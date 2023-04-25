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Еда
Евгения Евсеева

Меню не изменится, франчайзи будут развивать рестораны под брендом KFC: владелец Rostic's — о ребрендинге и планах сети Статьи редакции

Главное из интервью РБК с Константином Котовым — владельцем «Смарт сервис», которая выкупила собственные рестораны KFC в России.

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Фото: Telegram-канал ReBro by Dmitry Levitsky
  • Yum! Brands, владеющая KFC, объявила о планах уйти из России в марте 2022 года, а в июле сообщила, что передаст собственные 70 ресторанов и права на мастер-франшизу ижевскому франчайзи. В апреле 2023-го Yum! Brands завершила сделку по продаже активов и окончательно ушла из страны.
  • Покупателем стало ООО «Смарт сервис» Константина Котова и Андрея Осколкова. Оно обязалось переименовать все точки и подало заявки на регистрацию бренда и логотипа Rostic’s. В феврале 2023-го компания выкупила ещё более 200 ресторанов у польского франчайзи сети. Суммарно «Смарт сервис» будет управлять 326 точками.

Про заключение сделки

  • Обсуждать её начали в июле 2022 года. Вступить в переговоры предложила сама Yum! Brands, утверждает Котов.

У Yum! Brands в России было 22 партнёра, которые занимались развитием KFC на своих территориях. Это достаточно узкий круг людей, которые прекрасно друг друга знают. Не могу сказать, почему выбор был в нашу пользу, возможно, были какие-то другие претенденты, но эта информация для нас недоступна. Но предложение о том, чтобы вступить в переговоры, поступило от самой Yum! Brands через их представителей.

Константин Котов
  • В декабре сделку одобрила правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. Получив разрешение, «Смарт сервис» заплатила в бюджет 10% от суммы сделки. Право обратного выкупа «осталось на усмотрение сторон».
  • Сумму сделки Котов не раскрывает, но уточняет, что она была «рыночной», так как «символические суммы» правительство не одобряет. Он рассказал только, что цена была в рублях, а сумму посчитали исходя из оценки бизнеса и его перспектив. Определённую составляющую внесли обязательства по смене бренда.

Про бренд Rostic's

  • Ребрендинг — одно из условий по передаче бизнеса. Рестораны KFC, принадлежавшие Yum! Brands, стоят закрытыми с марта 2022 года. Теперь они могут открыться — но под брендом Rostic’s. Коллективы и меню останутся теми же.
  • По условиям сделки перейти к названию Rostic’s должны не только собственные рестораны Yum! Brands, но и те, что «Смарт сервис» развивала в регионах — 41 точка. Сделать это нужно за пять месяцев, но в планах компании — «чтобы всё закончилось за три месяца».
  • Первый ресторан Rostic’s откроется 25 апреля в центре Москвы на месте бывшего KFC. Всего до конца лета 2023 года под этот бренд перейдут около ста ресторанов.
  • Финансировать ребрендинг будут из оборота текущего бизнеса. Как быстро перейдут с одного бренда на другой и какими будут отношения компаний, если Yum! Brands захочет вернуться, — «это вопрос». Но Котов такую возможность не исключает и утверждает, что это будут «чисто коммерческие отношения», которые «нужно будет строить заново».

Про дизайн и меню

  • Меню Rostic’s и KFC абсолютно идентичны, за исключением двух названий, закреплённых за Yum! Brands, — «Твистер» и «Боксмастер». Их изменят: «Твистер» будет называться «Шеф-ролл», а «Боксмастер» — «Ростмастер».

Всё остальное, что вы видите в меню, — это абсолютно одинаковые названия по такой же цене. И вы, как гость, не должны почувствовать дискомфорта, приходя в ресторан. Если вы находитесь в каком-то городе, где уже нет KFC, но есть Rostic’s, у вас просто будет по геолокации загружаться Rostic's, всё будет то же самое.

Константин Котов
  • Проблем с продуктами нет: «базовые» — курица, булочка, лепёшка, салатный лист — локализованы в России, но некоторые позиции подорожали. То же самое касается и напитков.
  • Новый дизайн не сильно отличается от уже существующего. Поменяли вывески и некоторые элементы, но сам бренд сохранит «аутентичность». В будущем он может измениться, но пока «Смарт сервис» старается «не ломать матрицу»: чтобы люди приходили в рестораны и узнавали их.

Про ребрендинг и «соседство» KFC и Rostic's

  • Бренд KFC будет уходить из России постепенно: до конца 2023 года под вывеску Rostic’s перейдут только 10% от общего количества ресторанов. Всего в стране больше 1100 точек KFC, это крупнейшая по количеству заведений сеть фастфуда в России.
  • Большинство ресторанов открывали по франшизе местные партнёры Yum! Brands: в основном региональные бизнесы, которые управляют 30-40 ресторанами. Крупнейший франчайзи — ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» (принадлежит ВТБ и группе инвесторов, в числе которых — арабский фонд Al Nahdha Investment и инвестиционная Marathon Group). Он управляет более 350 ресторанами.
  • Договор франшизы преполагает, что партнёры, которые заключили соглашение на использование бренда, могут и дальше работать под брендом KFC. У большинства они заключены на десять лет вперёд, но в разное время. «Все заходят постепенно и выходить будут так же», — отметил Котов. Конкуренции между KFC и Rostic’s в России не будет, уверяет он. Цены в меню также будут одинаковыми.

Наша основная задача — создать людям как можно меньше дискомфорта во время знакомства с брендом. То есть они должны просто погрузиться в тот же мир, который у них был всегда. Наш новый логотип вполне отвечает этим ощущениям. Буква R, как Rostic’s, красные контурные рамки вместо полосок, белый и чёрный цвета — вполне в рамках преемственности. Ну, появилась красная надпись сверху, не более того.

Константин Котов

Про отношения с франчайзи

  • У «Смарт сервис» сохранятся обязательства поддерживать остающиеся в России рестораны под брендом KFC — в плане обслуживания, стандартов и выплат. Расторгнуть договоры без нарушений невозможно.
  • Компания обещает «полностью помогать» франчайзи, но Котов отмечает, что «комфортнее» было бы поддерживать один бренд, а не два — поэтому «Смарт сервис» будет стремиться к переходу на одно название и прилагать усилия, чтобы партнёры с этим согласились.
  • Пока процесс не проходит гладко. В январе 2023 года франчайзи KFC в России попросили правительство приостановить продажу российского бизнеса Yum! Brands ижевской компании. Они были недовольны тем, что с ними не обсуждали изменение условий работы, но платить они должны те же 11% роялти и маркетинговые сборы — правда за Rostic’s, а не KFC.
  • По мере истечения франчайзинговых договоров владельцам ресторанов придётся переходить на новые бренды. Котов отмечает, что несмотря на десятилетние соглашения, управлять брендом можно, а открывать новые рестораны KFC — нет.
  • Интерес к Rostic's проявляют франчайзи, у которые есть планы и площадки для развития. У «Смарт сервис» существуют программы помощи с ренбрендингом — где заказать вывески, как смонтировать их и на чём можно сэкономить. Также компания будет компенсировать все затраты.
  • Условия франшизы и размер роялти будут такими же, как и у KFC. Что-то менять «стратегически» компания не планирует, но будет применять индивидуальный подход к отдельным ситуациям — также было и у KFC. Если уменьшить маркетинговые сборы, снизятся и продажи, объясняет Котов.

Если мы уменьшаем сборы по маркетингу, у нас будет меньше возможностей для поддержки бренда, вы видите меньше рекламы. Меньше рекламы — меньше людей приходит в ресторан. Модель начинает падать, а потом к нам приходят и спрашивают, почему продажи падают. А потому что вы не доплачиваете за то, чтобы мы могли вас чаще по телевизору показывать или ваша реклама чаще всплывала в окошке по цифровым каналам. Лучше отчислять больший процент с большого оборота или отчислять меньший процент, но тогда оборот будет падать?

Константин Котов

Планы по развитию в регионах

  • «Смарт сервис» планирует открывать рестораны Rostic's в отдалённых регионах: бренд может зайти в средние и малые города или даже в поселки городского типа с населением до 30-40 тысяч человек.
  • Всего в планах — открыть 1000 точек за пять лет. Но чтобы реализовать идею, нужно придумать «экономически выгодные форматы»: например, открывать ресторан не на 700 м² или 250-300 м², а маленький — на 150 м². Придётся отказываться от части оборудования, уменьшить инвестиции в интерьер и изменить меню.
  • Кроме этого, рестораны должны быть доступными в плане логистики — чтобы можно было доставлять продукты. Нужно выстроить пути снабжения, и иногда они могут повлиять на цены, особенно, если речь об отдалённом регионе. Но они могут увеличиться максимум на 5-10%.

Про покупку ресторанов у польского франчайзи

  • Изначально AmRest — польский франчайзи KFC, который управляет более 200 ресторанов в России — планировала продать рестораны ООО «Альмира». Сделку одобрила ФАС, но Yum! Brands выступила против и согласовала нового покупателя — «Смарт сервис».
  • По словам Котова, эта сделка ещё не закрыта.

#новость #kfc #rostics

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49 комментариев
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 Михаил Иванович

«У нас всё локализовано, и не надо больше отправлять деньги в Америку, поэтому цены немного увеличатся» — краткий пересказ статьи

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Амбассадор Черноголовки
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NoNamelilka

Имхо, тотальный фейл отказаться от старого дизайна. Это был шанс сыграть на ностальгии и тд., а сейчас это какая-то жалкая пародия на КФС с теми же цветами.

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Сергей Мазур

мне тоже нравился старый лого с курицей-канибалом! душевно было. Чебуреки с пельмешками помню еще заказывал)

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Эдуард Богомаз

На мой вкус 1 отвратительный совковый дизайн. В жизни не зайду в такое место. Мне 31 кстати. Ростикс в осознанке не застал но в такое не пошел бы.

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Владислав Недзвецкий

Как это тебе 31 и ты не застал ростикс?

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Эдуард Богомаз

Технически может и застал но никогда в нем не был. Хз.

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illusive man

врёт как дышит!

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Светлана Завацкая

Наверное был в другом измерении, только пришёл в себя.

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S.Z

Мне 28, не застал потому что рос в регионе

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Павел

Или можно было сыграть на патриотизме)

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Невкусно и грустно

Я - Ростикс, и мне повезло, всем КФС назло!

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Danila Poyarkov

Зато сэкономят на ремонте

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Сергей Сергеев

кому он нужен? Толпе индусов и школьников которые никогда не слышали про ростикс?

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Sanya

Этот дизайн и нейминг на русском запатентован компанией КФС и они забрали это вместе с собой

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Император Нолимоций
вы, как гость, не должны почувствовать дискомфорта, приходя в ресторан

— Не должны, б%$*ь, я сказал!

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Амбассадор Черноголовки

Триумфальное возвращение Ростикса!

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Пропащий Муму
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Вадим Д.

Вкусноточка тоже декларировала, что «никто вообще разницы не заметит».

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mrB4el

вкуснее стало, но косяков в обслуживании больше стало

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Вадим Д.

Вкус, пардон за тавтологию, чистая вкусовщина. Но вот в целом стало хуже: и обслуживание, и чистота, и прочее.

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Керлеут†

Все тоже , давно был там ?

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ЧятЖПТ

Так это он стал хуже обслуживать и убирать и прочее)

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Намочил Манту

человек упоминает "Вкусно.." и "обслуживание" в одном предложении.
я искренне не понимаю, чего ждут от обслуживания в кафе быстрого питания? это не ресторан, тут никто не будет белую скатерть стелить
как выдавали заказ на кассе, так и выдают

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Виталий Воробьев

Правильно, нам ваш этот западный сервис нафиг не нужон. В туалет дома сходите. И сдачи не будет, тут вам не банкомат. И что вы тут стоите? Не видите, что ли, что полы только помыли?

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Намочил Манту

при чем тут обслуживание и установленные законодательством правила торговли/требования к предприятиям общепита?
вы путаете теплое с мягким
но конечно всегда легче пукнуть, чем разобраться в вопросе

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Сергей Леопольдович

Вас плохо готовят писать отмазки обеляшки ))
Варианта "получить на кассе" нет уже несколько лет. Зоны оплаты и получения разделены.

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Muvandr

Стало правда вкуснее. С чистотой проблем тоже не заметил.
А вот бардака правда стало больше :-)

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Nordic Michelle

Да , каждый раз приходится проверять на месте нужный ли соус положили и правильный ди кофе налили. Конкретно в точке моего города персонал даже не стесняется ругаться на всю ивановскую

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Полина Лааксо

а потом они взяли и сотворили нечто ужасное с обоими видами картохи...

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ЧятЖПТ

Обманули,стало лучше и вкуснее!

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панкратович

Никто не заметил, но убыток выручки в 11,3 млрд))

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Jo Beck

новый КФЦ?

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Амбассадор Черноголовки

Они не выдержали позора, что придётся «работать» в новом KFC

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Eternal Hate

Блиииииин вот было английское название было круто а вот ростикс это пидорашкинское зашкварное, теперь из наших ублюдских синюшных накаченных куриц будут делать свои баскеты, а не из Настоящей Американской Чикен как раньше

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iDark Ogr

Верните хэшбраун в боксмастер, пидоры!

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Амбассадор Черноголовки

Ничего не понял, но верните хэшбраун в боксмастер, пидоры!

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Антон Семенов

Ростикс топ!

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Дмитрий Зима

KFC ушел, но остался

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Кирилл Фотькин

Время воскреснуть Блиндональдсу!

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Зеленый самолетик

А причина ухода KFC?

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ЧятЖПТ

Амеры приказали

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Зеленый самолетик

1,5 года не приказывали, а тут приказали?

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ЧятЖПТ

Согласен,ипанутые.

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Sanya

Покинуть Россию, но плавно, а не как остальные, оставив все активы и списав все в убыток

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Artur Tynyanskikh

Ну хоть меню не поменяют...

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Eternal Hate
но некоторые позиции подорожали

))))))))))))))))))))))))))

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Кирилл Родин

главное чтоб и потом не стали постепенно менять меню

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Платон
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