Письма, озаглавленные «Требования (претензия) об изъятии из оборота контрафактных товаров, на которых незаконно размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками Jägermeister», распространяют не соответствующую действительности информацию […], что могло повлечь негативные последствия, […] несмотря на отсутствие судебного акта, устанавливающего контрафактность.