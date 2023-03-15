Еда
Таня Боброва

«Яндекс Еда» будет развивать сервис корпоративного питания под брендом «Ланч Карта» Статьи редакции

Он быстро растёт, и новый бренд поможет развивать его ещё эффективнее, говорят в компании.

  • 13 марта 2023 года «Яндекс» подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Ланч Карта», заметил vc.ru.
Из заявки в Роспатент
  • В «Яндекс Еде» рассказали, что это бренд для услуги корпоративного питания, которую сервис доставки еды развивает с июля 2022 года. С названием и логотипом «Еда» сможет эффективнее продвигать сервис среди бизнеса и повысить его узнаваемость, говорят в компании.
  • «Ланч Карта» позволяет сотрудникам оплачивать питание с помощью QR-кода: на кассе нужно отсканировать его телефоном и заплатить в приложении «Еды». Деньги списываются с корпоративного счёта. Компания может установить для сотрудников ежедневный лимит расходов и выбрать конкретные дни — например, только будни.
  • Сервис доступен во всех регионах присутствия «Еды». По собственным данным, к нему сейчас подключены более 2500 компаний.

#новость #яндекседа

1683 просмотров
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30 комментариев
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 Вадим Д.

Надеюсь, кормить будут не только завтраками.

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Игошин Артемий

Да, можно будет ещё и послезавтрак получить

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Даниил Ганопольский

Оставайтесь, пожалуйста, на линии я уточню что без соли вы доедаете.

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In the Abyss
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An Clim

«Яндекс-крошки» - ЕСТЬ всё, что осталось

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Dim ABC

Ожидаем новый сервис: Яндекс-хлебные-крошки

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Domorost

Ланч карта - теперь и ваши корпаративные данные в общественном доступе

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Павлов

Ну круто же) А то со своими судочками ходить иногда не очень

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S1m0ne

А заказать из ближайшего ресторана?
*пс - сейчас будет битва судочки VS ссобойки))
На стоп-слове "тормозок" расходимся.

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Павлов

Ну тут финансовый вопрос стоит)

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S1m0ne

Я просто до 2011-го была в найме, и нам так надоело это всё)
В итоге договорились с ближайшим рестиком на хорошую скидку на ежебудничные 44, по-моему, обеда. Это же давняя тема, все дают скидку на бизнес-ланчи.

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Андрей Иванов

Вы все 44 сотрудников ходили разом в рестик в обед?

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S1m0ne

Нет, я думала, что беседую в ключе темы доставка еды)) И делаю это в диалоге про еду с собой на работу.

А заказать из ближайшего ресторана?

А ели в офисе все в разных местах, в клиентской зоне есть было запрещено, поэтому часть сотрудников ела в мини-кухне, часть у себя на рабочих местах.

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Андрей Иванов

Ну это копец прямо. С таким количеством ртов уже собственную столовую надо организовывать.

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S1m0ne

Да лан, ты что, 44 рта - это ж разве много? Ты представь, сколько народу на этажах Межрегионгаза на Теплаке? Там да, там столовая только для них и свой фитнес(

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Павел Антипов

если будет недорого,то прекрасная новость

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неформат

а из я го они выпилятся когда? ну чтоб как самостоятельный продукт, именно поэтому перестал обновлять апку после того как из я такси начало превращаться в помойку

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Андрей Иванов

Вы скажите спасибо, что они это хотя-бы всё в яндекс старт не запихнули!

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Алекс Д.

А профит то в чём для сотрудников и для компаний?

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Александр Б.

так профит яндексу нужен…

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Pavel Zakharov

придумайте шутку про хлебные карточки, пожалуйста

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Евгений Широков

Зарплата карточками на еду будет тебе платиться а не шуточками)

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Riado

Если проект не международный, а внутрироссийский, то логичнее было бы заменить слово ланч на обед.

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Перечитатель

Да в офисе по три раза в день жрут

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Maxim R

Линч карта

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Даниил Ганопольский

Шутки про электронную борду ланчей - ebланч уже были?

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Neutron

думают что новое название при неизменной системе что-то новое дает?

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Невероятный Блондин
на кассе нужно отсканировать его телефоном и заплатить в приложении «Еды».

А если принципиально не пользуешься поделиями мочегонной компании и нет желания ставить это себе на телефон?

Должен быть альтернативный вариант оплаты с корп. счета

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Ivan Mart

А что мешает оставаться принципиальным дальше и продолжать питаться так, как если бы этого сервиса не было?

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Перечитатель

Теперь понятно зачем Яндекс назад в офис всех загнал

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