себе на телефон?
Должен быть альтернативный вариант оплаты с корп. счета
А что мешает оставаться принципиальным дальше и продолжать питаться так, как если бы этого сервиса не было?
Теперь понятно зачем Яндекс назад в офис всех загнал