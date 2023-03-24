«2ГИС» отметил на карте, какие кафе и бары в России пользовались наибольшей популярностью у пользователей в 2022 году Статьи редакции
Лидерам дали особую метку — это может помочь им привлечь ещё больше новых гостей.
- «2ГИС» проанализировал данные по 73 тысячам кафе, кофеен, баров, ресторанов, гастропабов и фудмоллов всей страны. Лучшими признали 1017 точек: найти их на карте можно по значку с короной, если выбрать категорию «Поесть», проверил редактор vc.ru. Метка появилась также в карточках заведений, а ещё стал доступен поисковый фильтр «Премия 2ГИС».
- Алгоритмы «2ГИС» учли, какие заведения жители и туристы чаще всего искали на карте и в справочнике сервиса, а также кому из них больше звонили и писали по номерам и в соцсетях, указанных в карточках. Ещё две метрики — это количество загруженных в отзывы фотографий и число положительных рецензий (наибольший вес получили отзывы авторов, которые много пишут про общепит).
- «Победители» расположились в 31 городе. Больше всего их в Москве (285), Санкт-Петербурге (90) и Новосибирске (43). Помимо этого, компания определила лучшие точки в Астане, Алматы и Бишкеке — в сумме это 68 заведений.
- Первую премию «2ГИС» провёл в 2015 году по итогам 2014-го и сразу по нескольким сферам. С начала пандемии рейтинги не публиковали. Популярность общепита оценивали и раньше, но теперь учли данные по нему отдельно — и анализировали статистику по всем районам, а не только центральным.
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Но они ведь и так лидеры....
дайте бургер кингу стать еще большим лидером, чем он уже есть.... жалко, что ли.....
но хотят таковыми и остаться)
Продам лидерство, за дорого (с) 2ГИС
Красавчики 2Гис. Очень жду, когда будет интеграция для сайтов. Желательно бесплатная. Думаю что будут вставлять повсеместно.
2Гис, карта за которую не стыдно
хорошо бы сделать подгрузку хотя бы минимального меню, чтобы понимать ценовой уровень заведения.
время алко-тура))
Для алкотура кафешки не нужны) там нужно отмечать магазины со вкусными ценами и хорошим ассортиментом)
Да-да. И карту открытых подъездов
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Не, здесь уже эволюция произошла. В кои-то веки появились отметки с общественными туалетами. Теперь можно приобщиться к аристократии)
Они же всегда подсвечивали тех, кто заплатил за продвижение. Доминос и БК вроде и раньше отображалась чаще остальных
Многие заведения не рекламируются, но имеют дикую популярность.
И просто даже реклама не нужна.
Тут ты не совсем прав.
Прав в том что когда компания рекламируется и сервис там соответствующий. Конечно туда будет ходить большое кол-во людей
Ну я засомневался, когда увидел Сабвей на карте в Москве)
2Гис молодцы! Ещё бы в профиле сделали выбор любимых напитков (предлагаю начать с крафтового пива, прям по стилям) и на карте с рейтингами где сто предлагают (-:
обойти все бары на районе за вечер пятницы, звучит как вызов
Что лучше, 2ГИС или Я.Карты, и почему?