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Полина Лааксо

«2ГИС» отметил на карте, какие кафе и бары в России пользовались наибольшей популярностью у пользователей в 2022 году Статьи редакции

Лидерам дали особую метку — это может помочь им привлечь ещё больше новых гостей.

  • «2ГИС» проанализировал данные по 73 тысячам кафе, кофеен, баров, ресторанов, гастропабов и фудмоллов всей страны. Лучшими признали 1017 точек: найти их на карте можно по значку с короной, если выбрать категорию «Поесть», проверил редактор vc.ru. Метка появилась также в карточках заведений, а ещё стал доступен поисковый фильтр «Премия 2ГИС».
  • Алгоритмы «2ГИС» учли, какие заведения жители и туристы чаще всего искали на карте и в справочнике сервиса, а также кому из них больше звонили и писали по номерам и в соцсетях, указанных в карточках. Ещё две метрики — это количество загруженных в отзывы фотографий и число положительных рецензий (наибольший вес получили отзывы авторов, которые много пишут про общепит).
  • «Победители» расположились в 31 городе. Больше всего их в Москве (285), Санкт-Петербурге (90) и Новосибирске (43). Помимо этого, компания определила лучшие точки в Астане, Алматы и Бишкеке — в сумме это 68 заведений.
Точки в Санкт-Петербурге
  • Первую премию «2ГИС» провёл в 2015 году по итогам 2014-го и сразу по нескольким сферам. С начала пандемии рейтинги не публиковали. Популярность общепита оценивали и раньше, но теперь учли данные по нему отдельно — и анализировали статистику по всем районам, а не только центральным.

#общепит #новость #2гис

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17 комментариев
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 Сергей Я
Лидерам дали особую метку — это может помочь им привлечь новых гостей.

Но они ведь и так лидеры....

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Полина Лааксо
Автор

дайте бургер кингу стать еще большим лидером, чем он уже есть.... жалко, что ли.....

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Владимир Гусев

но хотят таковыми и остаться)

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Не очень хороший человек

Продам лидерство, за дорого (с) 2ГИС

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Domorost

Красавчики 2Гис. Очень жду, когда будет интеграция для сайтов. Желательно бесплатная. Думаю что будут вставлять повсеместно.

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Леопольд

2Гис, карта за которую не стыдно

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Yakovlev

хорошо бы сделать подгрузку хотя бы минимального меню, чтобы понимать ценовой уровень заведения.

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Эдуард Самойлов

время алко-тура))

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Евгений Широков

Для алкотура кафешки не нужны) там нужно отмечать магазины со вкусными ценами и хорошим ассортиментом)

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Григорий Матасов

Да-да. И карту открытых подъездов
( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Евгений Широков

Не, здесь уже эволюция произошла. В кои-то веки появились отметки с общественными туалетами. Теперь можно приобщиться к аристократии)

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Виталий Кузнецов

Они же всегда подсвечивали тех, кто заплатил за продвижение. Доминос и БК вроде и раньше отображалась чаще остальных

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Иван Малых

Многие заведения не рекламируются, но имеют дикую популярность.
И просто даже реклама не нужна.

Тут ты не совсем прав.

Прав в том что когда компания рекламируется и сервис там соответствующий. Конечно туда будет ходить большое кол-во людей

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Виталий Кузнецов

Ну я засомневался, когда увидел Сабвей на карте в Москве)

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Вадим Демидов

2Гис молодцы! Ещё бы в профиле сделали выбор любимых напитков (предлагаю начать с крафтового пива, прям по стилям) и на карте с рейтингами где сто предлагают (-:

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Елена Игоревна

обойти все бары на районе за вечер пятницы, звучит как вызов

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Alexander

Что лучше, 2ГИС или Я.Карты, и почему?

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