Еда
Маша Цепелева

Владелец бывших ресторанов McDonald's в Беларуси подал заявку на регистрацию бренда Mak.by Статьи редакции

Пока рестораны работают без названия с вывеской «Мы открыты».

  • Белорусская компания «КСБ Виктори Рестораны», управлявшая сетью McDonald's в стране, 5 апреля 2023 года подала заявку на регистрацию товарного знака Mak.by. Информация есть в базе данных Национального центра интеллектуальной собственности.
  • С ноября 2022 года рестораны сети работают под вывеской «Мы открыты!», пишет агентство «Прайм». Также они называются в справочниках, например, в Google Maps и «2ГИС», логотип размещён на сайте и в соцсетях сети, убедился vc.ru. Тогда же российская «Вкусно — и точка» заявляла, что рестораны откроются под её брендом.
  • В конце марта 2023-го представители «КСБ Виктори Рестораны» сообщили, что рестораны продолжают работать без бренда, а вывеска «Мы открыты» — «просто информирует клиентов, что объекты общественного питания работают».
  • Всего в Беларуси — 25 бывших ресторанов McDonald's в шести городах. Официально «КСБ Виктори Рестораны» не комментирует новый формат работы, но из меню и с упаковки исчезли все названия и упоминания McDonald's.

#новость #mcdonalds

1051 просмотров
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26 комментариев
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 Pavel Cree

Mak.byk

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Вадим Д.

iMakЬу

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Darth Swordman

МакЪУЪ. Чтоб наверняка.

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Вадим Д.

Логотип уже есть!

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ILYAS MUKHTAR

MacBook

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Вадим Д.

МакБык?! Ужас.

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Maxim Stroganov

норм, на опыте после точки

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Павел Туганов

и сердце норм, а не точки непонятные

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unknown

Бренд «Мы открыты» явно поудачнее будет, чем «Вкусно и точка».

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Лиса Пенькова

Вот почему где-то нормально называют, а где-то вкусно и точка) Или "Давай полегче"

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Печенька

mak bye bye

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Михаил Стерлин

Нууууу, "МакБай" звучит лучше понятно чего. Лого на 4-, в целом - норм. Особенно если макдак на схожесть не триггернется.

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Вадим Д.

И остались он мака Вкусноточка и МакЬу.

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ILYAS MUKHTAR

Еще в Казахстане «Мы открыты»

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Виктор Баринов

ну мне это название больше нравится чем вкусно и точка

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Topre

А почему не Bul.by?

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Flashback FM

Makeby
Маkbylka

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Daniil Levi

годно, как и "Мы открыты"

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Константин Приветов

Слово Мак разве не забито Маком?

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Allestor Klei

Mac вроде, а не Маk

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Bravemoon

Оба названия хороши, можно позаимствовать хоть «мы открыты», хоть «мак.рф» - будет лучше той совковщины, что у нас сейчас (

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Невероятный Блондин
Тогда же российская «Вкусно — и точка» заявляла, что рестораны откроются под её брендом.

Удар в спину

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Umbrella Corporation

Лучше чем вкус очка)

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ne01100001001

МаКвБак

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Allestor Klei

Собственно, что мешало нашему филиалу взять Mak.ru?

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g1mb0s

Ну вот норм вариант то.

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