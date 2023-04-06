ФАС выдала предупреждение Jägermeister после жалобы калужского производителя ликёра Alter Heiler Статьи редакции
Предприятие пожаловалось на немецкую компанию в конце 2022 года из-за того, что та якобы пыталась запретить ему продавать собственные ликёры с похожими этикетками.
- ФАС выдала Mast-Jägermeister, которая выпускает ликёр Jägermeister, предупреждение — немецкая компания его исполнила. Об этом vc.ru сообщили в антимонопольной службе: «В связи с этим в отношении Mast-Jägermeister не возбуждалось дело о нарушении антимонопольного законодательства».
- О том, что ФАС признала Mast-Jägermeister нарушившей закон «О защите конкуренции» из-за требований к ликёро-водочному заводу «Кристалл» прекратить продажу биттеров Alter Heiler и Konig Heiler, 6 апреля 2023 года написал ТАСС со ссылкой на калужский завод. Регулятор уточнил vc.ru, что не признавал компанию нарушителем.
- «Кристалл» пожаловался в ФАС на Jägermeister в декабре 2022 года. Он утверждал, что немецкая компания давит на него и ритейлеров, пытаясь запретить выпускать в России собственные биттеры. Представляющая Mast-Jägermeister московская компания в обращениях к ритейлерам называет напитки контрафактом, писал завод.
- «Кристалл» добавил агентству, что готовит иск, поскольку несколько партнёров остановили продажи — это «привело к упущенной прибыли, дополнительным затратам и репутационному ущербу». Пока же завод направил Mast-Jägermeister досудебную претензию.
- Jägermeister приостановил поставки в Россию в ноябре 2022 года, говорили участники рынка. Тогда же «Кристалл» начал поставки травяных ликёров Alter Heiler и Konig Heiler. В январе 2023-го калужское предприятие не смогло зарегистрировать комбинированное обозначение Alter Heiler — Роспатент счёл его сходным до степени смешения с регистрациями Mast-Jägermeister.
- Теперь компания сказала ТАСС, что разработала новый дизайн этикетки и бутылки для своих биттеров, чтобы «максимально повысить узнаваемость выпускаемой продукции».
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Охереть «конкуренция», конечно.
Делаешь подобие (хорошее или плохое — хз, нет желания пробовать) чего-то, в данном случае — вкусного ягера, бычишь на производителя оригинала — ты молодец, «справедливость» торжествует.
Защита российского производителя с похожим названием.
Ага, защита от здравого смысла в стране круто работает.
Защита от оборзевших немцев!
Пфф... за сто лет не понял ещё? :)
Так производитель остановил поставки-оригинал не продается больше в России
Предприятие пожаловалось на немецкую компанию
Имеют они еще наглость жаловаться
Да там 95% всего дизайна скопировано - они даже не пытались в своеобразно уникальную этикетку, хотя вариантов можно было накидать вагон.
конечно не пытались, ведь целью было отжать часть покупателей оригинала
Произошел цап-царап.
Скоро на разливуху перейдем
Что-то я не понял, а причём здесь ФАС вообще? Если ушли с рынка, то о злоупотреблении монополией речи не идёт. Авторские права вообще не в зоне ФАС, но скорее они должны пресекать нарушения с рекламой похожей на торговую марку правообладателя. Какая тут вообще правовая основа?
Нет правовой основы. Да и откуда ей взяться?
Охренели делать лучше наших
Как дети бл*ть, сразу к родителям жаловаться
Ура! Настало время придумать свой особенный бренд в России, который давно все знают!
Как насчёт древокоина, как альтернативы биткоина? И биток запретить, с принудительным обменом 1:1 на древокоин. (Отсылка к Пелевину)
Лучше отечественную шнягу пить, чем немецкую
А еще у нас теперь шампанское это то что в рф сделано.
Это да, но это не отменяет, что у нас очень много достойных производителей игристого.
Пейте Белугу с икорочкой
Их нет в стране , чего жаловаться ? А Африке же Гуччи не жалуется что футболки гучи продают
Тортуга, нечего тут добавить