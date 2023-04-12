Владелец бывших ресторанов McDonald's в Беларуси подал заявку на регистрацию бренда Mak.by Статьи редакции
Пока рестораны работают без названия с вывеской «Мы открыты».
- Белорусская компания «КСБ Виктори Рестораны», управлявшая сетью McDonald's в стране, 5 апреля 2023 года подала заявку на регистрацию товарного знака Mak.by. Информация есть в базе данных Национального центра интеллектуальной собственности.
- С ноября 2022 года рестораны сети работают под вывеской «Мы открыты!», пишет агентство «Прайм». Также они называются в справочниках, например, в Google Maps и «2ГИС», логотип размещён на сайте и в соцсетях сети, убедился vc.ru. Тогда же российская «Вкусно — и точка» заявляла, что рестораны откроются под её брендом.
- В конце марта 2023-го представители «КСБ Виктори Рестораны» сообщили, что рестораны продолжают работать без бренда, а вывеска «Мы открыты» — «просто информирует клиентов, что объекты общественного питания работают».
- Всего в Беларуси — 25 бывших ресторанов McDonald's в шести городах. Официально «КСБ Виктори Рестораны» не комментирует новый формат работы, но из меню и с упаковки исчезли все названия и упоминания McDonald's.
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Mak.byk
iMakЬу
МакЪУЪ. Чтоб наверняка.
Логотип уже есть!
MacBook
МакБык?! Ужас.
норм, на опыте после точки
и сердце норм, а не точки непонятные
Бренд «Мы открыты» явно поудачнее будет, чем «Вкусно и точка».
Вот почему где-то нормально называют, а где-то вкусно и точка) Или "Давай полегче"
mak bye bye
Нууууу, "МакБай" звучит лучше понятно чего. Лого на 4-, в целом - норм. Особенно если макдак на схожесть не триггернется.
И остались он мака Вкусноточка и МакЬу.
Еще в Казахстане «Мы открыты»
ну мне это название больше нравится чем вкусно и точка
А почему не Bul.by?
Makeby
Маkbylka
годно, как и "Мы открыты"
Слово Мак разве не забито Маком?
Mac вроде, а не Маk
Оба названия хороши, можно позаимствовать хоть «мы открыты», хоть «мак.рф» - будет лучше той совковщины, что у нас сейчас (
Удар в спину
Лучше чем вкус очка)
МаКвБак
Собственно, что мешало нашему филиалу взять Mak.ru?
Ну вот норм вариант то.