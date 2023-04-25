Если мы уменьшаем сборы по маркетингу, у нас будет меньше возможностей для поддержки бренда, вы видите меньше рекламы. Меньше рекламы — меньше людей приходит в ресторан. Модель начинает падать, а потом к нам приходят и спрашивают, почему продажи падают. А потому что вы не доплачиваете за то, чтобы мы могли вас чаще по телевизору показывать или ваша реклама чаще всплывала в окошке по цифровым каналам. Лучше отчислять больший процент с большого оборота или отчислять меньший процент, но тогда оборот будет падать?