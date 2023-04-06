Еда
Таня Боброва

ФАС выдала предупреждение Jägermeister после жалобы калужского производителя ликёра Alter Heiler Статьи редакции

Предприятие пожаловалось на немецкую компанию в конце 2022 года из-за того, что та якобы пыталась запретить ему продавать собственные ликёры с похожими этикетками.

  • ФАС выдала Mast-Jägermeister, которая выпускает ликёр Jägermeister, предупреждение — немецкая компания его исполнила. Об этом vc.ru сообщили в антимонопольной службе: «В связи с этим в отношении Mast-Jägermeister не возбуждалось дело о нарушении антимонопольного законодательства».
  • О том, что ФАС признала Mast-Jägermeister нарушившей закон «О защите конкуренции» из-за требований к ликёро-водочному заводу «Кристалл» прекратить продажу биттеров Alter Heiler и Konig Heiler, 6 апреля 2023 года написал ТАСС со ссылкой на калужский завод. Регулятор уточнил vc.ru, что не признавал компанию нарушителем.
  • «Кристалл» пожаловался в ФАС на Jägermeister в декабре 2022 года. Он утверждал, что немецкая компания давит на него и ритейлеров, пытаясь запретить выпускать в России собственные биттеры. Представляющая Mast-Jägermeister московская компания в обращениях к ритейлерам называет напитки контрафактом, писал завод.

Письма, озаглавленные «Требования (претензия) об изъятии из оборота контрафактных товаров, на которых незаконно размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками Jägermeister», распространяют не соответствующую действительности информацию […], что могло повлечь негативные последствия, […] несмотря на отсутствие судебного акта, устанавливающего контрафактность.

из материалов ФАС (цитата по ТАСС)
  • «Кристалл» добавил агентству, что готовит иск, поскольку несколько партнёров остановили продажи — это «привело к упущенной прибыли, дополнительным затратам и репутационному ущербу». Пока же завод направил Mast-Jägermeister досудебную претензию.
  • Jägermeister приостановил поставки в Россию в ноябре 2022 года, говорили участники рынка. Тогда же «Кристалл» начал поставки травяных ликёров Alter Heiler и Konig Heiler. В январе 2023-го калужское предприятие не смогло зарегистрировать комбинированное обозначение Alter Heiler — Роспатент счёл его сходным до степени смешения с регистрациями Mast-Jägermeister.
  • Теперь компания сказала ТАСС, что разработала новый дизайн этикетки и бутылки для своих биттеров, чтобы «максимально повысить узнаваемость выпускаемой продукции».
Старая этикетка Alter Heiler / Источник: Unipack.ru

#новость #фас #jagermeister

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23 комментария
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 Вадим Д.

Охереть «конкуренция», конечно.
Делаешь подобие (хорошее или плохое — хз, нет желания пробовать) чего-то, в данном случае — вкусного ягера, бычишь на производителя оригинала — ты молодец, «справедливость» торжествует.

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Sergei Timofeyev

Защита российского производителя с похожим названием.

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Вадим Д.

Ага, защита от здравого смысла в стране круто работает.

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Иван Серик

Защита от оборзевших немцев!

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Sergei Timofeyev

Пфф... за сто лет не понял ещё? :)

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ЧятЖПТ

Так производитель остановил поставки-оригинал не продается больше в России

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Евгений Стагис

Предприятие пожаловалось на немецкую компанию
Имеют они еще наглость жаловаться

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Pasha Z

Да там 95% всего дизайна скопировано - они даже не пытались в своеобразно уникальную этикетку, хотя вариантов можно было накидать вагон.

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Mike

конечно не пытались, ведь целью было отжать часть покупателей оригинала

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cmpstrn

Произошел цап-царап.

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sunblade

Скоро на разливуху перейдем

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Gre Li

Что-то я не понял, а причём здесь ФАС вообще? Если ушли с рынка, то о злоупотреблении монополией речи не идёт. Авторские права вообще не в зоне ФАС, но скорее они должны пресекать нарушения с рекламой похожей на торговую марку правообладателя. Какая тут вообще правовая основа?

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Сидор

Нет правовой основы. Да и откуда ей взяться?

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M.R.T.

Охренели делать лучше наших

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Hero

Как дети бл*ть, сразу к родителям жаловаться

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Askar Tuleev

Ура! Настало время придумать свой особенный бренд в России, который давно все знают!

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Roman

Как насчёт древокоина, как альтернативы биткоина? И биток запретить, с принудительным обменом 1:1 на древокоин. (Отсылка к Пелевину)

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Андрей Матросов

Лучше отечественную шнягу пить, чем немецкую

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Булка хлеба

А еще у нас теперь шампанское это то что в рф сделано.

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Dmitriy Nedostup

Это да, но это не отменяет, что у нас очень много достойных производителей игристого.

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iDark Ogr

Пейте Белугу с икорочкой

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Зелёный Крокодил

Их нет в стране , чего жаловаться ? А Африке же Гуччи не жалуется что футболки гучи продают

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Ави

Тортуга, нечего тут добавить

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