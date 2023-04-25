Меню не изменится, франчайзи будут развивать рестораны под брендом KFC: владелец Rostic's — о ребрендинге и планах сети Статьи редакции
Главное из интервью РБК с Константином Котовым — владельцем «Смарт сервис», которая выкупила собственные рестораны KFC в России.
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- Yum! Brands, владеющая KFC, объявила о планах уйти из России в марте 2022 года, а в июле сообщила, что передаст собственные 70 ресторанов и права на мастер-франшизу ижевскому франчайзи. В апреле 2023-го Yum! Brands завершила сделку по продаже активов и окончательно ушла из страны.
- Покупателем стало ООО «Смарт сервис» Константина Котова и Андрея Осколкова. Оно обязалось переименовать все точки и подало заявки на регистрацию бренда и логотипа Rostic’s. В феврале 2023-го компания выкупила ещё более 200 ресторанов у польского франчайзи сети. Суммарно «Смарт сервис» будет управлять 326 точками.
Про заключение сделки
- Обсуждать её начали в июле 2022 года. Вступить в переговоры предложила сама Yum! Brands, утверждает Котов.
- В декабре сделку одобрила правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. Получив разрешение, «Смарт сервис» заплатила в бюджет 10% от суммы сделки. Право обратного выкупа «осталось на усмотрение сторон».
- Сумму сделки Котов не раскрывает, но уточняет, что она была «рыночной», так как «символические суммы» правительство не одобряет. Он рассказал только, что цена была в рублях, а сумму посчитали исходя из оценки бизнеса и его перспектив. Определённую составляющую внесли обязательства по смене бренда.
Про бренд Rostic's
- Ребрендинг — одно из условий по передаче бизнеса. Рестораны KFC, принадлежавшие Yum! Brands, стоят закрытыми с марта 2022 года. Теперь они могут открыться — но под брендом Rostic’s. Коллективы и меню останутся теми же.
- По условиям сделки перейти к названию Rostic’s должны не только собственные рестораны Yum! Brands, но и те, что «Смарт сервис» развивала в регионах — 41 точка. Сделать это нужно за пять месяцев, но в планах компании — «чтобы всё закончилось за три месяца».
- Первый ресторан Rostic’s откроется 25 апреля в центре Москвы на месте бывшего KFC. Всего до конца лета 2023 года под этот бренд перейдут около ста ресторанов.
- Финансировать ребрендинг будут из оборота текущего бизнеса. Как быстро перейдут с одного бренда на другой и какими будут отношения компаний, если Yum! Brands захочет вернуться, — «это вопрос». Но Котов такую возможность не исключает и утверждает, что это будут «чисто коммерческие отношения», которые «нужно будет строить заново».
Про дизайн и меню
- Меню Rostic’s и KFC абсолютно идентичны, за исключением двух названий, закреплённых за Yum! Brands, — «Твистер» и «Боксмастер». Их изменят: «Твистер» будет называться «Шеф-ролл», а «Боксмастер» — «Ростмастер».
- Проблем с продуктами нет: «базовые» — курица, булочка, лепёшка, салатный лист — локализованы в России, но некоторые позиции подорожали. То же самое касается и напитков.
- Новый дизайн не сильно отличается от уже существующего. Поменяли вывески и некоторые элементы, но сам бренд сохранит «аутентичность». В будущем он может измениться, но пока «Смарт сервис» старается «не ломать матрицу»: чтобы люди приходили в рестораны и узнавали их.
Про ребрендинг и «соседство» KFC и Rostic's
- Бренд KFC будет уходить из России постепенно: до конца 2023 года под вывеску Rostic’s перейдут только 10% от общего количества ресторанов. Всего в стране больше 1100 точек KFC, это крупнейшая по количеству заведений сеть фастфуда в России.
- Большинство ресторанов открывали по франшизе местные партнёры Yum! Brands: в основном региональные бизнесы, которые управляют 30-40 ресторанами. Крупнейший франчайзи — ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» (принадлежит ВТБ и группе инвесторов, в числе которых — арабский фонд Al Nahdha Investment и инвестиционная Marathon Group). Он управляет более 350 ресторанами.
- Договор франшизы преполагает, что партнёры, которые заключили соглашение на использование бренда, могут и дальше работать под брендом KFC. У большинства они заключены на десять лет вперёд, но в разное время. «Все заходят постепенно и выходить будут так же», — отметил Котов. Конкуренции между KFC и Rostic’s в России не будет, уверяет он. Цены в меню также будут одинаковыми.
Про отношения с франчайзи
- У «Смарт сервис» сохранятся обязательства поддерживать остающиеся в России рестораны под брендом KFC — в плане обслуживания, стандартов и выплат. Расторгнуть договоры без нарушений невозможно.
- Компания обещает «полностью помогать» франчайзи, но Котов отмечает, что «комфортнее» было бы поддерживать один бренд, а не два — поэтому «Смарт сервис» будет стремиться к переходу на одно название и прилагать усилия, чтобы партнёры с этим согласились.
- Пока процесс не проходит гладко. В январе 2023 года франчайзи KFC в России попросили правительство приостановить продажу российского бизнеса Yum! Brands ижевской компании. Они были недовольны тем, что с ними не обсуждали изменение условий работы, но платить они должны те же 11% роялти и маркетинговые сборы — правда за Rostic’s, а не KFC.
- По мере истечения франчайзинговых договоров владельцам ресторанов придётся переходить на новые бренды. Котов отмечает, что несмотря на десятилетние соглашения, управлять брендом можно, а открывать новые рестораны KFC — нет.
- Интерес к Rostic's проявляют франчайзи, у которые есть планы и площадки для развития. У «Смарт сервис» существуют программы помощи с ренбрендингом — где заказать вывески, как смонтировать их и на чём можно сэкономить. Также компания будет компенсировать все затраты.
- Условия франшизы и размер роялти будут такими же, как и у KFC. Что-то менять «стратегически» компания не планирует, но будет применять индивидуальный подход к отдельным ситуациям — также было и у KFC. Если уменьшить маркетинговые сборы, снизятся и продажи, объясняет Котов.
Планы по развитию в регионах
- «Смарт сервис» планирует открывать рестораны Rostic's в отдалённых регионах: бренд может зайти в средние и малые города или даже в поселки городского типа с населением до 30-40 тысяч человек.
- Всего в планах — открыть 1000 точек за пять лет. Но чтобы реализовать идею, нужно придумать «экономически выгодные форматы»: например, открывать ресторан не на 700 м² или 250-300 м², а маленький — на 150 м². Придётся отказываться от части оборудования, уменьшить инвестиции в интерьер и изменить меню.
- Кроме этого, рестораны должны быть доступными в плане логистики — чтобы можно было доставлять продукты. Нужно выстроить пути снабжения, и иногда они могут повлиять на цены, особенно, если речь об отдалённом регионе. Но они могут увеличиться максимум на 5-10%.
Про покупку ресторанов у польского франчайзи
- Изначально AmRest — польский франчайзи KFC, который управляет более 200 ресторанов в России — планировала продать рестораны ООО «Альмира». Сделку одобрила ФАС, но Yum! Brands выступила против и согласовала нового покупателя — «Смарт сервис».
- По словам Котова, эта сделка ещё не закрыта.
«У нас всё локализовано, и не надо больше отправлять деньги в Америку, поэтому цены немного увеличатся» — краткий пересказ статьи
Имхо, тотальный фейл отказаться от старого дизайна. Это был шанс сыграть на ностальгии и тд., а сейчас это какая-то жалкая пародия на КФС с теми же цветами.
мне тоже нравился старый лого с курицей-канибалом! душевно было. Чебуреки с пельмешками помню еще заказывал)
На мой вкус 1 отвратительный совковый дизайн. В жизни не зайду в такое место. Мне 31 кстати. Ростикс в осознанке не застал но в такое не пошел бы.
Как это тебе 31 и ты не застал ростикс?
Технически может и застал но никогда в нем не был. Хз.
врёт как дышит!
Наверное был в другом измерении, только пришёл в себя.
Мне 28, не застал потому что рос в регионе
Или можно было сыграть на патриотизме)
Я - Ростикс, и мне повезло, всем КФС назло!
Зато сэкономят на ремонте
кому он нужен? Толпе индусов и школьников которые никогда не слышали про ростикс?
Этот дизайн и нейминг на русском запатентован компанией КФС и они забрали это вместе с собой
— Не должны, б%$*ь, я сказал!
Триумфальное возвращение Ростикса!
Вкусноточка тоже декларировала, что «никто вообще разницы не заметит».
вкуснее стало, но косяков в обслуживании больше стало
Вкус, пардон за тавтологию, чистая вкусовщина. Но вот в целом стало хуже: и обслуживание, и чистота, и прочее.
Все тоже , давно был там ?
Так это он стал хуже обслуживать и убирать и прочее)
человек упоминает "Вкусно.." и "обслуживание" в одном предложении.
я искренне не понимаю, чего ждут от обслуживания в кафе быстрого питания? это не ресторан, тут никто не будет белую скатерть стелить
как выдавали заказ на кассе, так и выдают
Правильно, нам ваш этот западный сервис нафиг не нужон. В туалет дома сходите. И сдачи не будет, тут вам не банкомат. И что вы тут стоите? Не видите, что ли, что полы только помыли?
при чем тут обслуживание и установленные законодательством правила торговли/требования к предприятиям общепита?
вы путаете теплое с мягким
но конечно всегда легче пукнуть, чем разобраться в вопросе
Вас плохо готовят писать отмазки обеляшки ))
Варианта "получить на кассе" нет уже несколько лет. Зоны оплаты и получения разделены.
Стало правда вкуснее. С чистотой проблем тоже не заметил.
А вот бардака правда стало больше :-)
Да , каждый раз приходится проверять на месте нужный ли соус положили и правильный ди кофе налили. Конкретно в точке моего города персонал даже не стесняется ругаться на всю ивановскую
а потом они взяли и сотворили нечто ужасное с обоими видами картохи...
Обманули,стало лучше и вкуснее!
Никто не заметил, но убыток выручки в 11,3 млрд))
новый КФЦ?
Они не выдержали позора, что придётся «работать» в новом KFC
Блиииииин вот было английское название было круто а вот ростикс это пидорашкинское зашкварное, теперь из наших ублюдских синюшных накаченных куриц будут делать свои баскеты, а не из Настоящей Американской Чикен как раньше
Верните хэшбраун в боксмастер, пидоры!
Ничего не понял, но верните хэшбраун в боксмастер, пидоры!
Ростикс топ!
KFC ушел, но остался
Время воскреснуть Блиндональдсу!
А причина ухода KFC?
Амеры приказали
1,5 года не приказывали, а тут приказали?
Согласен,ипанутые.
Покинуть Россию, но плавно, а не как остальные, оставив все активы и списав все в убыток
Ну хоть меню не поменяют...
))))))))))))))))))))))))))
главное чтоб и потом не стали постепенно менять меню